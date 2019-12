VAS 'Latvijas dzelzceļš' gada nogalē radis iespēju palielināt vagonu skaitu un piedāvāt papildu reisus uz Maskavu, Sanktpēterburgu un Kijevu

Tuvojoties gada nogales svētkiem, kurus ierasts pavadīt ģimenes vai draugu lokā, daudzi Latvijas iedzīvotāji vēlas apmeklēt tuviniekus vai draugus Maskavā, Sanktpēterburgā un Kijevā, vai arī doties ekskursijās uz šīm mūsu kaimiņvalstu pilsētām. Atsaucoties uz iedzīvotāju pastiprināto interesi apmeklēt šīs pilsētas gada nogales svētku laikā, VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) radis iespēju palielināt pasažieru vilcienu reisu skaitu vai vagonu skaitu maršrutos Rīga – Maskava, Rīga – Sanktpēterburga un Rīga – Viļņa – Minska - Kijeva.

Svētku laikā vilciens Nr.2/1 Rīga – Maskava tiks papildināts ar trīs kupejas vagoniem. Papildu vagoni šim vilcienam tiks pievienoti sākot no 27.decembra, un pagarinātais vagonu sastāvs maršrutā Maskava - Rīga kursēs līdz 7.janvārim un maršrutā Rīga-Maskava - līdz 8.janvārim, pēc tam atgriežoties parastajā režīmā.

Ņemot vērā lielo interesi, arī vilcienam Rīga-Sanktpēterburga ir rasta iespēja pievienot papildu kupejas vagonu. Uz Sanktpēterburgu pirmais pagarinātais sastāvs dosies 2.janvārī un kursēs līdz 5.janvārim ar atiešanu no Rīgas, un līdz 6.janvārim - ar atiešanu no Sanktpēterburgas.

Tāpat sadarbībā ar Ukrainas dzelzceļa uzņēmumu gada nogalē tiks izveidoti divi papildu reisi vilcienam Nr.32/31 Kijeva – Minska – Viļņa – Rīga. Pirmais papildu reiss aties no Kijevas 22.decembrī, bet no Rīgas 23.decembrī. Savukārt otrais reiss no Kijevas aties 26.decembrī un no Rīgas - 27.decembrī.

Ik gadu, tuvojoties gada nogalei, ir vērojama palielināta interese par iespēju iegādāties biļetes uz starptautiskajiem reisiem, ko nodrošina LDz, turklāt gadu no gada pārvadāto pasažieru skaits decembrī ir pieaudzis. Pagājušajā gadā starptautiskajā satiksmē decembrī kopumā pārvadāti 16 719 pasažieri, 2017.gadā to skaits bija 16 421 pasažieris, bet vēl gadu iepriekš - 15 177 pasažieri.