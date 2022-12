524 kultūras darbinieku atklātā vēstule kultūras ministram

Pateicamies Kultūras ministram Naurim Puntulim par atbildi uz mūsu 8. decembra vēstuli, kuru viņš sniedza 14. decembrī no Saeimas tribīnes. Tomēr jāsaka, ka Jūsu atbilde nenesa cerēto skaidrību un mierinājumu un neatgrieza uzticēšanos. Gluži pretēji — Jūsu izvēle mūsu uzdotā jautājuma būtību interpretēt kā "ideoloģiju sadursmi" tikai palielinājusi mūsu neizpratni un sajūtu, ka netiekam sadzirdēti. Tādēļ rakstām vēlreiz, cerībā šoreiz saņemt atbildi pēc būtības un uzsākt īstu sarunu par iekļaujošas sabiedrības veidošanu ar kultūras un politikas līdzekļiem.

Jūs sakāt: "Iepriekšējā Saeimas sēdē es kā Nacionālās apvienības deleģēts ministrs solīju argumentēti atbildēt uz vēstuli, ko parakstījuši vairāk nekā 400 kultūras un sabiedriskie darbinieki, kas, loģiski secinot no vēstules satura un tajā uzdotā jautājuma, vēlēšanās nav balsojuši par Nacionālo apvienību."

Ministra kungs, cilvēku izvēle vēlēšanās ir privāta. Vēstules parakstītājiem nav informācijas par citu parakstītāju politiskajām izvēlēm.

Otrkārt, vai Jūs gribat teikt, ka cilvēki, kas balsojuši par Nacionālo apvienību, nekad nerakstītu šādas vēstules, t. i., kultūrpolitikas plānošanas dokumenti, Satversmes pamatvērtību iedzīvināšana un ministru politiskā atbildība Nacionālās apvienības balsotājiem ir vienaldzīga?

Treškārt, vai Jūs apgalvojat, ka sabiedrības viedoklis ņemams vērā tikai tad, ja to izsaka izpildvaras tiešais politiskais elektorāts? Kultūras ministrs pārstāv visu kultūras cilvēku intereses — un ne tikai "mūsuprāt". Nozares politika un plānošanas dokumenti attiecas uz visiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī neatkarīgi no politiskās piederības.

Jūs turpināt: "Šī ir absolūti politiska vēstule, kurā ir analizēts tikai un vienīgi mans politiskais balsojums Saeimā."

Kultūras darbinieku atklātā vēstule tik tiešām ir politiska tādā nozīmē, ka šī saruna ir daļa no politiskā procesa, kurā ietilpst politikas veidošana, sabiedrības pārvalde, ministra balsojums, nozares pārstāvju pilsoniskā iniciatīva, pilsoņu prasība pēc atbildīgas un konsekventas rīcības. Neviens no mums nav ārpus politikas — ne balsojot, ne iestudējot izrādes. Mūsu vēstules "politiskums" nemazina mūsu argumenta konkrētību un nedod Jums tiesības izvairīties no sarunas par mūs satraucošo jautājumu būtību. Mēs norādām uz kultūrpolitikas iekļaujošās dimensijas neievērošanu. Tāpēc, kā valsts kultūrpolitikas tiešie īstenotāji, vēlreiz vēršamies pie Jums kā pie politiskas personas, jautājot — kā nākas, ka Jūs kā politiska persona varat neievērot savas nozares plānošanas dokumentos definētos uzdevumus?

Jūs apgalvojat: "Vēstule veidota no pozīcijas un uzsverot "mūsuprāt". Ikvienam demokrātiskas sabiedrības pārstāvim ir tiesības izteikties no pozīcijas "manuprāt" un tad, atrodot domubiedrus, apvienoties vēstulēs, organizācijās vai politiskos spēkos un tad jau kopā teikt "mūsuprāt". Arī Nacionālajai apvienībai ir tiesības uz jebkuru jautājumu vai tā iespējamo risinājumu skatīties no skatupunkta "mūsuprāt"."

Nacionālās apvienības "mūsuprāt" un vēstuli parakstījušo kultūras darbinieku "mūsuprāt" nav viens otram pielīdzināmi. Šī vēstījuma vairāk nekā 400 paudēji nav vienas organizācijas vai partijas biedri un pat ne balsotāji. Iekļaušana un vienlīdzība ir cilvēktiesību un Satversmes pamatvērtību jautājums. Mūs nevieno politiska organizācija, bet izpratne par nozares mērķiem, kuri mums visiem ir kopīgi un saistoši. Tāpēc vēlreiz aicinām Jūs uz sarunu par mūsu jautājuma būtību.

Jūs uzsverat, ka Nacionālā apvienība ir parakstījusi jaunās valdības deklarācijā ietverto 27. punktu: "Nodrošināsim vienā mājsaimniecībā kopīgi dzīvojošu cilvēku tiesību un interešu aizsardzību neatkarīgi no dzimuma un vecuma." Jūs sakāt: "Nacionālās apvienības-prāt, ir iespējami dažādi, nevis viens vienīgs veids, kā to nodrošināt."

Rietumu demokrātijas ierasta prakse ir lēmumus un tiesību aktus saskaņot un izstrādāt kopā ar cilvēku grupām, uz kurām tie attiecas, nevis ilgstoši un ciniski noraidīt šo grupu izstrādātos piedāvājumus. Nacionālās apvienības "veids" sabiedrības saliedēšanai līdz šim ir bijis mazāk aizsargātu grupu izstumšana. Tomēr ticam un ceram, ka Jums nākotnei ir kāda labāka ideja.

Elīna Pinto raksta: "Tieši līdzdalība ir atslēga, kas ļauj rezignāciju pārvērst līdzatbildībā par politikas izvēlēm. Rietumu demokrātijās ir labi pazīstami principi par (..) lēmumu saskaņošanu ar tām cilvēku grupām, uz kurām tie attiecas. Neievērojot šos principus, mēs nonākam pie "papīra reformām", kas ir aizbildnieciskas un īsmūžīgas, jo nepilnīgi risina attiecīgās sabiedrības daļas patiesās vajadzības – lai tie būtu mazo ienākumu guvēji nodokļu režīmā, skolēni izglītības reformās vai īrnieki mājokļu īres regulējumā. Iesaistes trūkums vairo arī pilsoniskā beztiesīguma sajūtu un neuzticēšanos valdībai, ko ir ārkārtīgi viegli pārvērst destruktīvā "neizdevušās valsts" retorikā vai protesta balsojumos vēlēšanu dienā." Tādēļ šeit nepietiks tikai ar "Nacionālās apvienības-prāt". Mēs sagaidām iekļaujošu dialogu, ieinteresēto pušu kopdarbu ar reālpolitikas veidotājiem un likumdevējiem.

Kamēr gaidām, joprojām esam tiesiskuma deficītā — situācijā, kad likumdevējs, neraugoties uz Satversmes tiesas uzdevumu, ne tikai nenāk ar iniciatīvu, bet arī atkārtoti bremzē un noraida 23 000 vēlētāju iesniegto iniciatīvu nodrošināt visu ģimeņu tiesisko aizsardzību.

Jūs sakāt: "Tiesības uz "mūsuprāt" ir jebkuram politiskam spēkam šajā Saeimas zālē, bet visu izšķir demokrātisks vairākums – demokrātiski ievēlētas Saeimas vairākuma balsojums."

"Vairākuma balsojums" nenozīmē "vairākuma pārākumu" vai absolūto varu. Šī iemesla dēļ mūsu valsts pamatlikums garantē pilsoņu tiesību aizsardzību pret pūļa diktatūru. Latvijas valsts Satversmē uzsvērts, ka Latvija "balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības". Satversmes ​​95. pantā norādīts: "Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu."

Sarunā, kas skar cilvēka pamattiesības un cieņu, nav vietas "vairākuma spēka" pozīcijai.

Savā atbildē Jūs vaicājat: "Kādēļ šāda politiska vai ideoloģiska satura vēstule ir tapusi?" Jūs runājat par sabiedrības polarizēšanos divās atšķirīgās ideoloģijās un turpināt: "Abām šīm ideoloģijām ir vieta mūsu un jebkurā demokrātiskā sabiedrībā, un šīs Saeimas zāles politisko spēku tradicionālais izvietojums ļoti precīzi ilustrē šo situāciju – vienā flanga galā redzam konservatīvas idejas pārstāvošo Nacionālo apvienību, pretējā – liberālas vērtības pārstāvošo partiju "Progresīvie". Bet pats svarīgākais un vērtīgākais ir tas, ka tribīne ir viena. Tā ir šeit, centrā, un tā pilda savu galveno uzdevumu un nodrošina abiem jeb visiem vienādas tiesības cieņpilni paust un cieņpilni aizstāvēt tās vērtības, ko katram no šiem spēkiem uzticējuši aizstāvēt tūkstošiem vēlētāju."

Vēlreiz atgādinām: savā pirmajā vēstulē rakstījām par ļoti konkrētu situāciju — kultūrpolitikas vadlīniju ievērošanu un pretrunām, kas rodas, kad tās tiek ignorētas viena politiskā spēka interesēs. Jūs mūsu vēstuli cenšaties padarīt par "ideoloģisku cīņu" un tādējādi mazināt jautājuma nopietnību. Mēs norādījām to, ka kultūras ministra uzdevums ir rūpēties par saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Mums nav skaidrs, kā Jūs varat atbildēt par iekļaujošas politikas īstenošanu, ja Jūsu personiskā un partijas pārliecība ir pretrunā šim uzdevumam. Piemēram, kā Jūs veiksiet savu uzdevumu, vadot Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas uzraudzības padomi, kuras darbības mērķis ir veicināt saskaņotu pamatnostādņu rīcības virzienu nacionālās identitātes un piederības, demokrātijas kultūras un iekļaujoša pilsoniskuma un integrācijas īstenošanā? Kā Jūs atbalstīsiet Liepājas tapšanu par Eiropas Kultūras galvaspilsētu, ja viena no obligātajām programmas Eiropas dimensijām ir iekļaujoša sabiedrība? Atbalstīsiet tikai tās sadaļas, kuras atbilst Nacionālās apvienības nostādnēm?

Tāpēc mēs aicinām ievērot valsts pamatlikumu, Satversmes tiesas spriedumu, politikas plānošanas dokumentus un cilvēktiesības.

Lai ilustrētu savu tēzi par "ideoloģiju cīņu sabiedrībā", Jūs kā piemēru minat Alvja Hermaņa izrādi "Žižeks. Pītersons. Gadsimta duelis".

Dīvaini, bet tie šoreiz esam mēs, mākslinieki, kam jāskaidro politiķim atšķirība starp reālpolitiku un mākslu, starp izpildvaras darbiem un diskusijām no tribīnes. Žižeka un Pītersona saruna, lai cik aizraujoši to vērot, nav labs piemērs, kā veidot politiku — tā ir konstrukcija bez vēlēšanās ieklausīties, saprast un meklēt kompromisus. Jau pats vārds "duelis" liecina par to, ka šī procesa mērķis ir kādu uzvarēt vai pat nogalināt. Vairākumam uzvarēt mazākumu? Vai konservatīvajiem uzvarēt liberāļus? Reālpolitika nav ne spēle, ne cīņa. Mēs vienkārši vēlamies veselīgu sabiedrību, kurā visi ir līdzvērtīgi savās ikdienas dzīvēs. Saruna nav iespējama tad, kad viens no sarunas dalībniekiem pēc definīcijas tiek uzskatīts par mazāk svarīgu nekā pārējie.

Savu atbildi Jūs noslēdzat ar aicinājumu uz diskusiju. Esam pateicīgi par vēlmi turpināt sarunu. Ceram uz sarunu par konkrētām darbībām, kā tiks veicināta iekļaušana, nevis vērtību "dueli". Ceram arī uz Jūsu iniciatīvu, ne tikai "iesaistīšanos" vai balsojumiem pret pilsoņu iesniegtiem dokumentiem.

Jūs sakāt: "Ja vēstules autori mani aicina iespējamo nākamo periodu [ministra amatā] aizvadīt atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, tad uzskatu, ka jau iepriekšējā periodā esmu to godam veicis un tieši šādi, atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, esmu gatavs to turpināt."

Paldies, ka vēlaties turpināt sarunu par Satversmē noteiktajām pamatvērtībām. Mūs jo īpaši interesē tiesiskās vienlīdzības princips un diskriminācijas aizlieguma princips, kas noteikti Satversmes 91. pantā: "Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas." Savukārt Satversmes 110. pants nosaka: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības." Satversmes tiesas 2021. gada 8. aprīļa spriedums lietā Nr. 2020-34-03 šo pantu skaidro: "Satversmes 110. panta pirmais teikums nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, tostarp arī faktisku ģimeni. Sabiedrību veido ne vien tādas personas, kas pēc savas dabas veido ciešas personiskas un ģimeniskas attiecības ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, bet arī tādas personas, kas pēc savas dabas veido šādas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem. Attiecīgi valstij vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamata var izveidoties ģimene.

Sprieduma 10.2. punkts runā par Satversmes 96. pantu: "Cilvēka cieņa ir demokrātiskas tiesiskas valsts konstitucionāla vērtība, un ar cilvēka cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai (..). Cilvēka cieņa ir jāievēro nevis vienīgi formāli, bet pēc būtības, tādēļ atbilstoši cilvēka cieņas principam ikvienas ģimenes aizsardzības un atbalsta tiesiskajam regulējumam ir jābūt jēgpilnam. Tiesiskais regulējums, kas paredzētu viendzimuma partneru ģimenei vien formālu atzīšanu, bet nenodrošinātu aizsardzību un atbalstu, pēc būtības nozīmētu viendzimuma partneru ģimenes atzīšanu par nesvarīgu ģimenes formu un tādējādi būtu cilvēka cieņu aizskarošs. Tādēļ likumdevējam jārūpējas, lai tiesiskais regulējums nodrošina viendzimuma partneru ģimenēm ne vien formālu juridisku atzīšanu, bet arī juridisko aizsardzību un sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu."

Jūs un mēs pagaidām dzīvojam valstī, kur šāda tiesiska regulējuma nav. Mēs dzīvojam valstī, kur vieni ir vienlīdzīgāki par citiem, vieniem pilsoņiem pienākas lielāka cieņa un valsts aizsardzība nekā citiem.

Ministra kungs, mums kļūst arvien grūtāk svinēt izstāžu atklāšanas un pirmizrādes kopā ar valdības pārstāvjiem, kuri izliekas nezinām, ka šo radošo darbu veidojuši cilvēki, kuri savu dzīvi veltījuši Latvijas kultūras un valodas kopšanā un uzturēšanā un vienlaikus viņiem nav tiesību palikt pie sava saslimušā bērna slimnīcā.

Pateicoties Satversmei un demokrātijai, Latvijā mākslu ir iespējams veidot brīvi. Pagaidām cenzūra pie mums ir aizliegta. Paldies arī par Jūsu ieguldījumu tajā, jo Jūsu personīgā nostāja pret mākslas cenzūru Daugavpils Rotko centrā lika nozarei ar Jums lepoties. Tieši tāpēc tik šokējošs bija jūsu balsojums nākamajā dienā, iestājoties par veselas sabiedrības daļas dzīvju cenzēšanu.

Piedāvājam turpmākajā sarunā koncentrēt uzmanību uz jautājumu par to, kā mēs ar kultūras un mākslas palīdzību varam palīdzēt Latvijas sabiedrībai kļūt iekļaujošai un saliedētai.

Ceram, ka Kultūras ministrija un Jūs personīgi atradīsiet resursus un vietu šādai sarunai.

1. Veronika Abdulmuminova, režisore

2. Kristīne Abika, māksliniece

3. Aksels Aizkalns, aktieris

4. Elīza Aizpore, producente

5. Anta Aizupe, aktrise

6. Andris Akmentiņš, dzejnieks

7. Kristaps Ancāns, mākslinieks

8. Anta Ancveriņa, muzeja speciāliste

9. Anna Andersone, teātra kritiķe

10. Emīlija Paula Andersone, kultūras pasākumu producente

11. Sabīne Andersone, producente

12. Arnolds Andersons, mākslinieks

13. Ilze Andresone, filozofe, muzeja speciāliste

14. Evelīna Andžāne, dzejniece

15. Elita Ansone, mākslas zinātniece, kuratore

16. Lauris Anstrauts, mūzikas apskatnieks

17. Līva Nora Apšeniece, kustību māksliniece, Rīgas izstāžu zāles projektu koordinatore

18. Ieva Astahovska, mākslas kuratore

19. Kristīne Auniņa, kultūras centra vadītāja, kultūras pasākumu producente

20. Toms Auniņš, mūziķis

21. Ivars Austers, radio raidījuma vadītājs, zinātnieks

22. Nicolas Auzanneau, tulkotājs

23. Anna Auziņa, dzejniece

24. Daina Auziņa, muzeja speciāliste

25. Imants Auziņš, mūziķis

26. Kārlis Auziņš, mūziķis, saksofonists, komponists

27. Krists Auznieks, komponists, mūzikas doktors

28. Kintija Avena, māksliniece

29. Maija Avota, Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas direktora vietniece

30. Kārlis Arnolds Avots, aktieris

31. Gusts Ābele, rakstnieks un režisors

32. Jānis Ābele, kinorežisors

33. Linards Āboltiņš, režisors

34. Juris Āzers, mūziķis

35. Toms Babincevs, filozofs

36. Kitija Balcare, teātra kritiķe

37. Zane Balčus, kino zinātniece

38. Ieva Balode, kultūras organizācijas vadītāja

39. Lauma Balode, aktrise

40. Jānis Balodis, teātra veidotājs, dramaturgs un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors

41. Viesturs Balodis, teātra darbinieks

42. Agate Bankava, laikmetīgās dejas māksliniece

43. Baiba Bartkeviča, mūziķe, koncertzāles "Lielais dzintars" mākslinieciskā vadītāja

44. Signe Baumane, režisore

45. Sandis Baumanis, kultūras platforma "Audra", koncertu rīkotājs, kultūras darbinieks

46. Reinis Bālers, norišu tehniskais organizators

47. Aleksejs Beļeckis, mākslinieks

48. Rūdis Bebrišs, filozofs

49. Emīlija Berga, laikmetīgās dejas māksliniece

50. Una Bergmane, vēsturniece

51. Jūlija Berkoviča, biedrības ISSP direktore

52. Lāsma Bērtule, režisore

53. Austra Bērziņa, kultūras producente

54. Ērika Bērziņa, dzejniece

55. Lība Bērziņa, iekļaujošu un sociālu projektu vadītāja

56. Paula Bērziņa, Kino Bize projektu vadītāja

57. Digna Bicāne, mākslas pedagoģe

58. Aiva Birbele, dramaturģe, komiķe

59. Dita Birkenšteina, producente

60. Līna Birzaka-Priekule, mākslas zinātniece un kuratore

61. Vita Birzaka, mākslas zinātniece

62. Ģirts Bišs, komponists un skaņu režisors

63. Anete Blūma, starpkultūru sadarbības projektu vadītāja

64. Līva Blūma, mūziķe

65. Linda Boļšakova, māksliniece

66. Agnese Bordjukova, laikmetīgās dejas māksliniece

67. Reinis Boters, teātra veidotājs

68. Skuja Braden, mākslinieces

69. Elīna Brasliņa, ilustratore

70. Aleksandrs Breže, dizaineris

71. Ivo Briedis, scenārists, pedagogs

72. Kristīne Brīniņa, kustību māksliniece

73. Pēteris Brīniņš, radošais aktīvists

74. Baiba Broka, aktrise

75. Aksels Bruks, mākslinieks

76. Iveta Budreviča, režisore

77. Rasa Bugavičute-Pēce, dramaturģe

78. Krista Burāne, teātra un kino režisore

79. Toms Burāns, mākslinieks, animators

80. Platons Buravickis, komponists, pedagogs

81. Ilze Burkovska-Jakobsena, režisore

82. Anna Marta Burve, muzikoloģe

83. Anda Burve-Rozīte, kultūras žurnāliste

84. Pamela Butāne, scenogrāfe

85. Margherita Carbonaro, tulkotāja

86. Ēriks Caune, mākslinieks

87. Helmuts Caune, Jesajas Berlina biedrības direktors, publicists

88. Una Cekule, režisore

89. Uldis Cekulis, filmu producents

90. Arvīds Ceļmalis, skaņu režisors

91. Undīne Celitāne, jauno mediju māksliniece

92. Dārta Ceriņa, kino kritiķe, pētniece un kuratore

93. Agnese Cimuška Rekke, mūzikas producente

94. Niks Cipruss, gaismu mākslinieks

95. Līga Justīne Cīrule, vizuālās reklāmas noformētāja

96. Linda Curika, publiciste

97. Dace Čaure, LKA Rīgas Kino muzeja kuratore un kino kritiķe

98. Jana Čivžele, aktrise un kostīmu māksliniece

99. Artūrs Čukurs, teātra mākslinieks, mūziķis

100. Roberts Dauburs, režisors

101. Jānis Daugavietis, kultūrpolitikas pētnieks

102. Ričards Dauksts, mūziķis

103. Staņislavs Davidovs, blogeris un producents

104. Anna Dārziņa, Latvijas Jaunā teātra institūta direktore

105. Dainis Deigelis, dzejnieks

106. Deniss Demčenko, digitālā satura autors

107. Sanija Derkēvica, kultūras vadības absolvente

108. Elizabete Dimante, kuratore

109. Dens Dimiņš, tulkotājs

110. Maira Dobele, publiciste

111. Liene Dobrāja, kostīmu māksliniece

112. Elīza Dombrovska, režisore

113. Pēteris Draguns, dzejnieks

114. Elīna Drāke, laikmetīgās mākslas centra "Kim?" izpilddirektore

115. Sanita Drīle, grima māksliniece

116. Ivars Drulle, tēlnieks, domes deputāts

117. Katrīna Dūka, teātra veidotāja

118. Aiga Dzalbe, mākslas zinātniece

119. Marta Dzene, kastinga režisore

120. Andris Dzenītis, komponists, pedagogs

121. Anna Dzērve, māksliniece

122. Krista Dzudzilo, māksliniece

123. Baiba Eglāja, mākslas vēsturniece, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" valdes locekle

124. Jana Egle, rakstniece

125. Lote Eglīte, scenāriste

126. Žanete Eglīte, projektu vadītāja

127. Andris Eglītis, mākslinieks

128. Ralfs Eilands, mūziķis, mākslinieks

129. Ingūna Elere, dizainere

130. Krišjānis Elviks, scenogrāfs - mākslinieks

131. Dāvis Eņģelis, muzikologs

132. Mārtiņš Eņģelis, pilsētplānotājs

133. Kristaps Epners, mākslinieks

134. Kristīne Ercika, laikmetīgās mākslas projektu vadītāja

135. Inga Erdmane, māksliniece

136. Zane Ernštreite, māksliniece

137. Gundega Evelone, māksliniece

138. Einārs Everss, mūziķis, kontrabasists

139. Kirils Ēcis, dzejnieks

140. Renāte Feizaka, māksliniece

141. Laura Feldberga, māksliniece

142. Ildze Felsberga, kino žurnāliste, režisore

143. Anna Fišere, komponiste

144. Miķelis Fišers, mākslinieks

145. Kristīne Freiberga, kultūras projektu vadītāja, Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja

146. Ingmārs Freimanis, publicists un dzejnieks

147. Jevgēnija Frolova, mūziķe

148. Iveta Gabaliņa, ISSP Galerijas vadītāja, māksliniece

149. Antra Gaile, filmu producente

150. Inga Gaile, dzejniece, rakstniece, dramaturģe

151. Līga Gaisa, scenāriste un producente

152. Toms Gaļinauskis, mūziķis, dzejnieks

153. Jānis Gaņģis, filosofs, kultūras projektu vadītājs

154. Zane Gargažina, režisore

155. Ieva Gaurilčikaitė-Sants, horeogrāfe

156. Anna Gāgane, mūziķe

157. Elīna Gediņa, kustību māksliniece

158. Rūdolfs Gediņš, dejas un teātra mākslinieks

159. Jeļena Glazova, dzejniece, māksliniece

160. Anete Goldmane, kultūras projektu vadītāja

161. Vladimirs Goršantovs, kustību mākslinieks

162. Evita Goze, kuratore un laikmetīgās mākslas projektu vadītāja

163. Dace Grants, muzeja darbiniece

164. Una Grants, dizainere

165. Laima Graždanoviča, "2ANNAS ISFF" programmas direktore, māksliniece

166. Maruta Grāvīte-Indrāne, producente, projektu vadītāja

167. Roberts Grinbergs, vēsturnieks, kultūras menedžeris

168. Alīna Grinpauka, māksliniece, uzņēmēja

169. Guntars Gritāns, flautists, mākslas zinātnieks

170. Sanita Grīna, arhīviste un tulkotāja

171. Maima Grīnberga, tulkotāja

172. Kaspars Groševs, mākslinieks, kurators

173. Laura Groza, režisore, producente

174. Igors Gubenko, filozofs

175. Velta Gūtmane, māksliniece

176. Alise Ģelze, kino producente

177. Arta Ģiga, producente

178. Deniss Hanovs, kultūrpētnieks

179. Marta Herca, redaktore, podkāstu autore

180. Santa Hirša, mākslas kritiķe

181. Jānis Ielejs, arhitekts

182. Nils Īle, mūziķis, etnoperkusionists

183. Jana Jacuka, horeogrāfe

184. Ilze Jansone, rakstniece un publiciste

185. Rasa Jansone, māksliniece un publiciste

186. Edmunds Jansons, režisors

187. Dominiks Jarmakovičs, kino producents

188. Justīne Jaudzema, kultūras pasākumu producente

189. Katrīna Jaunupe, fonda "Mākslai vajag telpu" vadītāja

190. Linda Jeromane, dizainere

191. Eva Johansone, kultūras žurnāliste

192. Voldemārs Johansons, mākslinieks

193. Dita Jonīte, teātra un dejas kritiķe

194. Kristīne Jonuša, bērnu grāmatu izdevniecības "Liels un mazs" kopvede

195. Jānis Joņevs, rakstnieks

196. Dainis Juraga, kinooperators

197. Liene Jurgelāne, kultūras projektu vadītāja

198. Jurate Jurjāne-Silakaktiņa, kostīmu māksliniece

199. Kristīne Jurjāne, māksliniece

200. Diāna Kaijaka, režisore un māksliniece

201. Elīna Kalniņa, kuratore

202. Linards Kalniņš, mūziķis un pedagogs

203. Sandis Kalniņš, režisors un producents

204. Kristaps Kalns, fotogrāfs

205. Dāvis Kaņepe, Kaņepes Kultūras centra radošais direktors

206. Ansels Kaugers, komponists

207. Aksels Kaulakāns, teātra producents

208. Ieva Kauliņa, scenogrāfe

209. Matīss Kaža, kino režisors un producents

210. Daiga Kažociņa, aktrise

211. Kristiāna Kārkliņa, mākslas zinātniece

212. Anna Klišāne, režisore

213. Ieva Kļava, producente

214. Lauma Kokoreviča, māksliniece

215. Ansis Kolmanis, reperis un hip-hop mūzikas producents

216. Kaspars Kondratjuks, festivāls "Komēta", pasākumu producents, dīdžejs

217. Anna Konovalova, fotogrāfe

218. Anete Konste, dramaturģe un publiciste

219. Marta Kontiņa, producente

220. Marta Kotello, arhitekte

221. Oskars Kotello, arhitekts

222. Dārta Krāsone, festivāla "RojaL" rīkotājdirektore

223. Alise Krauja, filmēšanas objektu menedžere

224. Zane Kreicberga, teātra režisore un pētniece

225. ​​Solvita Krese, kuratore, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore

226. Jana Krieva, kultūras projektu vadītāja, "Sansusī" producente

227. Agnese Krivade, dzejniece

228. Laine Kristberga, mākslas zinātniece

229. Kate Krolle, māksliniece

230. Jānis Kronis, aktieris

231. Rolands Kronlaks, komponists

232. Anete Krūmiņa, dizainere

233. Linda Krūmiņa, dramaturģe

234. Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš, fotogrāfs

235. Ance Kukule-Sniķere, aktrise, režisore, pedagoģe

236. Žulijens Nuhums Kulibali, kultūras projektu vadītājs un kino kritiķis

237. Linards Kulless, mākslinieks

238. Roberts Kuļenko, režisors

239. Rūta Kuplā, kostīmu māksliniece

240. Kristaps Kuplais, bibliogrāfs

241. Edvards Kurmiņš, laikmetīgās dejas mākslinieks

242. Maija Kurševa, māksliniece

243. Alma Kušķe, teātra producente

244. Svens Kuzmins, rakstnieks

245. Sandra Ķempele, mākslas izglītības projektu kuratore

246. Mārtiņš Ķibers, Rīgas cirka radošais direktors, producents, režisors

247. Juta Ance Ķirķis, teātra kritiķe

248. Raimonds Ķirķis, dzejnieks

249. Gundega Laiviņa, kuratore

250. Dana Laizāne, tulkotāja

251. Madara Lapiņa, muzeja darbiniece

252. Sandra Lapkovska, Latvijas jaunā teātra institūta producente

253. Gerds Lapoška, aktieris

254. Ūna Laukmane, māksliniece

255. Anda Lāce, māksliniece, kuratore

256. Gunta Lāce, skolotāja

257. Antra Lācberga, mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

258. Mārīte Lempa, kultūras projektu vadītāja

259. Kārlis Lesiņš, režisors

260. Marija Leskavniece, redaktore

261. Ieva Lešinska-Geibere, tulkotāja, publiciste

262. Ramona Levane, laikmetīgās dejas māksliniece

263. Agra Lieģe-Doležko, publiciste, žurnāliste

264. Kaspars Lielgalvis, mākslinieks, Totaldobže mākslas centra vadītājs

265. Ieva Liepa, pasākumu rīkotāja

266. Līva Liepa, mūzikas menedžere, pasākumu producente

267. Artūrs Liepiņš, pianists un komponists

268. Klāvs Liepiņš, starpdisciplinārs mākslinieks

269. Marija Linarte, māksliniece

270. Liene Linde, kinorežisore un publiciste

271. Līga Lindenbauma, kuratore, pakalpojumu dizainere

272. Māra Liniņa, režisore

273. Ineta Lipša, vēsturniece

274. Elīna Lībiete, arhitekte

275. Jānis Līmežs, tulkotājs

276. Jurģis Ločmelis, montāžas režisors

277. Elizabete Lukšo-Ražinska, rakstniece

278. Iļja Ļenskis, vēsturnieks

279. Jana Ļisova, aktrise

280. Rinalds Maksimovs, mūziķis

281. Marta Elīna Martinsone, kino un teātra režisore, publiciste

282. Arturs Maskats, komponists

283. Aija Mataite, producente

284. Zane Matesoviča, starpkultūru sadarbības eksperte

285. Āris Matesovičs, aktieris

286. Maija Moira Mazanova, kultūrtelpas "M/Darbnīca" direktore, radošā vadītāja

287. Elza Medne, laikmetīgās mākslas projektu vadītāja

288. Una Meiberga, producente

289. Dace Meiere, tulkotāja

290. Maija Meiere-Oša, pētniece

291. Mārtiņš Meiers, aktieris, režisors

292. Anete Melece, ilustratore un animācijas filmu režisore

293. Ieva Melgalve, rakstniece, tulkotāja, mākslas pētniece

294. Klāvs Mellis, teātra veidotājs

295. Evarts Melnalksnis, dramaturgs un kurators

296. Arnita Melzoba, arhitekte

297. Kārlis Melzobs, arhitekts

298. Marija Luīze Meļķe, dzejniece, aktrise

299. Lauma Meža, mūziķe

300. Agate Mežule, montāžas režisore

301. Mārtiņš Mielavs, producents

302. Gunda Miķelsone, muzikoloģe

303. Ilmārs Millers, arhitekts

304. Alvis Misjuns, mākslinieks

305. Raivis Misjuns, komponists, mūziķis

306. Sabīne Moore, mākslinieks

307. Emīlija Morica, producente, kultūras darbiniece

308. Ance Muižniece, dramaturģe un aktrise

309. Stella Muižniece, māksliniece un dizainere

310. Aleksejs Muraško, grafiskais dizainers

311. Katrīna Neiburga, māksliniece

312. Līga Neilande, kultūras darbiniece, gide

313. Kārlis Neimanis, aktieris, pedagogs

314. Ieva Niedre, kultūras producente

315. Edgars Niklasons, teātra režisors un dramaturgs

316. Alīse Nīgale, bērnu grāmatu izdevniecības "Liels un mazs" direktore

317. Jēkabs Nīmanis, mūziķis, komponists, pedagogs

318. Konstantīns Ņikiforovs, fotogrāfs, mākslinieks

319. Linda Olte, režisore

320. Kristaps Opincāns, filozofs un režisors

321. Simona Ozola, laikmetīgās dejas māksliniece

322. Jānis Ozoliņš, literatūrzinātnieks, mūziķis

323. Matīss Ozols, aktieris

324. Renāte Pablaka, arhitekte

325. Valters Palaps, fotogrāfs, pedagogs

326. Elizabete Palasiosa, producente

327. Maija Pavlova, Ģertrūdes ielas teātra producente, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju valdes priekšsēdētāja

328. Liene Pavlovska, scenogrāfe, māksliniece

329. Oskars Pavlovskis, mākslinieks

330. Džesika Petere, kultūras projektu vadītāja

331. Jurģis Peters, mākslinieks

332. Patriks Peterson, dziedātājs un mūzikas producents

333. Auguste Petre, kuratore

334. Dmitrijs Petrenko, teātra režisors

335. Jolanta Pētersone, tulkotāja

336. Tīna Pētersone, kuratore

337. Ingrīda Pičukāne, māksliniece un skolotāja

338. Evija Pintāne-Apse, scenogrāfe, ilustratore

339. Vadims Pitlans, dīdžejs

340. Paula Pļavniece, teātra režisore

341. Fjodors Podgornijs, modes mākslinieks

342. Iveta Pole, aktrise

343. Paula Popmane, montāžas režisore

344. Antra Priede, mākslas zinātniece

345. Guna Priede, arhitekte

346. Kristaps Priede, mākslinieks, dizainers, pedagogs

347. Lorita Inita Priede, restaurators, uzņēmēja

348. Kristians Priekulis, mūziķis

349. Māris Prombergs, "Kino Bize" direktors

350. Lelde Prūse, producente

351. Šelda Puķīte, mākslas pētniece, kuratore un galeriste

352. Annija Pumpure, fotogrāfe

353. Artūrs Punte, apvienība "Orbīta"

354. Alise Putniņa, horeogrāfe, pasniedzēja

355. Ieva Putniņa, māksliniece

356. Miķelis Putniņš, mūziķis

357. Dace Pūce, režisore, producente, scenārste

358. Rūta Pūce, laikmetīgās dejas māksliniece

359. Anna Pūtele, muzejniece un kuratore

360. Vasilijs Ragačevičs, SIA "Skrivanek Baltic" direktors

361. Edgars Raginskis, komponists un pētnieks

362. Aleksis Ramanis, mākslinieks

363. Klinta Reinholde, aktrise

364. Elīna Reitere, kinokritiķe un pētniece

365. Santa Remere, tulkotāja

366. Kristina Rezvohh, audiovizuālā māksliniece, scenogrāfe

367. Adriana Roze, režisore

368. Una Rozenbauma, režisore, radošā direktore

369. Ludmila Roziņa, dramaturģe

370. Jūle Mare Rozīte, filmu kuratore, tulkotāja

371. Baņuta Rubess, rakstniece un režisore

372. Uldis Rudaks, žurnālists

373. Maija Rudovska, neatkarīga kuratore

374. Laima Ruduša, festivāla "Survival Kit" direktore

375. Rita Ruduša, žurnāliste un scenāriste

376. Daiga Rudzāte, kuratore

377. Katrīna Rudzīte, dzejniece, publiciste

378. Didzis Ruicēns, teātra kritiķis

379. Elīna Ruka, māksliniece

380. Dace Rukšāne, rakstniece

381. Ilze Rukšāne, ainavu arhitekte

382. Luīze Rukšāne, māksliniece

383. Sandijs Ruļuks, uzņēmējs, fotogrāfs

384. Elza Marta Ruža, dramaturğe

385. Mētra Saberova, māksliniece, aktīviste

386. Anna Salmane, māksliniece

387. Krišs Salmanis, mākslinieks

388. Krišjānis Sants, horeogrāfs

389. Anete Saulīte, aktrise

390. Marija Saveiko, horeogrāfe

391. Jevgenija Shermeneva, producente

392. Elmārs Seņkovs, režisors, Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs

393. Alise Sietiņa, izpildproducente

394. Gundars Silakaktiņš, aktieris, režisors

395. Andra Silapētere, kuratore

396. Asnate Siliņa, producente

397. Inga Siliņa, aktrise, scenogrāfe

398. Elza Siliņa, producente

399. Jānis Siliņš, LiepU Kultūras vadības absolvents - Kultūras darbu vadītājs

400. Armands Siliņš-Bergmanis, operas solists

401. Juris Simanovičs, mūziķis

402. Kristīne Simsone, kinokritiķe un RIGA IFF kuratore

403. Inese Sirica, mākslas zinātniece, pētniece, pasniedzēja

404. Raivis Sīmansons, muzeologs, "Creative Museum" līdzdibinātājs

405. Antonija Skopa, "Ascendum" valdes priekšsēdētāja, interneta žurnāla "Satori" izdevēja

406. Paula Slīpā, producente un projektu vadītāja

407. Jeļena Smelova, mūzikas producente

408. Dagnija Smilga, arhitekte

409. Dāvids Smiltiņš, kinooperators

410. Uldis Sniķers, aktieris

411. Jurģis Spulenieks, aktieris, režisors, pedagogs

412. Līga Spunde, māksliniece

413. Kristīne Spure, TV žurnāliste, tekstu autore, "Franco Franco" pianiste

414. Alnis Stakle, fotogrāfs, mākslinieks

415. Rūta Starka, mūziķe

416. Laura Stašāne, dramaturģe, producente

417. Alise Stefanoviča, mūziķe

418. Ance Strazda, teātra veidotāja

419. Sandra Strēle, gleznotāja

420. Dace Strelēvica-Ošiņa, valodniece

421. Brigita Stroda, kroņu meistare

422. Andis Strods, aktieris

423. Kaspars Strods, vēsturnieks

424. Andrejs Strokins, fotogrāfs un mākslinieks

425. Liene Stūrmane, mūziķe

426. Reinis Suhanovs, Latvijas Nacionālā teātra galvenais mākslinieks, Valmieras vasaras teātra festivāla direktors

427. Dāvis Suharevskis, kultūras darbinieks

428. Ksenija Sundejeva, mūziķe

429. Mārtiņš Šalmis, operators

430. Dāvids Šilters, redaktors

431. Jānis Šipkēvics, mūziķis un komponists

432. Sintija Šlēgele, Latvijas Nacionālā teātra darbiniece

433. Gundega Šmite, komponiste

434. Liena Šmukste, aktrise, režisore

435. Ivars Šteinbergs, dzejnieks

436. Mailo Štern, performanču mākslinieks

437. Edgars Šubrovskis, radošais darbinieks

438. Una Taal, producente, fotogrāfe

439. Daina Tabūna, rakstniece

440. Ksenija Tarasova, māksliniece, rakstniece

441. Artis Tauriņš, dizainers

442. Richard Thompson, mūziķis un mūzikas menedžeris

443. Sergejs Timofejevs, literāts

444. Sergejs Timoņins, Latvijas filmu izplatītājs

445. Sabīne Tīkmane, aktrise

446. Edīte Tišheizere, teātra zinātniece un kritiķe

447. Staņislavs Tokalovs, režisors

448. Kārlis Tols, aktieris

449. Lolita Tomsone, muzejniece un publiciste

450. Timurs Tomsons, Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" valdes priekšsēdētājs

451. Inese Tone, teātra producente

452. Kārlis Tone, mūziķis, producents, komponists

453. Toms Treibergs, dzejnieks, kultūras žurnālists

454. Toms Treinis, režisors

455. Guntis Trekteris, producents

456. Inga Tropa, aktrise, režisore

457. Diāna Trope, producente

458. Mārtiņš Upenieks, aktieris

459. Anna Ulberte, teātra producente

460. Didzis Upens, dizaineris, ilustrators

461. Līga Ūbele, laikmetīgās dejas māksliniece

462. Liene Vanaga-Rode, tulkotāja, redaktore, ainavu arhitekte praktikante

463. Kaspars Vanags, kurators, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors

464. Marģers Vanags, kustību mākslinieks

465. Roberts Vanags, mūziķis, režisors

466. Rvīns Varde, rakstnieks

467. Kitija Vasilļjeva, producente

468. Lauma Vāvere, dizainere

469. Aiga Veckalne, valodniece, tulkotāja

470. Lauris Veips, dzejnieks

471. Henrieta Verhoustinska, kultūras žurnāliste

472. Andrejs Verhoustinskis, kinooperators un režisors

473. Kārlis Vērdiņš, dzejnieks

474. Inese Vēriņa-Lubiņa, māksliniece

475. Ieva Viese-Vigula, pētniece, autore

476. Elīna Vikmane, pētniece

477. Anna Vilemsone, kultūras darbinieks

478. Berta Vilipsone, māksliniece

479. Pēteris Vilkaste, kultūras darbinieks, aktieris

480. Mārtiņš Vilnītis, mūziķis, raidījuma producents

481. Roberts Vinovskis, kino producents

482. Antons Visockis, mūziķis

483. Ilze Vītola, mākslas skolotāja

484. Vents Vīnbergs, publicists

485. Andrejs Vīksna, rakstnieks, publicists

486. Ieva Vīksne, jauno mediju māksliniece un lektore

487. Alīna Vižine, mūziķe, vijolniece

488. Santa Vižine, mūziķe, altiste

489. Alīse Vorobeja, kultūras projektu vadītāja

490. Anna Zača, Latvijas Animācijas asociācijas vadītāja, kuratore

491. Beatrise Zaķe, režisore

492. Zane Zajančkauska, kuratore

493. Daina Zalāne, Kultūras menedžmenta centrs "Lauska", valdes locekle

494. Kaspars Zalāns, humanitārais pētnieks, tulkotājs, dzejnieks

495. Lidija Zaneripa, māksliniece

496. Agnese Zapāne, kultūras projektu vadītāja

497. Alise Zariņa, kinorežisore un publiciste

498. Guna Zariņa, teātra darbiniece

499. Ilona Zariņa, grima māksliniece

500. Toms Zariņš, vēsturnieks, projektu vadītājs

501. Kristafers Zeiļuks, kultūras darbinieks

502. Ineta Zelča-Sīmansone, muzeoloģe, domnīcas "Creative Museum" vadītāja

503. Kaspars Zellis, vēsturnieks

504. Zane Zelmene, māksliniece

505. Elīna Zeltiņa, kultūras pasākumu producente

506. Krišjānis Zeļģis, dzejnieks

507. Andris Zeļonka, režisors un aktieris

508. Līga Zepa, scenogrāfe

509. Henriks Eliass Zēgners, dzejnieks, interneta žurnāla "Satori" galvenais redaktors

510. Amanda Ziemele, māksliniece

511. Laura Ziemele, neatkarīgā kultūras darbiniece

512. Gints Zilbalodis, režisors

513. Baiba Zīle, rakstniece

514. Jānis Znotiņš, režisors, Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas direktors

515. Mārcis Zoldners, dzejnieks un režisors

516. Guna Zučika, mūzikas menedžere

517. Agnese Zviedre, izstāžu kuratore

518. Edgars Zvirgzdiņš, dizaineris

519. Māra Žeikare, laikmetīgās mākslas projektu kuratore

520. Rūta Žiaugre, muzeja projektu vadītāja

521. Zane Žilinska, grima māksliniece

522. Inga Žolude, rakstniece

523. Konstantīns Žukovs, mākslinieks, grafiskais dizainers

524. Juris Žvikovs, mūziķis, pianists, pedagogs