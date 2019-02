Andrejs Laškovs: Mazie un vidējie uzņēmēji – lielo būvkompāniju ķīlnieku lomā

Latvijā vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad atsevišķi lielie uzņēmumi nepamatoti aizkavē samaksu par godīgi un kvalitatīvi padarītu darbu, jo apzinās, ka nelielam uzņēmumam ir apgrūtinoši tiesiskā ceļā cīnīties ar lielajiem ģenerāluzņēmējiem, kuru rīcībā ir ievērojami lielāki resursi, tostarp labi apmaksāti juristi un sabiedrisko attiecību speciālisti.

Latvijas sabiedrība pie šādām situācijām ir pieradusi jau kopš tālajiem deviņdesmitajiem gadiem, bet ārvalstu investoriem tas ir nepieņemami.

Plašāku sabiedrības uzmanību izpelnījusies mūsu uzņēmuma domstarpības ar būvuzņēmumu "Skonto būve". Lietas būtība ir visnotaļ triviāla – ilgstoši nesamaksāta parāda dēļ pērn mēs vērsāmies tiesā pret "Skonto Būvi", lūdzot pasludināt uzņēmuma par maksātnespējīgu. Pirms izšķirties par šādu soli, uzņēmuma vadība ļoti rūpīgi apsvēra visus "par" un "pret", iepriekš konsultējoties ar pieredzējušiem juristiem un finansistiem. Izvērtējot publiski pieejamos datus par kreditora iepriekšējo gadu finanšu rādītājiem, "Skonto būves" apgrozījums finanšu gadā, kas ilga no 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada 31. oktobrim, bija 31,149 miljoni eiro, kas ir 3,9 reizes mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka 4,1 reizi un bija 1,479 miljoni eiro.

Tiesa mūsu pieteikumu noraidīja, jo uzskatīja strīds jārisina civiltiesiskā kārtā tomēr notikumu attīstība pārsteidza.

Dažas dienas pirms gaidāmās tiesas sēdes, iespējams, "Skonto būves" uzdevumā, medijiem tika izplatīta informācija par it kā uzsāktu kriminālprocesu par apzināti nepatiesu maksātnespējas procesa ierosināšanu. Lai gan ir izskanējis, ka Valsts policija šādu procesu uzsākusi jau novembrī, par to it kā iesaistītajai pusei – prasītājam "Eko Ostai" - nav nekādas oficiālas informācijas. Par augstāk minēto, esam uzzinājuši no medijiem.

Mūsuprāt, pieteikums par kriminālprocesa ierosināšanu ir "Skonto Būves" īstenots mēģinājums ar nepilnīgu un maldinošu ziņu palīdzību atturēt uzņēmējus no vēršanās tiesā savu tiesisko un ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai. Šāda prakse rada absurdu un nepieļaujamu situāciju, jo par tiesisku prasību tiek draudēts ar kriminālprocesu. Ja tāda rīcība sekmētos un tiktu radīts šāds precedents, tad tas atturētu uzņēmējus no savlaicīgas parādnieku maksātnespējas ierosināšanas likumā paredzētās situācijās, samazinot iespēju atgūt parādu, kā rezultātā būtiski pasliktināsies investīciju vide Latvijā.

Mūsu uzņēmuma darbinieki un sadarbības partneri joprojām nespēj noticēt, ka Latvijā pazīstama būvkompānija, kas ir īstenojusi daudzus ievērojamus projektus, tostarp Dienvidu tilta būvi, izmantos nepatiesas apsūdzības, lai radītu negatīvu fonu gaidāmam tiesas procesam. Šāda pieeja ir bīstams precedents Latvijā un daudzām nozarēm, kurās diemžēl bieži vien mēdz gadīties situācijas, kad ģenerāluzņēmējs nenorēķinās par kvalitatīvi un noteiktajā laikā veikto darbu, izmantojot visdažādākos aizbildinājumus. Vel joprojām ceram uz situācijas korektu risinājumu un domstarpību atrisināšanu tiesiskā ceļā.