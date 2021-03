Andis Kudors: Krievijas izlūkdienestu neveiksmes un Kremļa 'demokrātiskās procedūras'

Kādā politikas seminārā, kas notika Krievijā ap 2008. gadu, Krievijas valsts prezidenta administrācijas darbiniekam teicu, ka viņiem ir izteikti centralizēta vara, prezidenta administrācija visu kontrolē utt. Uz to Krievijas pārstāvis, viegli smīnot, teica, ka tas ir labi, ka mēs tā domājam. Starp rindām vīdēja doma, ka t.s. varas vertikāle neko īpaši labi tolaik nedarbojās. Vienlaikus sabiedriskās attiecības un propaganda aktīvi strādāja pie tēla "Putins – spēka vīrs" – ja papūš uz meža pusi, tad koki gāžas. I džudo paņēmienu parādīs, i putnu kāsi gaisā vadīs, i tīģeri noglaudīs... Līdzīgi Holivuda stāsta par Džeimsu Bondu, bet Krievijas kino – par varonīgajiem krievu miličiem, piedodiet, policistiem un izlūkiem. Nav jau tā, ka kaimiņvalsts slepeno dienestu darbinieki būtu pilnīgi neprašas, galēji vērtējumi nevarētu būt objektīvi. Tomēr viena lieta pēdējā laikā duras acīs – Krievijas dienestiem neveicas.

Sliktie Rietumi pret Krievijas demokrātismu

Vladimirs Putins, 24. februārī uzstājoties Federālā drošības dienesta (FSB) kolēģijā, teica, ka pret Krieviju tiek gatavotas jaunas provokācijas, kas saistītas ar vīrusa pandēmijas apkarošanu. Intriga. Vakcīnu "Sputņik" droši vien nedrīkstēs kritizēt. Putins teica, ka Rietumi mēģinot "iejaukties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, demokrātiskajās procedūrās" Krievijā. Sevišķi jautri skan ziņa par demokrātiskām procedūrām, kurās mēs, Rietumi, jaucamies, neļaujam viņiem būt demokrātiskiem... Par to runā prezidents, kurš nesen anulēja savu pilnvaru termiņus. To nav bijis. Ja kāds saka, ka bija, tad tās ir halucinācijas... Valentīna Tereškova Valsts domē teica, ka nav bijis – tātad nav. No viņas orbītas labāk redzams. Krievijā viss bija tik demokrātiski, un še tev – Rietumi pēkšņi saka, ka likuma vara, godīgas un brīvas vēlēšanas – tas ir labi, bet korupcija, valsts nozagšana un teritoriju atņemšana kaimiņu tautām – slikti. Kas to būtu domājis?! Tiešām – tā ir iejaukšanās Kremļa izpratnē par to, kas ir demokrātija. FSB auditorija Putina teiktajam neiebilda, vīriem uzplečos šāda nostāja dod labas karjeras iespējas. Situācijā, kad Krievija ir ļauno ielenkumā, FSB plaukst un zeļ.

Sliktais internets pret labo Putinu

Putins nesen teica, ka internets tiek izmantots bērnu pornogrāfijas, prostitūcijas popularizēšanai un bērnu iesaistīšanai ielu protestos. Šo pašu asociāciju ķēdi – pornogrāfija, prostitūcija un ielu protesti – Putins lietoja arī kādā nesenā tikšanās reizē, tiekoties ar jauniešiem. Tā nav sarežģīta manipulēšanas metode – radīt asociāciju ķēdi, vienā teikumā iepinot savu oponentu un tādu negāciju, kas viennozīmīgi rada negatīvu reakciju lielākajā auditorijas daļā. Runa ir par Navaļniju un ielu protestiem. Dariet to bieži, un kādā no nākamajām jūsu oponenta minēšanas reizēm auditorijai var rasties negatīvas asociācijas, kuras pirms tam tika centīgi konstruētas. Tātad, ja kāds dzirdēs vārdus "ielu protesti", ir jānostrādā saiknei ar bērnu pornogrāfiju. Līdzīgi kā RTR raidījumos: ukraiņi – fašisti. Bez šaubām, internets tiek izmantots ļaunām lietām, līdzīgi kā nauda tiek izmantota, maksājot par narkotikām, algota slepkavas nolīgšanai vai VID darbinieka uzpirkšanai. Bet tā pati nauda var tikt ziedota labdarībai ar mērķi nopirkt slimniekam dārgas zāles vai segt operācijas izmaksas labā klīnikā. Internets – labs vai ļauns? Tas atkarīgs no konkrētā lietotāja nolūkiem.

Dmitrija Medvedeva pirmajā un Vladimira Putina trešajā prezidenta pilnvaru termiņā vienu ragavu divas slieces – Putins un Medvedevs – sadalīja sabiedrisko attiecību lomas tā, lai aptvertu pēc iespējas plašu auditorijas loku. Modernā "slim fit" žaketē ģērbtais Medvedevs demonstrēja izteiktu interesi par telefoniem, gudrajām ierīcēm un internetu, kamēr "nācijas līderis" ģērba (un turpina to darīt) žaketi, kas par lielu, un bikses, kas par garu. "Savs vecis!" – teiks Koļa, skatoties RTR ziņas. Medijiem tiek pausts, ka Putins nelieto gudrās ierīces un internetu. Viņš nesen stāstīja, ka esot "pāršķirstījis" to, kas viņam bija sagatavots par Alekseja Navaļnija aktivitātēm globālajā tīmeklī. Medijos tiek lēsts, ka tās esot mapītes ar bildēm un tekstu, kas jāpāršķirsta. Nav jau arī obligāti jālieto internets, Putinam pagaidām pietiek ar lielajiem TV kanāliem, lai nozombētu daļu auditorijas. Tikmēr "YouTube" kalpoja Navaļņijam par labu rīku, lai izstāstītu patiesību par valsts nozagšanu un liela mēroga korupciju Krievijā. Filmu par Putina ligzdu kalna galā ir noskatījušies jau vairāk par 110 miljoniem cilvēku. Savukārt videomateriālu par Navaļnija telefonsarunu ar vienu no viņa indētājiem ir noskatījušies virs 28 miljoniem "YouTube" lietotāju. Navaļnija neveiksmīgā indēšana nav vienīgā FSB un citu Krievijas dienestu pēdējo laiku neveiksme.

Mundiera gods un valsts terorisms

Notikumi ar Ļitviņenko, Skripaļiem, Navaļniju, Karamurzu un citiem rāda, ka Krievijas vara nodarbojas ar politisko terorismu, nogalinot vai mēģinot nogalināt politiskos oponentus (un bijušos savu dienestu darbiniekus). Kā liecina "Bellingcat" un "The Insider" pētījumi, FSB ir iesaistīts politisko slepkavību plānošanā un īstenošanā. Par tādām runāja jau bijušais FSB virsnieks Aleksandrs Ļitviņenko, kurš tika nogalināts ar radioaktīvu vielu, kuras pēdas palika visur, kur vien bija uzturējies Krievijas "tūrists" un pie reizes FSB darbinieks Andrejs Lugovojs, kurš Londonā tikās ar bijušo kolēģi Ļitviņenko. Lai arī tas sāk atgādināt Staļina metodes, Vladimirs Putins ir drīzāk Jurija Andropova audzēknis, jo laikā, kad Andropovs vadīja VDK, represijas bija individuāli tēmētas. Toreiz viena no metodēm bija izstumt cilvēku no PSRS un atņemt pilsonību, tā izrīkojās, piemēram, ar rakstnieku Aleksandru Solžeņicinu. Fiziska dzelzs priekškara vairs nav, ir virtuālais, kam jānodala Putina vēlētāji no patiesības. Izraidīšana no valsts vairs nedotu vajadzīgo efektu. Viss jau bija labi, Navaļnijam bija vai nu jāmirst, vai jānobīstas un jāpaliek Vācijā, bet, redz, nenomira un nenobijās. Un, galvenais, arī Krievijas izlūki un drošībnieki kļūdās.

Marš, mājās!

Kā Krievijas izlūkdienestiem ir veicies 2019. un 2020. gadā? Pilns saraksts būtu par garu, te tikai dažas ilustrācijas. Prāga ir pilsēta, kuru iecienījuši Krievijas spiegi. 2019. gada oktobrī Čehijas drošības dienestu amatpersonas paziņoja, ka ir likvidējušas FSB spiegošanas tīklu, kas Prāgas IT kompāniju serveru infrastruktūru izmantoja kiberuzbrukumiem pret Čehiju un NATO valstīm. 2020. gada jūlijā Prāgas policija aizturēja Krievijas diplomātu par nelegālu munīcijas un snaiperieroču tirdzniecību. Bulgārija 2019. gadā par spiegošanu izraidīja Krievijas vēstniecības pirmo sekretāru un 2020. gadā vēl diviem "diplomātiem" palūdza 72 stundās pamest valsti un aizmirst par zelta smiltīm. 2020. gada jūlijā Norvēģijā tika izgaismota trīs Krievijas diplomātu saikne ar militārās izlūkošanas dienestu GRU. Lietuvas institūcijas 2021. gada janvārī paziņoja, ka 2020. gada martā arestēto Lietuvas pilsoņu lietas par spiegošanu Krievijas labā ir nodotas izskatīšanai tiesā. Dažas nedēļas pirms Lietuvas paziņojuma Nīderlandes varas iestādes atklāja Kremļa spiegošanas tīklu Nīderlandē. "The Daily Beast" pagājušā gada nogalē ziņoja par 14 Krievijas spiegiem, kuri 2020. gadā tika publiski izraidīti no septiņām valstīm, tostarp Kolumbijas, Slovākijas un Nīderlandes. Krievijas dienesti, protams, darbojas arī okeāna viņā pusē, no kurienes 2020. gada nogalē atnāca ziņas par Krievijas dienestu pārraudzītu hakeru noziegumu atklāšanu.

Fronte tēva (interneta) pagalmā

2020. gada februārī Krievijas hakeri ielauzās galveno ASV valdības aģentūru tīklos, tostarp Valsts kases, Tirdzniecības, Tēvzemes drošības departamenta (ministriju), kā arī daudzu lielo privāto uzņēmumu tīklos. Ielaušanās notika, kad Ostinā (Teksasa, ASV) bāzētās IT kompānijas "SolarWinds" ražotajā programmatūrā tās atjaunināšanas laikā tika iestrādātas hakeru veidotas programmas. Tādējādi ļaunprātīgā programmatūra varēja piekļūt valdības departamentu datoriem bez tiešas uzlaušanas, izmantojot "SolarWinds" programmas. Lai arī ASV varas iestādes Krieviju kā "iespējamo" kiberuzbrukuma avotu oficiāli nosauca tikai aptuveni mēnesi pēc ziņu izplatīšanās, žurnālisti un kibereksperti visai ātri piedēvēja uzbrukumu Krievijas Ārējās izlūkošanas dienestam (SVR), kas vada hakeru grupu ar nosaukumu "Cozy Bear" jeb A.P.T.29. Hakeri ieguva piekļuvi programmatūrai "SolarWinds", izmantojot produktu "TeamCity", kuru izmanto "SolarWinds" un ražo Prāgā bāzētā datoru programmatūras kompānija "JetBrains". Trīs Krievijas pilsoņu dibinātā uzņēmuma "JetBrains" biroji atrodas Sanktpēterburgā un Maskavā, un tas ir Sanktpēterburgas konsultāciju uzņēmuma "Digital Security" klients, kuram ASV ir noteikusi sankcijas par līdzdalību FSB kiberoperācijās.

Putina režīma laikā FSB ir paplašinājis darbību, īstenojot arī izlūkošanas datu vākšanu un tā dēvētos aktīvos pasākumus ārzemēs. Par ārvalstu kiberoperācijām atbild divas FSB apakšnodaļas – 16. centrs (elektroniskā izlūkošana) un 18. centrs (informācijas drošība). FSB apkaro Krievijā īstenotos kibernoziegumus, tāpēc dienestam ir ērti vervēt pieķertos hakerus un izmantot viņu pieredzi darbā FSB mērķu sasniegšanai. Ārvalstīs strādājošie SVR izlūki darbojas līdzīgi kā armijas mērķu noteicēji artilērijas un aviācijas uzbrukumiem. Kad mērķi noteikti, kolēģi no FSB var uzsākt savas kiberoperācijas – uzlaušanu un visu pārējo.

Nobeigumā – labs konjaks svinēšanai vai bēdu slīcināšanai?

Krievijas laikraksts "Obščaja gazeta" 3. janvārī ziņoja, ka SVR saimnieciskā daļa "Jaseņ" 2020. gadā iepirka ap 2440 ekskluzīvu alkoholisko dzērienu pudeļu, no tām – 352 pudeles konjaka "Louis Royer, VSOP" un "Saradžišvili" par 15,6 miljoniem rubļu (aptuveni 213 000 ASV dolāru). Tas bija svinībām vai bēdām? Medijos izskan minējumi, vai nesenie Krievijas spiegu aresti ir sakritība, labs Rietumu valstu dienestu darbs, vai arī ir notikusi informācijas noplūde no Krievijas izlūkošanas dienestiem. Gan GRU, gan SVR un FSB cieš to pašu trūkumu dēļ, kas raksturo Putina pārvaldes sistēmu kopumā: korupcija, blata sistēma un dienestu savstarpējā konkurence. Lai cik spējīgi būtu Putina "patriotiskie hakeri" (tā viņš nosauca savus interneta noziedzniekus 2016. gadā), tie tomēr tiek pieķerti. ASV institūcijas šoreiz nepaliks parādā, huligāns ir gana kaitinājis milzi, bet, kad vadzis ir pilns, tas lūst.

