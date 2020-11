Aigars Štokenbergs, 'Rīgas Laiks': Par Bibi un Sāras veļu

Premjerministrs Benjamins Netanjahu ir biežs Baltā nama bezmaksas veļas mazgātavas pakalpojumu izmantotājs, ziņojis The Washington Post. Lai gan šie pakalpojumi bez maksas pieejami visiem ārvalstu vadītājiem, ziņojumā apgalvots, ka Netanjahu ir vienīgais, kurš tos izmanto bieži, Baltā nama personālam nododot koferus ar mazgāšanai paredzētu netīro veļu.

2020. gada 15. septembrī uz Baltā nama balkona sapulcējās Tramps, Netanjahu un divi ārlietu ministri – Bahreinas un Apvienoto Arābu Emirātu. Abi pēdējie arī bija glaunos uzvalkos, atsacījušies no arābiem raksturīgajām tobēm (emirātos sauktām arī par kandūrām) ar virsū uzmesto bištu un kūfijiem, ko satur ikāls. Visi bija vienojušies par savienību pret Irānu, kas ilgstoši uzskatījusi Bahreinu par savu 14. provinci un pievākusi salas, kuras emirātieši uzskata par savām. Brīdi pirms tam Tramps pasniedza savam draugam Bibi un viņa kundzei Sārai simbolisku Baltā nama zelta atslēgu, lai viņi tur vienmēr justos kā mājās.

Pēc nedēļas Izraēlas vēstniecība Vašingtonā izplatīja paziņojumu, ka dažu laikrakstu publikācijas par Netanjahu pāra netīrās veļas transportēšanu uz ASV ir centieni mazināt vēsturiskās Tuvo Austrumu vienošanās nozīmi. Jā, vēstniecība apstiprināja, ka divu dienu vizītes laikā ir tikuši izgludināti Netanjahu kunga uzvalks un kundzes kleita, bet mazgāti tikai pāris kreklu un pidžama, ko premjerministrs bija uzvilcis 12 stundas garā pārlidojuma laikā, un nekas vairāk.

Veļa Baltajā namā tikusi mazgāta jau vairāk nekā 200 gadus, kopš tur ievācās otrais prezidents Džons Adamss. Viņa sieva Abigeila izmantoja istabu austrumu spārnā veļas izžaušanai, jo uzskatīja, ka nebūtu estētiski to karināt uz striķiem mauriņā pie ēkas. Veļas grozi, baļļas un gludināmie dēļi atradās ēkas pirmajā stāvā līdz pat 1902. gadam, kad Teodors Rouzevelts šīs telpas atvēlēja kungu atpūtai un lasītavai. 1929. gada Ziemassvētkos pēc biržas kraha izdega ēkas rietumu spārns, uz kuru bija pārvietota veļas mazgātava, un drīz vien prezidenta un viņa viesu veļas tīrības procedūra radikāli mainījās. Pēc tam, kad 1942. gadā kādu nakti trijos no rīta Vinstons Čērčils centās ielauzties Franklina Rouzevelta guļamistabā, lai patērzētu, pēc viņa kundzes Eleanoras prasības ASV valdība nopirka Blēra māju Pensilvānijas avēnijā 1651, un tagad nozīmīgos viesus izmitina tur. Protams, ka Blēra mājā ir veļas mazgātava, ko viesi var izmantot par velti. Ļoti īpašos gadījumos ASV prezidenta viesus izgulda Baltā nama otrā stāva dienvidaustrumu stūrī, kur atrodas Linkolna guļamistaba un Karalienes guļamistaba. Nav šaubu, ka Bibi un Sārai ar Baltā nama zelta atslēgu ir tiesības uz tīrām drēbēm.

Ir pavisam vienkārši izskaidrojams kādas anonīmas ASV amatpersonas apgalvojums, ka Netanjahu pāris ir vienīgie, kas ieved ASV veļu (4–5 somas ik reizi), lai to mazgātu par velti. Kā redzams no ASV ārvalstu viesu reģistra, Netanjahu ir pārliecinoši biežākais ASV apmeklētājs un kopš 1996. gada tur pabijis vismaz 27 reizes. Salīdzinājumam: no Latvijas pie mūsu amerikāņu sabiedrotajiem visvairāk (5 reizes) ir viesojies Guntis Ulmanis. Skaidrs, ka zināšanas par bezmaksas veļas mazgāšanas iespēju iegūst no pieredzes; līdz tam ir jāizlīdzas ar paša prasmēm, riskējot, ka svešs gludeklis noklausās sarunas. 2019. gada decembrī Netanjahu pāris apmeklēja Portugāli, un šīs vizītes laikā Sāra paziņoja, ka viņa jūtas kā ebreji 1506. gadā, kad Lisabonā tika noslaktēti 1900 ebreji. The Times of Israel to nosauca par nepiedienīgu analoģiju, jo Sāras žēlabas bija cēlušās no pārmetumiem par 11 veļas somu transportēšanu uz Portugāli, kas īstenībā esot bijuši dokumenti darbam.

2005. gada vasaras nogalē ar Andri Brinkmani, Šveices izstādes Venēcijā atslēgu glabātāju, un viņa kolēģi no Izraēlas paviljona mēs apspriedām videomākslinieka Gaja Ben Nera filmu par vientuļnieka dzīvi uz salas. No koka gabaliem viņš bija izveidojis gultu, kuras viena kāja bija maķenīt īsāka. Lai to pielabotu, viņš paņēma ģimenes fotogrāfiju, salocīja to vairākas reizes un pabāza zem gultas kājas. Ģimene ir mūsu stabilitātes garants, tā teica kolēģis no Izraēlas. Tam nevar nepiekrist. Tas viegli izskaidro, kāpēc, Sāras aicināti, viņas vīra – premjerministra – biroja darbinieki Natans Ešels, Edna Halbani un Ezra Saidofs tīrīja Netanjahu privātmājas gaisa kondicionieri, sagādāja Sārai pilnu grozu ar krēmiem kādā Ņūorleānas viesnīcā un staipīja smagās somas ar netīro veļu, kā apgalvo Izraēlas televīzijas 2018. gadā publiskotie sarunu ieraksti.

Atgriežoties uz Baltā nama balkona, pieminēsim reciprocitātes jeb dots devējam atdodas principu cilvēku attiecībās. 2019. gada jūlijā Jeruzalemē par Donalda Trampa skvēru tika nosaukts apļveida krustojums ar strūklaku un baseinu tā vidū. 2020. gada februārī satiksmes ministrs Becalels Smotričs paziņoja par vēsturisku lēmumu – pagarināt Telavivas–Jeruzalemes ātrvilciena līniju līdz Raudu mūrim un pazemes staciju pie tā nosaukt Donalda Trampa vārdā. 2019. gadā kā dāvanu savam draugam Donaldam dzimšanas dienā Netanjahu pasniedza jaunas apmetnes veidošanu Sīrijai atņemtajās Golanas augstienēs. Sacensībā par plānotā 400 māju ciemata labāko nosaukumu priekšlikumus Neve Tramp (Trampa Oāze) un Ruah Tramp (Trampa Gars) pārspēja vietvārds Ramat Tramp jeb Trampa Augstumi. Šogad Trampa dzimšanas dienā, 14. jūnijā, Izraēlas valdība piešķīra 8 miljonus šekeļu pagaidu ciematam Trampa Augstumos, kuru veidos no moduļu mājām. Te būtu ērti atcerēties, ka 2012. gada Venēcijas arhitektūras biennālē Izraēlas izstādes devīze bija kādreizējā ASV valsts sekretāra Aleksandra Heiga vārdi: "Izraēla ir pasaulē lielākais ASV aviācijas bāzeskuģis, ko nav iespējams nogremdēt." Apmeklētājiem tika dota iespēja iegādāties pastkartes nosūtīšanai uz jaunu plānoto apmetni, tur tās saņemt un salocīt moduļu mājas formā.