Andis Sīlis: Kāpēc Rīgas attīstība atpaliek no Viļņas un Tallinas

Tipiska Rīgas īpatnība ir tā, ka lielāku būvobjektu celtniecība un to nodošana ekspluatācijā reti notiek bez sarežģījumiem un skandāliem. Mainās iesaistītie attīstītāji, būvnieki, arhitekti, konstruktori un būvuzraugi, taču skandāli nekur nepazūd, tajos paliek arī visus vienojošais un nemainīgais elements – Rīgas domes atbildīgās institūcijas un daži ierēdņi ar būvniecību un attīstību saistītās struktūrās. Taisnības labad jāsaka, ka pārsvarā problēmas rodas nepilnīgās, sarežģītās un nemitīgi mainīgās likumdošanas rezultātā.

Domāju, ka nepateikšu neko tādu, ko nezina procesos iesaistītie – daudzi lielie būvnieki, attīstītāji un KNAB: Rīgā zināmos amatos atrodas grupa cilvēku, kas celtniecības gaitā un pirms objektu pieņemšanas izsaka dažādus priekšlikumus, kuri izklausās kā mājieni, ka esot lietas, kuras var interpretēt gan projektam labvēlīgi, gan "problemātiski". Ne jau nu reālas, ar objekta drošību vai kvalitāti saistītas, bet gan formālas problēmas, kuru atrašanas un risināšanas nianses birokrāti gadsimtu gaitā ir perfekti izkopuši. Jums taču būs izdevīgāk, ka traktēsim TĀ, vai ne? Nu tad tāpēc protieties un padalieties, lai būtu labi gan jums, gan mums.

Gandrīz vienmēr attīstītājiem un būvniekiem ir vairāki objekti, kuros darbi notiek vienlaikus, ir saprotams, ka neviens negrib radīt sev problēmas otrajā, trešajā un nākamajos projektos. Šķiet, ka tieši tāpēc KNAB pagaidām nav pietiekami daudz pierādījumu, lai sauktu pie atbildības cilvēkus, kuru uzvārdi šai iestādei ir labi zināmi. Attiecīgi tiem investoriem, kuri atsakās sadzirdēt šo pāris ierēdņu izteiktos "mājienus", neizbēgami jāsaskaras ar visa veida birokrātiskā radošuma izpausmēm.

Šeit ir būtiski pieminēt, ka lielākā daļa amatpersonu godprātīgi dara savu darbu un ir pretimnākošas, runa ir par nelielu grupu cilvēku, kuri lēmumu pieņemšanas hierarhijā atrodas pa vidu Rīgas domes vadībai un amatpersonām, kas reāli uzņemas atbildību par būves atbilstību normatīvajiem aktiem. Domāju, ka pēdējais skandāls ar vilcināšanos "Z-Towers" augstceltnes pieņemt ekspluatācijā to apliecina.

Ko minētais nozīmē mums, rīdziniekiem? Vispārzināms ir fakts, ka pilsētas savā starpā konkurē gluži tāpat kā valstis un dažādi biznesi. Ekonomiskā pacēluma laikā pirms pēdējās krīzes valdīja zināma eiforija un cerības, ka Rīga strauji attīstīsies, nostiprinās savu Baltijas metropoles statusu, jo pilsētvides kvalitātes ziņā tā pārspēj Tallinu un Viļņu, mantotā pilsētbūvniecības struktūra ir ērta dzīvošanai, mums ir viegli sasniedzama un attīstīta lidosta utt. Tiesa, haotiskajā pēcpadomju laikā pilsētbūvniecības jomā tika pieņemti nepārdomāti lēmumi, virkni vietu sabojāja nekvalitatīva apbūve, pilsēta ļāva privatizēt zemesgabalus, kas vēlāk noderētu nozīmīgu kultūras objektu celtniecībai vai infrastruktūras attīstībai, taču optimismu tas nemazināja.

Tomēr izrādījās, ka pēc krīzes Tallina un Viļņa attīstās straujāk. Lietuvieši un igauņi agresīvi spēja piesaistīt ievērojamas ārvalstu investīcijas gan ražošanas ēku, gan lielu biroju attīstībai, kamēr rezultāts Rīgas nespējai domāt ilgtermiņā ir atpalikšana no kaimiņiem. Latvija diemžēl ir vieta, kur iedzīvotāju skaits samazinās un viņu maksātspēja arī nav augsta, tāpēc investoriem te ir grūti pelnīt. Pašlaik ikviens liels un ambiciozs projekts, par kuru nebūtu jākaunas arī tādām metropolēm kā Londona vai Ņujorka, ir zelta vērts – investīcijas nekustamajā īpašumā mēdz koncentrēties tur, kur ir redzamas pozitīvas augšupejas tendences.

Liela mēroga ambiciozus projektus nevar realizēt Rīgas vēsturiskajā centrā, tas atrodas UNESCO aizsardzības zonā. Tieši tāpēc Rīgas attīstības plāns paredz iespējamo daudzstāvu apbūvi koncentrēt pamatā trīs vietās pie Daugavas šķērsojumiem – Ķīpsalas dienvidu galā ap Preses namu un "Swedbank", Salu tilta un paredzētā Ziemeļu šķērsojuma apkaimēs.

Pasaules pieredze māca, ka kļūdaini ir būvēt vienas funkcijas šauras specializācijas rajonus. Piemēram, Londonas nesen pabeigtajā "Canary Wharf" banku rajonā dienā valda dzīvība, bet pēc darbinieku došanās mājās rajons jau ir faktiski tukšs un izbūvētā infrastruktūra netiek lietota. Varbūt pat labi, ka Ķīpsalā netika realizēti visi augstceltņu projekti, – šodienas pieredze ļauj labāk sabalansēt gan funkcionālā piepildījuma, gan vides kvalitātes komponentes.

"Z-Towers" ir loģisks turpinājums Daugavas kreisā krasta attīstībai un Ķīpsalas dienvidu gala pretenzijām uz Rīgas jaunās "sitijas" tēlu. Ar ikonisko Vecrīgas siluetu mums vajag ne tikai lepoties, bet spēt arī gūt kādu pievienoto vērtību nodokļu formā. Projekts šajā rajonā attīsta jauktu apbūvi, abās augstceltnēs ir gan biroji, gan dzīvokļi, un, lai tie varētu pilnvērtīgi funkcionēt, ēkas pirmajos trīs stāvos ir izbūvēta publiski pieejama infrastruktūra telpās, kas ar savu vērienu drīzāk atbilst Londonai, nevis Rīgai. Rajonā ir daudz zaļuma, tomēr "Z-Towers" projekta ietvaros pirmo reizi neskaitāmu gadu laikos par privātiem līdzekļiem ir izbūvēts publiski pieejams parks. Jau ir atjaunotas piecas vēsturiskās koka ēkas, ir arī lielākas ieceres divos kvartālos Daugavgrīvas ielas otrā pusē. Tas būs apdzīvots, daudzfunkcionāls rajons ar tirgu un ēdināšanas zonu (Food Hall), kādi pēdējos gados ir kļuvuši populāri daudzās lielpilsētās.

"Z-Towers" projektā ir ieguldīti prāvi investora līdzekļi, kas pārskatāmā nākotnē nemaz nevar atmaksāties. Investēts arī transporta infrastruktūras izbūvē, ko citas Eiropas metropoles, kas domā stratēģiski un atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus, veic par saviem līdzekļiem. Šāda pilsētas un valsts stratēģija padara investīcijas fiskāli bezjēdzīgas, tomēr, neskatoties uz to, investors ir realizējis arhitektoniski kvalitatīvu projektu, kas raida pozitīvu ziņu tiem, kas šobrīd izdara izvēli starp trim Baltijas galvaspilsētām.

Šādā situācijā pilsētas ierēdņi vismaz varētu mazināt birokrātiskos šķēršļus, taču tā vietā tiek izdomātas arvien jaunas un absurdas prasības, piemēram, būvvaldes vadītājs ar ģeogrāfa izglītību nevarot zināt, vai viss tiešām ir tik drošs, kā to apliecina ekspertīzes.

Gan jau "Z-Towers" nodošana ekspluatācijā beigsies pozitīvi, taču to nevarēs teikt par Rīgas kā ārvalstu investīcijām pievilcīgas vietas reputāciju. Investori par savu pozitīvo vai negatīvo pieredzi stāsta citiem potenciālajiem investoriem, kuri pēc tam izlemj – ieguldīt vai ne. Pieredze, kuru viņi paņem līdzi no Rīgas, nav mūsu galvaspilsētai glaimojoša. Rezultātā mēs zaudējam Tallinai un Viļņai, zaudējam cilvēkus, darbvietas un ienākumus pašvaldības budžetā, līdzekļus, kas mums ļautu cerēt uz sakārtotu un patīkamu pilsētvidi. Tas nav subjektīvs pieņēmums – to apliecina arī statistika par biroju un dzīvokļu celtniecību Baltijas valstu galvaspilsētās.

Protams, agrāk vai vēlāk kārtība tiks ieviesta arī Rīgas domes struktūrās, būvvaldi ieskaitot, un ir labā ziņa, ka pašreizējā domes vadība tomēr ir ķērusies pie personāla izmaiņām. Pieļauju, ka ir īstais brīdis arī valdībai izlemt, kādu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā galvaspilsētā tā var dot, lai Rīga spētu attīstīties tā, kā pieklājas Baltijas metropolei. Es arī ļoti ceru, ka nepazaudēsim virkni projektu, kurus investori pašlaik gatavojas uzsākt, un attīstītāji uzticēsies mūsu spējai atbrīvoties no negodīgiem cilvēkiem, kas liek šķēršļus attīstībai.