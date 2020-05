Alise Cēsniece: Pandēmija pret influenceru mārketingu – kurš kuru?

Distancēšanās sociālajā dzīvē, bet ne sociālajos tīklos – šķiet, ka pašizolācijai vajadzēja kļūt par influenceru jeb viedokļa līderu zelta laikmetu, jo viņu radītais saturs tagad daudziem šķiet īpaši pievilcīgs. Arī pirms pašizolācijas sociālie tīkli daudziem bija neatņemama ikdienas sastāvdaļa un tajos pavadītais laiks arvien palielinās. Taču par spīti augošajam pieprasījumam, līdzekļu taupīšanas nolūkos daudzi zīmoli ir apturējuši vai samazinājuši komunikāciju dažādos reklāmas kanālos, tai skaitā mazinājuši sadarbību ar influenceriem.

Šobrīd ir īstais laiks atskatīties uz influenceru radītajām vērtībām un izvēlēties tās vēl atbildīgāk.

Viedokļa līderu atlases process prasa lielu rūpību, jo tikai tad sadarbība sniegs vēlamos rezultātus un ieguldījums atmaksāsies. Jāņem vērā ne tikai auditorijas lielums, personības atpazīstamība un iepriekšējā sadarbība ar citiem zīmoliem, bet jāpievērš uzmanība arī veidotajam saturam – kamēr vieni spēj pārsteigt ar kvalitatīvu un inovatīvu informāciju, citi izceļas ar pievilcīgu vizuālo izpildījumu, un ir arī tādi, kas ļoti dabiski spēj radīt ciešu saikni ar saviem sekotājiem vai veiksmīgi integrēt produktu savā ikdienā, radot lielāku auditorijas uzticību.

Latvijā influenceru mārketings atšķiras no kaimiņvalstīm

Baltijas valstīs Huawei sadarbojas ar dažādu jomu pārstāvjiem – fotogrāfiem, sporta treneriem, TV personībām, stilistiem, tehnoloģiju entuziastiem u.c., un katrā valstī sadarbība ar influenceriem un pats tirgus ir ļoti atšķirīgs.

Mūsu kaimiņvalstī Lietuvā tirgus ir visattīstītākais, jo tajā ir daudz vairāk influenceru – tas nozīmē, ka arī konkurence ir lielāka, tādējādi radītā satura kvalitātei tiek piešķirta īpaši liela uzmanība. Igaunijā viedokļu līderi izceļas ar ļoti spēcīgiem vizuāliem vēstījumiem, bet tikai dažiem satura veidotājiem ir daudz sekotāju. Es Igauniju saredzu kā video satura veidotāju tirgu, kurā influenceri stāsta lieliskus stāstus par savu dzīvi, ikdienu, notikumiem un dabu. Savukārt Latvijas tirgu raksturo tas, ka šeit nav daudz makro-influenceru un viedokļu līderu radītais saturs ir vienkāršāks, taču ar individuālāku pieeju un sekotājiem ļoti saistošs.

Vērtējot tirgu kopumā, reklāmas marķēšana beidzot kļuvusi obligāta. Tas nosaka abu – zīmolu un tā vēstnieku atbildību.

Zīmola vēstnieki

Neskatoties uz katra tirgus specifiku, ar influenceriem ieteicams veidot ilgtermiņa partnerību. Taču pirms sadarbības uzsākšanas ir pienācīgi jāsagatavojas, jo ilgstošu attiecību uzturēšana prasa rūpīgu izpēti un iespējamo risku izvērtēšanu. Ņemot vērā, ka zīmola vārdu ar konkrētu viedokļa līderi cilvēki saistīs ilgstoši, t.sk. arī pēc sadarbības noslēgšanās, zīmola vēstnieka kandidatūru ir būtiski izvērtēt divreiz.

Mēs ilgtermiņa sadarbību ar influenceriem uzsākām vēl 2017. gadā un bijām viens no tiem zīmoliem, kas attīstīja šādu partnerību. Viedokļa līderi ir mūsu uzņēmuma seja sabiedrībā. Viņi ne tikai stāsta zīmola stāstu un piedalās dažādos projektos, bet arī nosaka patērētāju izvēli, palielinot izpratni par produktu un zīmolu, precīzi un korekti informējot par produkta galvenajām funkcijām un priekšrocībām. Tāpēc influenceriem jābūt spējīgiem atbildēt uz plašu jautājumu klāstu, sākot no tādiem tehniskiem jautājumiem kā – "kad produkts parādīsies, cik tas maksā, kur to iegādāties?", un beidzot ar dažādiem provokatīviem jautājumiem, piemēram – "vai Jūs izmantotu produktu, ja nesadarbotos ar šo zīmolu?" Viedokļu līderi ir mūsu zīmola advokāti."

Tāpēc svarīga ir ne vien izvēlēto influenceru reputācija sabiedrībā, bet arī viņu proaktivitāte un iesaiste. Ar viedokļa līderu palīdzību ir iespējams sasniegt to auditorijas daļu, kas nepatērē zīmola kanālus, tādēļ šādos gadījumos viņi pārstāv uzņēmumu un stāsta par tā produktiem no sava personīgā patērētāja viedokļa.

Es ieteiktu zīmoliem rūpīgi izpētīt savu auditoriju un definēt, ko tie vēlas sasniegt ar izvēlētā vēstnieka palīdzību. Mērķi katram uzņēmumam un zīmolam var būt dažādi – pārdošanas apjomu palielināšana, zīmola pozīcijas stiprināšana vai jauna produkta ieviešana tirgū. Tikai pēc šo mērķu definēšanas var uzsākt meklēšanas procesu un sākt pētīt, kādas ir influenceru vērtības un ar kādiem zīmoliem viņi ir strādājuši līdz šim.

Veiksmīgas sadarbības nosacījumi

Viedokļa līderu atlases process prasa lielu rūpību un atbildību. Lēmums jāpieņem, balstoties uz reāliem skaitļiem un rādītājiem, nevis intuīciju, taču cipari ne vienmēr ir izšķirošais faktors. Ja influenceris ir pazīstams ar zīmola produktiem, izmanto tos ikdienā un tic kā zīmolam, tā arī pašam produktam, šādos gadījumos gandrīz vienmēr var sagaidīt ļoti labus rezultātus. Uzticamība un atbilstība influencera dzīves stilam ir viens no būtiskākajiem faktoriem.

Pareizā viedokļa līdera izvēle atvieglos sadarbību, jo atsaucīgs un ieinteresēts influenceris ieteiks produktu vai pakalpojumu sekotājiem ne tikai tāpēc, ka tas ir viņa darba pienākums, bet arī vienkārši, novērtējot izveidoto sadarbību un produkta priekšrocības.

Īpaša uzmanība jāpievērš arī cilvēciskām attiecībām starp zīmola pārstāvi un influenceri. Mēs visi esam tikai cilvēki un mums ir savas labās un sliktās dienas. Tas var izklausīties neierasti, bet es ieteiktu to paturēt prātā. Runājiet un diskutējiet, uzklausiet viedokļus un jautājiet, vai ierosinātais saturs un komunikācijas ziņojumi dabiski iederēsies influencera kontā. Ir vērts atvēlēt savu brīvo laiku, lai uzzinātu, ko viedokļa līderi dara, kas viņus interesē un kā viņi dzīvo.

Runājot par rezultātiem jeb veiksmīgi noslēgto partnerattiecību augļiem, ir vērts apbruņoties ar pacietību. Patērētāju uzticēšanās viedokļu līderiem netiek panākta nedēļas, mēneša vai pat pusgada laikā. Šis ir garš un izaicinošs ceļš, ko var iziet vien tad, kad zīmols un influenceris ir atraduši kopīgu valodu.

Domājot par influenceru tirgus nākotni, nozare mainās, attīstās un pielāgojas jauniem apstākļiem. Pandēmija izcēlusi uzticama, profesionāla, daudzveidīga un kvalitatīva satura nozīmi, tāpēc nākotnē influenceriem arvien rūpīgāk jāpiedomā pie auditorijai atbilstoša satura radīšanas, tādā veidā apmierinot sekotāju vajadzības pēc saistošas un vērtīgas informācijas, jo tieši tas nodrošinās viņu konkurētspēju cīņā par sadarbību ar zīmoliem.

Domāju, ka laika gaitā šis komunikācijas veids nekur nepazudīs un saglabāsies kā viens no zīmolu komunikācijas kanāliem arī nākotnē, paplašinot un stiprinot partnerības iespējas starp zīmoliem un to vēstniekiem.