Pēdējā desmitgade Rīgas ostā aizvadīta attīstības un izaugsmes zīmē

Pietuvojoties jaunam gadu desmitam, piedāvājam apkopojumu par nozīmīgākajiem aizvadītās desmitgades notikumiem Rīgas ostā, kas sekmējuši Rīgas brīvostas attīstību un spēju ne vien nostiprināt, bet sīvajā konkurencē arī noturēt vadošas pozīcijas starp Baltijas jūras reģiona ostām. Šajā laikā dibināta Ostas policijas, pieaugusi ostas kuģu flote, kas papildināta ar jauniem loča kuģiem, ledus klases velkoņiem un ledlauzi. Veikti ostas kuģošanas kanāla padziļināšanas un paplašināšanas darbi, kas šobrīd nodrošina iespēju Rīgas ostā apkalpot aizvien lielākus kuģus un kruīza lainerus.

Sekmīgi realizēts un pērn pabeigts arī lielākais un apjomīgākais investīciju un infrastruktūras attīstības projekts ne vien pēdējā desmitgadē, bet visā Rīgas ostas vēsturē - Krievu salas termināļu izveide. Pateicoties piesaistītajam Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, šobrīd no ogļu operācijām pilnībā atbrīvots Rīgas vēsturiskais centrs, šos darbus pārceļot uz jaunizbūvētiem, mūsdienīgiem un vides standartiem atbilstošiem beramkravu pārkraušanas termināliem Krievu salā.

Vērienīgas investīcijas infrastruktūras attīstībā un kopējās Rīgas ostas konkurētspējas paaugstināšanā pēdējā desmitgadē ieguldījuši arī ostā strādājošie uzņēmumi. 2013 gadā tika atklāta beramo minerālmēslu pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas termināls - "Riga fertilizer terminal", tā kopējais projekta investīciju apjoms - vairāk nekā 60 milj. eiro.

SIA "Riga Bulk Terminal" multifunkcionāla un tehnoloģiski intensīva beramkravu pārkraušanas termināla izveidē, kas uzskatāms par modernāko ne tikai Baltijas, bet Eiropas mērogā, ieguldīti vairāki desmiti milj. eiro. Savukārt 2017. gadā ar vērienīgu investīciju apjomu – vairāk nekā 30 milj. eiro, - Kundziņsalā bāzētais "TFS Trans" loģistikas centrs kļuvis par lielāko, tehnoloģiski attīstītāko un progresīvāko Baltijā un otru lielāko Austrumeiropā.

Aizejošajā desmitgadē Rīgas ostā attīstījusies arī ražošana, ko pierāda vairāki veiksmīgi un strauji augoši uzņēmumi, kas ostā pēdējos desmit gados realizējuši augstas kvalitātes un iespaidīgu apjomu ražošanas projektus. Veiksmīgs šis periods bijis portālceltņu ražotājam AS "RIKON", kas ir viena no retajām kompānijām pasaulē, kas ražo celtņus Ziemeļu ostām, kuri ir piemēroti darbam ļoti zemu temperatūru apstākļos. Šie celtņi ir būvēti no speciāla tērauda un spējīgi pilnvērtīgi funkcionēt pat -60C lielā salā. Savukārt uzņēmums "Madesta" šobrīd ir viens no Eiropā lielākajiem dažādu tvertņu ražotājiem – pērn saražots 25 tūkstoši tonnu produkcijas. Uzņēmuma ražotnē Rīgas ostas teritorijā tiek izgatavotas liela izmēra metāla konstrukcijas naftas, gāzes un dažāda veida beramo materiālu uzglabāšanas tvertnēm.

2014. un 2015. gadā Rīgas ostā sasniegti arī pēdējās dekādes kopējā kravu apgrozījuma rekordi - vairāk nekā 40 milj. tonnu gadā, tādējādi izvirzot Rīgas brīvostu par līderi Baltijā. Kaut arī, mazinoties ogļu un naftas produktu kravām, šis apjoms pēdējos gados ir krities, 2018. gadā nedaudz pārsniedzot 36 milj. tonnu, galvenais priekšnosacījums, kas ostas uzņēmumiem, elastīgi reaģējot uz izmaiņām tirgū, ļāvis veiksmīgi konkurēt, ir jaunu kravu veidu attīstība un tās daudzfunkcionalitāte.

Pēdējos desmit gados reģistrētas būtiskas izmaiņas Rīgas ostā pārkrauto kravu struktūrā, kravu portfelim kļūstot daudz diversificētākam. Rīgas ostas infrastruktūra un nodrošinātie pakalpojumi ļāvuši apkalpot visdažādākās kravas. Kopumā konteinerkravu apgrozījums Rīgas ostā pēdējās desmitgades laikā ir audzis vidēji par 8% gadā, uzstādot aizvien jaunus rekordus. Tāpat kravu portfelī kopš 2010. gada teju piecas reizes pieaudzis labības un labības produktu apjoms, kļūstot par jaunu un nozīmīgu kravu Rīgas ostā.

Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā. Tā ir daudzfunkcionāla osta ar modernu un drošu infrastruktūru, kurā augstas kvalitātes pakalpojumus sniedz ap 200 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 35 stividoruzņēmumi (kravu termināļi). Vienlaikus Rīgas brīvosta jau kopš 2009.gada ir NATO stratēģiskais partneris loģistikā.

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veic ostas pārvaldīšanu, atbild par ostas infrastruktūras uzturēšanu, ostas drošību, kā arī par ostas zemes un infrastruktūras iznomāšanu privātuzņēmumiem. RBP ir izpildinstitūcija, kas realizē Rīgas brīvostas valdes pieņemtos lēmumus par ostas attīstību. RBP nenodarbojas ar komercdarbību ostā. Tās ieņēmumus veido ostu maksas no apkalpotajiem kuģiem, kā arī zemes un piestātņu nomas maksas. RBP darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principiem – tās rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto tikai ostas apsaimniekošanai un attīstīšanai.