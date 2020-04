Andis Kudors: Covid-19, autoritārisms un Krievijas propaganda

Starptautiskos semināros un konferencēs ir dzirdēts joks – pēdējais runātājs saka, ka "esam nonākuši līdz pasākuma posmam, kurā viss jau ir pateikts, bet tikai es to pašu vēl neesmu pateicis". Atzīšos, ka esmu šo izteikumu lietojis arī pats – gadījumos, kad krietni ieilgušā paneļdiskusijā beidzot tieku pie vārda. Līdzīgi ir arī ar analīzi par Covid-19 tēmas izmantošanu Krievijas dezinformācijā. Par to ir daudz runāts un rakstīts. Tomēr vēlos diskusiju papildināt vēl ar dažiem akcentiem.

Koronavīruss ir iegansts, lai Kremļa propagandisti turpinātu iesākto – vēstītu par to, cik slikti ir Rietumos un cik labi Krievijā. Tie, kuri strādā smalkāk, saka, ka arī Krievijā ir slikti, bet Rietumos nav labāk, varbūt pat sliktāk. Covid-19 ir tikai kārtējā tēma, kas tiek izmantota, lai savai un ārvalstu auditorijai "apstiprinātu": "Mēs taču jums jau teicām!" Noklusēšana un meli ir mūsdienu Krievijas ārpolitikas un iekšpolitikas rutīna. Kāpēc tā?

Autoritārisms un meli

Viena no Mihaila Gorbačova uzsāktās astoņdesmito gadu perestroikas jeb pārbūves sadaļām bija "glasnotj" (atklātība), kuras ietvaros PSRS Tautas deputātu kongresā 1989. gadā tika izgaismots un atzīts par spēkā neesošu 1939. gada Staļina–Hitlera pakts un tā slepenie protokoli. Tās pašas atklātības ietvaros 1988. gadā uz ekrāniem parādījās kinofilma "Mazā Vera", kura bija ļoti populāra kopmītnēs notiekošās tuvības ainu dēļ. Šīs ainas varbūt daļai auditorijas aizēnoja revolucionārās filmas galveno vēstījumu – ne viss Padomju Savienībā ir kārtībā, tajā ir daudz jo daudz sociālo problēmu. Galvenā varone Vera kādā epizodē ironizēja par tautas kopējo sapni – komunismu. Daudzas desmitgades filmu veidotājiem nekas tāds netika atļauts. Kinofilma "Baltā tuksneša saule" pat ar daudz mērenāku ironijas devu vairākus gadus nogulēja plauktos kā padomju skatītājam kaitīgs darbs.

Kā reformēt valsti, ja tiek noklusēta patiesība? Borisa Jeļcina laikā drīkstēja runāt un rakstīt par reāli notiekošo. Kas ir noticis VDK virsnieka Vladimira Putina valdīšanas laikā? Kāpēc mūsdienās, ieslēdzot RTR, NTV un citus smadzeņu skalošanas kanālus, ir jāsaķer galva, jo ilgi neko tādu nav iespējams skatīties un klausīties? Atbilde ir vienkārša – autoritārisms nevar pastāvēt bez meliem un noklusēšanas. Autoritāra un jo sevišķi totalitāra režīma līderiem, vadoņiem un tautu tēviem palīdz personības kults, lielāks vai mazāks, bet kults. Lai tauta skatītos nacionālajam līderim mutē un mātu ar galvu viņa runu laikā, vajag divas lietas: melus un represijas. Melus – naivākajiem un mazāk izglītotajiem, represijas – gudrajiem un drosmīgajiem. Godīgās vēlēšanās var uzvarēt labākie, savukārt tur, kur informācijas telpa tiek kontrolēta, uzvar tie, kuri nosaka, kas tautai ir un kas nav jāzina. Mūsdienu Krievijas "mediji" ir auguši maldināšanas meistarībā, tikai tas jau nav gods – būt melu lielmeistaram. Vai Latvijas iedzīvotāji ir pasargāti no viņu ietekmes?

Reklāma, propaganda, informācija un dezinformācija

Kā darbojas reklāma un aktīvā pārdošana? Reklamētājs un pārdevējs noklusē par produkta nepilnībām un izceļ labās īpašības un sniegtās priekšrocības. Ja pircējs saka – cena par lielu, tad pārdevējs atbild – ieguvums vēl lielāks! Neprofesionāls pārdevējs sāk strīdēties un saka – nē, cena ir zema, nepadomājot, ka par "zemu" un "augstu" pircējs visbiežāk domā no savas algas perspektīvas. Ja esat no tiem, kas saka, ka nekad nav uzķērušies uz aktīvo pārdošanu un reklāmu, – padomājiet divreiz! Ja pat reklāma var mūs novest pie cita rezultāta, nekā cerējām, tad vēl jo vairāk mērķtiecīga maldināšana. Meistarīgi sagatavota propaganda melus nesatur, tā noklusē un piepucē, līdzīgi kā reklāma. Propagandisti specifiski iepako informāciju, vedot auditoriju pa koridoru, kas sašaurinās, tuvojoties vienīgajai "pareizajai" atbildei. Turklāt propaganda bieži operē tā, lai izraisītu afekta (emocionālu), nevis kognitīvu (racionālu) reakciju.

Atšķirībā no propagandas informācija jūs nekur "neved", jūs paši nonākat pie vieniem vai otriem secinājumiem. Te gan jāpiebilst, ka, lietojot informācijas ieguvei tikai vienu mediju, pakļaujat sevi riskam. Medija redakcija izlemj, kas svarīgs, kas ne, un ar savas dienaskārtības palīdzību var censties ietekmēt valsts politisko dienaskārtību. Arī pedagogi "ved" skolniekus noteiktā virzienā, tomēr propaganda nav tas pats, kas pedagoģija. Pedagogi māca mums, kā meklēt, kā atsijāt vajadzīgo no nevajadzīgā, kā analizēt iegūtos datus, kā nonākt pie secinājumiem, pie pareizā risinājuma un patiesības.

Un te atskan postpatiesības laikmeta indivīda balss: "Kurš vispār zina, kas patiesībā notiek, viss ir miglā tīts." Pirms šīs rindas lasošie pedagogi un filozofi sāk nervozēt, apstādināšu sevi un tikai piebildīšu – Krievijas dezinformētāji strādā tieši šajā virzienā – lai migla būtu biezāka. Miglas lukturi netiek ieslēgti, vējš nav vēlams. Dezinformācija ir ļoti bīstama, jo tā nav vienkārši viltus ziņa jeb meli. Dezinformētājs cenšas atklāt auditorijai ko patiesu, iepriekš nezināmu, tad pievieno klāt melus, tā, lai jūsu viedoklis un ideālā gadījumā arī turpmākā rīcība atbilstu viņa mērķiem. Raksta ierobežotā apjoma dēļ te aplūkojam tikai mazumiņu no minimuma. Kur nu vēl informācijas kara arsenāls ar refleksīvo kontroli, psiholoģiskajām un ietekmes operācijām?!

Prakse

Kas notrieca Malaizijas lidmašīnu MH17, kas lietoja "Novičok" Solsberi, kas radīja koronavīrusu? Kremlī ieklepojas, aģentūra "Rossija Segodņa" un citi gaismas nesēji sasparojas un saražo nevis vienu maldinošu versiju, bet septiņas, un migla sabiezē. Ja būtu tikai viens vēstījums, ko darīt, ja tas tiek atmaskots? Tāpēc vajag daudz un uzreiz. Lai būtu vieglāk noticēt, tiek izmantota dezinformācija – daļa detaļu ir patiesa, daļa – nepatiesa. Vai Kremļa rupori daudz runā par ES Māršala plānu koronavīrusu ierobežojošo pasākumu negatīvo seku mazināšanai?

Protams, ka ne. Tas atgādina Irākas karu, kura laikā Huseina propagandists ar iesauku "Bagdādes Bobs" ar lielu aizrautību stāstīja, ka Irākas spēki veiksmīgi likvidē ASV karavīrus un tankus. Krievijas mediji to regulāri tiražēja, vienlaikus daudz neziņojot par ASV un sabiedroto spēku straujo virzīšanos uz mērķi. Kad tas bija sasniegts un režīms krita, bija īpatnējs vakuums Krievijas medijos. Ja sekotu tikai Kremļa TV kanāliem, iespējams, pārņemtu dīvaina sajūta, jo kā tad tā – visu laiku taču tika ziņots par veiksmīgajām irākiešu militārajām darbībām, bet te pēkšņi – režīms kritis? Līdzīgi bija vīrusa izplatīšanās sākumā, kad Itālija izmisīgi cīnījās un robustā ES vadība vēl nebija nākusi klajā ar ideju par jaunu Māršala plānu Eiropai un valstu divpusējie palīdzības soļi vēl netika sperti. Daudzi steidzās teikt, ka ES brūk, NATO brūk, viss ir slikti utt. Līdzīgi kā Irākas karā, arī tagad, vīrusa apkarošanas laikā, maldinātāji darbojas pēc šablona, stāsta pārsvarā tikai par eiropiešu un amerikāņu problēmām un Krievijas/Ķīnas panākumiem.

Par ES vienotības trūkumu vīrusa ierobežošanas kontekstā runāja arī viens otrs Latvijas eksperts. Te jāuzdod jautājums: vai vēlamies federālu Eiropu? Brisele Eiropas Savienībai nav tas pats, kas Vašingtona Savienotajām Valstīm vai Berlīne federatīvi veidotajai Vācijai. Te nevēlos teikt, ka ar Eiropas solidaritāti viss ir labi, nebūt ne. Turklāt kā Latvijas pilsonim man nepatīk daži no vējiem, kas pūš uz mums no Briseles un citām Eiropas galvaspilsētām. Tomēr, ja kritizējam, tad atbilstoši tām saistībām, ko katrs ir apņēmies darīt. Atgādināšu, ka ES darbojas uz līgumu bāzes, kas tiek noslēgti starp dalībvalstīm un kuros ik pa laikam mainīti to nosacījumi, vai arī slēgti jauni. Vai prasīsim viens no otra vairāk, nekā Lisabonas līgums paredz? To saku plašāk, ne tikai saistībā ar šo vīrusa epopeju. Tie, kuri aiz Kremļa sienas lūko, kur ES nav ideāla, redzot, ka Brisele rīkojas lēni, Maskavā lēma ātri un aizsūtīja Itālijai "pakazuhas" (izrādīšanās) palīdzību.

Rietumvalstu diskreditēšana tiek izvērsta, izplatot dezinformāciju par valstu cīņu pret koronavīrusa izplatību. Martā tika izvērsta dezinformācijas kampaņa pret Poliju, to apsūdzot Itālijai paredzētu sejas masku nozagšanā un savas gaisa telpas slēgšanā Krievijas lidmašīnām, ar kurām tika plānots nogādāt humāno palīdzību Itālijai. Arī Latvijai tiek sava daļa, "Sputnik" stāstīja, ka Krievijas veselības aprūpe ir laba, bet Latvijas – vāja. Vēl vairāk, maldinātāji pieļāva, ka vīruss ir izgudrots Latvijā. Tātad vismaz mūsu biologi un farmaceiti ir labi. Kaimiņzemes maldinātāji ir atvēzējušies: koronavīruss ir radīts NATO laboratorijās; vīrusa radīšanas mērķis ir dzimumu līdzsvara nodrošināšana, jo, izradās, vīrieši no tā mirst vairāk; tas ir aizsardzības līdzeklis, lai neielaistu imigrantus no Turcijas Eiropā; briti iesmērēja Vuhaņā metro rokturi, līdzīgi kā viņi iesmērēja ar kaut ko Skripaļa durvju rokturi; vīruss tiek izplatīts, lai novērstu uzmanību no "Brexit" un, svarīgi, lai samazinātu Itālijas pensiju sistēmas slogu. Loģiski...

Krievija – Ķīna – Irāna

Ķīnas Ārlietu ministrijas runasvīrs Lijan Zhao 13. martā retvītoja Krievijā tapušu rakstu "Covid-19: jaunākie pierādījumi rāda, ka vīruss ir radies ASV". Tas tika izplatīts vairāk nekā 60 000 reižu "Facebook", "Twitter" un "Reddit", un saite uz to izplatīta 116 mājaslapās. Gan Krievija, gan Ķīna un Irāna kopš februāra izplata dezinformāciju par vīrusu. Te ir jaušama sadarbība, valstis izplata viena otras vēstījumus, sevišķi tos, kas ziņo par ASV vainu vīrusa radīšanā. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo 20. martā teica, ka visas trīs minētās valstis koordinē pūliņus šajā jomā. Ķīnas pārstāvji izplata divus galvenos vēstījumus: 1) ASV ir atbildīgas par vīrusa radīšanu; 2) Ķīnas Komunistiskā partija veiksmīgi tiek galā ar problēmu, tas pierāda Ķīnas sistēmas pārākumu pār citām. Ķīnas propagandisti saudzē Krieviju, kas savukārt saudzē Ķīnu savos vēstījumos. Bijušais CIP darbinieks Metjū Kronings (Matthew Kroening) norāda, ka Ķīna ir pārgājusi no sākotnējās taktikas – savu sasniegumu slavēšanas – uz Krievijas stila dezinformāciju, aktīvi uzbrūkot citām valstīm. Krievijas maldinātāji saražo vēstījumu, ko Ķīnas un Irānas draugi izplata. Pēc tam Krievijas maldinātāji pārpublicē irāņu un ķīniešu vēstījumus, kas sākotnēji radīti Krievijā, bet nu tie tiek pasniegti kā no ārvalstīm nākuši. Redz, ne jau tikai mēs to sakām, arī citi.

Noslēgumā

Covid-19 izmantošana propagandā un dezinformācijā atgādina ne tikai par Latvijas un citu Eiropas valstu informācijas telpas drošību, bet arī par sabiedrības veselību kopumā, kas var tikt negatīvi ietekmēta, ja cilvēki pieņem lēmumus, balstoties maldinātāju vēstījumos. Dezinformācija par valdības sazvērestību pret tautu ir efektīva tajā sabiedrības daļā, kura nejūtas tā, ka spētu ietekmēt valdības darbu. Te svarīgs ir vārds "nejūtas", jo valstīs, kur pastāv politiskās līdzdalības kanāli, dažkārt indivīdi vienkārši nezina, kā ietekmēt, vai nevēlas uzņemties atbildību par savā pašvaldībā un valstī kopumā notiekošo. Daļai, pat ja ir vēlme un zināšanas, nav laika, jo jāstrādā vairākos darbos, šajā gadījumā grūti ko pārmest.

Politiskā līdzdalība ir ne tikai biļetena iemešana balsošanas urnā, bet arī dalība partijās, nevalstiskajās organizācijās, interešu grupās, kuras cenšas ietekmēt politiku. Arī ielas demonstrācija un pikets ir konvencionāla protesta forma, kas prasa pilsonisku drosmi. Ērtāk ir sēdēt dīvānā un teikt, ka visi politiķi ir idioti un nelieši, un pa reizei vēl kaut ko spēcīgu ietvītot vai ierakstīt "Facebook". Atriebjoties par lielo netaisnību, tā teikt. Politiķi un ierēdņi nav eņģeļi vai dēmoni, viņi ir mūsu kaimiņi, skolas vai augstskolas biedri ar savām stiprajām un vājajām pusēm, kam ir jāatskaitās sabiedrībai par savu darbu. Interneta troļļi to izmanto, lai grautu, nevis celtu. Ja ir aizliegta vai apgrūtināta pilsoniskā un politiskā līdzdalība, ja valstī ir ierobežota NVO izveide, pulcēšanās, protesta īstenošana, ja vēlēšanas ir negodīgas, ja lielajos medijos priekšvēlēšanu periodā pārsvarā parādās Putins, Žirinovskis un Zjuganovs, tad sašutumam ir pamats. Savukārt demokrātiskās valstīs vajag mazāk aizrauties ar sazvērestības teoriju, bet izmantot savas iespējas. Postpadomju domāšana ir laba augsne dezinformācijas izplatīšanai.

