Āris Jansons: Amerikāņu un krievu sarokošanās

ASV un Krievijas prezidentu telefona saruna pārtraukusi vairāku mēnešu pauzi, kas divu kodollielvalstu augstākā līmeņa dialogā bija iestājusies pēc neveiksmīgās galotņu tikšanās Helsinkos. Pasaules notikumu vērotāji atceras, ka spert tuvināšanās soli pēc tam, pērn novembrī G20 samitā Argentīnā, abiem prezidentiem neizdevās. Pēc incidenta Kerčas šaurumā, kad Krievijas bruņotie spēki sagrāba trīs Ukrainas kuģus, Donalds Tramps no tikšanās atteicās.

Pēc turpat pusgadu ilgušās starpvalstu apsaukāšanās divu prezidentu pusotru stundu ilgušo telefona sarunu ne viens vien apskatnieks nosauca par negaidītāko notikumu abu valstu attiecībās pašreizējās ASV administrācijas laikā.

Trampa un Putina bezkontakta kontakts varēja notikt, pateicoties tam, ka Savienoto Valstu speciālā prokurora Roberta Millera vadītā izmeklēšanas komisija neuzgāja pierādījumus Donalda Trampa iespējamiem sakariem ar Krieviju 2016. gada priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Baltā nama saimnieks ir uztvēris šo slēdzienu kā zaļo gaismu Vašingtonas un Maskavas attiecību temperatūras maiņai. Piezvanot Putinam, Tramps arī mēģinājis pārbaudīt, cik nopietnu pretestību viņam gatavi sagādāt oponenti jaunas prezidenta vēlēšanu sacensības priekšvakarā. Galu galā, Tramps par galvenajiem draudiem Savienotajām Valstīm uzskata Irānu un Ķīnu, nevis Krieviju, lai gan mīl uzsvērt, ka viņa administrācija pret Maskavu izturoties stingrāk nekā iepriekšējie kabineti.

Tramps un Putins telefona sarunā vienojās par ASV valsts sekretāra Maika Pompeo braucienu uz Maskavu. Šajās dienās notiekošās augstā diplomāta vizītes rezultāti savukārt parādīs arī to, cik reālas ir abu valstu prezidentu jaunas tikšanās izredzes.

Trampa un Putina tālruņa sarunā pārrunāto tematu uzskaitījums spoguļattēlā parāda Pompeo sarunās apspriežamos jautājumus: ASV, Krievijas un Ķīnas kodollīguma noslēgšanas iespēja, stāvoklis Venecuēlā, Ukrainā, Korejas pussalā, ASV un Krievijas tirdzniecības apjoma palielināšanas ceļi. Redzēsim, vai vēlreiz tiks skarts jautājums par speciālā prokurora Millera izmeklēšanas rezultātiem.

Tas, ka ASV prezidents vairākas dienas turpināja rosīgi komentēt tālruņa sarunu ar Putinu, liecina, ka vismaz viņš ir noskaņots arī uz Pompeo vizītes "taustāmu" rezultātu. Tramps vada Savienotās Valstis kā biznesmenis un lolo cerības uz to, ka par spīti ASV un Krievijas starpvalstu attiecību degradācijai, divu prezidentu starpā pastāv personīgas simpātijas un lietišķa mijiedarbība.

Līdz Trampa un Putina telefoniskajai domu apmaiņai abu pušu nostāja Venecuēlas lietās izskatījās nesamierināma. Pompeo pārmeta Maskavai "destabilizējošu lomu" šajā Latīņamerikas valstī, bet cits augsts diplomāts Džons Boltons uzsvēra krievu militārpersonu atrašanos Venecuēlā, brīdinot, ka tas neuzlabos savstarpējās attiecības. Tikmēr Tramps atstāstīja, ka Putins apsolījis neiejaukties Venecuēlas krīzē un vēloties, lai tur risinātos "kaut kas pozitīvs."

Okeāna viņā pusē sagaida, ka Pompeo pieprasīs Krievijai atteikties no Venecuēlas galvas Nikolasa Maduro režīma atbalstīšanas, ieskaitot atteikšanos no komerciālajām saistībām pret Venecuēlas valsts naftas kompāniju PDVSA. Pompeo ceļasomā acīmredzot ir arī sankciju pastiprināšanas draudi pret Krievijas enerģētikas uzņēmumiem, ja tie darbosies kā glābšanas mehānismi attiecībā uz PDVSA un Maduro. Piemēram, "Rosneftj", kas ir PDVSA partnere virknē projektu, pēc ASV sankciju pasludināšanas turpina saņemt jēlnaftu no šī Venecuēlas uzņēmuma.

Grūti gan noticēt, ka pēc amerikāņu prasības Kremlis ar vieglu sirdi steigs nodot savu enerģiski atbalstīto Latīņamerikas sabiedroto. Tomēr Venecuēla nav temats, kurā abas puses nevēlētos panākt spriedzes mazināšanos un kurā kaut sīki solīši domstarpību gludināšanai nebūtu iespējami.

Paradoksāli, bet sarunu panākumus globāli būtiskākajā jautājumā par bruņojuma kontroli iztēloties ir grūti. Eksperti pat lēš, ka tad, ja stratēģiskā bruņojuma kontrole kļūs pa galveno Pompeo vizītes tematu, abām pusēm neko sarunāt neizdosies. Lai gan ASV Valsts departaments pasvītro, ka ar ārlietu resora galvas vizīti Vašingtona cer uzlabot attiecības ar Maskavu, nav skaidrs, kā amerikāņi grasās to izdarīt, ja bruņojuma jautājumos ir paredzams strupceļš.

Baltā nama saimnieks ir skaidri licis noprast, ka viņš vēlas bruņojuma kontroles līgumu, kas nekopētu pagājušā gadsimta 70.un 80.gadu stāvokli, bet atbilstu mūsdienu īstenībai. Vašingtonas redzējumā jaunajām saistībām ir jāaptver plašs valstu loks un bruņojuma spektrs.

Maskavas skatījumā runāt par bruņojuma kontroli ar ASV ir ļoti sarežģīti tādēļ, ka Tramps īsteno kursu uz Savienoto Valstu militāro varenību iegrožojošu starptautisko līgumu atcelšanu. ASV izstājās no Līguma par vidējas un mazas darbības rādiusa raķetēm un neatbild uz Maskavas priekšlikumu pagarināt trešo Līgumu par uzbrukuma ieroču samazināšanu (START III). Šā līguma darbība beidzas 2021. gada februārī, un ja tuvākajā laikā puses nevienosies par tā pagarināšanu, vēlāk izdarīt to būs daudz sarežģītāk.

Maskavai paustie amerikāņu priekšlikumi augšminēto divu svarīgāko bruņojuma līgumu kontekstā iekļaut Ķīnu, - kam nav perspektīvas Pekinas pašreizējās nostājas dēļ, - norāda uz ASV administrācijas vēlmi zondēt augsni un sagaidīt Maskavas un Pekinas skaidru reakciju.

ĶTR ārlietu resora pārstāvis paudis, ka Ķīna neplāno piedalīties sarunās par iespējamu trīspusēju kodoldarījumu. Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija norādījusi, ka Maskava "ir atvērta esošo problēmu pārvarēšanas ceļu meklējumiem un konstruktīva dialoga veidošanai ar Vašingtonu, ieskaitot konkrētu priekšlikumu izskatīšanu, attīstot Donalda Trampa paziņojumus par jaunu kodolatbruņošanās līgumu."

No amerikāņu mediju vēstīm noprotams - ASV prezidents paredz, ka Vašingtonas un Maskavas saprašanās uzlabošanās Kremlim liks kaut nedaudz atkāpties no tuvināšanās ar Pekinu, kas kategoriski nepatīk Baltajam namam.

Vienā no jaunākajiem Twitter ierakstiem Tramps paudis, ka saredz "milzīgu potenciālu labām/lieliskām attiecībām" ar Krieviju. Būdams uzticīgs savai uzņēmēja stratēģiskajai domāšanai, viņš būvē plānus jau 2020. gada prezidenta vēlēšanu kontekstā un vēlas gūt kādu nebūt diplomātisku panākumu - izmantojot izdevību, ar Krievijas atbalstu, - pat ja runa nebūtu tieši par abu lielvalstu savstarpējām attiecībām.