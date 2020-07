Aigars Štokenbergs, 'Rīgas Laiks': Par personvārdiem

Īlons Masks un Klēra Elīsa Bušē iesaistījušies sacensībā par oriģinālāko bērna vārdu. No angliski runājošajiem pirmais, kas nāk prātā šajā sacensībā, ir U2 mūziķis Kante (The Edge) jeb Deivids Hauels Evanss, kura meitai Blūeindželai jeb Zilajam Eņģelim tagad ir 31 gads.

Zilajos bērnos vēl ir Bejonses meita Blūaivija (Blue Ivy) jeb Zilā Efeja. Ir arī personāži no citu radošo profesiju produkcijas: piemēram, Ašlijas Simpsones un Pīta Venca dēls ir Bronkss Mauglis, bet Nikolasa Keidža dēls ir Kal-El jeb Supermens. Šefpavārs Džeimijs Olivers ar kundzi Džūlzu ir bijuši īpaši ražīgi, proti, viņu bērniem ir tik garšīgi vārdi kā Riverrokets (River Rocket) jeb Upjraķete, Badībērs (Buddy Bear) jeb Drauglācis, Popihanija (Poppy Honey) jeb Magoņmedus, Deizibū (Daisy Boo) jeb Pīpeņdraugs un Petalblosoma (Petal Blossom) jeb Ziedlapiņa. Īpaši neatpaliek arī Kima Kardašjana un Kanje Vests ar bērniem Seintu (Saint), Psalmu (Psalm) un Čikāgu (Chicago), jaunākā atvase ir Norta Vesta (North West), iezīmējot par 45 grādiem no viņas tēva atšķirīgu virzienu. Ģeogrāfijā ir vingrinājušies arī Šakira un Žerarts Pikē ar dēlu Milanu, Bono meita ir Memfisa, Kimas Beisingeres meita ir Airlenda (Ireland), Bekhemu pāra dēls ir Bruklins (Brooklyn), un Ališas Kīsas dēls ir Edžipts (Egypt).

Ir valstis, kurās šādu vaļību nepieļauj. Zviedrijā personas vārda došanai nepieciešams varas iestāžu akcepts. Piemēram, tās Augstākajā tiesā tika skatīta kāda laulātā pāra sūdzība par atteikumu reģistrēt viņu bērna vārdu Metallika (Metallica). Latvijā vārda došana ir vecāku ziņā, tomēr Ministru kabineta noteikumi nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" (turpmāk tekstā – Doktrīna) ir stingri. Doktrīnas mērķis ir nodrošināt personvārdu rakstības atbilstību latviešu valodas normām. Kopš 2010. gada 17. novembra Augstākās tiesas Senāta sprieduma lietā par Otto, kuru sava raksta virsrakstā Valsts valodas centra ekspertu komisijas priekšsēdētāja Rūmniece un direktors Baltiņš nosauca par nekrietnu tiesas spriedumu latviešu valodas pareizrakstības jautājumos, Doktrīna ir papildināta ar 11. prim pantu. Tas nosaka, ka personvārdu var rakstīt, neievērojot šo noteikumu 11.2. apakšpunktā paredzētos ierobežojumus (proti, aizliegumu lietot līdzskaņu dubultojumus tt, pp, ss, dd un citus), ja tie ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīti par neattiecināmiem uz šā personvārda rakstību. Tas dod zināmas cerības manam 11. maijā dzimušajam mazdēlam Otto.

Mazāk paveicies ir Madarai Merlei (dzim. Liepiņai), kuras vīra uzvārds arī ir Merle, bet viņu dēls turpmāk būšot Merls, jo tā šķiet pareizāk Latviešu valodas aģentūras galvenajai lingvistei (tā tiešām sauc amatu, izvairoties no amata nosaukuma – valodnieks/ce). "Dibina ģimenes vienā vietā, citā vietā studē, vēl citā strādā. Tad nu beigās viņa bērni un mazbērni vairs nevar saprast, no kurienes tas uzvārds ir radies. Piemēram, tādu pašu vācu uzvārdu Francijā izrunā pavisam citādi, bet tā tas ir noticis jau paaudzēm. Tad tur var rasties diskusija, kura tad būtu tā precīzākā atveide," tā lingvistes Zilgalves teikto 5. jūnijā atreferēja Latvijas Radio.

"Vienā vietā studē, citā strādā, vēl kaut kur dibina ģimenes... bezpriģels kaut kāds. Būtu sēdējusi savā miestā un precējusi kārtīgu Bērziņu," tā sociālajā tīklā rekomendē kinorežisore Kristīne Želve, tomēr es centīšos atrast problēmai juridisku risinājumu, paturot prātā, ka Doktrīnas 3. pants nosaka, ka personas vārds un uzvārds ir šīs personas privātās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Civillikuma 151. pants paģēr, ka bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 32. panta 2. daļa nosaka, ka bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Paturēsim prātā arī jurista E. Levita tēzi 2000. gada rakstā "Samērīguma princips publiskajās tiesībās" – ka administratīva pavēle privātās dzīves ierobežošanai pieļaujama tikai spiedīgas sociālas vajadzības dēļ, ņemot vērā demokrātiskās vērtības, uz kurām Otto spriedumā ir atsaucies Senāts. Mēs viegli sapratīsim, ka tēvs un māte ar uzvārdu Merle pamatoti var prasīt, lai viņu dēls būtu Merle, nevis Merls.

Ja bērns būtu dzimis Latvijā, par to vispār nevarētu būt nekādu šaubu. Ja nu šis dzimšanas brīdis vairs nav atkārtojams, ir vēl viens risinājums, kuru piedāvā Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 2. panta 1. daļas 7. punkts, proti, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem ir notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, otrs no vecākiem var mainīt bērna uzvārdu pēc sirds patikas un šī izvēle nebūs jāsaskaņo ar franču izcelsmes vārda atveidi latviešu valodā.

Kā X Æ A-XII vārds tiktu atveidots Latvijas pasē, ja viņš iegūtu Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem? Domāju, ka tas nav nekas neiespējams, ņemot vērā, ka Latvijas pilsonību ir ieguvuši arī citi ASV pilsoņi, piemēram, Mihails Barišņikovs, baltā helikoptera saimnieks, Josifs Menakers, kura UAV Factory radītais drons nesen gandrīz uzstādīja jaunu ilglidojuma rekordu, un X Æ A-XII ar savu jau kopš bērnības mazo raķetīti šajā loģiskajā rindā itin labi iederētos.

Saskaņā ar Doktrīnu, pirmkārt, no Muska jeb Muskusa (smaržas, kas rodas brieža dziedzeros iekšējā maisiņā starp pakaļkājām) viņš kļūtu par Masku (epidēmijas periodam raksturīgu izstrādājumu). Otrkārt, Doktrīna aizliedz gan romiešu, gan arābu ciparu lietošanu (līdzīgi kā Kalifornijā) personvārdā, tādēļ, piemēram, mums labi zināmais Zviedrijas un Livonijas karalis Kārlis XII drīkstētu būt, teiksim, Kārlis Vitelsbahs. Treškārt, Maska atvasei neizdotos izšmaukt ar skaitļa 12 pārveidošanu par XII, lietojot burtus X un I, jo latviešu valodā burtu X nelieto. Nelieto arī elfu valodas burtu Æ. Tādējādi jaunais mūsu valsts pilsonis būtu vārdā Ekseeitvelvs atbilstoši tā izrunai dienvidafrikāņa Maska un kanādietes Bušē pašreizējā dzīves vietā ASV, kur viņi nodibinājuši ģimeni.

Patiesībā viņu idejai iepīt bērna vārdā kādu skaitli ir racionāls pamats. Planētas iedzīvotāju skaits turpina augt, un vārdu krājums no tā atpaliek. Valsts valodas centra metodiskajā materiālā "Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā" skaidri teikts, ka personvārdiem ir personas juridiskās identificēšanas funkcija, ar ko tie atšķiras no sugasvārdiem. Kārtīga Bērziņa identifikācijai ar vārdiem vairs nepietiek. Mums nu jau ir ne tikai aktieris Andris Bērziņš, bet arī Valsts prezidents Andris Bērziņš un premjers Andris Bērziņš, un tagad arī premjera Kariņa māsas vīrs Andris Bērziņš, kā arī daudzi citi Andri Bērziņi. Valdība jau sen drošai personas identifikācijai izmanto ne tikai vārdu un uzvārdu, bet arī biometriskos datus un personas kodu, kas nav nekas cits kā skaitlis pie personvārda.