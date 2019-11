Šogad deviņos mēnešos pieaudzis pa VAS 'Latvijas dzelzceļš' infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits

Šī gada deviņos mēnešos ir pieaudzis pa VAS "Latvijas dzelzceļš" infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits - tas sasniedzis 14,2 miljonus, kas ir par 308 109 pasažieriem vairāk salīdzinājumā ar 2018.gada deviņiem mēnešiem. Visvairāk pasažieru vilcienu kā pārvietošanās līdzekli izmantojuši vietējos maršrutos, tomēr pieaudzis arī starptautiskajā satiksmē pārvadāto cilvēku skaits.

Kopumā pa LDz infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits šogad deviņos mēnešos, salīdzinājumā ar 2018.gada deviņiem mēnešiem, ir pieaudzis par 2,2%. Pērn šajā laika periodā pārvadāti 13,9 miljoni pasažieru. Visvairāk cilvēku pārvadāts iekšzemē – 14 062 928, savukārt starptautiskajā satiksmē to skaits pieaudzis līdz 139 110, kas ir par 11 830 pasažieriem vairāk nekā pērn šajā laika periodā.

Populārākie maršruti ir Pierīgas reģionā, kur kursē elektrovilcieni - tajos pārvadāto iedzīvotāju skaits pirmajos deviņos mēnešos bija 12,7 miljoni, savukārt ar dīzeļvilcieniem pārvadāti 1,4 miljoni pasažieru. Tikmēr ar starptautiskajiem vilcieniem Latvijas teritorijas robežās pārvietojušies 4542 pasažieri.

No starptautiskajiem vilcienu maršrutiem populārākais ir vilciens Maskava-Rīga, kas deviņos mēnešos pārvadājis 70 361 cilvēku, savukārt maršrutā Rīga-Sanktpēterburga pārvadāti 33 770 pasažieri. Vilcienu Minska-Rīga-Minska šogad deviņos mēnešos izmantojuši 9359 pasažieri.

Ar pērn septembra beigās atklāto Ukrainas dzelzceļa uzņēmuma formēto vilcienu Kijeva-Rīga-Kijeva pārvadāti 15 488 pasažieri. Šo maršrutu izmantojuši arī pasažieri, kuri kā sākuma un galapunktu izmantojuši Minsku (6153 pasažieri) un Viļņu (472 pasažieri).

Domājot par iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu un atsaucoties sabiedrības iniciatīvām, LDz kopā ar AS "Pasažieru vilciens" ir radis iespēju nodrošināt ekspresvilcienu reisus, lai iedzīvotāji vēl ātrāk spētu nokļūt no vienas pilsētas citā. Patlaban šāds ekspresvilciens kursē starp Rīgu un Cēsīm, bet no decembra tas kursēs līdz Valmierai. Šādi ekspresvilcienu maršruti pakāpeniski tiks ieviesti arī citās vilcienu līnijās.

Pēdējo gadu laikā iedzīvotāji arvien vairāk kā pārvietošanās līdzekli izvēlas vilcienu, kā rezultātā pieaug arī pārvadāto pasažieru apjoms. Pagājušajā gadā pa LDz infrastruktūru pārvadāto pasažieru skaits sasniedza 18,2 miljonus, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš.

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA "LDZ CARGO", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums SIA "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums SIA "LDZ Loģistika". LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, kā arī ierindojas starp desmit vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītajiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.