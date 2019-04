SIA 'LDz Loģistika' Maskavā noslēdz līgumus par kontrtreileru pārvadāšanu un kravu apjoma palielināšanu

Pagājušajā nedēļā, izstādes "TransRussia" laikā, VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmums SIA "LDz Loģistika" noslēdza sadarbības līgumus ar trīs uzņēmumiem, kas paredz sākt piedāvāt kontrtreileru pārvadājumus, palielināt kravu pārvadājumu apjomus satiksmē ar Krieviju, kā arī veicināt informāciju tehnoloģiju integrēšanu kravu pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanā.

Līgums, kas parakstīts starp SIA "LDz Loģistika" un AS "Pirmais federālais kontrtreileru operators", paredz sadarbību intermodālu kontrtreileru kravas pārvadājumu attīstīšanu dzelzceļa nozarē. Saskaņā ar noslēgto vienošanos šādi kontrtreileru pārvadājumi tiks īstenoti maršrutā Maskava-Rīga. Vienlaikus tiek paredzēta iespēja Latvijā uzsākt kontrtreileru platformu ražošanu, izmantojot AS "Pirmais federālais kontrtreileru operators" licenci.

Savukārt ar AS "Pirmā kravu kompānija" noslēgtais līgums paredz kravu pārvadājumu apjoma palielināšanu satiksmē ar Krieviju. Šī vienošanās parakstīta, balstoties uz memorandu, kas 2016.gadā parakstīts starp VAS "Latvijas dzelzceļš" un AS "pirmā kravu kompānija". Memorands paredzēja savstarpējo sadarbību, lai uzlabotu kravu pārvadājumu kvalitāti, kā arī veicinātu klientorientētu pakalpojumu ieviešanu. Savukārt saskaņā ar 15.aprīlī parakstīto vienošanos, SIA "LDz Loģistika" uzņēmumam AS "Pirmā kravu kompānija" sniegs importa un eksporta, kā arī tranzīta kravu pārvadājumu pakalpojumus NVS un Baltijas valstīs.

Virzoties uz mērķi - kļūt par modernu tranzīta un tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumu grupu, SIA "LDz Loģistika" valdes priekšsēdētājs Gundars Ābols Maskavā noslēdzis līgumu ar uzņēmumu "Digitālā loģistika" par sadarbību informācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešanā, kas nodrošinātu vēl kvalitatīvāku un operatīvāku pakalpojumu sniegšanu dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšanā. Noslēgtā vienošanās paredz savstarpējo pieredzes un informācijas apmaiņu informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī inovatīvu risinājumu izstrādāšanu un ieviešanu dzelzceļa nozarē.

Lai turpinātu attīstīt loģistikas pakalpojumus un veicinātu pakalpojumu efektivitāti un drošumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, SIA "LDz Loģistika" valdes priekšsēdētājs Gundars Ābols izstādes "TransRussia" laikā parakstīja sadarbības memorandu ar Starptautisko loģistikas biznesa asociāciju. Memorands paredz savstarpējo informācijas un pieredzes apmaiņu starp nozares uzņēmumiem par transporta un loģistikas pakalpojumiem, pārvadājumu drošību, elektronisko dokumentāciju, kā arī nozares likumdošanas aktualitātēm.