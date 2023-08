Āris Jansons: Kritiens uz Mēness. Atvadu vārdi metāla aparātam

Tas, ka Tu nogāzies uz Mēness un sašķīdi, "Luna-25", nenozīmē, ka Tu nedarīji to, ko varēji. Ne jau viss dzīvē ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Tev izdevās izlidot no Zemes orbītas, ieraudzīt Mēnesi tiešā tuvumā un tad, vairs pašai negribot, zibenīgi saskarties ar to. Paldies, ka pēc pietuvošanās Tavas kameras vēl paspēja nosūtīt pirmos Zemes un Mēness virsmas attēlus.

Gleznaināk vērtējot, Tavs kritiens ir apliecinājis arī, ka tehniskas ietaises var iet bojā no gaidīšanas noguruma. Tavs pirmais starta datums bija noteikts jau pirms vienpadsmit gadiem. Tavs mundrums jo sevišķi strauji sāka vīst pēc tam, kad pērn Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA) pārtrauca Mēness programmas sadarbību ar Krieviju pēc kara sākšanas. Pagājušā gada maijā no jauna paredzētā palaišana tika atlikta Krievijai tās izraisītā kara dēļ noteikto sankciju rezultātā, kad pietrūka svarīgi tehnoloģiju komponenti no Eiropas.

Maskava ar Tavu misiju vēlējās atjaunot Krievijas kā nopietnas kosmosa izpētes lielvalsts prestižu, turpināt kādreizējos Padomju Savienības panākumus kosmosā. Bet Padomju Savienības nav, un nav arī šādu panākumu. Pēcpadomju Krievijas vienīgās iepriekšējās robotu misijas kosmosā, abas mērķētas uz Marsu, beigušās neveiksmīgi.

Līdztekus vēsturiski pirmajai nolaišanās reizei Mēness dienvidu polā, Tavi panākumi būtu bijuši arī Krievijas zinātnisko un inženiertehnisko spēju demonstrācija – Mēness iekarošana vissmagāko Rietumu sankciju laikā. Ar Taviem darba augļiem Kremlis bija iecerējis parādīt pasaulei, ka cieņas zudums, ko izraisījis karš Ukrainā, uz lielvalsts ārpusplanetāro iespēju fona ir tīrie nieki