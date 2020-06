Agnija Jansone: Pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ir miera sargi

Laikā, kad krīze seko krīzei un NATO valstis apņēmušās īstenot Visaptverošu valsts aizsardzību, mieru un stabilitāti nenodrošina tikai cilvēki armijas formās. To nodrošina un arī turpmāk nodrošinās pilsoniski aktīvi iedzīvotāji, kas prot organizēties un palīdzēt viens otram. Mierpilns aktīvisms sākas jaunībā. Tas nerodas pats no sevis, bet ģimenēs, kurās viens pret otru nepaceļ roku, skolās, kurās nenotiek mobings, un sabiedrībā, kas prot darīt lietas kopā.

"Skauts gan nav kara izlūks, bet miera izlūks; dzīves izlūks, kas prot atrast sev pareizo dzīves ceļu un tādu rādīt arī citiem." / Latvijas skautu prezidents ģenerālis Kārlis Goppers/

Aizsardzības ministrija topošajā likumprojektā "Par bērnu un jauniešu iesaisti valsts aizsardzībā" ir izvirzījusi divus galvenos instrumentus pilsoniskuma deficīta mazināšanai un patriotisma attīstībai - stiprināt Jaunsardzes programmu un noteikt, ka valsts aizsardzības mācība ir obligāts mācību priekšmets visās skolas. Lai arī Latvijas Skautu un gaidu organizācija atbalsta šīs programmas, vienlaikus paužam bažas, ka izvēlētie attīstības fokusi nesasniegs vēlamo rezultātu – kritiski domājošu, aktīvu un patriotiski noskaņotas sabiedrības izveidi.

Tāpēc aicinām Aizsardzības ministriju, izvēršot iniciatīvas bērnu un jauniešu nacionālpatriotisma attīstībā, veicināt izpratni par visiem, kas darbā ar jaunatni stiprina valsts drošību, tajā skaitā par jaunatnes nevalstisko organizāciju (brīvprātīgo kustību) nozīmi. Aicinām valsts vadītājus, patiesas un visaptverošas valsts aizsardzības vārdā, līdzsvaroti atbalstīt visas jaunatnes organizācijas, kurās jaunieši attīsta savu pilsonisko attieksmi un veido prasmes, kas stiprinās viņu drošumspēju un sabiedrības drošību.

Uzskatām, ka:

Pilsoniski aktīvi jaunieši (un sabiedrība kopumā) primāri krīzes risinās mierpilnā ceļā, ne militāri.

Sabiedrība bez spēcīgas vērtību sistēmas nebūs spēcīga arī karā ar ieročiem.

Vispārējai valsts drošībai ir svarīga gan fiziskā veselība, gan praktiskās iemaņas, gan pilsoniskā stāja.



Kāda pašlaik ir situācija Latvijā jauniešu pilsoniskuma attīstībā?

- Latvijā ir ap 240 000 jauniešu vecumā no 13-25 gadiem.

- Latvijas jaunieši pazīt vienīgi konfliktu risināšanu mierpilnā, pilsoniski aktīvā veidā. Latvijā jau 64 gadusi nav aktīvas militāras kara darbības. Kaut arī pēdējo 30 gadu laikā ir bijuši mēģinājumi apdraudēt Latvijas valsts ideju, tie kliedēti intelektuālā un pilsoniski aktīvā veidā. Latvija jau 16 gadus ir pilntiesīga NATO dalībvalsts. Vienlaikus jāatgādina, ka kopš 2014. gada notikumiem Ukrainā, Krimas reģionā, daudz biežāk publiskajā telpā ir minēti un arī apspriesti militārie draudi.

- Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte ir ļoti zema. Tikai 3% jauniešu uzskata, ka "pilsoniskais patriotisms" ir svarīgs, turpretim "nacionālistisko patriotismu" atbalsta 19%, bet visaugstāk - 65% - tiek vērtēts "raksturīgajās pazīmēs balstītais patriotisms" (daba, sports, kultūra). Tieši pilsoniskā patriotisma deficīts tiek identificēts kā Latvijas attīstības problēma.ii

- Nav datu par regulāru jauniešu darbību nevalstiskajās organizācijas, taču ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijā pieejamo jaunatnes organizāciju sarakstu, šis skaits nav vairāk par 1% jauniešu, neregulāras aktivitātes nevalstiskās organizācijās iesaistās 14% jauniešuiii, kamēr Somijā - 32%, bet Igaunijā – 19%. Iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs Latvijā ir 12%, savukārt Somijā - 42%.

- Brīvajā laika valsts finansētās tradicionālās kultūras interešu izglītības programmās iesaistās 60 - 62% skolēnu, sporta interešu izglītības programmās 18-20%, Jaunsardzes programmā 0,3% (~8000 dalībnieki), turpretim jaunatnes nevalstisko organizāciju programmās līdz 1%.

- Valsts budžets 2020. gadā paredz Jaunatnes politikas programmai Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā - 0,32 milj. eiro, savukārt Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esošai Jaunsardzes programmai – 7,7 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka Aizsardzības ministrijas pārraudzībā ir lielākais ministriju budžets jaunatnes politikas realizācijai Latvijā. Valsts aizsardzības mācībai šobrīd tiek plānoti 15-17 miljoni eiro gadā papildus jau pieejamajam finansējumam Jaunsaredzes programmai. Nav līdzvērtīgi priekšnosacījumi godīgai "spēlei".iv

Kas veido pilsoniski aktīvus cilvēkus, kam rūp mūsu valsts nākotne?

Skautu un gaiduprāt, tās ir vienojošas un iekļaujošas vērtības un prasmes. Pētniekiv pilsoniskās prasmes definē kā indivīda spēju komunicēt, veidot dialogu, dzīvot kopā ar citiem, risināt konfliktus nevardarbīgā veidā, sazināties, piedalīties publiskās debatēs, identificēt un pieņemt atšķirības, izmantot informāciju un informācijas tehnoloģijas. Pilsoniskās izglītības kontekstā svarīga ir kritiskā domāšana, līdzdalība, lēmumu pieņemšana, analīze, argumentācija, disciplinētas un konstruktīvas debates.

Pilsoniskuma attīstība ir sarežģīta, īpaši salīdzinoši jaunās demokrātijās kā Latvija. Tāpēc kaut arī pozitīvi vērtējam Aizsardzības ministrijas mēģinājumu attīstīt jauniešos pilsoniskuma un patriotisma prasmes un attieksmes ar interešu izglītības programmas ar militāru ievirzi "Jaunsardze" un drīzumā visās vidusskolās ieviešamo obligāto priekšmetu "Valsts aizsardzības mācība" palīdzību, tikai šo divu instrumentu izcelšana parāda šauru skatījumu uz darbu ar jaunatni Valsts vispārējas drošības koncepcijas ieviešanas kontekstā.

Nelielais finansējums šajā gadā Jaunatnes politikas programmai nav nekas jauns. Kopš neatkarības atjaunošanas atbalsts jaunatnes nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā finansiāls, nav bijusi prioritāte. Taču šo organizāciju attīstībai ir nepieciešams valsts finansējums, jo tikai ļoti retos gadījumos tās var izdzīvot pašu spēkiem. Jaunatnes organizāciju galvenais klients ir bērns un jaunietis, kas pats vēl nepelna. Finansējums (lasīt arī kā – valsts un pašvaldību atbalsts) nedrīkst būt šķērslis bērna/jaunieša brīvā laika un pulcēšanas brīvības nodarbes izvēlē.

Ņemot vērā plānoto atbalstu un finansējuma mērķi, esam sasnieguši ļoti trauslu demokrātijas saglabāšanas robežu, kad pilsoniskās prasmes Latvijā plānots attīstīt galvenokārt militārā veidā ar Aizsardzības ministrijas militāri trenētiem instruktoriem. Aizsardzības akadēmijas pētījums parāda, ka jaunsardze attīsta nacionālo patriotismu. Nacionālisms Latvijā ir būtisks valsts pastāvēšanai, bet, ja nacionālisms radikalizējas, tad tas izpaužas kā pretnostatījums citām valstīm, tautām, veicinot neiecietību pret dažādo.

Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas informatīvā ziņojumā norādīts: "Svarīga ir arī Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte, kas ir priekšnoteikums sabiedrības līdzdalībai valsts politiskajos un sabiedriskajos procesos. Pilsoniskā aktivitāte nozīmē pilsoņu lielāku interesi par valstī notiekošajiem procesiem, kā arī atbildības uzņemšanos dažādu procesu neveiksmīgas attīstības gadījumā." Tieši tāpēc Latvijas skautu un gaidu organizācija uzskata, ka jaunatnes nevalstiskās organizācijas ir vienas no galvenajām pilsoniskās izglītības realizētājiem valstī un pamats pilsoniski aktīvas, iekļaujošas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Jaunatnes nevalstiskās organizācijas ir tās, kas jau šobrīd attīsta tās zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ir svarīgas valsts drošībai, un šis fakts ir jānostiprina topošajā likumprojektā par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzību un Valsts aizsardzības koncepcijā. Stiprai pilsoniskā sabiedrībai ir jābūt daļai no demokrātiskas valsts drošības, paralēli militārajai aizsardzībai.

Kādi risinājumi valsts drošība stiprināšanai nepieciešami jaunatnes kontekstā?

Turpināt diskusiju par jaunatnes pilsonisko audzināšanu un jaunatnes organizāciju lomu valsts drošības un aizsardzības kontekstā. Valstiski atzīt jaunatnes nevalstisko organizāciju ieguldījums vispārējā valsts drošībā, nostiprinot šo faktu topošajā likumprojektā "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā"(nr. 566/Lp13) un Valsts aizsardzības koncepcijā. Veikt kvalitātes vērtējumu darbā ar jaunatni līdz šim realizētajiem instrumentiem, īpaši interešu izglītībai. Stiprināt un valstiski atbalstīt jaunatnes organizāciju darbu un attīstību, ievērojami palielinot Valsts jaunatnes politikas budžetu, organizācijas varētu piesaistīt, mācīt, koordinēt brīvprātīgos un realizēt neformālās izglītības darbības programmas, kas stiprina valsts drošumspēju. Atjaunot un praktizēt Jaunatnes konsultatīvo padomi kā pārresoru koordinācijas punktu valstij darbā ar jaunatni, lai nodrošinātu kvalitatīvu diskusiju ar sfērā iesaistītajiem, valsts resursu gudru pārvaldību un attīstītu jaunatni kā valsts resursu. Nostiprināt darba ar jaunatni funkciju kā obligātu pašvaldībās topošās Administratīvās reformas kontekstā. Popularizēt, atbalstīt visa veida ilgtermiņa brīvprātīgo darbu.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās izglītības kustība, kas papildina skolu un ģimeni, kuras mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 950 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Skautu un gaidu kustība ir vienīgā pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas ir darbojusies latviešu kopienā kopš 1917. gada bez pārtraukuma (arī DP (Pārvietoto personu) nometnēs un trimdā) un pārsvarā uz brīvprātības principiem, ieguldot savus personīgos līdzekļus sabiedrības attīstībai. Skautu un gaidu organizācijas visā pasaulē, un arī Latvijā, paralēli vērtību orientācijai un pilsoniskuma prasmēm, attīsta arī praktiskas dzīves iemaņas, kuras ir noderīgas arī dažādu krīžu situācijās – avārijās un negadījumos, dabas katastrofās (plūdi, zemestrīces, vētras u.c.), sociālo krīžu risināšanā (darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem, atbalsts bēgļu nometnēs u.c.). Šīs prasmes bērniem un jauniešiem primāri palīdz paorganizēties nonākot jebkura veida krīzē.

Būsim modri!

i Pēc otrā pasaules kara cīņu ar Padomju varu uzsāka Latvijas nacionālie partizāni (mežabrāļu), kas organizēti darbojās līdz 1956. gadam.

ii 24 lpp., https://www.naa.mil.lv/sites/naa/files/document/PETIJUMS_PATRIOTISMS.pdf

iii http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/2019-12/IZM_JPIP_Vidusposma_izv%C4%93rt%C4%93jums_2019.pdf

iv https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/valsts_budzeta_vizualizacija/_budzets2018/15__izglitibas_un_zinatnes__ministrija/764-7-jaunatnes-politikas-istenosana/

v Cogan 1998; Weissberg 2001; Bernstein 2007; Korsgaad 2001. Ņemts no http://providus.lv/article_files/2882/original/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_identitates.pdf?1427115576 , 273.lpp.

Jaunatnes nevalstiskās organizācijas

Trīsdesmit atjaunotās neatkarības gadu laikā jaunatnes organizācijas ir izgājušas vairākus attīstības viļņus:

1990. gadu entuziasms – trimdas un pirmskara paaudzes, starptautisko organizāciju un fondu ietekmes un atbalsta laiks. 2000. gadi – finansiāli izaicinājumi, Latvijas iestāšanās ES un NATO, cīņa par jaunatnes politikas atzīšanu kā atsevišķu, horizontālu ( pārsektoru) politiku – jaunatnes politikas koncepcijas pieņemšana (2003), jaunatnes likuma pieņemšana (2008), Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izveide ( 2004-2009). Pēdējā dekāde – ir aizvadīta 2009.gada ekonomiskās krīzes ēnā – cīņa par nekad neieviestajām pārmaiņām, ko paredzēja Jaunatnes likuma iniciatīva. Brīvprātīgā darba un entuziasma viļņveidīgum, neskaidrais atbalsta mehānisms jaunatnes NVO. Lai arī darbā ar jaunatni ir vērojamas pozitīvas tendences, tomēr joprojām trūkst vienota valsts jaunatnes politika un godīga konkurence darbā ar jaunatni.

Mūsu ģeopolitiskā situācija, protams, atšķiras no citām Eiropas valstīm. Latvija ir ES ārējā austrumu robeža, joprojām duāla informatīvā telpa, identificētas vairākas informatīvā kara iezīmes. Kas tad mums ir vajadzīgs, lai turpinātu saglabāt savu valstiskumu un demokrātisku režīmu? Viennozīmīgi ekonomiskā attīstība, rūpes par vidi, spēcīga vispārējās drošības politika un rīcība, bet tikpat svarīgi ir pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ar vienotu vērtību sistēmu, iekļaujošu dažādām Latvijā dzīvojošajām tautībām, kuri iestājas par Latvijas valsts idejas attīstību demokrātiskā un mierpilnā veidā. 30 gadu pieredze rāda, ka pilsoniskuma ideju, paralēli ģimenēm, jauniešos veido mediji, skola un jauniešu brīvais laiks.

Jauniešu avīzes, TV programmas, radio – diezgan maz, sociālie mediji izglīto jaunatni.

Skola – audzināšanas stundas, skolas politika, skolēnu pašpārvaldes aktivitātes – šobrīd lielākoties skolas apstājas pie nacionālā patriotisma un pazīmēs balstītā (kultūras, sporta, dabas) patriotisma, lai arī jaunajā izglītības standartā ir caurviju prasme - pilsoniskā līdzdalība un mācību joma - sociālā un pilsoniskā. (Cerība ir!) Reti ir skola, kurā ir patiesi funkcionālas skolēnu pašpārvaldes, kur skolēni ne tikai organizē sev izklaides pasākumus, bet iestājas un panāk pārmaiņas skolas kā organizācijas darbības procesos.

Jauniešu brīvais laiks un "organizētie" spēlētāji:

1) Populārākas interešu izglītības programmas – kultūrizglītība (~60-62%), sporta izglītība (~18-20%). Cik ļoti viņu mērķis ir attīstīt aktīvus pilsoņus? Pārsvarā tiek izpildīti normatīvi: (1) Iemācītas dziesmas un dejas, ko izvēlas virsdiriģenti un deju virsvadītāji; (2) Sporta veidi un to normatīvi- jau noteikti no organizatoriem. Dziesmu un deju svētki – skaisti – attīsta kultūras matojumu, nacionāl-patriotismu un pazīmēs balstītu patriotismu. Sports – līdzīgi. Valsts finansēts instruments.

2) Jaunsardze – Aizsardzības ministrijas izveidota programma ar militāru ievirzi – attīsta pārsvarā nacionāl-patriotismu. Valsts visdāsnāk finansētais instruments.

3) Bet kas demokrātiskā sabiedrībā attīsta līdzdalības pamatus, atbildību par savu lēmumu, diskusiju, rakstura rūdīšanu un vērtību sistēmu? Jaunatnes nevalstiskās organizācijas ir galvenie spēlētāji. Tie ir novājināti un nav mērķtiecīgi attīstīti 3 dekādes!

Skautu un gaidu kustība ir vienīgā pilsoniskās sabiedrības organizācija, kura ir darbojusies latviešu kopienā kopš 1917. gada bez pārtraukuma un pārsvarā uz brīvprātības principa, ieguldot savus personīgos līdzekļus sabiedrības attīstībai.

Pirmie latviešu skautu un gaidu pulciņi divdesmitā gadsimta sākumā veidojās ārpus Latvijas teritorijas – Pērnavā, Tērbatā, Pēterburgā un citur Krievijas Impērijas teritorijā, kur bija nonākuši latviešu bēgļi 1. pasaules kara laikā. Vēlāk, atgriežoties Latvijā, šie jaunieši dibināja 1. skautu pulciņus Latvijas teritorijā – Cēsīs, Rīgā, Alūksnē, Jelgavā un citur. Dažus gadus vēlāk Latvijā attīstījās arī gaidu kustība. Skautu un gaidu organizācijas bija populāras starpkaru periodā, tās bija neatkarīgas un spēja pulcināt ap 8000 skautu un 3000 gaidu ( sk=1939.g., g = 1937.g. dati). Latviešu skautu un gaidu kustība saglabājās trimdā. Nonākot bēgļu nometnēs Vācijā, Austrijā un Francijā, skautu un gaidu vadītāji atsāka darbību, aktīvi darbojoties no 1945-1950.gadam, spējot darbībā iesaistīt ¾ no latviešu bērniem un jauniešiem. Un varam teikt, ka tieši šis punkts spēlēja būtisku lomu trimdas latviešu kopienas aktivitātēs un attīstībā. Vairākām, vēlāk spēcīgām trimdas iniciatīvām un organizācijām līderi bija tieši skauti un gaidas. Skautu un gaidu darbībā latvietība un sapnis par Latviju tika dzīvi uzturēts dažādās pasaules valstīs - ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Austrālijā, Vācijā u.c. 1980. gadu beigās, kad sabruka Padomju Savienība, atjaunojās skautu un gaidu darbība Latvijā, ko lielā mērā panāca ar būtisku trimdas latviešu palīdzību un atbalstu. 1990. gadā izveidoja "Latvijas Skautu un Gaidu centrālo organizāciju".

Šodien ap 14% jauniešu ir iesaistīti jaunatnes organizāciju darbībā, uz regulāras bāzes mazāk par 1%. No tā secinām, ka šis pilsoniskais patriotisms nevar veidoties dabiski un tam ir vajadzīga pozitīva valstiska stimulācija. Daudzas ES valstis pierāda faktu, ka jaunatnes nevalstisko organizāciju attīstībai ir nepieciešams valsts finansējums, ka tās tikai ļoti retos gadījumos var izdzīvot pašu spēkiem, jo galvenais klients ir bērns un jaunietis, kas pats vēl nepelna. Un nodrošinot vienlīdzīgu iespēju iesaistīties visiem interesentiem, nauda nedrīkst būt šķērslis bērna/ jaunieša brīvā laika un pulcēšanas brīvības nodarbes izvēlē. Politiskā un ierēdnieciskā atbildība gulstas uz Izglītības un zinātnes ministriju, kura caur Valsts jaunatnes politikas programmu ik gadu atklāta konkursa kārtībā piešķir finansējumu jaunatnes organizācijām, kuras atbilst likuma noteiktajā kārtībā. Finansējums ir grūti prognozējams un politiskā cīņa par to ir teju katru gadu. Turpretim daudz salīdzinātajā kaimiņvalstī Igaunijā par to nav diskusiju. Viņiem diskusija ir par to, kā vēl varam stimulēt jūsu darbību, lai jaunatnes organizācijas attīstītos?

Daudz pieminētajā Somijas izglītības un vispārējas drošības politikā spēlētāji ir arī jaunatnes organizācijas, kurās savā brīvajā laikā darbojas 42 % jauniešu, tās pārsvarā ir brīvprātīgas, pilsoniskas, brīvprātīgas kustības, kuru darbības programmas atbalsta valsts un pašvaldību mehānismi – gan infrastruktūras nodrošināšanā, gan finansiāli – darbības koordinācijai un attīstībai.

" Svarīga ir arī Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte, kas ir priekšnoteikums sabiedrības līdzdalībai valsts politiskajos un sabiedriskajos procesos. Pilsoniskā aktivitāte nozīmē pilsoņu lielāku interesi par valstī notiekošajiem procesiem, kā arī atbildības uzņemšanos dažādu procesu neveiksmīgas attīstības gadījumā." (šis viss no Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas informatīvā ziņojuma)

Skautu un gaidu organizācijas visā pasaulē, un arī Latvijā, paralēli vērtību orientācijai un pilsoniskuma prasmēm, attīsta arī praktiskas dzīves iemaņas, kuras ir noderīgas arī dažādu krīžu situācijās – avārijās un negadījumos, dabas katastrofās (plūdi, zemestrīces, vētras u.c.), sociālo krīžu risināšanā ( atbalsts bēgļu nometnēs u.c.). Šīs prasmes bērniem un jauniešiem primāri palīdz pašorganizēties nonākot krīzē. Piemēram, iepriekšējo skolēnu dziesmu svētku ģenerālmēģinājuma laikā paģība diezgan daudzi bērni, mēģinājumu pārtrauca un daudzi bērni bija ļoti satraukušies. Vēlāk paši koristi atzina, ja viņiem būtu bijušas prasmes atpazīt, ka kāds ģībst, vai zināt, ko darīt, ka kāds blakus paģībst, būtu mazāks kopējais stress. Vai, piemēram, COVID19 laikā daudz skautu un gaidu vecāki uzslavēja savus bērnus, jo tiem bija attīstīta pašorganizācija – spēja pagatavot sev un ģimenei vienkāršu maltīti, spēja noskaidrot nezināmo mācībās, jo skautos un gaidās bija attīstījuši pašpietiekamības un problēmu risināšanas prasmi. Vēlāk regulāri turpinot attīstīt pirmās palīdzības prasmes, reaģēšanu dažādās nestandarta situācijās, arī mācēt nometņot dabā un lasīt karti – viņi ir noderīgi valsts vispārējās drošības nodrošināšanai.

Saeimā šobrīd tiek skatīts Aizsardzības ministrijas virzītais un plašākā sabiedrībā nediskutētais likumprojekts "Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā" (nr. 566/Lp13), kura mērķis ir definēt interešu izglītības programmas ar militāro ievirzi "Jaunsardze" un vispārējās izglītības mācību programmas "Valsts aizsardzības mācība"(VAM) tiesisko un praktisko regulējumu. Likumprojektā skaidrots, ka šīs divas programmas palīdz sasniegt tajā noteikto mērķi: "...pilsoniskās apziņas un patriotisma attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un valsts aizsardzībā izmantojamu iemaņu apguvi". Lai arī skautu un gaidu organizācija atzinīgi novērtē Aizsardzības ministrijas un Saeimas pievērsto uzmanību jauniešu pilsoniskajai izglītībai (no drošības skatu punkta), atbalsta Jaunsardzes un VAM programmas, tā uzskata, ka likumprojekta saturs ir nepilnīgs, mērķa sasniegšanai izceļot tikai Aizsardzības ministrijas finansētu interešu izglītības programmu "Jaunsardze" un, drīzumā katram skolēnam obligāto, "Valsts aizsardzības mācību". Plašo mērķi jau šobrīd realizē arī jaunatnes nevalstiskās organizācijas, pārsvarā ar organizētu brīvprātīgo darbu un pašu resursiem.

Pirmais solis tālākai attīstībai būtu atzīt likumiski, ka valsts "(..) pilsoniskās apziņas un patriotisma attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un valsts aizsardzībā izmantojamu iemaņu apguvi (..)" veic arī nevalstiskās bērnu un jauniešu organizācijas jau šobrīd un ka arī tās, pie noteiktiem kritērijiem, var gūt valsts un pašvaldības atbalstu. Likumiskā atzīšana ir signāls sabiedrībai, ka tu vari būt valsts patriots ne tikai esot valsts struktūrās - jaunsardzē vai zemessardzē, bet arī darbojoties brīvprātīgajās, pilsoniskajās kustībās (kuru darbu koordinē nevalstiskas organizācijas). Kā arī tas stiprina demokrātisko izvēli kopējā mērķa sasniegšanai.

Jaunatnes nevalstiskās organizācijas jau šobrīd attīsta tās zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ir svarīgas valsts drošībā un šis fakts ir jānostiprina topošajā likumprojektā par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā un Valsts aizsardzības koncepcijā. Latvijas skautu un gaidu organizācija uzskata, ka jaunatnes NVO ir vienas no galvenajām pilsoniskās izglītības realizētājiem valstī un pamats pilsoniski aktīvas, iekļaujošas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Stipra pilsoniskā sabiedrība arī ir daļa no demokrātiskas valsts drošības, paralēli militārajai aizsardzībai.