Sasniegts 'Tallink' pasažieru skaita rekords Rīgas ostā

Šī gada aprīlī apritēs jau 13 gadi, kopš Tallink līnijas kuģi regulāri kursē starp Rīgu un Stokholmu. Kopš 2006. gada, kad Tallink uzsāka savu darbību Rīgas ostā, šajā maršrutā pārvadāti jau vairāk nekā 7,5 miljoni pasažieru. Latvijas un arī kaimiņvalstu tūristi jau pieraduši pie regulārajiem pakalpojumiem, ko caur Rīgu nodrošina Tallink.

Savukārt Rīgas ostai stabilais Tallink serviss ļauj audzēt apkalpoto pasažieru skaitu. Tallink pārvadājumi nodrošina 90% no visas pasažieru plūsmas. 2018. gadā Tallink caur Rīgas ostu pārvadāja 800 tūkstošus pasažieru, kas ir uzņēmuma absolūtais rekords. Turklāt pērngad Tallink prāmji Rīgas ostā ienāca 365 reizes gadā – tas ir katru dienu.

Veiksmīgās darbības pamatā ir tas, ka Tallink kuģi savā piedāvājumā spējuši apvienot regulārās prāmja līnijas un kruīza kuģa funkcijas. "Vienīgā atšķirība varētu būt tā, ka mēs strādājam tikai starp diviem galamērķiem. Citādi – viss piedāvājums, visas iespējas, kādas ir uz mūsu kuģa ir līdzvērtīgas tām, kādas piedāvā tradicionālās kruīzu kompānijas, " stāsta AS "Tallink Latvija" vadītājs Hillards Taurs.

Jautāts par Rīgas – Stokholmas līnijas tālāko attīstību Hillards Taurs ir optimistisks: "Es domāju, ka jau pavisam drīz sasniegsim miljons pārvadāto pasažieru slieksni. Iespēju pavadīt brīvdienas Zviedrijas galvaspilsētā izmanto aizvien vairāk latviešu un lietuviešu. Pieaug arī pasažieru skaits no Baltkrievijas un Ukrainas. Šīs tendences ļauj mums pozitīvi raudzīties nākotnē."

Par ieguldījumu pasažieru pārvadājumu jomā uzņēmums AS "Tallink Latvija" šogad saņēma Rīgas brīvostas balvu. Pasniedzot balvu, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš uzsvēra: "Vēlamies ne vien atzīmēt Tallink sasniegto pasažieru pārvadājumu rekordu 2018. gadā, bet arī pateikties AS "Tallink Latvija" par labo sadarbību ar Rīgas ostu nu jau 13 gadu garumā. Mēs Rīgas ostā priecājamies par Tallink ieguldījumu pasažieru pārvadājumu attīstībā, tāpat kā rīdzinieki, Latvijas iedzīvotāji un tūristi no tuvākajām kaimiņvalstīm priecājas par iespēju ceļot no Rīgas ar Tallink prāmjiem".