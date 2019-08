Aigars Grīnbergs: Nepieciešams nosargāt saimnieku tiesības izvēlēties, kā saimniekot savā īpašumā

Latvijas mežus, kuri mūsu valsti veido par vienu no zaļākajām valstīm visā pasaulē, apsaimnieko mūsu pašu zemnieki, mežu īpašnieki, pašvaldības, kā arī uzņēmēji, kas savu zemi nemitīgi uzrauga un kopj, lai mūsu valsts arī turpmāk būtu tikpat zaļa un iedzīvotājiem patīkama. Diemžēl saimniekošanu arvien biežāk aptur dažādi ierobežojumi un liegumi, kuru uzturēšanas izdevumus valsts uzliek uz saimnieku pleciem. Tā rezultātā zemi saimniekiem vairs nav atļauts kopt kā līdz šim un tās augļus novākt nav iespējams.

Valsts meža dienesta dati liecina, ka pašlaik gandrīz trešā daļa Latvijas mežu ir iekļauta kādā aizsargājamo teritoriju kategorijā. Latvijā ir aprobežoti 862,8 tūkstoši hektāru jeb 28% no kopējās meža platības, no tiem 14,5% ir būtiski aprobežojumi, kur daudzviet mežsaimnieciskā darbība nav iespējama, bet pārējos ievērojami apgrūtināta. Pēdējo desmit gadu laikā to platību apjoms, kurās aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība, privātajos mežos pieaudzis gandrīz 3 reizes – no 4,3 tūkstošiem hektāru līdz 12,5 tūkstošiem hektāru, valstī no jebkādas mežsaimnieciskās darbības ir izslēgti 138 tūkstoši hektāru.

Rezultātā īpašnieki negūst ienākumus, pašvaldības zaudē daļu no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem, valsts nesaņem nodokļus no ražošanas. Valsts jau tagad kopā ar līdzmaksājumu kompensācijām par saimnieciskās darbības aprobežojumiem mežiem Lauku attīstības programmas ietvaros paredzējusi tērēt vairāk nekā 24 miljonus eiro laikā līdz 2020. gadam. Turklāt trešā daļa īpašnieku dažādu iemeslu dēļ pat nepiesakās šīm kompensācijām.

Šī brīža likumdošana attiecībā uz mikroliegumu veidošanu ir vienpusējs lēmums varas iestāžu pusē. Pietrūkst komunikācijas ar īpašnieku par līdzšinējo saimniekošanas praksi un turpmākajiem mērķiem, kas ļautu gan atrast risinājumu, kā nodrošināt dabas aizsardzību, gan turpināt ekstensīvu saimniekošanu. Var gadīties, ka zemes īpašnieks pat nesaņem informāciju par jaunu aizsargājamo teritoriju veidošanu vai aprobežojumu pastiprināšanu viņa teritorijā. Turklāt likumdevēji līdz šim nav izstrādājuši pieņemamu piedāvājumu saimniekiem sadarbībai dabas vērtību saglabāšanā. Situācija vēl vairāk varētu saasināties, noslēdzoties biotopu kartēšanai.

Ar nule radīto kustību "Saimnieks savā zemē", kuru veido Latvijas mežu un lauku saimnieki, mēs vēlamies nosargāt saimnieku tiesības izvēlēties, kā saimniekot savā īpašumā, aicinot turpmāk nepieļaut nekontrolētu aprobežoto teritoriju palielināšanu. Lai saglabātu zemes racionālu apsaimniekošanu, sargātu mežsaimnieku un lauksaimnieku tiesības izvēlēties sava īpašuma apsaimniekošanas veidu, kā arī demokrātiskai sabiedrībai raksturīgās tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par jaunu aprobežotu teritoriju veidošanu, kustības ietvaros rosinām veikt grozījumus Latvijas Republikas likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", paredzot zemes īpašnieka iesaisti aprobežojumu noteikšanas procesā, kā arī noteikt taisnīgas kompensācijas par saimnieciskās darbības aprobežojumiem, izdarot grozījumus likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās".

Kustību "Saimnieks savā zemē" atbalsta Zemnieku saeima, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), meža pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks", meža pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mūsu mežs", meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants", Kuldīgas meža īpašnieku apvienība, Kurzemes meža īpašnieku apvienība, Rūjienas Meža īpašnieku biedrība, biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs" un Krāslavas meža īpašnieku apvienība.