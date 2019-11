Aleksandra Kostjukoviča, Ingus Rūtiņš: Modernie dīzeļdzinēji būs daļa no mūsu nākotnes

Sabiedrībā pastāv dažādi uzskati par mobilitāti nākotnē, bet bieži tiek aizmirsts fakts, ka visas tehnoloģijas attīstās, tostarp ar mītiem apvītais dīzeļdzinējs. Šodien modernākie no tiem, kas atbilst jaunākajiem Euro standartiem, ir ļoti konkurētspējīgi, videi draudzīgāki un pat spēj uzrādīt labākus rezultātus nekā noteikts Eiropas Savienības prasībās.

Diemžēl šie aizspriedumi par dīzeļdzinējiem veicina pārpratumus un dažreiz arī manipulāciju ar dažādiem faktiem, kas tiek tikai daļēji izskaidroti, neradot pilnvērtīgu skatu par konkrēto situāciju. Piemēram, iebraukumu aizliegums atsevišķās Eiropas pilsētas nav vērsts tikai uz dīzeļdzinējiem, bet gan uz vecākām automašīnām – gan dīzeļa, gan benzīna. Papildus tam tiek manipulēts ar faktiem par izmešu apmēriem, uzturēšanas izmaksām, nolietojumu un automašīnu pārdošanas cenu, kā arī vērtību pēc vairākiem gadiem.

Jaunie dīzeļdzinēji rada mazāk izmešu nekā nosaka Euro 6 standarts

Modernākie dīzeļdzinēji tirgū atbilst Euro 6d-TEMP, Euro 6c un Euro 6 standartiem. Daži pat atbilst Euro 6d standartam, kas stāsies spēkā 2020. gada sākumā.

Euro 6 ir standarts, kas noteikts pēc NEDC mērījuma, savukārt Euro 6c, Euro 6d-TEMP un Euro 6d – pēc WLTP mērījuma, bet Euro 6d-TEMP un Euro 6d standartiem vēl tiek veikts papildu RDE mērījuma tests, kas, atšķirībā no standarta WLTP testa, notiek nevis laboratorijā, bet reālos braukšanas apstākļos. Standarta nosacījumi nav mainījušies, bet gan izmešu mērīšanas veids un tam attiecīgi pielāgoti nosaukumi.

Visas automašīnas, kuras tirdzniecībā ir nonākušas pēc 2015. gada, atbilst standarta nosacījumam, ka NO x ir ne vairāk kā 80mg uz 100 km pēc laboratorijas testa.

Balstoties uz Vācijas automobiļu asociācijas (ADAC) veikto pētījumu par Euro 6d-TEMP atbilstību pieprasītajai normai – 80mg/km NOx, redzams, ka visas automašīnas, kas piedalās testā, atbilst un lielākā daļa pat uzrāda par 50% mazāku izmešu apjomu nekā nosaka Euro 6d-TEMP NO x limits.

Standartu nepārtraukta attīstība veicina kopējo nozares izaugsmi un ir pozitīva patērētājiem, stimulējot autoražotāju pilnveidot tehnoloģijas arvien stingrākiem nosacījumiem. Latvijā ir iespējams iegādāties tikai jaunas automašīnas, kas atbilst visiem Eiropas Savienības nosacījumiem, kā arī Euro standartu sertifikācijai, jo to paredz likums.

Dīzeļdzinēji rada mazāk CO 2 izmešu

Vairāki globāla mēroga pētījumi, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes eksperiments pierādījis, ka jaunie dīzeļautomobiļi reālos braukšanas apstākļos vidēji rada par 20% mazāk CO 2 izmešu nekā ar benzīna dzinējiem aprīkotie spēkrati, kuriem ir līdzīgi dzinēji un jauda. Savukārt NO x izmeši benzīna un dīzeļdzinējiem ir gandrīz vienādā līmenī, pateicoties tādām jaunām izmešu samazināšanas tehnoloģijām kā Ad Blue, DPF filtriem un citām. Tāpēc, neskatoties uz biedējošajiem virsrakstiem medijos, mūsdienu dīzeļdzinēji var būt videi draudzīgāki.

Šodien iegādāta dīzeļdzinēja vērtība saglabāsies arī pēc pieciem gadiem

Moller Auto kā jaunu un mazlietotu automašīnu tirgotājs var apgalvot, ka dīzeļautomašīnu vērtība pēc pieciem gadiem saglabās vidēji 25% līdz 40% no sākotnējās vērtības, kas atkarīga no nobraukuma šajā periodā. Moller Auto saviem operatīvā līzinga klientiem pat garantē atpakaļpirkšanu pēc pieciem gadiem, apliecinot pārliecību par pārdoto automašīnu vērtību.

Papildus tam, saskaņā ar Indicata datiem, patērētāju pieprasījums Eiropā pēc lietotām dīzeļdzinēju automašīnām joprojām ir spēcīgs. Ierobežotais automašīnu daudzums un pastāvīgais patērētāju pieprasījums ir palīdzējis nodrošināt, ka neto lietoto dīzeļdzinēju automašīnu cenas pieaug trijos no pieciem vadošajiem tirgiem Eiropā – Vācijā (+2,8%), Itālijā (4,7%), Francijā (+3,1%).

Arī nākotnē ar dīzeļdzinēja automašīnu varēs iebraukt Eiropas pilsētās

Mediju vidē ir nesamērīgi pārspīlēts temats par dīzeļdzinēju aizliegumu Vācijā (Diesel Ban) un citviet Eiropā, kas patiesībā ir nekas cits kā ULEZ (Ultra Low Emission Zones) – īpaši zemu emisiju zonas –, kas ietekmē visus motorizētos transportlīdzekļus – gan benzīna, gan dīzeļa. Tie ir ierobežojumi vecākiem (zem Euro 4), vidi piesārņojošākiem automobiļiem ar benzīna un dīzeļa dzinējiem, kas atbilst vecākiem Euro emisiju standartiem, tādējādi cenšoties veicināt videi draudzīgāku automašīnu, piemēram, Euro 6 modeļu ieviešanu. Šobrīd visi dīzeļautomobiļi, kas atbilst Euro 6 standartam (piemērots jauna tipa automašīnām no 2014. gada septembra un visām jaunām automašīnām no 2015. gada septembra), var iebraukt teju jebkurā pilsētā Eiropas Savienībā.

Nav pamata runāt par dīzeļautomobiļu plašiem ierobežojumiem

"Auto Asociācija" ir "ACEA" (Eiropas Autoražotāju Asociācija) biedrs. "ACEA" apvieno Eiropas lielākos autoražotājus, nacionālās asociācijas un citas ar automobiļu ražošanu, remontu un ekspluatāciju saistītas organizācijas. "Auto Asociācija" regulāri "ACEA" sniedz datus par Latvijas auto tirgu, dažādu transporta enerģiju attīstību, nodokļu likumdošanu, politiskajām iniciatīvām attiecībā uz zemu emisiju transportu. Mēs esam iekļauti ikdienas informācijas apritē gan par iepriekš norādīto, gan par daudz citiem jautājumiem, kas tiek risināti ES dalībvalstīs, gan arī "ACEA" centrālajā organizācijā. T.sk. ļoti liels informācijas apjoms tiek komunicēts saistībā ar CO 2 un klimata mērķiem, ražotāju progresu un valstu ambīcijām. Vienu reizi mēnesī vai biežāk mēs saņemam informācijas apkopojumu par ES valstu un pilsētu ambīcijām attiecībā uz fosilo degvielu automobiļu ierobežojumiem. Saskaņā ar "ACEA" apkopoto informāciju lielākajā daļā pilsētu, kurās ir noteikti iebraukšanas ierobežojumi, tie ir noteikti tā sauktajām zemu emisiju zonām un atbilstoši Euro emisiju normām, paredzot aizliegumu Euro 1, 2 un 3. Savukārt pēc 2020. un vēl vairāk pēc gada šīs normas tiks paplašinātas arī uz Euro 4 un dažās vietās arī Euro 5. Tas nozīmē, ka Euro 6 nomām atbilstošs iekšdedzes automobilis, t.sk. arī ar dīzeļautomobiļiem ierobežojumi nav paredzēti arī laika periodā pēc 2025. gada. Valstu politiskās ambīcijas runā par to, ka ar fosilo degvielu darbināmu automobiļu tirdzniecība varētu tikt pārtraukta ne ātrāk kā 2030., bet vairumā gadījumu 2040. un pat 2050.gadā. Bez tam autoražotāji, plānojot savu modeļu portfeļus, jau tagad paredz, ka 2030. elektromobiļi aizņems nedaudz vairāk kā 30%, bet pārējais apjoms joprojām būs iekšdedzes auto. Līdz ar to – tuvākos 10 gadus nav pamata runāt par dīzeļautomobiļu it kā sagaidāmiem plašiem pārvietošanās ierobežojumiem un cenu kritumu.

https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/abgasnorm/test-euro-6d-temp/

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/par-mums-mtaf/mtaf-zinas/atvert/delfi-lv-rtu-tests-dizeldzinejiem-co2-izmesu-ir-par-20-mazak-neka-benzina-motoriem

https://www.fleeteurope.com/en/remarketing/europe/features/used-diesel-prices-rise-despite-diesel-bashing?a=DQU04&t%5B0%5D=Indicata&t%5B1%5D=Remarketing&t%5B2%5D=Diesel&t%5B3%5D=Residual%20value&t%5B4%5D=Autorola&t%5B5%5D=Fleet%20Europe%20Remarketing%20Forum&curl=1

Var atšķirties atkarībā no tirgus un modeļa