Aigars Štokenbergs, 'Rīgas Laiks': Par dvēseles izklaidi

2019. gada 14. maijā es sēdēju uz terases ar glāzi Efes alus un cigareti, kas man palīdz domāt, un vēroju saulrietu virs Samas. Sala, kur dzimis Pītagors, bija tikai dažu jūdžu attālumā no mana krasta, kurš savukārt domāšanas vēsturē pieminēts kā vieta, kur Efesas Hērakleits pierādījis, ka nevar divreiz iekāpt vienā un tajā pašā upē.

Pītagors, kā zināms, bija viens no metempsihozes pamatlicējiem: viņš pauda, ka nemirstīgā dvēsele pēc ķermeņa nāves iemājo citā ķermenī, un vēlāk Platons viņu pielaboja, norādot, ka dvēseļu skaits ir ierobežots, ķermeņa piedzimšana nekad nerada jaunu dvēseli, bet tikai vietu, kur iemājot jau esošai dvēselei. Skaidrs, ka saskaņā ar Platona mācību, piemēram, Tīrons ir tikai vieta, kur iemājojuši kādas dvēseles pilnveidotāju tūkstošu gadu laikā veiktie uzlabojumi, un viņu kopīgais mielasts pie skaistuļa Agatona mazliet ietekmēs šīs dvēseles turpmākos lietotājus.

Vaļīga, nevajadzīga skatīšanās uz jūras ņirbu ļāva manam prātam sašķirot domas. Digitālā kultūras žurnāla Aeon 24. aprīļa numura Džeimijas Kreineres rakstā "Kā samazināt digitālos uzmanības traucēkļus: viduslaiku mūku padomi" izlasīju: "Bet caveat cogitator: koncentrēšanās problēma ir rekursīva. Ikviena uzmanības traucēkļu novēršanas stratēģija prasa stratēģijas pret uzmanību novērsošiem traucēkļiem. Kad Kasiāns sniedza vienu no saviem vienkāršākajiem ieteikumiem – atkal un atkal atkārtot psalmu, lai smadzenes turētu grožos –, viņš zināja, ko dzirdēs tālāk."

Pēdējās nedēļas laikā man bija izdevies aplūkot instrumentus, kuri, Kasiānaprāt, palīdz dvēseli padarīt labāku. Turku un islāma mākslas muzejā bija vairāki desmiti ar kaligrāfa roku rakstītu un apgleznotu Korāna eksemplāru. Pārrakstot svētos rakstus ar roku, var vieglāk kļūt par hāfizu – cilvēku, kurš prot Korānu no galvas. Mēģiniet atcerēties no galvas šo rakstu, kurā ir 5600 burtu, salīdziniet ar 330 000 rakstu zīmēm Korānā, un jums kļūs skaidrs, ko paveikuši ticības sargi, tajā skaitā vismaz divi no viņiem – Gvantanamo cietumā, gaidot spriedumu. Ir gan arī citi viedokļi: Sokrats šķendējās, ka rakstīšana atņem laiku svarīgām domām. Seneka Lucīlijam rakstīja, ka pārlieka lasīšana cilvēku padara nemērķtiecīgu un nestabilu.

Es pārbaudīju arī Kasiāna tēzi, ka ķermeņa vajadzības pēc barības un miesaskārībām mazina gara spējas, savukārt pie bada un atturības pieradināts ķermenis ļauj domai lidot. Askētiskā Anna Katarīna Emmerika, mūķene, kas bija ilgus gadus piekalta pie gultas, pirms nāves 1824. gadā redzēja vīziju par Jaunavas Marijas māju Efesā, kur nekad nebija bijusi, un 1881. gadā to māju tur arī atrada. To esot uzbūvējis apustulis Jānis, un 15. augusts kā Debesbraukšanas diena ticis svinēts Efesas apkaimē jau kopš 12. gadsimta. Daudz mazāk askētiskā prezidenta Klintona inaugurētais Jaunavas Marijas piemineklis atradās kalna pakājē pie šosejas, un tam blakus bariņš vienādos tēkreklos tērptu kristīgu jaunavu no plastmasas pudeles dzēra ūdeni, kas bija iegūts svētavotā zem Marijas mājas, kamēr vietējie musulmaņu jaunieši nedzēra, jo bija ramadāns un ķermenis bija jātrenē atturībai no ūdens un pretējā dzimuma.

Ceturtās cigaretes periodā pie jūras es secināju, ka dvēseles uzlabošanai piemērotākā kombinācija būtu profesora Dovela galva ar atvilktni dvēselei un vienu roku rakstīšanai. Kasiāns min arī kopīgu darbu kā panākumu ķīlu kristiešu garīgās veselības uzlabošanai. Pirms nedēļas es aplūkoju baznīcas Geremes alās, kuras pirms tūkstoš gadiem bija izkaluši kristiešu mūki. Alu sienas viņi bija apgleznojuši ar Bībeles sižetiem un turpat arī bija nobēdzinājuši vīna rezerves nebaltai dienai. Mūsdienās mūku tradīciju pilnībā sevi apgādāt turpina, piemēram, Vestmalles abatijā, kur mūķenes ražo sieru no klostera 100 govju ganāmpulka piena.

Pēc Lielās franču revolūcijas nupat ir atspirgušas arī daudzas benediktiešu un cisterciešu mūku vīna un alus darītavas. Netālu no Mersedas pilsētas Kalifornijas Centrālajā ielejā ir izveidots pie lielajām konfesijām nepiederošs Ielejas māsu klosteris, kurā mūķenes audzē un pārdod marihuānu. Iespējams, ka Rīgas Laika darba kolektīva kodola iecienītākais produkts garīgās veselības uzlabošanai Lēvenes periodā bija trapistu mūku klosteralus. Tā preču zīme vieno sešus klosterus Beļģijā, divus Nīderlandē un pa vienam Austrijā, Itālijā, Anglijā, Francijā, Spānijā un ASV.

Kas tad ir mainījies vai ticis atklāts par jaunu periodā pēc Kasiāna? Jau pirms Pirmā pasaules kara Freida sekotājs Vilfreds Troters aptvēra un publicēja atklāsmi, ka cilvēciskas būtnes kā jēri dabiski tiecas iekļauties pūlī un tāpēc jūt nedrošību un bailes no vientulības. Blakus pašaizsardzībai, seksuālajai dziņai un ēstgribai tas liek ceturto instinktu – tieksmi pakļauties bara likumiem –, un ar to ir saistīta nemitīga vainas un grēka sajūta par pūļa prasību nepilnīgu izpildi.

Pateicoties augkopju un lopkopju sasniegumiem, mums vairs nav jātērē laiks barības meklējumos. Badu ir aizstājis informācijas un kolektīva domu apmaiņas trūkums. Ne velti, piemēram, karmelīšu dialogi Nacionālajā operā demonstrē socializācijas un sarunu nozīmi pirms nāvessoda. Starp citu, opera "Karmelīšu dialogi" mūsu apcerējumā par dvēseles pilnveidošanas procesa paradoksiem sniedz vēl divas svarīgas atziņas.

Pirmkārt, dvēseles likteni ietekmē valsts vara. Tā, mūķeņu klostera kapelānam Naurim Puntulim jaunais režīms ir liedzis turpmāk pildīt savus dvēseļu gana pienākumus – viņam jākļūst par kultūras ministru. Otrkārt, labāka dvēsele iemiesojas un uzlabojas ķermenī, kuram ir pozitīvs vārds. Klostermāsa Blanša de Laforsa ir neapšaubāmi spēcīgāka nekā tramvajniece Blanša Dibuā, kura nemitīgi vāvuļo kā tikko no meža iznākusi. Latviešu kultūrā līdzīgs piemērs ir dzejnieks Auseklis, kura vārdā ir nosaukta kādreizējā Ķeizardārza iela, savukārt dzejnieks Rieteklis mūsu kolektīvajā atmiņā palicis tikai ar dziesmu "Še, kur līgo priežu meži".

Tikmēr vienlaikus ar trešo alu un kārtējo cigareti rieteklis virs Samas salas bija beidzies, un manas pārdomas Egejas jūras krastā noslēdzās līdzīgi kā ASV prezidentam Tomasam Džefersonam, kurš Samas salā dzimušā Epikūra mācību uzskatīja par racionālāko, ko Grieķija un Roma mums atstājušas.

Viņa attēls rotā divu ASV dolāru nomināla banknotes, un tieši tik maksā bundža Efes alus. Manuprāt, tas bija simboliski. Ataraksija jeb miers un brīvība no bailēm līdz ar Epikūra atziņu, ka nāve pieliek punktu gan ķermenim, gan dvēselei, atskaidroja prātu, kurš pirms tam bija streipuļojis kā piedzēries. Uzmanības novēršanas pārvarēšanai vajag stratēģiju uzmanības novēršanas pārvarēšanai, kas prasa pievērst uzmanību uzmanības novēršanas pārvarēšanai, un šī ir tikpat idiotiska rekursija kā divu pretī nostatītu spoguļu bezgalīgais attēls vienam otrā.