APPC: Maldināšana – Latvijas gadījums Nr. 34

"Carthago delenda est!" Kartāgai ir jākrīt! Vēsturiski teiciens radās, kad Romas karavadonis un valstsvīrs Marks Porcijs Katons Vecākais katru savu runu, neskatoties uz tās tematiku, noslēdza ar vārdiem: "Papildus minētajam domāju, ka Kartāgai ir jābūt iznīcinātai!" ("Ceterum censeo Carthaginem esse delendam") Mūsdienās šo teicienu lieto, kad vēlas norādīt uz personu, kura nepārtraukti aicina uz vienu uz to pašu darbību, neskatoties uz apstākļiem un citiem šī brīža aktuālajiem jautājumiem. Varētu runāt ar par to, ka "jānomaina vecā plate".

Kā jau vairākus gadus esam novērojuši, Krievijas politiķi, diplomāti un propagandisti neplāno mainīt plati un, lai arī ar kādu globālu vai lokālu izaicinājumu nesastaptos Latvija, no austrumiem pārsvarā atskanēs kritika un meli. Ziema vai vasara, Krievijas maldinātāji nepagurstoši runā par NATO kā agresīvu aliansi, kura acīmredzami gatavojas uzbrukt Krievijai – ielenktajam cietoksnim. Papildus šim naratīvam ir vesela gūzma citu, tikpat bieži kultivētu. Nāk klāt tikai jauni iegansti un tēmas. Pašlaik topa augšgalā, protams, ir Rietumu vājums un visāda veida neveiklība, sastopoties ar Covid-19, iepretim lieliskajam Krievijas menedžmentam un minētajām spējām tikt galā ar epidēmijām. Tā kā Latvija ir Rietumi, tad tiek arī mums. Un mēs varam darīt vienalga ko – ja darīsim maz, tad teiks, ka esam vieglprātīgi, ja daudz – tad paranoiski.

Raksts tapis Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) analītisko materiālu sērijā, kuras mērķis ir atklāt maldināšanas piemērus interneta portālu saturā, tos atspēkot un izskaidrot maldināšanas metodes.

Maldināšana: Tīmekļvietne "sputniknewslv.com" 2020. gada 2. februārī publicēja rakstu "Koronavīruss "palīdzēs": kā Latvija apdraud Krieviju". Kamēr Pasaules Veselības organizācija paziņo par ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā, Latvijas varasiestādes demonstrē neticamu mieru, lai neteiktu – fatālismu. Spriežot pēc visa, Latvija šajā sakarā negrasās darīt neko. Ņemot vērā to, ka Krievijai ir spēcīga veselības aprūpes sistēma, tai arī nāksies palīdzēt kaimiņvalstīm – vai nu ar naudu, vai arī ar speciālistiem. "Sputnik" slavē Krievijas veselības sistēmu: "Visā pēcpadomju teritorijā tikai Krievijai ir spēcīga veselības aprūpes sistēma, tātad tai nāksies kaut kā palīdzēt kaimiņvalstīm – vai un ar naudu, vai arī ar speciālistiem. Tas skar arī Latviju, kur, spriežot pēc visa, vispār neko negrasās darīt. [..] Būtībā tā ir fakta konstatācija, ka Latvija iespējamai koronavīrusa epidēmijai vienkārši nav gatava un arī nevēlas gatavoties."

Atspēkojums: Raksts tapis februāra sākumā, kad vīrusa izplatība starptautiski tikai sāka pieņemties spēkā. Krievijas propagandisti jau sāka "piešaudi" – pirmo vēstījumu un interpretāciju izplatīšanu, kas mēneša laikā sasniedza lielāku intensitāti un apjomu. ES Austrumu stratēģiskās komunikācijas operatīvās grupas projekta "EUvsDisinfo" ietvaros pētnieki, balstoties uz apkopotajiem datiem, ir izveidojuši noteiktu vēstījumu laika līkni, kur redzama viltus ziņu un sazvērestības ideju pielāgošana aktuālajai situācijai. Janvāra beigās pirmie dezinformācijas vēstījumi bija saistīti ar ASV apsūdzēšanu Covid-19 radīšanā un mērķtiecīgā izmantošanā pret ASV. Propagandistiem nerūp, ka ASV pašas cieš no pandēmijas sekām, tām vīrusa izplatīšanās nodara lielu kaitējumu. Maldinātāju paziņojumi par to, ka vīruss ir radīts tajās pašās britu laboratorijās, kur inde, ar kuru uzbruka Skripaļiem, kā arī vēstījums par to, ka vīrusu radījuši Latvijas biologi un farmaceiti, sekoja vēlāk.

Avots: https://euvsdisinfo.eu/disinformation-can-kill/

Koronavīrusa izplatība tiek izmantota, lai konstruētu versiju par to, ka Latvija nav spējīga risināt liela mēroga problēmas bez Krievijas atbalsta un labvēlības. "Sputnik" rakstā ir atsauce uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) satraukumu par vīrusa uzliesmojuma varbūtību valstīs ar neattīstītu veselības aprūpes sistēmu. Publikācijā ir pausts viedoklis, ka, salīdzinot visas bijušās padomju republikas, spējas apkarot epidēmiju piemīt tikai Krievijai. Latvijas iedzīvotāji daudz tiekas ar paziņām un radiem Krievijā, tāpēc epidēmijas izplatīšanās Latvijā esot drauds Krievijai. Kremļa ārpolitiku apkalpojošais "Sputnik" piedāvā "glābt" Latviju: "Šajā sakarā tieši Krievijai, kamēr tur, Briselē, domās, jāpalīdz Latvijai ar speciālistiem un, iespējams, arī ar mērķa finansējumu, lai ātri izveidotu Baltijas republikās koronavīrusa izplatīšanās novēršanas sistēmu." Saukt Latviju par "republiku" nav juridiski nepareizi, tomēr "Sputnik" izpildījumā tas ir darīts ar mērķi radīt asociācijas ar Padomju Savienību, kad Maskava "rūpējās" par "brālīgajām nomalēm". Parūpēsies arī tagad.

Apgalvojums, ka Latvija demonstrē "neticamu mieru", neatbilst patiesībai. Atbildīgās iestādes Latvijā ir veikušas virkni pasākumu, tajā skaitā sabiedrības informēšanu, lai pēc iespējas ierobežotu koronavīrusa izplatību valstī. Vērtējot Krievijas it kā lielās spējas apkarot epidēmiju, ir jāņem vērā, ka veselības aprūpes, līdzīgi kā citu jomu, attīstība lielajā Krievijā ir nevienmērīga: Maskava un Sanktpēterburga stipri atšķiras no reģioniem. Krievijas menedžmenta tradīcijas un virkne sociālo problēmu, un korupcija nav labi priekšnosacījumi jebkuru lielu problēmu risināšanā. Viens no Krievijas dezinformācijas kampaņas mērķiem ir stiprināt Krievijas tēlu starptautiskā līmenī, tāpat kā Vladimira Putina varas efektivitāti valsts iekšienē. Tāpēc maldinošajās publikācijās regulāri lasāmi vēstījumi par Krievijas spēju tikt galā ar situāciju pašas spēkiem un rietumvalstu nespēju tikt galā ar saviem izaicinājumiem.

Maldināšana: Tīmekļvietne "lt.sputniknews.ru"7. februārī publicēja rakstu "Valsts domē atgādināja, kā KF reģioni "baroja" Baltiju (Pribaltiku) PSRS gados". Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins paziņoja: "Ir jāuzņemas atbildība par tiem 70 gadiem, kad mēs, Krievijas reģioni, barojām Baltiju, Ukrainu, citas republikas un iztīrījām no šiem krievu apgabaliem visu, radot tur rūpniecību, mācot valodu un daudzas citas lietas."

Atspēkojums: Krievijas augstā amatpersona Vjačeslavs Volodins ciniski melo par PSRS okupācijas sekām Baltijā. Viņš vaino Baltijas valstis, ka tās ir par daudz ņēmušas un tāpēc Krievijas reģioni bija tik sliktā stāvoklī 1991. gadā. Pirmkārt, Volodins ir nepareizi saskaitījis gadus, Baltijas valstis bija padomju okupācijā 50, nevis 70 gadus. 20. gadsimta 20. un 30. gados baltiešu dzīves līmenis bija daudz augstāks nekā PSRS. Padomju kolektivizācija ne tikai sagrāva Latvijas pirmsokupācijas posma labās pozīcijas lauksaimniecības produkcijas ražošanā Eiropā, bet sagrāva arī ierasto Latvijas lauku saimniekošanu, viensētu kultūru un demoralizēja lauku dzīves vidi, vairojot alkoholismu un citas sociālās problēmas kolhozos. Cilvēku deportācijas, cilvēkkapitāla graušana, pilsētvides un lauku ainavas degradācija, Padomju armijas radītās ekoloģiskās problēmas – tā ir tikai maza daļa no visas PSRS "palīdzības" Baltijas valstīm. Atgādināsim, ka slavētā padomju rūpniecība Latvijā ap 70% bija saistīta ar PSRS militāro kompleksu, nevis cilvēku dzīves kvalitātes celšanu. Un tā rūpniecība Latvijā, kas bija kaut cik līmenī (PSRS atskaites sistēmā), tāda bija, nevis pateicoties Maskavas komunistu varai, bet neskatoties uz to.

2016. gadā vēstures zinātņu doktors Gatis Krūmiņš veica pētījumu "PSRS okupācijas varas investīcijas Baltijas valstu ekonomikā – mīti un realitāte", kurā, pētot okupācijas laika dokumentus, secināja, ka PSRS režīms no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm ir saņēmis vairāk, nekā tajās ieguldījis. Neskatoties uz to, ka daudzi padomju saimniekošanu atmaskojoši dokumenti ir noslepenoti Krievijas arhīvos, Krūmiņam ir izdevies atrast pietiekamu PSRS Valsts bankas filiāļu grāmatvedības dokumentu bāzi, lai konstatētu, ka Latvijas teritorijā laikposmā no 1946. līdz 1990. gadam no PSRS budžeta tika iztērēti 24,684 miljardi rubļu, taču republikas teritorijā PSRS guvusi ienākumus 40,645 miljardu rubļu apmērā. Latvijā šajā laikposmā tika iztērēts daudz mazāk, nekā iegūts. Krūmiņš raksta: "Aprēķini apgāž PSRS laikā veidoto un joprojām uzturēto mītu par PSRS investīcijām Latvijā un Baltijas valstīs kopumā un pierāda gluži pretējo – Latvija un arī Baltijas valstis kopumā bija PSRS ekonomikas donores." Pētījumā secināts, ka no okupētās Latvijas Republikas teritorijā iegūtajiem ienākumiem segti arī militārā un represīvā aparāta tēriņi. Turklāt liela daļa no Latvijā gūtajiem ieņēmumiem tika tērēta citās padomju republikās.

Var teorētiski pieņemt, ka liela daļa Krievija iedzīvotāju un politiķu nezina, ka Baltijas valstis pat ar sagrautu tirgus ekonomiku okupācijas periodā bija donores pārējai Padomju Savienībai, tomēr ir viennozīmīgi skaidrs, ka Vladimira Putina autoritārais režīms neļaus mūsdienās Krievijā izplatīt patiesību par PSRS vēsturi un notikumiem Baltijā, jo tas būtu pretrunā ar vēstures falsifikāciju Krievijā, kas jau vairākus gadus tiek īstenota Kremļa uzdevumā.

Maldināšana: Tīmekļvietne "sputniknewslv.com" 3. februārī publicēja rakstu "Bērni ir drošībā. Un kā ir pārējiem? Kurš uztraucas par latviešu jaunsargiem ar automātiem." ANO Bērnu tiesību komiteja jau sesto gadu pieprasa Latvijai atskaiti par to, kā valsts novērš nepilngadīgo piedalīšanos militārās darbībās. Latvijā ir militarizēta jauniešu zemessardze "Jaunsardze", kur bērniem māca militārās darbības taktiku. Valstī, kur tevi dēvē par piekto kolonnu, jebkurš cilvēks ar ieroci rokās spēj piešķirt lielāku uztraukumu tavai pasaules uztverei. Aizsardzības ministrijā ir jāsaprot, ka kara gadījumā pusaudzis ar ieroci un maskēšanās tērpā ir pretinieks un mērķis. Ātrās pagatavošanas lielgabala gaļa.

Atspēkojums: Oksanas Pihas pieminētajai ANO Bērnu tiesību komitejai nav nekāda pamata uztraukties par Latvijas bērnu iesaisti bruņotos konfliktos, jo bērni un pusaudži netiek iesaistīti tādos un netiek plānots tos iesaistīt nākotnē. Tas, ka pusaudži iegūst patriotisko audzināšanu, apgūst ar valsts aizsardzību saistītas iemaņas, nenozīmē, ka viņi tiek gatavoti karadarbībai savā vecumā. Daļa no Jaunsardzes pusaudžiem, iespējams, nākotnē kļūs par Latvijas kareivjiem, un varam tikai priecāties, ka jaunieši jau agri ir sapratuši, kur vēlas specializēties un ar kādu darbu saistīt savu profesionālo karjeru.

Oksana Piha raksta: "Ticiet man, valstī, kur tevi dēvē par piekto kolonnu, jebkurš cilvēks ar ieroci rokās spēj piešķirt lielāku uztraukumu tavai pasaules uztverei un veicināt tavu paranoju." Ja kāds te arī mēģina iesēt bailes un paranoju, tad tā ir pati Piha un "Sputnik" ar savu rakstu. Piha turpina: "Ja ir ierocis un ir mērķis, tātad ir ienaidnieks. Latvijā ģeopolitiskais pretinieks ir, skaidrs, kurš, nerādīsim ar pirkstu. [..] Turklāt tāpēc, ka Latvijā daudzi patriotiski noskaņotie aktīvisti atklāti dēvē Krieviju par potenciālo agresoru, savukārt krievvalodīgos Latvijas iedzīvotājus – par piekto kolonnu. Un britu televīzijas un radio korporācija BBC, atceros, pat uzņēma filmu par to, kā Trešais pasaules karš sākas Latvijas austrumu rajonos tādēļ, ka tajos dzīvo pārāk daudz krievvalodīgo..." Te redzams, ka "Sputnik", kā jau ierasts, visu samet kopā, gan jauno, gan veco. Tiek dots mājiens, ka Latvijā dzīvojošajiem krieviem ir jābaidās no skolēniem, kuri uzbruks viņiem ar automātiem... Vai ir kaut mazākais iemesls pieļaut, ka šāda pavēle varētu tikt dota pusaudžiem, kuri nemaz nedien militārajā dienestā? Vai bērni varētu sacelties pret instruktoriem un meklēt ceļu ar ieročiem rokās uz Latgali, lai uzbruktu krievvalodīgajiem, uz ko dod mājienus Krievijas ārpolitiku apkopojošais "Sputnik"? Tas ir absurds, tomēr maldinātājus loģika nesatrauc. Jo trakāk, jo labāk.

Piha iet vēl tālāk, salīdzinājumam minot ISIS izmantotos bērnus terorisma veikšanā: "Pirms dažām dienām ziņoja – astoņus gadus vecs zēns no ISIS kameras priekšā izpildīja nāves sodu nigērietim. [..] Nē, protams, pie mums nav ne Sjerraleone, ne Nigērija. Taču esmu pārliecināta, ka Nigērijas ISIS grupējumā ir savi politiskie darbinieki, kuri atbild par jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu." Kāds sakars ISIS ar Latvijas pusaudžu patriotismu? Nekāds, bet Piha saredz līdzības un vēl piebilst: "Līdzīgi kā, starp citu, neviens neieklausās Latvijas krievos, kad viņi apgalvo, ka ir šīs valsts patrioti un vienkārši vēlas, lai viņu bērni mācās viņu dzimtajā valodā." Autore savās "loģiskajās" konstrukcijās aiziet tik tālu, ka ataino Latvijas krievus kā upurus, kuri tikai vēlas mācību procesu krieviski, bet latviešu pusaudži tiek gatavoti viņiem uzbrukt par to... Citādi nav izskaidrojams tas, ka abas lietas ir saliktas vienkopus "Sputnik" rakstā. Atbildēt uz to nozīmētu nolaisties līdz neprāta līmenim; kā zināms, nav vērts, jo Krievijas propagandisti tajā līmenī ir sevišķi meistarīgi.

Tālāk – vairāk. Piha raksta par pilsoņu kara draudu un atgādina, ka pirms kāda laika Jaunsardzes rīkotajā nometnē tika uzņemti ukraiņu bērni. Tātad Latvijas jaunsargi gatavo ukraiņus "pilsoņu karam". "Sputnik": "Bet šajā valstī taču notiek pilsoņu karš." Nē, Krievija īsteno agresiju pret Ukrainu, nelikumīgi anektēja Krimas pussalu un īsteno diskrimināciju pret tur dzīvojošajiem tatāriem. Atgādināsim lasītājiem, ka Krievijas maldinātāji jau pauda nepatiesību par ukraiņu bērnu viesošanos Latvijā 2019. gada augustā. Piedāvājam APPC teksta fragmentu no "Atmaskošanas Nr. 28": "Laikā no 29. jūlija līdz 2. augustam Latvijā – Jaunsardzes centra organizētajā nometnē – Rēzeknes novadā viesojās trīsdesmit Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērni. Galvenais šīs nometnes mērķis ir sniegt morālu atbalstu bērniem, kuriem kāds no ģimenes locekļiem ir cietis vai joprojām atrodas karadarbības rajonos. Bērniem, kuri ir zaudējuši vecākus karā, ir vairāk nekā nepieciešams atbalsts un pozitīvas emocijas. Latvijas mediju uzrunātie ukraiņu bērni teica, ka viņiem šis ir pirmais ārzemju brauciens. LSM raksta, ka bērni ir bijuši pozitīvi satraukti, vēlējušies iepazīt Latviju un gūt šeit jaunus iespaidus. [..] Jaunsardzes nometnes rīkotājiem ukraiņu bērni atzina, ka no ekskursijām Latgalē viņiem visvairāk palika atmiņā Aglonas Romas katoļu bazilika un piedzīvojumu parks "Daugavpils Tarzāns"." Savukārt Krievijas maldinātāji šo pašu notikumu ietērpa sekojošos virsrakstos: "Latvija sniedza ukraiņu skolniekiem naida nodarbības", "Lietuva un Latvija gatavo atbraukušos ukraiņu bērnus armijai" un "Latvija palīdz ukraiņu bērniem ar rusofobiju".

Raksta noslēgumā Piha biedē jaunsargu vecākus, it kā kara laikā viņus kāds grasītos sūtīt karot: "Un ja nu rīt sākas karš? [..] Aizsardzības ministrijā ir jāsaprot, ka kara gadījumā pusaudzis – tas ir pusaudzis, bet pusaudzis ar ieroci un maskēšanās tērpā – tas ir pretinieks un mērķis. Ātrās pagatavošanas lielgabala gaļa." Kopumā jāsecina, ka šī "Sputnik" raksta mērķi ir: 1) diskreditēt jaunsardzi; 2) kultivēt bailes Latvijā un jo sevišķi Latgalē; 3) biedēt vecākus, kuru bērni ir Jaunsardzē. Bērnu tematika ir tā, kas ātri piesaista vecāku īpašu uzmanību.

Maldināšana: Tīmekļvietne "lv.sputniknews.ru" 10. februārī publicēja rakstu "Lavrovs izstāstīja par Krievijas atbildi NATO mācībām "Defender Europe"". NATO virzība uz austrumiem rada jaunas problēmas saistībā ar stratēģisko stabilitāti Eiropā. NATO savās mācībās iesaista arī neitrālās valstis, tādā veidā faktiski veidojot "militāro Šengenas zonu". Visas šīs spēles ir bīstamas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka Krievija atbildēs NATO militārajām mācībām "NATO Defender Europe – 2020", kuru ietvaros vairākās Eiropas valstīs tiks izvietoti tūkstošiem ASV armijas tehnikas vienību un vairāk nekā 20 tūkstoši amerikāņu karavīru.

Atspēkojums: Publikācijā manipulatīvā veidā tiek pasniegta informācija par NATO plānotajām militārajām mācībās "Defender 2020", tās uzdodot par apliecinājumu NATO it kā agresīvajiem nolūkiem un "virzībai uz austrumiem". Taču realitātē NATO aizsardzības pasākumi, tajā skaitā militārās mācības, ir reakcija uz Krievijas agresīvo ārpolitiku un militārajām avantūrām tās kaimiņvalstīs. Publikācijā apzināti tiek sajauktas sekas ar iemesliem. Tajā ir pausts: "NATO kustība uz austrumiem ir radījusi problēmas Eiropas stratēģiskajai stabilitātei, notiek NATO un ES saaugšana [..]." Uz šo Krievijas vēsti vēlamies atbildēt, ka NATO paplašināšanās "uz austrumiem" ir vairojusi drošību, jo kopš 2004. gada Baltijas jūras reģions ir kļuvis par vienu no drošākajiem un stabilākajiem reģioniem pasaulē. Ja Krievijas amatpersonas godīgi runātu par to, kas tiešām ir noticis, nevis ir kultivēts virtuālajā pasaulē, tad tām būtu jāatzīst, ka Baltijas valstis kā kaimiņvalstis ir liela Krievijas veiksme, nevis apdraudējums. Valstis ar tirgus ekonomiku, demokrātiju un likuma varu ir droši un prognozējami kaimiņi, kuriem nav uzbrukšanas plānu, no tām nav paredzamas bēgļu straumes, ir tikai vēlme īstenot normālas kaimiņattiecības. Savukārt Krievija ar separātisma kultivēšanu, tiešu iejaukšanos kaimiņvalstu iekšējās lietās un valstu teritoriju sagrābšanu ir vairojusi nedrošību Moldovā, Gruzijā un Ukrainā. Reģiona drošība ir mazināta tieši Kremļa ārpolitikas dēļ, kas lika NATO dalībvalstīm spert soļus savu aizsardzības spēju stiprināšanas virzienā.

Vārdu kopa "NATO kustība uz austrumiem" ir pareiza pēc burta, bet ne pēc gara, jo procesu būtību precīzāk aprakstītu vārdi "Centrāleiropas un Ziemeļaustrumeiropas valstu kustība uz Rietumiem", jo ne jau NATO klauvēja 90. gados pie mūsu durvīm, bet gan mēs paši klauvējām pie efektīvākās drošības alianses durvīm, jo neuzticējāmies demokrātiskā tranzīta neatgriezeniskumam Krievijā. Nebūs lieki piebilst, ka mums bija taisnība. Tāpat arī publikācijā iekļautie vārdi "problēmas Eiropas stratēģiskajai stabilitātei" ir Krievijas agresijas pret Ukrainu sekas. Vārds "stratēģiskais" dažkārt tiek lietots kā vārda "ģeopolitiskais" aizvietotājs. Visdrīzāk arī šajā gadījumā, un tāpēc vietā ir jautājums: vai Eiropai ir jāuztraucas par to, ka ar šīm NATO mācībām ir izaicināta Kremļa ideja par tā "tiesībām" kontrolēt savas "ekskluzīvo interešu zonas" valstis? Atbilde ir noliedzoša, jo nevienai valstij nav ekskluzīvu tiesību valdīt pār savām kaimiņvalstīm.

