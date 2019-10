Degvielas kvalitāte: uz papīra vs realitātē

Par degvielas kvalitāti uz papīra liecina rūpnīcā izdots sertifikāts, kas apstiprina tās atbilstību noteiktiem parametriem. Taču realitātē – degviela no rūpnīcas līdz automašīnas bākai mēro garu ceļu un, ja tajā netiek ievēroti stingri kvalitātes kontroles nosacījumi, tās sastāvs galarezultātā var atšķirties no sertifikātā norādītās.

Degviela, kā jebkura ķīmiska viela, ir "dzīvs produkts", kas pakļauts ārējās vides ietekmei, piedzīvo sastāva izmaiņas. Tādēļ degvielas kvalitātes saglabāšanai no rūpnīcas līdz pat automašīnas bākai izšķiroši ir tas, cik pareizi tā tiek pārvadāta, pārkrauta un uzglabāta.

"Lai klientu automašīnas bākās nonāktu labākais – Eiropas Savienības standartiem atbilstoša degviela, kas papildināta ar miles funkcionālajām piedevām – esam izstrādājuši sistēmu, kas ļauj kontrolēt un būt pārliecinātiem par produkta kvalitāti katrā degvielas ceļa posmā. Tranzītā ne tikai sadarbojamies ar profesionāliem partneriem un izmantojam modernākās tehnoloģijas, bet arī katrā posmā regulāri veicam degvielas paraugu pārbaudes, kas garantē produkta kvalitāti ne tikai, kad tas pamet rūpnīcu, bet arī nonāk klienta automašīnas bākā," stāsta Circle K degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs.

Degvielas ceļš no rūpnīcas līdz tava auto bākai

Degvielas ceļš sastāv no četriem pieturpunktiem, kuros degvielas kvalitātes kontroles kritēriji ir vitāli svarīgi – naftas rūpnīca, degvielas terminālis, degvielas vedējs un degvielas uzpildes stacija.

Naftas rūpnīca

Pašai naftas ieguves un pārstrādes vietai nav noteicošas lomas degvielas kvalitātē. Ikviena moderna un sertificēta rūpnīca izgatavo degvielu atbilstoši konkrētā pasūtītāja kvalitātes prasībām.

Circle K bāzes degviela tiek ražota ORLEN Lietuva – lielākajā naftas pārstrādes uzņēmumā Austrumeiropā – un tā atbilst Eiropas Savienības kvalitātes standartiem (EN590 dīzeļdegvielai un EN228 benzīnam), kas ir tikpat augstā kvalitātē Circle K tīklā visā Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā – Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.

Degvielas terminālis

Terminālis ir vieta, kurā degviela nonāk taisnā ceļā no rūpnīcas. Uz Latviju degviela tiek piegādāta izmantojot dzelzceļu vai ar kuģi, taču abos gadījumos krava ir noslēgta un plombēta, lai ceļā to nevarētu ietekmēt cilvēkfaktori vai ārējās vides apstākļi.

Šajā posmā svarīgākais ir nodrošināt drošu degvielas noliešanu, lai izvairītos no tās sajaukuma, un uzglabāt to cisternās, kuru tehnoloģiskais nodrošinājums pasargā degvielu no ūdens kondensāta, netīrumiem un citiem mikroorganismiem, kā arī rūpējas par degvielas nenonākšanu ārējā vidē un līdz minimumam samazina sprādzienbīstamības risku.

Circle K Rīgā ir savs naftas produktu terminālis, kura celtniecībā izmantoti augstākie drošības un tehnoloģiju standarti, kādi tiek piemēroti termināļu celtniecībai Skandināvijā, tādējādi Circle K Rīgas terminālis ir viens no modernākajiem Eiropā gan drošības, gan izmantoto tehnoloģiju ziņā.

Degvielas vedējs

Terminālī degviela tiek uzkrauta degvielas vedējos, kas to tālāk nogādā uz realizācijas punktiem visā Latvijā. Šajā posmā degvielas kvalitāti nodrošina degvielas vedēja modernās tehnoloģijas, kas visā ceļā rūpējas gan par kravas stāvokli, gan kontrolē ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

Degvielas tranzītam Circle K sadarbības partneris ir SIA Hoyer Latvia, kas ir daļa globālā uzņēmuma Hoyer Group – pasaules līdera šķidru un ķīmisku vielu tranzīta pakalpojumu sniegšanā. Katrs degvielas vedējs ir aprīkots ar modernākajām tehnoloģijām, kas ļauj izsekot kravas atrašanās vietu, tās stāvokli līdz precizitātei <0,1%, fiksē katru darbību nokraušanās un uzkraušanās laikā, kā arī pārvalda un kontrolē šofera darbības visā maršrutā.

Degvielas uzpildes stacija

Degvielas uzpildes stacijā degvielas kvalitāte tiek nodrošināta divos posmos -degvielas uzglabāšanas un uzpildes procesā.

"Mūsu pieredzē ir vairāki gadījumi, kad esam iegādājušies citu degvielas mazumtirgotāju uzpildes stacijas, un, veicot to apsekošanu pirms pārbūves uzsākšanas, konstatējam, ka to aprīkojums ne tuvu neatbilst tam, lai efektīvi nodrošinātu degvielas kvalitāti un apkārtējās vides drošību," pieredzē dalās Gatis Titovs.

Circle K degvielas uzpildes stacijas ir aprīkotas ar hermētiski noslēgtām tvertnēm, kas aprīkotas ar dubultsienām un tehnisko šķīdumu, kura līmeņa izmaiņas identificē un ziņo sistēmai, ja fiksētas problēmas ar tvertnes hermētiskumu. Citi sensori nepārtrauktā režīmā kontrolē degvielas atlikumu tvertnēs un ziņo trauksmi, ja tiek konstatēts ūdens kondensāts.

Degvielas uzpildes sūkņu sistēmas ir verificētas Latvijas Nacionālajā Metroloģijas centrā un kalibrētas pat ar augstāku precizitāti, kā to paredz Latvijas likumdošana. Degviela līdz auto bākai iziet trīslīmeņu filtrācijas sistēmu līdz pat 10 mikroniem (salīdzinājumam – cilvēka mats ir 100 mikroni). Tāpēc nav fiziski iespējams, ka automašīnas bākā nonāk degviela ar jebkāda veida piesārņojuma.

Izvēloties degvielas uzpildes staciju – esi vērīgs un pievērs uzmanību tās aprīkojumam, tā nolietojumam un degvielas transportam. Katrā stacijā tev ir tiesības pieprasīt degvielas kvalitātes sertifikātu, kas norāda uz degvielas kvalitāti, kas pieejama DUS.

Ienāc, uzzini vairāk un uzdod savu jautājumu degvielas kvalitātes ekspertiem: www.uzpildieskuruzticies.lv.