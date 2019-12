Andris Lazdiņš: Vai bezkontakta norēķini ir uz palikšanu?

Vai atceraties, kā vēl pirms dažiem gadiem kafejnīcā savu maksājumu karti ielikām rēķina kastītē un viesmīlis to aiznesa prom maksājuma veikšanai? Apmeklētājam atlika vien cerēt uz viesmīļa godaprātu, ka no kartes tiks paņemta pareizā summa un tās dati netiks nokopēti. Mūsdienās nekas tāds vairs nenotiek – pilnveidota gan karšu infrastruktūra, gan ienākušas jaunas tehnoloģijas. Tādējādi bezkontakta maksājumi kļuvuši par Latvijas iedzīvotāju ikdienu – pircēji par pirkumiem samaksā, izmantojot bezkontakta maksājuma iespējas.

Kopš 2016. gada, kad vairums banku Latvijā sāka piedāvāt bezkontakta norēķinus, esam sasnieguši brīdi, kad tie ir kļuvuši par maksājumu normu. "Mastercard" un Finanšu nozares pētījums par bezkontakta norēķiniem Latvijā rāda, ka 75% Latvijas iedzīvotāju ir bezkontakta kartes un jau 23% iedzīvotāju ir bezkontakta maksāšanas iespēja telefonā, aprocē vai kādā citā viedierīcē. Tiesa, vēl ne visi pilnībā izmanto šo bezkontakta maksājumu sniegtās priekšrocības.

Tas pats pētījums parāda, ka ikdienas norēķiniem bezkontakta kartes izmanto aptuveni 60% iedzīvotāju, bet ar viedierīcēm samaksu veic ap 12% iedzīvotāju. Bezkontakta norēķinu popularitāte ir strauji augusi tieši pēdējā gada laikā – vēl pirms gada bezkontakta maksājumu kartes bija 51% iedzīvotāju. Saskaņā ar Finanšu nozares asociācijas apkopotajiem datiem Latvijā bankas izsniegušas vairāk nekā vienu miljonu bezkontakta karšu (2019. gada 2. ceturksnis), un šis skaitlis turpinās pieaugt, jo biežāk veicam bezkontakta maksājumus, kā arī daudziem makā ir vairākas kartes.

Tendence – ērtums un ātrums mūsdienu norēķinos

Klienti vēlas veikt maksājumus ātri – gan "pīkstinot" pie maksājumu karšu termināļa, gan, iepērkoties internetā, piemēram, ar dažiem klikšķiem operatīvi samaksājot un saņemot piegādāto ēdienu vai norēķinoties par autostāvvietu. Maksājumu ātrumu būtiski uzlabojuši zibmaksājumi – dažās sekundēs veikts pārskaitījums uz savas vai citas bankas kontu. Turklāt klienti īpaši novērtē, ka vairs nav nepieciešams zināt konta numuru, pietiek ar mobilā tālruņa numuru. Finanšu pakalpojumi maksājumu jomā ir attīstījušies tik tālu, ka mūsdienās vairs ne tirgotājam jāgaida POS iekārta, ne arī maksājumu kartes lietotājam – kartes izgatavošana.

Iepriekš tirgotājam, lai saņemtu POS termināli, bija jādodas uz finanšu iestādi, kas noslēdza līgumu, noskaidroja informāciju par konkrēto klientu un adresi, tad tuvāko divu trīs darbadienu laikā iekārtu piegādāja un uzstādīja. Tagad "Citadele banka" uzņēmējiem ir sākusi piedāvāt iespēju uzreiz filiālē saņemt karšu maksājumu termināli jeb POS iekārtu, negaidot šīs dažas dienas. Tāpat kartes ir iespējams izgatavot uzreiz filiāles apmeklējuma laikā, proti, nav vairākas dienas jāgaida pasta sūtījums.

Bezkontakta kartes lietotājs

"Citadeles" dati liecina, ka 70% bezkontakta karšu lietotāju parasti par saviem ikdienas tēriņiem norēķinās "nopīkstinot". Arī pētījumā par Latvijas iedzīvotāju paradumiem, kuru veica "Mastercard" kopā ar Finanšu nozares asociāciju, redzam, ka bezkontakta karšu lietotāji dzīvo gan lielās pilsētās, gan reģionos, ir gan gados jauni, gan seniori. Par ikdienas pirkumiem samaksāt, izmantojot bezkontakta maksājuma iespēju, visvairāk izvēlas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem – vidēji 69%. Vecuma grupās no 45 līdz 54 gadiem un no 55 līdz 63 gadiem bezkontakta maksājumu kartes ikdienas pirkumiem aktīvi izmanto nedaudz mazāk, attiecīgi – 51% un 55% cilvēku. Senioru vidū bezkontakta maksājumu kartes ikdienas pirkumiem aktīvi izmanto aptuveni 40% cilvēku.

Atminos, kā bankā diskutējām, vai seniori pieņems šo jauno tehnoloģiju. Vai nebūs tā, ka to lietos tikai cilvēki, kas jūtas ērti digitālajā pasaulē? Pēc "Citadeles" datiem redzam, ka seniori ļoti labprāt izmanto bezkontakta maksājumu funkciju, jo novērtē tās lietošanas ērtumu.

Lai arī bankas karte ir Latvijas iedzīvotāju norēķinu izvēle nr. 1, bankas sākušas aktīvāk piedāvāt NFC (near field communication) maksājumus ar telefonu, aproci, uzlīmēm u. tml. Mūsdienās bankas kartes funkcijas var tikt iestrādātas gan cimdā, gredzenā, gan pat saulesbrillēs un citos priekšmetos. Citadeles dati rāda, ka uzlīmes vairāk iecienījuši "iPhone" lietotāji, savukārt "Android" tālruņu lietotāji izvēlas maksājumus mobilajā lietotnē. Klienti novērtē iespēju norēķināties ar aproci. Pakāpeniski veidojas ieradums veikt maksājumus ne tikai ar maksājuma karti. Tomēr, ja klients ir sācis maksāt ar telefonu, tad ļoti ātri izveidojas jaunais ieradums. Tāpēc tik svarīgs ir pirmais solis – pārvarēt psiholoģisko barjeru.

Pētījums parāda, ka galvenais priekšnoteikums, lai iedzīvotāji sāktu izmantot bezkontakta norēķinus, ir pārliecība par maksājumu drošību. Visi maksājuma procesā iesaistītie dalībnieki, bankas un finanšu iestādes, karšu izdevēji, maksājumu sistēmu uzturētāji un tirgotāji, rūpējas par drošiem maksājumiem. Tāpēc bezkontakta norēķini ir drošs maksāšanas veids. Karšu lietotāji ir aizsargāti – pat tad, ja ir veikts neautorizēts maksājums, klientam ir tiesības uz naudas atmaksu. Nerunājot par situāciju, ja bankas karte ir nozaudēta. Kartes nozaudēšanas gadījumā ir lielāka iespēja naudu atgūt nekā tad, ja nozaudēts maks, kurā atrodas skaidra nauda.

Pēc mēneša visi POS – ar bezkontakta funkciju

Starptautisko karšu izdevēju noteikumi paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra visiem POS termināļiem ES ir jābūt ar bezkontakta tehnoloģijas funkciju. Latvijā ar šādu funkciju ir aprīkoti aptuveni 70% no visiem karšu pieņemšanas termināļiem.

Jāuzsver, ka 73% regulāro bezkontakta maksājumu lietotāju jūtas neapmierināti, ja tirgotājs nepiedāvā norēķināties ar karti. Gados jauniem cilvēkiem reti kad līdzi ir skaidra nauda, tāpēc arī izbraukuma tirgotavas un mazie veikaliņi cenšas nodrošināt bezskaidras naudas norēķinus. Tirgotāji tā seko līdzi cilvēku ikdienas ieradumu maiņai un arvien biežāk piedāvā klientiem norēķināties ar mobilo POS ierīci.

Vai PIN kodu varēsim aizmirst?

Bezkontakta maksājumi ir viena no nozīmīgākajām inovācijām pēdējo 10 gadu laikā. Tomēr bezkontakta kartes PIN kods tik un tā ir jāpatur prātā, jo drošības nolūkā ik pa laikam tas jāievada, lai apstiprinātu, ka karti lieto tās īstais lietotājs. Bezkontakta maksājumu sniegtās priekšrocības novērtē gan tirgotāji, jo tie palīdz apkalpot īsākā laikā vairāk klientu un samazināt rindas, gan arī pircēji, jo tie sniedz iespēju ērti un ātri norēķināties par nelieliem ikdienas pirkumiem. Vai tas nozīmē, ka pēc pieciem gadiem parastās kartes mūsu maciņos vairs neatradīsim un skaidru naudu ikdienā neizmantosim?

Pirms gadiem pieciem vai desmit aktuāls bija viedoklis, ka skaidra nauda un kartes drīz izzudīs. Ir 2019. gads – cilvēku paradumi ir dažādi, esam pieraduši pie aizvien jaunu tehnoloģiju iespējām, taču tās pilnībā nav aizstājušas ne skaidru naudu, ne tik ierastās kartes. Tas, ko nākamajā piecgadē redzēsim, – bezkontakta maksājumu kartes pakāpeniski aizvietos parastās bankas kartes. Šobrīd bankas Latvijā un Eiropā no jauna izsniedz tikai bezkontakta kartes, tāpēc droši varam apgalvot, ka "piik un gatavs" ir uz palikšanu. Prognozēju, ka maksājumiem ar telefonu nākamais grūdiens Latvijā būs tad, kad bankas sāks piedāvāt "Apple Pay". Cilvēki izmantos dažādas norēķinu iespējas, un nākotnē uzvarēs tie risinājumi, kas sniegs visērtāko lietošanas pieredzi.