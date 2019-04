Andris Bērziņš: Ministrs un trīs vēstules

Bija tāda plaši zināma priekšnieku anekdote par trim vēstulēm, kas viena pēc otras jāatver tad, kad lietas sāks iet slikti. Pirmajā rakstīts – visā vaino priekštečus, otrajā – visā vaino laikapstākļus. Trešajā – tev pienācis laiks rakstīt trīs vēstules.

Patiesībā tā bija un ir diezgan universāla recepte, ko izmanto politiķi daudzās valstīs. Izskatās, ka arī tagadējā Latvijas valdība jau ir atvērusi pirmo vēstuli, un jāatzīst arī, ka recepte strādā un vēl kādu laiku turpinās strādāt, līdz būs jāķeras pie nākamās vai jāizdomā kas oriģinālāks.

Arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits saka, ka visi viņa priekšgājēji kaut ko ir solījuši, bet nav izdarījuši. Lielā mērā viņam pat var piekrist, jo tikai uz valsts ceļiem vien ir izveidojies aptuveni 4,5 miljardus eiro liels autoceļu remontu deficīts, rēķinot visus ceļus, tie ir 9,4 miljardi eiro. Tas ir tāpēc, ka nozarei gadiem ilgi ir bijis nepietiekams finansējums. Autoceļu lietotājiem tas ir īpaši sāpīgi, jo viņi visu šo laiku ir maksājuši nebūt ne mazas nodevas un nodokļus, kas tika ieviesti ar mērķi par ceļu lietotāju naudu autoceļus uzturēt labā kārtībā.

Līdz 2004. gadam 60 procenti akcīzes nodokļa nonāca ceļu finansēšanas speciālajā budžetā – Autoceļu fondā, kurā katram gadam atvēlēto naudu nevajadzēja "par katru cenu" iztērēt līdz 31. decembrim, bet tā vienkārši pārgāja uz nākamo gadu un tika izlietota tajos pašos projektos, kad lietavas vai sniegputeņi bija mitējušies. Šī finansējuma visiem darbiem nepietika, taču sistēma bija izveidota un darbojās. Arī Linkaits, kurš jau tolaik bija varai pietuvināts, to droši vien labi atceras un saprot. Tomēr 2004. gadā "kā var nesolīt" solītāji Einars Repše un Valdis Dombrovskis Autoceļu fondu likvidēja, bet ceļu lietotāju nodokļus sāka izlietot citām vajadzībām.

Ir atgādināšanas vērts, ka pēdējos gados notikušie uzlabojumi ir skāruši tikai valsts galvenos ceļus, par ko paldies Eiropas Savienības fondiem. Uz reģionālajiem un vietējiem ceļiem ir izdevies vienīgi piebremzēt to sabrukuma tempu. Pēc speciālistu aprēķiniem, tikai sabrukuma stabilizācijai vien ik gadu nepieciešami 470 miljoni eiro. Tas nozīmē asfalta seguma atjaunošanu vai pārbūvi vismaz 1200 kilometru apjomā, grants ceļu atjaunošanu vismaz 2970 kilometru apjomā un vismaz 65 tiltu klāju konstrukciju atjaunošanu vai pārbūvi. Lai valstī sāktos valsts iedzīvotajiem pamanāmi uzlabojumi autoceļu stāvoklī, gada finansējumam vajadzētu būt aptuveni 600 miljoniem eiro gadā.

Šā gada budžetā ceļiem, ieskaitot ES naudu, kuras nākamgad nebūs, ir paredzēti 312,3 miljoni eiro. Ja no šīs summas atskaita administrēšanas izdevumus, ikgadējos pašvaldībām aizskaitāmos līdzekļus, ceļu uzturēšanai paredzamo daļu un to, kas katru gadu nonāk valsts monopolista – "Latvijas Autoceļu uzturētāja" – rīcībā bedru lāpīšanai, ceļu kaisīšanai ar sāli, sniega tīrīšanai, krūmu ciršanai, grāvju tīrīšanai, ceļa zīmju mazgāšanai, grants ceļu pielāpīšanai, tad kapitālieguldījumiem ceļos ik gadu paliek vien drusku vairāk par 100 miljoniem eiro.

Lai kompensētu savas budžeta naudas iztrūkumu ceļu sakārtošanā, Latvijas satiksmes ministri pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ar vērienu metās izmantot iespējas, kādas pirms tam valdībām un satiksmes ministriem tikai sapņos bija rādījušās. Nozares stiprums un stabilitāte kļuva atkarīga no ES līdzekļiem, normāls pašu līdzfinansējums, pretēji, piemēram, Lietuvas, Polijas un Igaunijas praksei, līdz šim ir aizmirsts. "Latvijas Ceļu būvētājs" (LCB) gadiem ilgi brīdināja valdības, ka šāda politika nav ilgtspējīga un var beigties ar krahu.

Skumji, bet krahs ir klāt. Nākamgad ES līdzekļu ceļiem vairs nebūs, vēl nebūs arī 2021. un 2022. gadā, jo neviens skaidri nezina, kā un kad "Brexit" sakarā sāksies jaunais ES budžeta plānošanas periods un cik liels būs finansējums. Nozarei nav arī ko cerēt uz līdzdalību "Rail Baltica" būvdarbos, kur, pēc speciālistu prognozēm, "pirmā lāpsta zemē" labākajā gadījumā tiks iedurta tikai 2023. gadā. Pašreizējā finansējuma apstākļos nākamgad ministram Linkaitam nāksies būt ceļu būves nozares kapracim.

Pirms viņa pēdējie pieci satiksmes ministri solīja atjaunot Autoceļu fondu, taču to neizdarīja. Jā, Linkaits ir sarežģītākā situācijā nekā priekšteči, jo ES naudas "pampera" viņam vairs nav. Iespējams, to apzinoties, pirmajās dienās amatā viņš LNT ēterā vienkārši pacēla rokas un paziņoja, ka ceļi nav šīs valdības prioritāte.

Taču ceļiem un ielām īpaši nelabvēlīgā ziema ir ieviesusi izmaiņas ministra retorikā. Bedres izraisīja iedzīvotāju sašutumu, ko politiķi nevarēja nepamanīt. Tiesa, cilvēki vairāk "cepās" par Rīgu, kur pie varas bija Nils Ušakovs. Taču būsim godīgi – daudzās citās pilsētās un jo īpaši uz vietējiem ceļiem situācija nav ne par centu labāka. Latvijas valsts ceļi vien laikā no 2007. gada ir zaudējuši 69 procentus savas vērtības – no 4,96 miljardiem līdz 1,55 miljardiem eiro. Vienpadsmit gadu laikā vērtība ir samazinājusies par 3,41 miljardu eiro. Kurš par to ir atbildīgs?

LCB raksta cilvēki no lauku novadiem, aicinot salabot viņiem vitāli nozīmīgos vietējos ceļus. Diemžēl mēs viņiem varam tikai paskaidrot, ka mūsu uzņēmumi spēj saremontēt jebkuru ceļu, ja vien ir pasūtījums. Bet pasūtītāji ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" un pašvaldības, kas saņem naudu no budžeta. Tās pietrūkst.

Ministrs, izskatās, ir sapratis, ka to nespēj panākt. Ceļu nozares konferencē viņš apgalvoja, ka arī Autoceļu fonda atjaunošana problēmu neatrisinās (turklāt publiski nezin kāpēc stāsta, ka Autoceļu fondā agrāk ieskaitīti tikai 40 procenti akcīzes nodokļa, nevis 60, kā tas bija patiesībā). Kāda tad ir viņa programma? Attīstīt publiskās un privātās partnerības (PPP) projektus, vairāk kontrolēt iepirkumus un, galvenais, atbrīvoties no vietējiem ceļiem, nodot tos pašvaldībām un privātajiem īpašniekiem.

No sistēmas sakārtošanas viedokļa daļas ceļu nodošana citiem īpašniekiem ir pareiza, taču pierunāt pašvaldības nebūs viegli. Turklāt tas, ka pašlaik brūkošie valsts vietējie ceļi, kas daudzviet ir pārvērtušies par pašvaldību reģionālajiem ceļiem, nākotnē kļūs par brūkošajiem pašvaldību ceļiem, nekādi neatrisinās finansējuma problēmu. Autobraucējiem nekas nemainīsies, viņi turpinās maksāt nodokļus un nodevas ceļu uzturēšanai, pretī nesaņemot pakalpojumu. Var jau stāstīt, ka risinājums ir stingrāka iepirkumu kontrole, taču brīnumi nenotiek. Kaut kādu ietaupījumu tā var arī iegūt, taču ne jau nu trūkstošos aptuveni 100–120 miljonus eiro, kas katru gadu nāca no ES fondiem.

Par politiķiem, arī satiksmes ministriem, spriež pēc tā, ko viņi ir spējuši atstāt pēc sevis. Nevienu neinteresē, kāpēc kaut kas neizdevās. Laiks, kad neizdarīto iespējams novelt uz iepriekšējiem ministriem un valdībām, ļoti ātri paiet. Ja ceļi tā arī paliks par otršķirīgu rūpju objektu, kam pienācīga finansējuma nebūs, atliks tikai rakstīt trīs vēstules.

Bet to, ko tad nākamais ministrs, atvēris pirmo vēstuli, teiks par Linkaita paveikto, bail pat iedomāties.