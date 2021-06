Šodien notiks ES-ASV samits, kura laikā partneri spriedīs par Transatlantisko attiecību stāvokli un to nākotni, un neskatoties uz to, ka tēmu, kur viedokļi atšķiras patiešām netrūkst, ir vērts cerēt, ka samits spēs paradīt Transatlantiskās alianses stiprumu un vienotību. Šajā kontekstā ir vērts pieminēt, ka Eiropas jaunieši ir lielākoties vienisprātis ar mūsu amerikāņu partneriem daudzos ārpolitiskajos jautājumos, kuru viedokļi dažreiz šķiet saprotamāki nekā dažu Eiropas valstu pārstāvju.

Saku to ne bez pamata. Pagājušajā mēnesī manis pārstāvēta organizācija piedalījās lielākā Eiropas jauniešu politiskās organizācijās sanāksmē (YEPP – Eiropas Tautas Partijas Jaunatne), kas vieno ap 60 centrisku organizāciju no apmērām 40 Eiropas valstīm. Latviju šajā organizācijā pārstāv Vienotības Jaunatnes organizācija (un nē, šīs raksts nav pašreklāma, bet gan iedrošinājums gan politiķiem, gan mūsu iedzīvotājiem kopumā būt vairāk ambicioziem ārpolitiskos uzskatos).

Sanāksmes laikā, YEPP organizācijām bija iespēja pieņemt Eiropai aktuālas rezolūcijas. Šogad kopumā bija 9 rezolūcijas. 2 no tām – no Latvijas. Pirmā Latvijas rezolūcija bija veltīta Austrumu partnerības valstīm. Tajā mēs paudām stingru atbalstu Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai, kas cieš no diktatūras un represijām; Ukrainai, kas cieš no Krievijas agresijas, ka arī citām Austrumu partnerības valstīm, kas šo divu gadu laikā piedzīvoja pamatīgus politiskus satricinājumus.

Ir zīmīgi, ka šajā rezolūcijā mēs aicinājām arī uz Gruzijas un Ukrainas iekļaušanu NATO, un vajadzību pēc NATO ceļakartes piešķiršanas šim valstīm. Par pārsteigumu mums pašiem, šāda redakcija izgāja caur YEPP ar minimālām diskusijām. Rezolūcija tika pieņemta ar iespaidīgu atbalstu, neskatoties uz to, ka pašā Rietumeiropā šo piedāvājumu joprojām uzskata par pārāk provokatīvu un pat bīstamu (baidoties no Krievijas reakcijas).

Daudz stingrāku nostāju YEPP spēja izrādīt arī attiecībā pret Ķīnu. Skandināvijas, īru un latviešu rakstītas un atbalstītas divas rezolūcijas stingri nosodīja genocīdu pret uiguriem Siņdzjanas provincē, Ķīnas agresīvu darbību Honkongā un pie Taivānas robežām. Rezolūcija aicina ES atzīt genocīda faktu, pastiprināt sankcijas pret Ķīnas amatpersonām un kompānijām par cilvēktiesības pārkāpumiem, ka arī aicināja uz tūlītējo ES investīciju līguma iesaldēšanu ar Ķīnu (kas nesen arī tika izdarīts).

Atkal, ir ļoti zīmīgi, ka šādiem formulējumiem YEPPā bija tik iespaidīgs atbalsts. Kamēr dažās Rietumeiropas valstīs runā par maigāku ES pieeju attiecībās ar Ķīnu, nākamā paaudze aicina esošus politiķus būt vairāk drosmīgiem un aktīvāk aizsargāt Eiropas vērtības, demokrātiju un cilvēktiesības ne tikai pie Eiropas robežām, bet arī nostāk no tiem.

Visbeidzot, mūsu pašu otrā rezolūcija koncentrējās uz saišu stiprināšanu ar ASV un Kanādu. Šajā rezolūcijā mēs aicinājām uz Transatlantiska jauniešu samita izveidi, ES finansētu transatlantisku apmaiņu programmu izveidi, sarunu atsākšanu par brīvas tirdzniecības līgumu ar ASV un citiem priekšlikumiem, kuri bija mērķēti uz attiecību padziļināšanu (Jā, #StrongerTogether!).

Transatlantiskā rezolūcija izgāja cauri YEPP ar gandrīz vienprātīgu atbalstu. Pēc partneru atsauksmēm skaidri varēja pateikt, ka Eiropas jaunieši tic transatlantiskai partnerībai tik cieši, cik tie tic vienotas un brīvas Eiropas idejai. Tas proti nebija pārsteigums, bet tas tomēr dod zināmu gandarījumu, redzēt, ka atbalsts Transatlanticismam Eiropā ir tik pat spēcīgs kā Latvijā.

Ko ar to vēlos pateikt... Eiropas jauniešiem nav ilūziju ne par Krieviju, ne par Ķīnu. Mēs pilnībā atbalstām Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas un citu valstu sabiedrības, kas tiecas uz lielāku brīvību un uzskatu pārstāvību savās valstīs. Mēs esam pārliecināti par ciešas partnerības nepieciešamību ar ASV un Kanādu. Objektīvu iemeslu dēļ, Eiropas jaunieši vēlas redzēt daudz stingrāku ES ārpolitiku un daudz ciešākas saites ar ASV. ES-ASV samita laikā, ES būs iespēja šo transatlantiskāko nostāju apliecināt.

Vairāk par YEPP pieņemtām rezolūcijām var atrast šeit: http://youthepp.eu/resources/