Transporta nozares jaunumi kaimiņvalstu medijos

Oktobra dzelzceļš plāno plaši izmantot bezpilota lidaparātus

Krievijas Oktobra dzelzceļā gatavojas vērienīgai bezpilota lidaparātu ieviešanai, lai veiktu dažādas operācijas uz dzelzceļa.

Jau pašlaik dzelzceļš izmanto bezpilota lokomotīves - Lužskajas stacijā iespējams ieslēgt attālinātu dīzeļvilcienu vadību, un vilcieni pārvietojas, sekojot operatora komandām. Tagad esot pienākusi kārta dronu pielietošanai. Pašlaik Oktobra dzelzceļš izmanto jau vairāk nekā 60 bezpilota lidaparātu, taču vajadzības varētu būt krietni lielākas, tāpēc pašlaik tās tiek noskaidrotas.

Ar dronu palīdzību būs iespējams kontrolēt ogļu iekraušanu noliktavās, noskaidrot iespējamās lavīnu un nogruvumu vietas, skenēt kritiski nozīmīgas konstrukcijas, noskaidrot siltuma zudumus un vietas, kur notikuši nelikumīgi pieslēgumi cauruļvadiem. Tāpat ar bezpilota lidaparātu palīdzību iespējams sekot līdzi celtniecības un remonta darbiem, kontrolēt nozīmīgus objektus, tajā skaitā tiltus un ceļu posmus.

Pirmie dronu izmēģinājumi Oktobra dzelzceļā ir notikuši jau pagājušā gada novembrī Tomskas apgabalā.

Būs jauns robežkontroles punkts uz Krievijas un Lietuvas robežas

ria.ru informē, ka, lai nodrošinātu kravu pārvadājumus pa starptautisko autotransporta koridoru "Rīga-Kaļiņingrada-Gdaņska", Kaļiņingradas apgabalā uz Krievijas – Lietuvas robežas plānots atklāt jaunu robežkontroles punktu "Dubki". Galvenie celtniecības darbi tikšot pabeigti līdz gada beigām, bet robežkontroles punktu plānots nodot ekspluatācijā 2020. gada martā. Paredzēts uzbūvēt četru joslu papildu ceļus autotransportam, kā arī caurlaižu punktu. Diennaktī jaunais kontroles punkts varēs apkalpot līdz pat 4 tūkstošiem automašīnu.

Palielinās pārvadājumu ātrumu Transkaspijas maršrutā

Vietne rzd-partner.ru arī raksta par Kazahstānas plāniem palielināt konteineru pārvadājumus pa Transkaspijas maršrutu tiešajā dzelzceļa – jūras satiksmē, izmantojot Aktau un Baku ostas. Vienošanos par konteineru pārvadājumu organizāciju maršrutā tikko ir parakstījušas asociācijas "Transkaspijas starptautiskais transporta maršruts" dalībvalstis Azerbaidžāna, Kazahstāna un Gruzija. Šīs valstis arī vienojās par sadarbību un atbildību par termiņu neievērošanu, nogādājot kravas maršrutā. Asociāciju trīs valstis izveidoja 2017. gadā.

Pasaules Banka min Ķīnu kā piemēru dzelzceļu attīstībā

Pasaules Banka savā pārskatā ir norādījusi, ka Ķīnas valsts plāns ir piemērs citām valstīm tam, kā attīstīt dzelzceļu satiksmi, vēsta xinhuanet.com. Ķīnas ātrgaitas dzelzceļu attīstībā patlaban vērojams īsts sprādziens, un to būtiski ir veicinājis vispusīgs un ilglaicīgs plāns, kā arī projektēšanas un procedūru standartizācija. Ķīnas vidēja termiņa un ilgtermiņa plāni ir veidoti 15 gadus uz priekšu, un tie dod precīzu ietvaru visas valsts dzelzceļu sistēmas attīstībai, uzskata eksperti. Arī celtniecības izmaksas Ķīnā ir tikai divas trešdaļas no vidējām izmaksām citās valstīs - 17 līdz 21 miljons dolāru par sliežu ceļa kilometru. Pašlaik Ķīnā ir 131 tūkstotis kilometru dzelzceļa. Ātrgaitas maģistrāļu garums ir 29 tūkstoši kilometru, un tie ir 60 procenti no visa pasaules ātrgaitas dzelzceļu tīkla.

Virzās uz priekšu Tallinas – Helsinku tuneļa projekts

"Delovije Vedomosti" raksta, ka tiek gatavota parakstīšanai nodomu vienošanās ar pasaulē lielāko kompāniju – Ķīnas celtniecības uzņēmumu CREC par tās dalību tuneļa starp Tallinu un Helsinkiem izbūvē. Par CREC piesaistīšanu projektam ir paziņojusi kompānija "Finest Bay Area Development", kas nodarbojas ar tuneļa projektu starp Helsinkiem un Tallinu. "Finest Bay Area Development" jau agrāk ir vienojusies ar Ķīnas investīciju kompāniju "Touchstone Capital Partners" (TCP) par 15 miljardu EUR ieguldīšanu projektā. 30% finansējuma veido investīcijas, bet 70% – kredīts. TCP no "Finest Bay Area" saņems minoritāro dalības daļu, bet mažoritārā pakete paliks Somijai. Projektam var pievienoties arī citi investori.