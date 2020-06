Agnija Jansone: 21. gadsimta miera prasmes. Aktīvi pilsoņi – miera un drošības sargi

"Skauts gan nav kara izlūks, bet miera izlūks; dzīves izlūks, kas prot atrast sev pareizo dzīves ceļu un tādu rādīt arī citiem." (Kārlis Goppers)

Pilsoniski aktīvi jaunieši (un sabiedrība kopumā) primāri krīzes risinās mierpilnā ceļā, ne militāri. Sabiedrība bez spēcīgas vērtību sistēmas nebūs spēcīga arī karā ar ieročiem. Lai nodrošinātu vispārējo valsts drošību, svarīga ir gan fiziskā veselība, gan praktiskās iemaņas, gan pilsoniskā stāja.

Latvijas sabiedrības izpratne un iesaiste pilsoniskuma praktizēšanā ir viena no zemākajām Eiropā. Pilsoniskuma deficīts daudz ir minēts kā valsts attīstības problēma.

Paužam bažas, ka izvēlētie attīstības fokusi (Jaunsardze un VAM) nesasniegs vēlamo rezultātu – aktīvu pilsonisko sabiedrību, kas dod ieguldījumu valsts drošībā, kas ir kritiski domājoša, pilsoniski aktīva un ar atbilstošām prasmēm. Valstī ir nepieciešams atzīt jaunatnes organizāciju lomu gan pilsoniskuma veidošanā, gan drošumspējas/drošības stiprināšanā.

Latvijā jau 64 gadus nav aktīvas militārās karadarbības. 50 gadus ilgušo okupāciju palīdzēja likvidēt aktīvu pilsoņu organizētas nevardarbīgas aktivitātes. Drosme, vērtības, pašorganizācija – virzītājspēks Latvijas demokrātijas atjaunošanai. Pēdējos 30 gados ik pa laikam ir bijuši mēģinājumi apdraudēt Latvijas valsts ideju – apdraudējumi pārsvarā tika kliedēti intelektuālā un pilsoniski aktīvā ceļā. Latvija jau 16 gadus ir pilntiesīga NATO biedre. Kopš 2014. gada notikumiem Ukrainā, Krimas reģionā, daudz biežāk publiskajā telpā tiek minēti un dažkārt arī apspriesti militārie draudi.

Kas veido pilsoniski aktīvus cilvēkus, kam rūp mūsu kā demokrātiskas valsts nākotne?

Pēc skautu un gaidu domām, tās ir vienojošas un iekļaujošas vērtības un arī prasmes. Dažādi pētnieki pilsoniskās prasmes definē kā indivīda spēju komunicēt, veidot dialogu, dzīvot kopā ar citiem, risināt konfliktus nevardarbīgā veidā, sazināties, piedalīties publiskās debatēs, identificēt un pieņemt atšķirības, izmantot informāciju un informācijas tehnoloģijas. Pilsoniskās izglītības kontekstā svarīga ir kritiskā domāšana, līdzdalība, lēmumu pieņemšana, analīze, argumentācija, disciplinētas un konstruktīvas debates.

Pilsoņu apmierinātība ar viņu tiesībām un pilnvarām ir pilsoniskumu raksturojošs elements, kurš parāda pilsoņa piederību kādai noteiktai grupai un valstij. Demokrātiskā sabiedrībā ierasta prakse ir pilsoņa rūpes ne vien par sevi, bet arī par sabiedrību un valsti, ievērojot pieņemtos likumus, maksājot nodokļus, cienot apkārtējo tiesības un uzskatus, saņemot sociālās garantijas, kā arī neizrādot varu un neuzspiežot savu gribu sabiedriskās diskusijās, apspriežot izvirzītos jautājumus un sniedzot ieteikumus problēmu risinājumiem. Svarīga ir ne tikai pilsoņa personīgo uzskatu (attieksme pret starpkultūru sadarbību, savstarpējo uzticēšanos, vardarbību), bet visas pilsoniskās sabiedrības vērtību atzīšana, kas norāda uz pilsoņa piederību konkrētai sabiedrības grupai, tradīcijām un valstij.

Dažādās aptaujās un pētījumos redzam, ka Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte uz citu Eiropas Savienību valstu fona ir ļoti, ļoti zemā līmenī. Dati rāda:

Tikai 3% jauniešu uzskata, ka "pilsoniskais patriotisms" ir svarīgs, turpretim "nacionālistisko patriotismu", ko attīsta Jaunsardze, atbalsta 19%, bet visaugstāk – 65% – tiek vērtēts "raksturīgajās pazīmēs balstītais patriotisms" (daba, sports, kultūra). (atsauce uz Aizsardzības akadēmiju) Tieši pilsoniskā patriotisma deficīts tiek identificēts kā Latvijas attīstības problēma. ( I. Bērziņa pētījums)

Pēc jauniešu pilsonisko zināšanu un prasmju līmeņa Latvija starp citām Baltijas reģiona valstīm ierindojas pēdējā vietā (2009. gada dati).



Salīdzinājumā ar citu Baltijas jūras reģiona valstu skolēnu "ICCS 2009" pētījuma testa rezultātiem Latvijas skolēnu pilsonisko zināšanu un prasmju līmenis ir viszemākais. Latvijas skolēnu nākotnē plānotās pilsoniskās rīcības ieceres var raksturot kā pasīvas. Skolēnu skaits Latvijā un Igaunijā (attiecīgi 77% un 73%), kuri nākotnē gatavojas piedalīties vēlēšanās, bija statistiski nozīmīgi zemāks nekā vidēji visās ICCS dalībvalstīs kopā (81%) un par vairāk nekā 10 procentpunktiem atpalika no Lietuvas rādītāja (88%), kā arī Skandināvijas valstu skolēniem (83–89%).

Regulāra darbība nevalstiskajās organizācijas – datu nav, bet, ņemot vērtā IZM jaunatnes organizāciju sarakstu, tas nav vairāk par 1% jauniešu. Somijā, piemēram, tie ir 32%. Neregulāra aktivitāte nevalstiskajās organizācijās – 14%.

Iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs (vairākas reizes gadā) – 12% (2017), turpretim daudz pieminētajā Somijā tie ir 42%.



Vai mēs esam nonākuši situācijā, kad pilsoniskās prasmes ir jāmāca militārā veidā, tās attīstot Aizsardzības ministrijas militāri trenētiem instruktoriem? Lai arī mēs neapšaubām viņu prasmes militāro iemaņu attīstīšanā, saredzam demokrātijas riskus, ka pilsoniskumu attīstīs militārpersonas.

Topošajā likumprojektā "Par bērnu un jauniešu iesaisti valsts aizsardzībā" Aizsardzības ministrija izvirzījusi 2 galvenos instrumentus pilsoniskuma deficīta mazināšanai – interešu izglītības programmu "Jaunsardze" un drīzumā obligāto priekšmetu vidusskolās – valsts aizsardzības mācība (VAM). Atbalstām visus centienus kvalitatīvam darbam ar jaunatni! Tomēr, izceļot tikai šos divus instrumentus – Jaunsardzi un VAM, valsts vadība parāda ļoti šauru skatījumu uz valsts drošību un pilsoniskuma attīstības lomu tajā! Likums arī paredz, ka VAM varēs pasniegt tikai militārpersonas.

Nacionālais patriotisms jau vēsturiski ir redzams galvenokārt Austrumeiropā: Polijā, Ungārijā, arī Baltijas valstīs. Dažādas autoritatīvas jaunatnes audzināšanas metodes mūsu reģiona valstīs tika pielietotas jau no 20. gadsimta divdesmitajiem un trīsdesmitajiem gadiem. Latvijā Kārlis Ulmanis ļoti gribēja izcelt vienu nevalstisku organizāciju, ko vēlāk arī padarīja par valstisku, – Mazpulkus. Padomju okupācijas vara turpināja ar pionieru programmu. 1990. gados visās Baltijas valstīs, aizsardzības ministriju attīstītas un atbalstītas, sāka darboties arī jauniešu programmas ar militāru raksturu – Jaunsardze, "Lietuvos šauliu sajunga" (LT), "Noored Kotkad" (Jaunie ērgļi) un "Kodutütred" (Dzimtenes meitas) (EE). Jaunsardzes programma ir laba brīvā laika un prasmju attīstības iespēja daudziem jauniešiem, īpaši mazākās apdzīvotās vietās. Tajā šobrīd iesaistās ap 8000 jauniešu (dati no "Jaunsardze.gov.lv"). Kopā Latvijā ir ap 240 000 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai arī nacionālais patriotisms Latvijā ir vērtējams salīdzinoši pozitīvi, pastāv radikalizācijas riski, tai skaitā radikāli noskaņotu politiķu atbalstam. Nacionālisms teju vienmēr ir pretnostatījums citām valstīm, citām tautām, un tam ir ļoti trausla robeža. Taču būtiskākais ir veidot valstij un demokrātijai lojālus, aktīvus pilsoņus ar kritisku domāšanu, kuri mierpilnā veidā iestājas par pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā.

Jaunatnes organizācijas

Trīsdesmit atjaunotās neatkarības gadu laikā jaunatnes organizācijas ir piedzīvojušas vairākus attīstības viļņus:



1990. gadu entuziasms – trimdas un pirmskara paaudzes, starptautisko organizāciju un fondu ietekmes un atbalsta laiks.

2000. gadi – finansiāli izaicinājumi, Latvijas iestāšanās ES un NATO, cīņa par jaunatnes politikas atzīšanu kā atsevišķu, horizontālu (pārsektoru) politiku – jaunatnes politikas koncepcijas pieņemšana (2003), jaunatnes likuma pieņemšana (2008), Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izveide ( 2004–2009).

Pēdējā dekāde – lai arī darbā ar jaunatni ir vērojamas pozitīvas tendences, tomēr jaunatnes organizācijas atmestas teju 20 gadu pagātnē – pierādiet sevi, definējiet sevi, cīnieties paši –, liekot tām atkārtoti pierādīt sevi, definēt sevi, cīnīties pašām par savu lomu sabiedrībā.



Mūsu ģeopolitiskā situācija, protams, atšķiras no citām Eiropas valstīm. Latvija ir ES ārējā austrumu robeža, joprojām duāla informatīvā telpa, identificētas vairākas informatīvā kara iezīmes. Kas tad mums ir vajadzīgs, lai turpinātu saglabāt savu valstiskumu un demokrātisku režīmu? Viennozīmīgi ekonomiskā attīstība, rūpes par vidi, spēcīga vispārējās drošības politika un rīcība, bet tikpat svarīgi ir pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ar vienotu vērtību sistēmu, iekļaujošu dažādām Latvijā dzīvojošajām tautībām, kuri iestājas par Latvijas valsts idejas attīstību demokrātiskā un mierpilnā veidā.

30 gadu pieredze rāda, ka pilsoniskuma ideju paralēli ģimenēm jauniešos veido mediji, skola un jauniešu brīvais laiks. Jauniešu avīzes, TV programmas, radio – diezgan maz, sociālie mediji izglīto jaunatni.

Skola – audzināšanas stundas, skolas politika, skolēnu pašpārvaldes aktivitātes – šobrīd lielākoties skolas apstājas pie nacionālā patriotisma un pazīmēs balstītā (kultūras, sporta, dabas) patriotisma, lai arī jaunajā izglītības standartā ir caurviju prasme – pilsoniskā līdzdalība – un mācību joma – sociālā un pilsoniskā. (Cerība ir!) Reta ir skola, kurā ir patiesi funkcionālas skolēnu pašpārvaldes, kur skolēni ne tikai organizē sev izklaides pasākumus, bet iestājas un panāk pārmaiņas skolas kā organizācijas darbības procesos.

Jauniešu brīvais laiks un "organizētie" spēlētāji:

1. Populārākās interešu izglītības programmas – kultūrizglītība (~60–62%), sporta izglītība (~18–20%). Cik ļoti viņu mērķis ir attīstīt aktīvus pilsoņus? Pārsvarā tiek izpildīti normatīvi: (1) iemācītas dziesmas un dejas, ko izvēlas virsdiriģenti un deju virsvadītāji; (2) sporta veidi un to normatīvi – jau organizatoru noteikti. Dziesmu un deju svētki – skaisti – attīsta kultūras mantojumu, nacionālpatriotismu un pazīmēs balstītu patriotismu. Sports – līdzīgi. Valsts finansēts instruments.

2. Jaunsardze – Aizsardzības ministrijas izveidota programma ar militāru ievirzi – attīsta pārsvarā nacionālpatriotismu. Valsts visdāsnāk finansētais instruments.

3. Bet kas demokrātiskā sabiedrībā attīsta līdzdalības pamatus, atbildību par savu lēmumu, diskusiju, rakstura rūdīšanu un vērtību sistēmu? Jaunatnes nevalstiskās organizācijas ir galvenie spēlētāji. Tie ir novājināti un nav mērķtiecīgi attīstīti 3 dekādes!

Budžets. Aizsardzības ministrijas pārraudzībā ir lielākais nozaru ministriju budžets jaunatnes politikas realizācijai Latvijā. Valsts aizsardzības mācībai tiek plānoti 15–17 miljoni eiro gadā kā papildu finansējums pie jau esošajiem 7,7 miljoniem eiro gadā. Turpretim jaunatnes politikas programmai valstī (IZM) – 0,32 miljoni eiro (319 187 eiro), kas ir zemākais piešķirtais finansējums pēdējo 5 gadu laikā. [1]

Skautu un gaidu kustība ir vienīgā pilsoniskās sabiedrības organizācija, kura ir darbojusies latviešu kopienā kopš 1917. gada bez pārtraukuma un pārsvarā uz brīvprātības principa, ieguldot savus personīgos līdzekļus sabiedrības attīstībā.

Pirmie latviešu skautu un gaidu pulciņi divdesmitā gadsimta sākumā veidojās ārpus Latvijas teritorijas – Pērnavā, Tērbatā, Pēterburgā un citur Krievijas impērijas teritorijā, kur bija nonākuši latviešu bēgļi 1. pasaules kara laikā. Vēlāk, atgriežoties Latvijā, šie jaunieši dibināja pirmos skautu pulciņus Latvijas teritorijā – Cēsīs, Rīgā, Alūksnē, Jelgavā un citur. Dažus gadus vēlāk Latvijā attīstījās arī gaidu kustība. Skautu un gaidu organizācijas bija populāras starpkaru periodā, tās bija neatkarīgas un spēja pulcināt ap 8000 skautu un 3000 gaidu (1939. gada dati par skautiem, 1937. gada – par gaidām). Latviešu skautu un gaidu kustība saglabājās trimdā. Nonākot bēgļu nometnēs Vācijā, Austrijā un Francijā, skautu un gaidu vadītāji atsāka darbību, aktīvi darbojoties no 1945. līdz 1950. gadam, spējot darbībā iesaistīt ¾ no latviešu bērniem un jauniešiem. Un varam teikt, ka tieši tam bija būtiska loma trimdas latviešu kopienas aktivitātēs un attīstībā. Vairākām vēlāk spēcīgām trimdas iniciatīvām un organizācijām līderi bija tieši skauti un gaidas. Skautu un gaidu darbībā latvietība un sapnis par Latviju tika dzīvi uzturēts dažādās pasaules valstīs – ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Austrālijā, Vācijā u. c. 1980. gadu beigās, kad sabruka Padomju Savienība, atjaunojās skautu un gaidu darbība Latvijā, ko lielā mērā panāca ar būtisku trimdas latviešu palīdzību un atbalstu. 1990. gadā izveidoja "Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju".

Šodien ap 14% jauniešu ir iesaistīti jaunatnes organizāciju darbībā, uz regulāras bāzes mazāk par 1%. No tā secinām, ka šis pilsoniskais patriotisms nevar veidoties dabiski un tam ir vajadzīga pozitīva valstiska stimulācija. Daudzas ES valstis pierāda faktu, ka jaunatnes nevalstisko organizāciju attīstībai ir nepieciešams valsts finansējums, ka tās tikai ļoti retos gadījumos var izdzīvot pašu spēkiem, jo galvenais klients ir bērns un jaunietis, kas pats vēl nepelna. Un, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju iesaistīties visiem interesentiem, nauda nedrīkst būt šķērslis bērna/jaunieša brīvā laika un pulcēšanas brīvības nodarbes izvēlē. Politiskā un ierēdnieciskā atbildība gulstas uz Izglītības un zinātnes ministriju, kura caur Valsts jaunatnes politikas programmu ik gadu atklāta konkursa kārtībā piešķir finansējumu jaunatnes organizācijām likumā noteiktajā kārtībā. Finansējums ir grūti prognozējams, un politiskā cīņa par to notiek teju katru gadu. Turpretim salīdzinājumam daudz piesauktajā kaimiņvalstī Igaunijā par to nav diskusiju. Viņiem diskusija ir par citu ko: kā vēl varam stimulēt jūsu darbību, lai jaunatnes organizācijas attīstītos?

Daudz pieminētajā Somijas izglītības un vispārējas drošības politikā spēlētāji ir arī jaunatnes organizācijas, kurās savā brīvajā laikā darbojas 42% jauniešu, tās pārsvarā ir brīvprātīgas, pilsoniskas kustības, kuru darbības programmas atbalsta valsts un pašvaldību mehānismi – gan infrastruktūras nodrošināšanā, gan finansiāli – darbības koordinācijai un attīstībai.

" Svarīga ir arī Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte, kas ir priekšnoteikums sabiedrības līdzdalībai valsts politiskajos un sabiedriskajos procesos. Pilsoniskā aktivitāte nozīmē pilsoņu lielāku interesi par valstī notiekošajiem procesiem, kā arī atbildības uzņemšanos dažādu procesu neveiksmīgas attīstības gadījumā." (citāts no Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas informatīvā ziņojuma)

Skautu un gaidu organizācijas visā pasaulē, arī Latvijā, paralēli vērtību orientācijai un pilsoniskuma prasmēm attīsta arī praktiskās dzīves iemaņas, kuras ir noderīgas arī dažādu krīžu situācijās – avārijās un negadījumos, dabas katastrofās (plūdi, zemestrīces, vētras u. c.), sociālo krīžu risināšanā (atbalsts bēgļu nometnēs u. c.). Šīs prasmes bērniem un jauniešiem primāri palīdz pašorganizēties, nonākot krīzē. Piemēram, iepriekšējo skolēnu dziesmu svētku ģenerālmēģinājuma laikā paģība diezgan daudzi bērni, mēģinājumu pārtrauca, daudzi bērni bija ļoti satraukušies. Vēlāk paši koristi atzina: ja viņiem būtu bijušas prasmes atpazīt, ka kāds ģībst, vai zināt, ko darīt, ja kāds blakus paģībst, būtu mazāks kopējais stress. Vai, piemēram, Covid-19 laikā daudzi skautu un gaidu vecāki uzslavēja savus bērnus, jo tiem bija attīstīta pašorganizācija – spēja pagatavot sev un ģimenei vienkāršu maltīti, spēja noskaidrot nezināmo mācībās, jo skautos un gaidās bija attīstījuši pašpietiekamības un problēmu risināšanas prasmi. Vēlāk, regulāri turpinot attīstīt pirmās palīdzības prasmes, reaģēšanu dažādās nestandarta situācijās, arī spējot nometņot dabā un lasīt karti, viņi ir noderīgi valsts vispārējās drošības nodrošināšanai.

Saeimā šobrīd tiek skatīts Aizsardzības ministrijas virzītais un plašākā sabiedrībā nediskutētais likumprojekts "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā" (nr. 566/Lp13), kura mērķis ir definēt interešu izglītības programmas ar militāru ievirzi "Jaunsardze" un vispārējās izglītības mācību programmas "Valsts aizsardzības mācība" (VAM) tiesisko un praktisko regulējumu. Likumprojektā skaidrots, ka šīs divas programmas palīdz sasniegt tajā noteikto mērķi: "(..) pilsoniskās apziņas un patriotisma attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un valsts aizsardzībā izmantojamu iemaņu apguvi." Lai arī skautu un gaidu organizācija atzinīgi novērtē Aizsardzības ministrijas un Saeimas pievērsto uzmanību jauniešu pilsoniskajai izglītībai (no drošības skatpunkta), atbalsta Jaunsardzes un VAM programmas, tā uzskata, ka likumprojekta saturs ir nepilnīgs, mērķa sasniegšanai izceļot tikai Aizsardzības ministrijas finansēto interešu izglītības programmu "Jaunsardze" un drīzumā katram skolēnam obligāto valsts aizsardzības mācību. Plašo mērķi jau šobrīd realizē arī jaunatnes nevalstiskās organizācijas, pārsvarā ar organizētu brīvprātīgo darbu un pašu resursiem.

Pirmais solis tālākai attīstībai būtu atzīt likumiski, ka valsts "(..) pilsoniskās apziņas un patriotisma attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un valsts aizsardzībā izmantojamu iemaņu apguvi (..)" veic arī nevalstiskās bērnu un jauniešu organizācijas jau šobrīd un ka arī tās pie noteiktiem kritērijiem var gūt valsts un pašvaldības atbalstu. Likumiskā atzīšana ir signāls sabiedrībai, ka tu vari būt valsts patriots, ne tikai esot valsts struktūrās – Jaunsardzē vai Zemessardzē –, bet arī darbojoties brīvprātīgajās, pilsoniskajās kustībās (kuru darbu koordinē nevalstiskās organizācijas). Turklāt tas stiprina demokrātisko izvēli kopējā mērķa sasniegšanai.

Jaunatnes nevalstiskās organizācijas jau šobrīd attīsta tās zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ir svarīgas valsts drošībā, un šis fakts ir jānostiprina topošajā likumprojektā par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā. Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija uzskata, ka jaunatnes NVO ir vienas no galvenajām pilsoniskās izglītības realizētājām valstī un pamats pilsoniski aktīvas, iekļaujošas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Stipra pilsoniskā sabiedrība arī ir daļa no demokrātiskas valsts drošības – paralēli militārajai aizsardzībai.