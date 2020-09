Selmas Lāgerlēvas sacerējuma varonis Nilss Holgersons ceļojumā ar meža zosīm piedzīvoja daudz neparasta un saprata, cik daudz nozīmē draudzība, labsirdība un savstarpēja izpalīdzība. Vai ko jaunu pēc brīnumainās izglābšanās, kas sekojusi pēc neparastā ceļojuma no Krievzemes Omskas uz "Charite" slimnīcu Berlīnē, būs sapratis Krievijas (laikam gan pašlaik slavenākais) blogeris jeb "personāžs", kā viņu parasti dēvē lielās kaimiņvalsts varas pārstāvji?

Tūlīt pēc atlabšanas no komas un piecelšanās gultā sēdus vien retais varētu paust nodomu atgriezties turp, kur noticis viņa slepkavības mēģinājums. Šobrīd redzamākais Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs tā izdarījis. Pirmajā brīdī prātā iešaujas jautājums, vai no saindēšanas vēl galīgi neatkopies slimnieks spēj reāli novērtēt visas šāda lēmuma nokrāsas. Vismaz viens no "Novičok" klases nervu paralītiskās vielas izgudrotājiem ir lēsis, ka cietušā opozicionāra "atjaunošanās" varētu ilgt veselu gadu. Vai Navaļnijs apzinās, cik svarīga valstij un viņam pašam kļūs atgriešanās Krievijā? Vai apzinās to, ka pēc atgriešanās dzimtenē nekas netraucēs vēlreiz mēģināt viņu nonāvēt? Tad, pēc veiksmīgāka atentāta, vietējie ārsti atkal varētu sacīt, ka vainīga vielmaiņa vai saules dūriens. Atcerēsimies, Krievijas propagandas kanāla RT galvenā redaktore Margarita Simonjana, padzirdējusi par Navaļnija saindēšanu, steidza paust, ka notikušais izskatoties pēc hipoglikēmijas (pazemināta cukura daudzuma asinīs) gadījuma – no tās nomirusi viņas krustmāte. Lai izvairītos no šāda gala, Simonjana allaž līdzi nēsājot "Raffaello" šokolādes bombongu.

Kā uzzinām jau pēc Navaļnija pamošanās, viņam pieticis ar nervu paralītiskās vielas apsmērētu minerālūdens pudeli Omskas viesnīcā. Šo trauku viņa līdzgaitniece atgādājusi uz Vāciju, kur tas secināts. Šī sieviete un citi opozicionāra ceļabiedri nu pakļauti Krievijas iestāžu apsūdzībai par "lietišķo pierādījumu izvešanu no valsts" – lai gan Maskava ietiepīgi paudusi, ka Navaļnija saslimšanas izmeklēšana neesot nepieciešama.