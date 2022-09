Andris Deniņš: Kā nodrošināt mobilitāti uzņēmuma vajadzībām?

Mobilitāte ir svarīga ikvienam uzņēmumam, lai tiktos ar sadarbības partneriem un klientiem. Tiesa, lielu daļu jautājumu aizvadīto pāris gadu laikā esam iemācījušies risināt attālināti, tomēr būtiskākos jautājumus joprojām risinām klātienē. Tie ir gadījumi, kad ir nepieciešams sajust sarunu partnera ķermeņa valodu un redzēt acu skatienu. Tieši šie it kā sīkumi var izšķirt potenciālā darījuma likteni.

Mobilitātes nodrošināšanai biznesa vajadzībām, ja par tādu vien neuzskatām pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai elektroskrejriteni, ir nepieciešama automašīna. To biznesa un privātajām vajadzībām var nodrošināt pat vairākos veidos, bet katram risinājumam ir savas nianses. Aplūkosim šīs iespējas.

Auto iegāde par uzņēmuma līdzekļiem

Kā plusus automašīnas iegādei uzņēmuma vajadzībām varam minēt to, ka ar automašīnu, kas ir uzņēmuma īpašumā, iespējams darīt visu, ko vēlamies. Otrkārt, tas ir aktīvs bilancē. No otras puses, uzņēmums ir atbildīgs par automašīnas apkopi un remontu. Tas ir ieguldījums, kas saista kapitālu. Uzņēmuma autoparks kļūst mazāk pielāgojams, jo pirktas automašīnas uz dažu dienu vai nedēļu periodu nav iespējams samainīt. Jebkurai automašīnai pēc tās nonākšanas apritē atšķirībā, piemēram, no būvēm strauji samazinās vērtība. Iegādājoties automašīnu, jāņem vērā neparedzamas izmaksas, piemēram, apkopes un remonta izdevumiem, kas ir mainīga vērtība, īpaši inflācijas apstākļos. Pēc zināma kalpošanas perioda uzņēmumam jāuzņemas rūpes par automašīnas pārdošanu.

Runājot globāli, auto tirgus pasaulē un Latvijā piedzīvo iepriekš nepieredzētas izmaiņas. Strauji kāpj gan jaunu, gan lietotu automašīnu cenas, kā arī to apkopes un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu kāpuma un piegāžu kavēšanās dēļ jaunu automašīnu iegāde iedzīvotājiem kļūst arvien nepieejamāka un sarežģītāka. Salīdzinot šā gada pirmo ceturksni ar 2021. gada pirmajiem trim mēnešiem, lietoto auto cenas Latvijā pieaugušas par aptuveni 20%. Savukārt populārāko auto marku jauno modeļu piegāde var kavēties teju pusgadu. Visticamāk, pārskatāmā nākotnē inflācija un automašīnu cenas tikai turpinās pieaugt, bet jaunuzņēmumiem visbiežāk nav pietiekami daudz līdzekļu, lai šādu darījumu finansētu pilnībā par pašu līdzekļiem. No otras puses, šādu izvēli varētu pamatot ar prestižu – viss, kas mums ir, ir mūsu. Vai ar to var nopelnīt papildu līdzekļus uzņēmumam, neesmu pārliecināts, bet gadījumi ir dažādi.

Auto iegāde kredītā

Pastāv iespēja iegādāties automašīnu arī kredītā, būtiski samazinot nekavējoties nepieciešamo līdzekļu apjomu, bet arī šajā gadījumā ir nianses. Kredīta gadījumā tā ņēmējs pārsvarā saņem naudu, nevis preci, ar kuru norēķinās tieši ar tehnikas piegādātāju, un no pirmās dienas kļūst par iegādājamā objekta īpašnieku. Tas savukārt nozīmē, ka automašīna tāpat jāiekļauj uzņēmuma grāmatvedības bilancē un jāuzsāk amortizācijas atskaitījumi. Uzskatu, ka kredīts ir izdevīgs pamatlīdzekļu iegādei, kuru plānotais kalpošanas laikā ir vismaz 15–20 gadu un vērtība laika gaitā būtiski nemainās vai pat pieaug, piemēram, būvniecības gadījumā. Cits variants, kad atbalstu kredīta ņemšanu: ja kreditēšanas objekts ir apgrozāmie līdzekļi uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanai.

Jāņem vērā, ka kredīta gadījumā tiek piemērotas komercķīlas, kas jāiekļauj uzņēmuma gada publiskajā bilancē, līdz ar to no grāmatvedības viedokļa dažkārt tiek bojāta biznesa finanšu aina. Tas savukārt var atsaukties uz spēju veikt jaunus aizņēmumus turpmākai uzņēmuma attīstības nodrošināšanai.

Līzinga darījumi

Līzinga gadījumā līdz pat tā noslēgumam objekts paliek tā devēja īpašumā. Šāds darījums ir piemērotāks objektiem, kuru vērtība krītas un paredzētais kalpošanas laiks ir trīs līdz septiņi gadi. Turklāt līzinga darījumi bieži vien tiek slēgti bez pirmās iemaksas, bet maksājumus veikt jāsāk tikai nākamajā mēnesī pēc objekta iegādes. Tā kā līzinga gadījumā vienīgā ķīla ir pats līzinga objekts, tad tas nav jāatspoguļo publiskajā uzņēmuma gada pārskatā, par to pārsvarā gadījumu nav jāveic amortizācijas atskaitījumi, līdz ar to no grāmatvedības viedokļa tas ir neitrāls, saglabājot nemainīgu uzņēmuma kredītreitingu. Turklāt līzinga maksājums (pamatsumma un procenti) parādās peļņas un zaudējumu aprēķinā, samazinot ar nodokļiem apliekamo ieņēmumu daļu. Kā vēl viena zīmīga atšķirība starp kredītu un līzingu ir jāmin tā, ka kredīta gadījumā darījumam tiek piemērotas tā dēvētās starpbanku aizdevumu tirgus likmes, kas ir mainīgas. Ņemot vērā prognozējamos procesus starptautiskajos tirgos, nauda atkal paliks dārgāka un kredīta ikmēneša maksājumi atsāks pieaugt. Salīdzinoši līzinga darījumos maksa tiek fiksēta līguma slēgšanas brīdī un ir stabila visu izmaksas laiku.

Vienlaicīgi arī šī mobilitātes finansēšanas instrumenta izmantošanā ir nianses, līdzīgi kā kredīta un iegādes par pašu līdzekļiem gadījumā. Tā ir autoparka uzturēšana un apkope. Es runāju ne vien par tehniskās apskates ikgadējo apmeklējumu un sezonālo riepu maiņu, bet arī automašīnas apdrošināšanu, regulārām tehniskajām apkopēm, mazākiem un lielākiem remontiem. Minētās palīgdarbības ir papildu noslodze kā automašīnas tiešajam lietotājam, tā uzņēmuma grāmatvedībai. Pakalpojumu sniedzēju izmaksas pieaugošās inflācijas apstākļos ir grūti prognozējamas.

Auto nomas risinājumi

Visbiežāk, runājot par automašīnu nomu, mums nāk prātā īstermiņa auto nomas risinājumi jeb auto koplietošana ar iznomātāju firmu zīmoliem marķētām automašīnām, kas ir pieejamas, bet dažkārt ne pārāk, pilsētvidē. Šis ir lielisks risinājums, ja mobilitātes instruments – automašīna – ir nepieciešams tikai izņēmuma gadījumos, spējam laicīgi rezervēt automašīnu un mūsu biznesa komunikācijā iederas trešo personu zīmolu eksponēšana uz pārvietošanās līdzekļa.

Retāk, bet interesantāk tieši uzņēmumiem ir ilgtermiņa auto noma. Auto tiek nomāts uz noteiktu laika periodu no gada līdz trim, bet klientam tiek piedāvāts fiksēts ikmēneša maksājums, kas ietver kā automašīnas izmantošanu, tā arī tās apkopi, apdrošināšanu un pat riepu maiņu, atbilstošajos brīžos nodrošinot aizstājējauto. Tradicionāli līguma darbības laikā autonomu klienti katru mēnesi var izvēlēties jaunu automašīnu atbilstoši uzņēmuma mainīgajām vajadzībām. Jaunuzņēmumu gadījumā auto noma ir nozīmīga kā no pakalpojuma pieejamības viedokļa ierobežotu apgrozāmo līdzekļu gadījumā, tā arī ilgtermiņa saistību neesamības dēļ. Arī auto abonēšanas jomā ir nianses, un tas ir atvērtā līguma princips.

Atvērtā līguma princips ir sen pazīstams un izplatīts Rietumeiropas valstīs, kamēr Latvijas tirgū šādu piedāvājumu atradu vienīgi "Renti plus" tīmekļvietnē. Faktiski tā ir tā pati auto abonēšana ar būtiskāko atšķirību, ka, sākot ar sadarbības otro mēnesi, no līguma iespējams atteikties jebkurā brīdī. Uzdrošinos apgalvot, ka šis pakalpojums ir nākotnes mobilitātes modelis. No finanšu pratības viedokļa auto abonēšana ir uzskatāma par gudrām saistībām, jo nenoteiktības pilnajos laikos, ko radījusi jaunā ģeopolitiskā realitāte Eiropā, pandēmijas sekas un ekonomiskie procesi pasaules tirgos, šis pakalpojums sniedz iespēju uzņemties saistības tik ilgi un tādā apmērā, cik tās ir iespējams nokārtot. Uzņēmējdarbības straujas attīstības gadījumā iespējams palielināt autoparku, bet krīzes situācijā – īslaicīgi samazināt. Ne velti, pēc tā paša "Renti plus" datiem, šobrīd 60% ilgtermiņa autonomas klientu ir juridiskas, bet 40% fiziskas personas. Faktiski autonomas pakalpojums nodrošina iespēju klientam koncentrēties uz savu ikdienas darbību, neapgūstot papildu prasmes un netērējot papildu laika resursus regulārām auto apkopēm, riepu maiņai un tehniskajai apskatei, ko nodrošina auto iznomātāji līguma ietvaros.

Sabiedrībā pieņemts sacīt: cik cilvēku, tik viedokļu. Tā būs arī uzņēmumu gadījumā, jo uzņēmējdarbības sfēru, biznesa attīstīšanas modeļu ir daudz. Katram gadījumam var būt piemērotāks citāds rakstā aplūkotais uzņēmuma autoparka attīstības modelis, bet mobilitātes nepieciešamība kā reiz ir viena no tām lietām, kas apvieno vairumu mūsdienu uzņēmumu.