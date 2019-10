Alfrēds Bošs, Katalonijas ārlietu ministrs: Eiropa, tagad tas atkarīgs no jums

100 gadi cietumā. Tāds ir Spānijas Augstākās tiesas galīgais spriedums pēc tiesas procesa pret bijušajiem Katalonijas valdības locekļiem, parlamenta spīkeru un diviem tautas līderiem. 100 gadi par referenduma rīkošanu, kas, starp citu, nav pretlikumīgi saskaņā ar Spānijas konstitūciju, un 2007. gadā tas nepārprotami tika dzēsts kā pārkāpums no Spānijas Kriminālkodeksa. 100 gadi par tiesību izmantošanu pilsoniskā, mierīgā un demokrātiskā ceļā. 100 gadi par atļauju cilvēkiem balsot, debašu vadīšanu parlamentā un ideju atbalstīšanu. Šie cilvēki, mani kolēģi un draugi, ir tiesāti un notiesāti par saviem politiskajiem uzskatiem 21. gadsimtā pašā Eiropas Savienības sirdī, savienībā, kuras pamatā ir pamattiesības un brīvība. Tas nenovēršami izraisa nopietnu strīdu par demokrātijas būtību Eiropā.

Tiesas iznākums, nevainīgiem cilvēkiem piespriežot 100 gadu cietumsodu, ir vēsturiska Spānijas kļūda. Kļūda, kas nepalīdz neko uzlabot, bet gan pasliktina situāciju. Katalonijas valdība un Katalonijas sabiedrība vienmēr ir centušās panākt demokrātisku risinājumu politiskajā jautājumā starp Kataloniju un Spāniju. Spānijas administrācijas mēģinājums atrisināt krīzi caur tiesām un cietuma kamerām nekad neatrisinās šo problēmu. Politisko pretinieku ieslodzīšana uz 100 gadiem cietumā nav risinājums.

Dialogs ir vienīgā izeja, pie kā mēs nemitīgi strādājam un ko pēdējos gados ir lūguši parlamenti un starptautiskās ieinteresētās personas visā Eiropā. Atšķirībā no Katalonijas valdības [Spānijas premjerministrs] Pedro Sančess nekad nav mēģinājis rast izeju no šī strupceļa ar dialoga palīdzību, kas kļuva vēl acīmredzamāks pēc spriedumiem, kurus gan Spānijas prokurors, gan valsts advokāts – abi ar Spānijas valdību saistīti cilvēki – pieprasīja jau tiesas procesa sākumā februārī. Daži domāja, ka Sančesa atrašanās premjera amatā mazinās konfliktu, taču mēs diemžēl esam sapratuši, ka Sančesam nav vēlmes vai iespējas virzīties tālāk.

Šis tiesas process un spriedums, kas vērsts pret demokrātiju, ir vēl vairāk apgrūtinājis risinājuma rašanu Spānijas Karalistē. Problēmas tiesvedība neizbēgami vērš šo konfliktu uz Eiropu, tās institūcijām un starptautiskajām tiesām. Šajā saistībā ir ārkārtīgi svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība aktīvi iesaistītos Katalonijas un Spānijas konflikta risināšanā. Faktiski tiesas procesa sekas pierāda, ka tā vairs nav Spānijas iekšējā lieta, bet gan Eiropas un globālā krīze. Vai nu pasaule iejaucas, vai arī konflikts samilzīs un radīs vēl vairāk nepatikšanu tiem, kas nepārprotami vēlas no tā izvairīties.

Katalonijas valdība uzskata, ka risinājums nav rodams, pielietojot milzīgu spēku vai tiesas ceļā, bet gan sarunu un balsošanas ceļā. Tas ir iespējams, un mēs turpināsim to darīt, jo tā ir vienīgā iespējamā izeja. Mēs aicinām starptautisko sabiedrību izteikties un vienreiz un uz visiem laikiem pieprasīt demokrātiskus un sarunu ceļā iegūtus instrumentus. Eiropā ir apdraudētas pamattiesības, un Eiropas demokrāti nevar klusēt. Pēc šādiem spriedumiem vairs nav iespējams klusējot uz to noskatīties.

Šie 9 nevainīgie cilvēki nav pelnījuši cietumsodu. Balsojuma kriminalizēšana nekad nav atbilde, bet drīzāk pretēji. Katalonijas pilsoņiem jābūt iespējai pašiem lemt par savu nākotni balsojot, nebaidoties no represijām. Demokrātijai jābūt noteicošajai. No tās ir atkarīga nākamo paaudžu labklājība, un ne tikai Katalonijā vai Spānijā. Eiropa, tagad tas ir atkarīgs no jums!

Alfrēds Bošs, Katalonijas ārlietu ministrs