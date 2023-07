Aldis Greitāns: Studenti jāmāca tā, lai viņu vērtība darba tirgū pieaugtu

Ir sākusies gadskārtējā studentu uzņemšana augstskolās. Arī Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes biznesa skolā šobrīd notiek MBA studentu pieteikšanās, intervijas un nepieciešamo angļu valodas pārbaudījumu kārtošana. Kā katru gadu mēs intervējam desmitiem studēt gribētāju, intervijas laikā vēlamies izzināt, kāpēc viņi vēlas studēt RBS, ko vēlas iegūt no studijām un kādi ir viņu nākotnes plāni. Ir lietas, kas intervijās atkārtojas, ir daži jauni aspekti un ir pārdomas, kas rodas interviju rezultātā, un ar tām vēlos padalīties.

Par ātrajiem zirgiem

Katru gadu interviju laikā man prātā ataust slavenais Henrija Forda izteiciens: "Ja es cilvēkiem jautātu, ko viņi vēlas, viņi teiktu, ka ātrākus zirgus". Henrijs Fords, protams, šeit runā par automašīnām, bet kontekstuāli tas ir attiecināms arī uz darba tirgu. Proti, ja mēs pavaicātu darba devējiem, ko viņi vēlas, atbilde būt "lētu un kvalificētu darbaspēku". Tieši šeit veidojas neliela pretruna, kurā ir iesaistītas arī augstskolas. Augstskolu primārie klienti ir studenti, kuri pilnīgi noteikt vēlas būt kvalificēti, bet noteikti ne lēti. Tā nu sanāk, ka, piemēram, biznesa skolai ir jāseko līdzi tam, kādas prasmes neieciešamas darba tirgū, bet studenti jāmāca tā, lai viņu vērtība darba tirgū pieaugtu. Biznesa skolas pieejai jābūt holistiskai – MBA programmas beidzējam jābūt spējīgam vadīt uzņēmumu. Tas atrisina arī vēl citu jautājumu – MBA programmas beidzējam jābūt spējīgam arī sākt savu biznesu.

Par zināšanu sistemātiskumu

Vēl viena doma, kas izskan teju katrā studēt gribētāju intervijā, ir vēlme iegūt sistemātiskas zināšanas. Izklausās vienkārši, bet patiesības tas saistīts ar daudziem uzskatiem, lai neteiktu mītiem, par augstākās biznesa izglītības nepieciešamību.

Pirmkārt, ļoti bieži izskan doma, ka augstskolas diploms nav svarīgs, svarīgas ir zināšanas. Ar to, ka tikai zināšanām un prasmēm ir nozīme, nevar strīdēties. Taču augstskolas diploms ir apliecinājums darba devējam, ka cilvēku ir vismaz "spieduši" apgūt sistemātisku zināšanu un prasmju kopumu. Augstskolas diploms apliecina, ka cilvēks ir mācījies ne tikai to, kas patīk, bet arī to, kas ir vajadzīgs. Protams, pieņemot, ka augstskola seko darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un pielāgo tām savas programmas. Šeit var apskatīt to zināšanu kopumu, pēc kura ikvienam vadītājam šodien būtu jātiecas arī tad, ja to nepatīk apgūt: Professional MBA - Riga Business School (rbs.lv).

Te mēs saduramies ar nākamo uzskatu – nepieciešamās prasmes var apgūt kursos gan klātienē, gan internetā, un tas var aizstāt, piemēram, MBA kursu. Te gan jāatgriežas pie tēzes, ka, lai vadītu uzņēmumu, ir jāapgūst ne tikai tas, ka patīk, bet arī tas, kas nepieciešams. Pašmācības dažādos kursos to negrantē kaut vai tāpēc, ka pastāv lietas, par kurām mēs nezinām, ka mēs tās nezinām. Proti, cilvēki ir tendēti apgūt dažādas "trendīgas" lietas, bieži vien nenojaušot, ka, lai tās apgūtu un izprastu pilnvērtīgi, nepieciešams apgūt dažus fundamentālus priekšmetus. Piemēram, digitālā mārketinga mācībām pilnīgi noteikti nepieciešams apgūt veco labo Filipa Kotlera sludināto mārketinga menedžmentu. Lai mācītos par mākslīgo intelektu, vajadzīga zināma izpratne par "lielajiem datiem" un informācijas tehnoloģijām.

Nobeigumā par lietām, par kurām mēs nezinām, ka mēs nezinām, un kas ir "trendīgs" biznesa izglītībā. Pirmkārt, protams, mākslīgais intelekts ir attīstīts tik tālu, ka kļuvis par rīku. Tas nozīmē, ka biznesa skolām un ne tikai biznesa skolām jāsāk mācīt nevis, kas tas mākslīgais intelekts ir, bet kā ar to strādāt. Prasme izmantot mākslīgo intelektu tagad būtu jāiekļauj teju visās augstskolu programmās.

Otrkārt, pasaulē digitālā transformācija ir nonākusi tik tālu, ka teju neviens vairāk vai mazāk kvalificēts darbs nav iespējams bez digitālām prasmēm. Tas nozīmē, ka vairs nedrīkst būt augstskolu programmu, kuru beigšanas priekšnosacījums nav arī zināmu datorprasmju apgūšana. Arī Riga Business School nopietni apsver Hārvarda Universitātes 'CS50 for MBA' iekļaušanu savā programmā.

Treškārt, epidemioloģisko un ģeopolitisko satricinājumu rezultātā ražošana sāk "atgriezties mājās". Tas nozīmē, ka pieprasīti būs cilvēki ar zināšanām piegāžu ķēžu vadībā un ražošanas organizācijā.