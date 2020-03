Agnese Cimdiņa: Sasaistītā pasaule caur epidēmijas logu

Kamēr mediji un epidemiologi skaita atbraukušos, testētos, inficētos un mirušos, bet politiķi miljardus ekonomikas glābšanai, man šis epidēmijas uzliesmojums raisījis pārdomas par ikdienā neredzamajiem mehānismiem, kas sasaista norises visā pasaulē. Pārdomu saturu mazāk veido manis pašas pētījumu atziņas nekā atklāsmes no citu pētnieku un žurnālistu rakstiem, kas uzskaitīti raksta beigās.

Knapu divarpus mēnešu laikā vīruss no Ķīnas kļuvis par globālu pandēmiju un tā zibenīgā izplatība liek aizdomāties par to, cik sasaistīta ir pasaule, cik maz mēs spējam to kontrolēt un cik cieši sasaistītas ir mūsu darbības. Viena indivīda darbība Dienvidkorejā, Irānā, Ķīnā, Itālijā, Norvēģijā, Latvijā vai citviet var ietekmēt ne tikai apkārtējo sabiedrību, bet miljoniem cilvēku dzīves visā pasaulē. Diemžēl parasti vairumam šķiet, ka tas, kas notiek "tur ar viņiem" uz mums neattiecas, vai tie būtu kari, vardarbības uzliesmojumi, ekonomikas-, ekoloģijas-, bada- vai bēgļu krīzes, bet šoreiz ir izrādījies citādi.

Globālā ekonomika

Baidoties par tualetes papīra un cukura nepieejamību vietējos veikalos, mēs sākam apzināties, ka nedzīvojam vietējā ekonomikā un ka preču imports un eksports ir globālās ekonomikas stūrakmeņi. Tūkstošiem sacīkšu kamieļu Abu Dabī tiek baroti ar sienu, kas atvests no Sibīrijas vai Sudānas. Cukurs mūsu bioloģiskās rupjmaizes mīklai ticis importēts no Ekvadoras, bet tradicionālajai latviešu pirtij ziepjakmeņi vesti no Somijas.

Šie ir tikai daži pavisam vienkārši piemēri, kas liek saprast, ka pat šķietami vislokālākie produkti un prakses var būt atkarīgi no funkcionējošas globālās ekonomikas. Pasauli caurauž neredzami tīkli, kas kļūst pamanāmi tieši krīzes laikā – izejvielu, preču, pakalpojumu maršruti un cilvēku mobilitāte. Kad šie mehānismi vairs nedarbojas, tieši tad mēs tos apzināmies. Struktūras, kas satur globālo ekonomiku, un šo struktūru trauslums un ievainojamība kļūst redzami tieši krīzes laikā – tā, komentējot Covid-19 epidēmiju, teic slavenais antropologs Tomass Hillanns Ēriksens.

Arī cilvēka rīcības sekas visspilgtāk top redzamas krīzes laikā. Pāris bezatbildīgu vai nezinošu vīrusu nēsātāju vai noliedzēju var izraisīt ārkārtas stāvokli pasaulē. Kas sākās lokāli Ķīnā, pāris mēnešu laikā var ietekmēt akciju un naftas cenu kritumu, aviokompāniju bankrotu, skolu slēgšanu, masveida atlaišanu, satiksmes apturēšanu un ekonomikas sabrukumu visā pasaulē. Atliek jautāt, vai šī epidēmijas krīze mūs mudinās kļūt atbildīgākiem? Liks aptvert, ka katrs esam daļa no lokālas un globālas sabiedrības? Vai tā kalpos par atsperšanās punktu ilgt-spējīgākiem dzīves modeļiem?

Ilgt spēja?

Varbūt krīze mums parādīs, ka dzīves kvalitāte var uzlaboties, samazinot ikdienas tempu un darbojoties mazāk? Piemēram, grāmatā "Lielā vilka sindroms", kas balstīta pētījumos par dzīves kvalitāti, Tomass Hillanns Ēriksens argumentē, ka dzīves kvalitāte Norvēģijā kopš 1950tajiem gadiem ir kritusies, neskatoties uz pieaugušo labklājību, mobilitāti un preču un pakalpojumu patēriņu.

Varbūt krīze mums liks saprast, cik svarīga ir globālā apziņa, dzīvojot lokālas dzīves, un ka globāla apziņa un lokāla dzīve viena otru neizslēdz.

Varbūt krīze mums liks aizdomāties par to, cik bezgalīga var būt solidaritāte un nesolidaritāte.

Varbūt krīze mums liks saprast, ka planētai bija jāatdziest. Jau tagad pētnieki ziņo, ka CO2 izmešu piesārņojums Ķīnā krasi mazinās; ka gaisa attīrīšanās Ķīnā ir izglābusi vairāk cilvēku dzīvības nekā paņēmis vīruss Covid-19; ka Venēcijas kanāli kļuvuši tīrāki un tajos atgriezušās zivis un, ka, patēriņa kultūrai piedzīvojot karantīnu, cilvēki sākuši novērtēt to, kas viņiem ir, nevis to, ko gribās.

Epidēmijas kā pārmaiņu veicinātājas?

Neesmu ne bioloģe, ne epidemioloģe, bet kā ekologa meita un ilgtspējas jautājumos ieinteresēta antropoloģe sliecos piekrist pētniekiem, kuri apgalvo, ka likt mierā dabu ir drošākais veids, kā tālākā nākotnē izvairīties no pandēmijām.

Runa nav tika par sikspārņu ēšanu, bet par arvien apjomīgāku dabas resursu pārpatērēšanu un savvaļas teritoriju pārņemšanu, kā rezultātā daudzas sugas izzūd vai zaudē savus dabiskos dzīves apstākļus. Ja ļautu sikspārņiem dzīvot mierā viņu dabiskajos apstākļos, varbūt tie cilvēci neapdraudētu. Vairāki pētījumi norāda tieši uz sikspārņu saikni ar vīrusu rašanos un izplatību. Tagad Ķīna esot aizliegusi tirgos pārdot savvaļas dzīvniekus, tai skaitā sikspārņus. Bet tirgus ir tikai viena no vietām, kur infekcijas un vīrusi var izplatīties. Neizjauktas ekosistēmas ir labākais veids kā novērst epidēmijas, ziņo pētnieki. Jo ne jau sikspārņi ir problēma. Tiem ir būtiska loma veselā ekosistēmā. Problēma rodas, kad cilvēki viņus neliek mierā vai izposta viņu vidi, piemēram, izcērtot mežus.

Pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam, arvien vairāk tiek pārņemtas un izpostītas savvaļas sugu teritorijas. Tiek pieņemts, ka pirmie ar AIDS inficētie bijuši mednieki Āfrikā, kas medījuši šimpanzes, un ka pati slimība attīstījusies no vīrusiem, kas inficē pērtiķus. Putnu gripa savukārt radusies no savvaļas putniem. Bet Covid-19, papildus SARS un Ebola vīrusiem, esot jau sestā epidēmija, kas radusies no sikspārņiem pēdējo 26 gadu laikā.

Cilvēkiem, dzīvniekiem un videi esot kopīgs infekcijas izraisītāju rezervuārs, un jaunu slimību progresēšanu veicina mijiedarbība starp visiem trim. Teritorijās ar augstu iedzīvotāju blīvumu, kur, iznīcinot dabiskās ekosistēmas, tiek būvētas urbānas infrastruktūras, izcirsti meži, intensivizēta lauksaimniecība un noplicināta augsne, infekcijas un epidēmijas rodoties visvairāk. Pēdējos piecdesmit gados jaunu infekciju slimību skaits esot četrkāršojies. Iemesls tam lielākoties esot cilvēku iejaukšanās savvaļas sugu un biotopu dabiskajos procesos, īpaši tropiskajos reģionos.

Piemēram, kāds pētījums no Amazones atspoguļojis, ka mežu izciršanas apjomu palielināšana par 4 procentiem izraisījusi 50% pieaugumu ar malārijas saslimšanu, jo malāriju pārnēsājošiem odiem tieši labpaticies dzīvot un vairoties vidē, kas veidojusies pēc mežu izciršanas. Cits pētījums atspoguļojis, ka Ebolas izplatība visvairāk iespējama Centrālajā un Rietumāfrikā, kur nesen izcirstas lielas mežu teritorijas. Zika vīruss pirmo reizi esot atklāts Ugandā 1940tajos gados, bet pēdējā dekādē novēroti vairāki slimības uzliesmojumi Amerikas kontinentā. Nesen pētnieki atklājuši, ka ods, kas pārnēsā Zika vīrusu, tagad varot pārdzīvot ziemu Vašingtonā. Viens no iespējamiem iemesliem esot klimata pārmaiņas, kas veicinot odu vairošanos un izdzīvošanu. Jautājums, kas pētniekiem licis lauzīt galvas visvairāk bijis - kas ir tas, kas licis Zika vīrusam pāriet no dzīvnieku organisma uz cilvēku organismu?

Bez ekoloģijas nebūs ekonomikas

Te ieskicētais redzējums (skat. avotus raksta beigās) pasaulei nav nekas jauns. Īpaši pēdējās dekādēs neskaitāmi zinātnieki brīdinājuši par draudiem, ko rada bioloģiskās daudzveidības izpostīšana. Vairāki pētnieki uzskata, ka tieši bioloģiskās daudzveidības iznīcināšana rada apstākļus jaunu slimību un vīrusu, tai skaitā Covid-19, uzliesmojumiem - ar milzu ietekmi uz veselību un ekonomiku kā nabadzīgajās, tā bagātajās valstīs. Tāpat pētnieki apgalvo, ka politiskajā līmenī ir izdarīts maz, lai iegūtu kontroli pār draudiem, ko izraisa bioloģiskās daudzveidības zudums. Sekas un nespēju kontrolēt situāciju tagad izjūt teju katra nācija. Tātad pasaule ir cieši sasaistīta ne tikai ar globālās ekonomikas tīkliem, bet arī ekoloģijas.

Jā, bagātās valstis ziedo miljonus dabas aizsardzības mērķiem, bet vienlaikus tās investē miljardus uzņēmējdarbībā un tirdzniecībā, kas veicina bioloģiskās daudzveidības un biotopu izzušanu.

Izskatās, ka apkarot konkrētas akūtas krīzes pasaule spēs, bet tās priekšlaicīgi novērst, ieguldot pētniecībā un atbildīgā politikā, nē. Kamēr šādas krīzes tik uztvertas kā atsevišķi gadījumi un kamēr netiks domāts visaptveroši, izprotot lokālu rīcību globālās sekas, no turpmākām krīzēm izvairīties būs grūti. Glābjot ekonomiku un ignorējot ekoloģiju, cīņa rit tikai ar sekām, nevis cēloņiem un ilgtermiņā līdzīgu problēmu rašanos nenovērsīs.

Korona vīruss ir logs, kas ļauj paskatīties uz alternatīviem veidiem, kā organizēt mūsu sabiedrību, teicis Tomass Hillans Ēriksen. Redzēsim, vai šis logs ļaus saskatīt un īstenot nepieciešamās pārmaiņas.

