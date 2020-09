Aigars Bikše: Par ticību

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu priekšvakarā Sandra Veinberga ziņu apmaiņas aplikācijā Twitter pauda savu vilšanos “Jaunajās partijās”, jo uzskata, ka deputāta kandidāts rīkojies neētiski, radot un izstādot pie Latvijas Valsts Mākslas muzeja skulptūru “Mediķi pasaulei”. Veinbergas šaubas avīze Diena bija pārpublicējusi savā drukātajā versijā priekšvēlēšanu ceturtdienā.

Kā radošai personai, kura savā praksē no pašiem pirmsākumiem jau vairāk kā 25 gadus ir strādājusi ar sociālpolitiskām tēmām, man būtu tikai pienācīgi to darīt arī šobrīd pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanā. Turklāt skartā tēma - mediķi pasaulē, kuri sastopas ar pandēmijas grūtībām, sargā sabiedrību no slimības, un ir apdraudēti - ir pelnījusi sabiedrības uzmanību. Māksliniekam ir jārisina viņu ieinteresējošā tēma un un jākomunicē par to ar ar sabiedrību. Vai Veinbergas kundze, atradusi materiālu par korupciju Rīgas domē, nerakstītu rakstu tikai tāpēc, ka ir deputāta kandidāte? Es pirmkārt esmu cilvēks, mākslinieks, un tikai pēc tam politiķis.

Turklāt man jāsaka, ka es pats bez citu atbalsta šādu skulptūru nevarētu izveidot. Tie cilvēki un uzņēmumi, kuri atbalstījuši skulptūras tapšanu, nu nekādi nav saistīti ar politiku. Pie skulptūras stāv maza plāksnīte, kurā minēts autora vārds un atbalstītāji, un, ja jau Veinbergas kundze nav pamanījusi pārējos līdzvainīgos, tad jau var būt, ka šīs kampaņa "balsojiet par mani, jo es varu zīmēties šādi", kā to sauc Veinbergas kundze, tomēr nav tik iedarbīga?

Domāju, ka skulptūra "Mediķi pasaulei" radīja efektu, kad cilvēki, kuri tic, ka komunikācija par šo tēmu ir pretdabiska un motivācija var būt tikai merkantīla personas vēlme iekļūt Rīgas domē, pārliecināja daudzus vēlētājus svītrot mani no kandidātu sarakstiem. Tomēr man jāsaka, ka, veidojot šo darbu, es sajutu fantastisku atbalstu no cilvēkiem, projekta atbalstītājiem un mediķiem. Tas bija tik vienojoši un pacilājoši, ka es nešauboties veidotu šo skulptūru atkal un atkal. Mums nebija cita laika, lai radītu šo skulptūru. Nevarēju pateikt sev un atbalstītājiem: tagad lai paiet trīs mēneši un, tad kad mani ievēlēs Rīgas domē, mēs uzstādīsim skulptūru. Atbalstītāji pazustu un nebūtu nekādas skulptūras.

Manuprāt, ir svarīgi, lai valsts likumdevējs – Saeima un pašvaldību izpildvarās – dome būtu ne tikai politologi ekonomisti vai juristi, bet dažādu nozaru pārstāvji, ārsti, lauksaimnieki, kultūras darbinieki un citi. Es ticu, ka, tikai iesaistoties plašai nozaru pārstāvniecībai politikā, valsts likumdošana visās jomās būs harmoniska un aptvers plašākas pilsoņu intereses. Tāpat, pašvaldību izpildvaras darbosies un spēs izprast un ar cieņu un uzmanību izturēties pret visu grupu interesēm, ja ievēlēto deputātu nozaru pārstāvniecība būs plaša. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es pats iesaaistos politikā un mudinu to darīt arī citus savas nozares pārstāvjus. Tomēr, piedaloties politiskajā procesā, jebkurš nozares profesionālis turpina strādāt savā nozarē. Un darbu, ko tas veic, manuprāt, butu absurdi uzskatīt par politisko aģitāciju. Ja priekšvēlēšanu laikā kāds kandidējošs ārsts veiktu unikālu sirds operāciju, par kuru rakstītu ziņās visā pasaulē, vai jūs to uzskatītu par neētisku rīcību, kuras mērķis ir tikai šī ārsta politiskā karjera? Protams, ka nē!

Šī bija pasaulē pirmā skulptūra, kas veidota, atbalstot un godinot mediķus. Pasaule ir izslāpusi pēc pozitīvas tēlu apmaiņas – savādāk es nevaru izskaidrot milzīgo informācijas un atbalsta vilni, kas pēc šīs skulptūras atklāšanas aplidoja pasauli. Minēšu, ka BBC instagram publicētajam attēlam ir vairāk kā 300 000 LIKE (tas ir apmēram divreiz vairāk kā pilsoņu, kuri piedalījās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās). CNN vērsās ar lūgumu pie LNMM turpmāk iesūtīt preses relīzes par muzejā notiekošajiem pasākumiem un izstādēm, un šo sarakstu es varu turpināt un turpināt. Vai tiešām tas viss tāpēc, lai kaut kur tālā pasaules centrā ar nosaukumu Rīga, kāds mākslinieks uz īsu laiku kļūtu par domes deputātu?

Varbūt kaut kur paralēlajā visumā Veinbergas kundze ar nesagrautu ticību "jaunajām partijām" dodas uz vēlēšanām, un kāds nerealizējies mākslinieks kļūst par Rīgas domes deputātu. Ja man ir jāizvēlās starp šo realitāti un to visumu, piedodiet, Veinbergas kundze, es tomēr palikšu šajā realitātē, Jūs jau tad izvēlaties pati savējo!