Andis Kudors: Protesti ASV un Prigožina troļļi

Spriedze starp melnādainajiem un baltajiem amerikāņiem nav Kremļa radīta, tomēr, nolīgtie troļļi nepagurdami lej eļļu ugunī un pūš ar plēšām, lai ogles nedziest.

Kā Fulbraita stipendiāts 2014. gada nogalē un 2015. gada sākumā stažējos Kenana institūtā Vašingtonā, kuras ielās toreiz notika protesta akcijas ar saukļiem "Hands up! Don't shoot!" (Rokas augšā! Nešauj!).

Protesti sākās pēc tam, kad divās atsevišķās epizodēs policisti bija nonāvējuši melnādainus amerikāņus. Neesmu jurists un kriminālistikas eksperts, tāpēc nevēlos analizēt katra gadījuma detaļas, tikai piebildīšu, ka toreiz klātienē ievēroju, cik sensitīva atmosfēra valda šajos jautājumos ASV. Sekojot mediju paustajam un protestos notiekošajam Vašingtonas ielās, likās, ka gandrīz katra baltādaino policistu kļūda (vai noziegums) daļā sabiedrības tika gandrīz automātiski skatīta caur rasisma prizmu.

Afroamerikāņu rētas vēl nav sadzijušas, bāru apmeklējuma un autobusu sēdvietu segregācija bija ikdiena vēl salīdzinoši nesen. Arī dārgās augstskolas neveicina sociālo liftu plašu darbību, tomēr, nevajadzētu katrā policistu kļūdas vai spēka nesamērīgas lietošanas gadījumā automātiski notikumam uzlikt rasisma zīmogu. Absolūtais vairākums republikāņu un demokrātu politiķu ir pret rasismu un soļi tā mazināšanā tiek sperti, tomēr, istabā ir vēl "trešais", kurš nevēlas, ka spriedze mazinās. Ar šo rakstu nevēlos visas bultiņas zīmēt uz Maskavu, tomēr, pētot Krievijas maldinātāju aktivitātes, nav iespējams klusēt par kliedzošajām Kremļa dezinformācijas aktivitātēm ASV.

Maskavas ilggadējās "rūpes" par cilvēktiesībām ASV

Sākotnēji padomju varas rūpes par rasu nevienlīdzību ASV sakņojās pārliecībā, ka kapitālisms pēc definīcijas ir rasistisks un tas jāgrauj ar visu tautu darba šķiras vienotiem centieniem. 20. gadsimta sākumā ASV komunisti piedāvāja izveidot "melnās jostas nāciju" (black-belt nation) valsts dienvidos. 20. gs. divdesmitajos gados Maskava lēma, ka ir jāpalīdz melnādainajiem amerikāņiem. Daži Amerikas komunisti devās uz PSRS, lai mācītos, kā nostāties pret kapitālistiem. Kad 1931. gadā ASV tiesa nepatiesi notiesāja deviņus melnādainus pusaudžus par divu baltu sieviešu izvarošanu Skottsboro (Alabamas štatā), PSRS rīkoja starptautisku kampaņu "Skottsboro zēnu" atbrīvošanai. Līdzīgi kā mūsdienu Krievija, PSRS slēpa savu iesaisti protestu aktīvā atbalstīšanā, propagandas un politisku uzsaukumu izplatīšanā. Lai arī konservatīvi noskaņotie dienvidnieki parasti nosodīja daļu no pilsoņu tiesību aktīvisma kā komunistu iniciētu, vairums sabiedrības nezināja par PSRS iestāžu iesaisti.

Pēc Otrā pasaules kara padomju propaganda rasu attiecību jautājumā piedzīvoja izmaiņas. ASV un PSRS sacentās par ietekmi uz jaunajām neatkarīgajām valstīm Āzijā un Āfrikā, tāpēc padomju kampaņu mērķis bija atturēt šīs valstis no tuvināšanās ASV, stāstot, cik rasistiska ir ASV valdība. Nav jau tā, ka 50. un 60. gados nebūtu rasisma problēmu ASV, tomēr, ja atceramies, kāds režīms valdīja tā laika Padomju Savienībā, tad ir saprotams komunistu "rūpju" patiesais iemesls. Padomju drošībnieki piegāja jautājumam radoši un pirms 1984. gada Olimpiskajām spēlēm VDK nosūtīja Āfrikas un Āzijas valstu sportistiem viltotas rasistiskas vēstules KKK (Ku Klux Klan) vārdā.

Mūsdienu Krievijas propagandisti un dezinformētāji neko diži jaunu jau nav izdomājuši un turpina padomju tradīcijas. "Rūpes" par ASV melnādainajiem iedzīvotājiem sevišķi skaļi izskanēja jau Ņikitas Hruščova laikā. Ja ASV norādīja uz komunistu vājo izpratni par cilvēktiesībām, tad proletariāta aizstāvji jautāja, bet kā jūsu melnādainajiem klājas? "Vatabautisms" (no angļu val. vārdiem – what about...) tika piebremzēts tikai uz īsu laiku Borisa Jeļcina laikā. Šodien Kremlī atkal no sirds ir norūpējušies par melnādaino amerikāņu tiesībām. Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs aicinājis Krieviju pieminēt ASV policistu nogalināto Džordžu Floidu, izveidojot melno sarakstu ar ASV amatpersonām, kuras pārkāpušas cilvēktiesības, līdzīgi, kā 2009. gadā ASV izveidoja Magņitska sarakstu.

No dzirksteles aizdegsies liesma

Gan PSRS, gan mūsdienu Krievijas specdienestu darbinieki un propagandisti ir mantojuši Ļeņina globālo domāšanas manieri un drosmi kurināt vispasaules revolūciju. Proletariāta diktatūras ideja un komunisma būvniecība ir atmesta, bet ideja "sabojāt kapitālistiem dzīvi, tā ka maz neliekas" turpina eksistēt. CNN žurnālisti ir izpētījuši, ka Jevgēņija Prigožina troļļi ne tikai atbalsta protestus, bet ir sarīkojuši tādu paši. "Facebook" grupa "Don't shoot!" (Nešauj!) 2016. gada jūlijā sarīkoja protesta akciju pie policijas iecirkņa pēc melnādaina amerikāņa – Filando Kastiles nāves Sentpolā, Minesotā. Papētot dziļāk, kas stāv aiz šīs grupas, izrādījās, ka tie ir troļļi Sanktpēterburgā.

2019. gadā "NBC News" nāca klajā ar sižetu, kurā informēja par Krievijas plāniem pirms 2020. gada vēlēšanām "vairot rasu naidu" ASV. Mihaila Hodorkovska finansētās organizācijas "Dossier Center" publicētajos dokumentos, kurus gatavojuši Jevgeņija Prigožina sabiedrotie, norādīts, ka Krievijā apsvērti plāni "rekrutēt afroamerikāņus un nogādāt viņus uz nometnēm Āfrikā, kur viņi izietu apmācības sabotāžu organizēšanā". Bijušais FIB direktora palīgs pretizlūkošanas jautājumos Frenks Figliuzzi komentēja minētos dokumentus: "Nepatīkamā realitāte ir tāda, ka mēs redzam pretinieku, kurš ir gatavs darīt jebko, lai sasniegtu, ko vēlas, un ja tas nozīmē, ka jākultivē vardarbība, Amerikas šķelšana atbilstoši rasu atšķirībām, vai jāmazina mūsu uzticēšanās valsts institūcijām, tad viņi to darīs." "The Washington Post" norādīja, ka Krievijas operatīvie darbinieki apmaksāja "Facebook" reklāmas, kurās bija minēta "Black Lives Matter" ar nodomu šķelt ASV sabiedrību.

Troļļi – sociopāti?

Aptuveni pirms gada "TVNet" publicēja manu rakstu "Kremļa troļļu pēdas sociālajās platformās". Tēmas aktualitāte no jauna ir pieaugusi, tāpēc te atkārtošu daļu no minētā raksta vēstījumiem. Vladimiram Putinam pietuvinātā miljardiera Jevgeņija Prigožina izveidotā "Interneta izpētes aģentūras" (IIA) troļļi jau 2014. gadā karoja informatīvajā karā pret Ukrainu un savas aktivitātes nav mazinājuši arī šodien. 2018. gadā maldinātāji pārcēlās no 4000 kvadrātmetrus liela biroja uz 12 000 m2 plašām telpām, jo "atbildības lauks", kas jāapsaimnieko, arī ir lielum lielais. Vairāki simti Prigožina interneta kaujinieku karo visur, kur Kremlim vajag, arī ASV.

2016. gadā ASV Senāta Izlūkošanas komiteja pieprasīja datus no lielajām platformām – "Google", "Facebook" un "Twitter" par troļļu darbību internetā un nodeva tos pētnieku rīcībā. Oksfordas Universitāte, Kolumbijas Universitāte un Kiberdrošības uzņēmums "New Knowledge" analizēja dezinformācijas izplatīšanu sociālajos medijos 2016. gadā un secināja, ka Kremļa mērķiem nolīgtie troļļi kultivē dažādas šķeļošas tēmas, bet vislielāko ažiotāžu sasniedza, kultivējot tieši rasu tematiku.

Krievijas troļļi kūda pretēju viedokļu paudējus. Jo trakāk jo labāk, jo asāks kautiņš, jo lielākā mērā mērķis ir sasniegts. Desmit populārāko Prigožina troļļu izveidoto "Instagram" profilu nosaukumi apstiprina pētnieku teikto: @blackstagram_, @american.veterans, @sincerely_black_, @feminism_tag, @rainbow_nation_us, @american.made, @afrokingdom_, @army_of_jesus, @mericanfury, @pray4police. "Kā jūs, kūdītāji uz vardarbību un rasismu, naktīs guļat?" – laikam ir naivs jautājums, vai ne? Kas ir šie cilvēki? Vai viņus var dēvēt par sociopātiem? Atbilstoši vienai no definīcijām, sociopāts ir "cilvēks, kuram ir antisociāli personības traucējumi. Sociopāti nespēj uztvert citu cilvēku sajūtas. Viņi parasti pārkāpj noteikumus, vai seko impulsīviem lēmumiem bez vainas sajūtas par citiem nodarīto ļaunumu." Kā troļļi kūda melnādainos amerikāņus pret policiju? Ar tādiem vēstījumiem kā šajā "Blacktivist" ierakstā: "KKK (Ku Klux Klan) ir iefiltrējies policijas departamentā jau gadiem."Sociālās platformas dod iespēju mūsdienās katram huligānam un ļaundarim aizpildīt ēteru ar agresiju kurinošiem vēstījumiem.

Noslēgumā

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nemierus ASV nodēvējis par "patiesu traģēdiju" un aicinājis Vašingtonu aizsargāt savus pilsoņus, nevis nemitīgi meklēt vainu Krievijā. Jā, patiesi, Krieviju nevar vainot visās ASV nelaimēs. Tas attiecas arī uz rasismu ASV, ko neradīja Kremlis. Problēma sākās, pirmajam kuģim ar vergiem no Āfrikas pietauvojoties Britu kolonijā Virdžīnijā 1619. gadā. Vergus piegādāja portugāļi, kuri pārdeva angoliešus angļu kolonistiem. Sekoja divi ar pusi verdzības gadsimti, pilsoņu karš un brīvība, bet tikai 20.gs. tika pilnībā likvidētas segregācijas paliekas. Ne visas sāpes ir aizmirstas; tas dod iespēju oficiālajai Krievijai mērķtiecīgi ekspluatēt ASV vārīgumu, lai vājinātu valsts institūcijas, demokrātiju un mazinātu drošību.

Mūsdienu Krievija nespēj būt ietekmīgāko valstu topā, nu tad vismaz jācenšas apkarot citu ietekmīgumu. Ņemot vērā Krievijas Impērijas laiku aristokrātiem piederošo dzimtcilvēku skaitu un likteni, padomju kolhoznieku dzīvi kādu laiku bez pasēm, kā arī Putina prezidēšanas termiņu dzēšanu, ir aizkustinoši vērot, kā Maskava atkal un atkal iedegas par citu nelaimi...

