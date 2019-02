Par strauju izaugsmi Rīgas ostā apbalvo uzņēmumu SIA "Extron Baltic"

Ik gadu Rīgas brīvostas pārvalde novērtē ostas uzņēmumu sasniegto aizvadītajā gadā, pasniedzot Rīgas brīvostas balvas vairākās nominācijās. Šogad nominācijā "Strauja izaugsme" balvu saņēma uzņēmums SIA "Extron Baltic", kas no pavisam mazas stividorkompānijas kļuvis par ievērojamu ostas spēlētāju un pietuvojies pavisam tuvu ostas top 10 kravu termināļiem. Terminālī pārkrauto kravu apjoms 2018. gadā pirmo reizi pārsniedza pusmiljonu tonnu slieksni. Jāatzīmē, ka uzņēmumā izaugsme notiek pastāvīgi kopš 2010. gada. Šajā laikā uzņēmums ir kļuvis par lielāko metālu ģenerālkravu pārkrāvēju Rīgas ostā.

Pasniedzot balvu, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš sacīja: "Šādi uzņēmumi, kas neskatoties uz ģeopolitiku un dažādām tirgus svārstībām neatlaidīgi virzās uz priekšu, dod nenovērtējamu ieguldījumu ostas kopējā izaugsmē, kā arī iedvesmo un kalpo par paraugu citiem Rīgas ostas uzņēmējiem."

"Extron Baltic" ir lielākais metāla izstrādājumu pārkrāvējs Rīgas ostā un viens no nišas galvenajiem spēlētājiem Baltijas reģionā. Metāls ir tā produkcija, kas kuģos dodas nevis prom no Rīgas, bet tieši otrādi – tiek importēta. Lielākā daļa kravas kuģos nāk no Krievijas, lai pēc tam pa sauszemes ceļiem dotos pie klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un pat Polijā.

Kas ir uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā, par to stāsta SIA "Extron Baltic" rīkotājdirektors Jevgeņijs Šafarevičs: "Izaugsmi veicinošie faktori ir pastāvīgais tirgus pieprasījums pēc metālu produktiem un mūsu termināla efektīvais darbs, kas ļauj šo kravas daudzumu apstrādāt. Savukārt mūsu klientiem iespēja izdevīgi nosūtīt kravas caur mūsu termināli ļauj paaugstināt savu apgrozījumu metāla produkcijai Baltijas reģionā."

13 hektāru plašajā teritorijā, kurā saimnieko "Extron Baltic", agrāk atradās betona konstrukciju ražotne. Tās infrastruktūra – celtņi un plašās noliktavas – izrādījās izcili piemērotas metāla produkcijai. Arī dzelzceļa pievedceļam ir liela nozīme. Tas ļauj uzņēmumam pārkraut ne vien metālu, bet arī graudus un citas beramkravas. "Dzelzceļa pievedceļi ir obligāts nosacījums, lai būtu šajā spēlē. Ja runājam par beramkravām, tad visas tranzītkravas ienāk tikai un vienīgi izmantojot dzelzceļa transportu, " piebilst Jevgeņijs Šafarevičs.

Uzņēmums "Extron Baltic" domā arī par tālāko attīstību. Pārkrautais pusmiljons tonnu kravu ir tuvu esošajai termināļa maksimālajai kapacitātei, bet blakus "ExtronBaltic" Daugavas kreisajā krastā atrodas 40 hektāri neapgūtas teritorijas. Uzņēmuma vadītājs min, ka, sadarbojoties ar citiem ostas uzņēmumiem, tiek apsvērta šīs teritorijas apgūšana.