Antons Kovaļovs: Darbs mājas birojā – izaicinājums produktivitātei

Aizvadītos 18 mēnešus jeb pusotru gadu esam pavadījuši globālās pandēmijas zīmē, kas ir nozīmīgi paātrinājusi iepriekšējās desmitgadēs aizsākušos digitalizācijas procesus uzņēmējdarbībā un nodarbinātības tirgū. Digitāli noslēgti līgumi, izmantojot e-parakstu, kā arī vismaz daļēji attālināts darbs ir kļuvis par ikdienu. Turklāt digitalizācijas īpatsvars uzņēmējdarbībā piedzīvo strauju izaugsmi un ar to saistītus jaunus izaicinājumus. Runa ir par spēju nodrošināt darbinieku produktivitāti attālinātas nodarbinātības formu gadījumos.

54% Latvijas iedzīvotāju labprāt apvienotu darbu birojā ar darbu ārpus tā

54% Latvijas iedzīvotāju dotu priekšroku kombinētajam darba laikam, apvienojot darbu birojā ar darbu ārpus tā vismaz reizi nedēļā, liecina uzņēmuma "Grenke" veiktais attālinātās nodarbinātības pētījums.i Turklāt aizvadītā gada laikā vismaz daļēji attālināti strādājuši 32% aptaujāto Latvijas darba ņēmēju. Kā liecina Ekonomikas ministrijas aprēķini, atkarībā no nozares un amata specifikas potenciāli attālinātā režīmā var strādāt aptuveni 38% no nodarbinātajiem Latvijas tautsaimniecībā. Vēl vairāk, attālinātas darba formas ļauj rekrutēt darbiniekus no plašākas apkārtnes, kas ir nozīmīgi pašreizējos darbaspēka deficīta apstākļos.

Lai arī pētījums parāda, ka nedaudz vairāk nekā puse Latvijas darba ņēmēju dotu priekšroku apvienot darbu no mājām ar darbu birojā, tam ir nozīmīgi izaicinājumi. Proti, darbs mājās – telpās, ko vienlaicīgi izmanto arī pārējie ģimenes locekļi un mājdzīvnieki, – var kļūt ne vien mazāk produktīvs, bet var arī atstāt ietekmi kā uz darbinieku nogurumu, tā arī mentālo stāvokli ilgtermiņā. Turklāt šajā situācijā personālam izteikti pietrūkst kā neformālās komunikācijas ar kolēģiem, tā arī veselīgas domu apmaiņas ikdienā jaunu radošu risinājumu radīšanai kārtējo uzdevumu veikšanai. To apliecina arī uzņēmuma "Grenke" pētījums, jo par lielākajiem izaicinājumiem produktīvai dienai mājas birojā aptaujātie sauc mājas vidi, kas rosina slinkot, kā arī grūtības sadalīt uzmanību starp profesionālajiem pienākumiem un uzmanību ģimenes locekļiem. Katru no šiem faktoriem ir atzīmējuši 16,1%.

Mājas biroja iekārtošanai nepieciešams darba devēja atbalsts

Par nepieciešamāko darba devēja atbalstu attālinātā darba kvalitatīvai veikšanai 63,9% aptaujāto sauc palīdzību mājas biroja iekārtošanā. Proti, 37,1% aptaujāto attālinātās nodarbinātības pētījumā uzsver nepieciešamību saņemt darba devēja atbalstu biroja tehnikas iegādei, bet 26,8% – nodrošināt ar atbilstošām biroja mēbelēm. Jāņem vērā, ka šis nav tikai materiāls atbalsts, rūpējoties par uzņēmuma iekļaušanos jaunajās nodarbinātības formās, bet arī rūpes par ergonomisku darba vidi, kas nepieciešama darbinieka pilnvērtīgam darbam un veselības saglabāšanai ilgtermiņā. "Grenkes" Latvijā apkopotie līzinga darījumu dati liecina, ka 2020. gadā Latvijas uzņēmumu vidū vispieprasītākā bija IT portatīvā tehnika, vidēji vienam uzņēmumam līzingā izvēloties 10 klēpjdatorus.

Tā kā jau tagad ir skaidrs, ka vismaz daļēji attālināta nodarbinātība uzņēmējdarbībā ir ienākusi uz palikšanu, "Grenke" ir atteikusies no pirmspandēmijas plāniem par jauna centrālā biroja Bādenbādenē korpusa būvniecību papildus diviem esošajiem, ļaujot kompānijai ietaupīt vairākus miljonus eiro. Neliela daļa ietaupīto līdzekļu tika novirzīta 1700 uzņēmuma darbiniekiem mājas biroju tehniskā nodrošinājuma iegādei, ļaujot modernizēt uzņēmumu un 2021. gada pirmajā pusgadā piedzīvot digitālā servisa īpatsvara kāpumu līdz 30,1% globāli un līdz 55% Latvijas tirgū. Pieņemot modernizācijas izaicinājumus, uzņēmums ir kļuvis spēcīgāks.

Attālinātā darba apstākļos pieaug komunikācijas un līdzsvarotas atpūtas nozīme

Kā liecina pētījums par attālināto nodarbinātību Latvijā, starp lielākajiem izaicinājumiem darbiniekiem 32,3% gadījumu tiek atzīmēts komunikācijas trūkums ar darba kolēģiem, savukārt 18,6% vēlētos apmeklēt semināru par attālinātā darba organizēšanas principiem produktivitātes paaugstināšanai. Starp attālinātā darba produktivitāti veicinošajām priekšrocībām Latvijas iedzīvotāji visbiežāk min ceļā ietaupīto laiku (37,5%) un iespēju patstāvīgi plānot darba ritmu (37,5%). Savukārt kā būtiskākos ieguvumus – naudas (37,4%) un laika (29,3%) ietaupījumu un iespēju mazāk uzmanības veltīt ārējam izskatam (28,3%). Uzskatu, ka nozīmīgi ir visi minētie faktori. Uzņēmumiem nepieciešams pievērst uzmanību iekšējās kārtības izstrādei jaunajā laikmetā, izstrādājot "rokasgrāmatas", kas atvieglotu jauno darbinieku iekļaušanos kolektīvā un specifisko darba procedūru apgūšanu, jo, strādājot attālināti, nav iespējams būt blakus un apmācīt, paskaidrojot klātienē.

Rūpējoties par darbinieku psihoemocionālo līdzsvaru un darba spēju uzturēšanu attālinātā darba apstākļos, pētījumā aptaujātie iedzīvotāji rosina darba devējiem padomāt par attālinātas neformālās atpūtas iespējām kolektīva saliedēšanai. 30% uzskata, ka piemērotākie ir erudīcijas konkursi un viktorīnas, 25,7% – sportiskas sacīkstes, izmantojot viedtālruņu specializētās aplikācijas, bet 17,1% – kulinārās meistarklases. Ar sporta aplikāciju palīdzību ir iespējams ne vien salīdzināt iesaistīto rezultātus, bet arī tos komentēt un nodrošināt labākajiem motivējošas balvas.

"Kantar" pētījums, kas veikts 2018. gadā, liecina, ka "profesionālo izdegšanu" ir piedzīvojuši 48% Latvijas nodarbināto.ii Profesionālās izdegšanas sindroms ir tieši saistīts ar nepietiekamu atpūtu, ko spēj nodrošināt tikai līdzsvars starp pasīvo un aktīvo atpūtu, ļaujot darbiniekiem restartēties un sagatavoties jaunam darba cēlienam. Pareizas un pilnvērtīgas atpūtas jautājums sevišķi izaicinošs kļūst laikā, kad attālinātā darba apstākļos samazinās nepieciešamība pārkāpt mājas slieksnim. Galu galā arī tālruņa zvans vismaz reizi nedēļā savam tiešajam padotajam ar dažiem jautājumiem par noskaņojumu un ģimenes dzīvi attālinātā darba apstākļos var dot daudz. Rūpējoties par saviem darbiniekiem, mēs parūpējamies arī par mūsu uzņēmuma nākotni.

i "Grenkes" pētījumā par attālināto nodarbinātību Latvijā, kas norisinājās šā gada augustā, tika aptaujāti 1009 respondenti vecumā no 18 līdz 55 gadiem visā Latvijā, aptverot Rīgu, Pierīgu, Kurzemi, Vidzemi, Zemgali un Latgali. Pētījuma ietvaros tika aptaujātas 510 sievietes un 499 vīrieši.

ii Darbinieku vidū iezīmējas profesionālās "izdegšanas" problēma, https://www.kantar.lv/newsletters/tnsab55/darbinieku-vidu-iezimejas-profesionalas-izdegsanas-problema/.