Āris Jansons: Latviju un Krieviju nepiemirst ASV vēlēšanās

Okeāna viņā krastā Demokrātu partija, ļāvusies priekšvēlēšanu jezgas kārdinājumam un tās karuselī izšūpojusi virkni pretendentu, nu atgriezusies šā gada vēlēšanu sākuma punktā. Demokrāti turpina lauzīt galvas par tiem pašiem jautājumiem - ko darīt, lai uzvarētu Donaldu Trampu un kādu prezidentu vēlas amerikāņi. Atkal skatuves priekšplānā ir tie paši divi vīri dziļos pensijas gados - Bernards (Bērnijs) Sanderss (78) un Džozefs (Džo) Baidens (77). Otrdien, 10. martā viņi nostāsies aci pret aci nākamajā priekšvēlēšanu raundā, kad priekšvēlēšanu balsojums risināsies sešos ASV štatos.

Salīdzinot šos divus sirmgalvjus, vienā no komentāriem britu žurnālists Bens Džada pat uzdevis šķietami absurdu jautājumu - vai Džo Baidens ir amerikāņu Brežņevs? Runa nav par šo personību vecumu vai veselības stāvokli, runa ir par padomju vadoņu un bijušā ASV viceprezidenta attieksmi pret struktūras reformām. Demokrātu partijas šā gada kampaņā ar valsts ekonomiskā modeļa konsekventu kritiku izcēlās Elizabete Vorena (viņa tikko izstājās no sacīkstes) un Bērnijs Sanderss. Tikmēr Džo Baidens ir nostājies pret struktūras reformu un, neiedziļinoties savas partijas kreisā spārna viedokļa analīzē, kritizējis savu divu "smagsvara" sāncenšu piedāvātos risinājumus un mierinājis bagātos donorus, ka "nekas fundamentāli nemainīsies", ja viņu ievēlēs par prezidentu.

Baidens Latvijā

Mēs, okeāna šajā krastā, vispirms raugāmies uz ASV prezidenta amata kandidātu ārpolitisko platformu, ieklausāmies izteikumos, kuros pieminētas Baltijas valstis (ja kāds no viņiem mūs piemin). Šajā ziņā Baidens kā Baltā nama saimnieks mums būtu tikpat pieņemams kā igauņiem un lietuviešiem. Baidena kampaņas vēstījums par to, ka ASV loma pasaulē viņa panākuma gadījumā netiktu pārvērtēta, mums šķiet nomierinošs. Mēs sagaidām, ka prezidents Baidens būtu mums tikpat demonstratīvi draudzīgs, kāds viņš bija, apmeklējot Rīgu 2016. gada augustā.

Toreiz viņš pauda, ka vizītes laikā Latvijā sajutis, ka Baltijas valstis ir "nāves bailēs" no Krievijas un iespējas, ka par ASV prezidentu kļūtu Tramps. Baidens uzsvēra, ka Republikāņu partijas kandidāts Tramps ir pirmo reizi licis Baltijas valstīm reāli uztraukties, vai ASV izpildīs doto vārdu par to aizsargāšanu Krievijas iebrukuma gadījumā.

Arī 2016. gada rudens bija ASV vēlēšanu kampaņas laiks, kad Latvijas politiskā elite visai atklāti pauda simpātijas pret demokrātu kandidāti Hilariju Klintoni. Baltiešu mierināšana, "praktiski ārkārtas lidojums [uz Rīgu], lai sadotos rokās ar trīs prezidentiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas" bija apzināts Demokrātiskās partijas mēģinājums parādīt plašai publikai, ka republikāņu kandidāts ārpolitikā ir analfabēts, tādēļ bīstams.

Tāpat kā pirms četriem gadiem Džozefa Baidena kampaņā izgaismojas tas pats supermērķis - atbrīvoties no Donalda Trampa. Apjucina citu neatliekamo mērķu trūkums apstākļos, kad aptaujas parāda amerikāņu labklājības sajūtas krišanos līdz ar zemākās un vidusšķiras ieņēmumu stagnāciju, hipotēkas, koledžu maksājumu un personīgo parādu pieaugumu, un medicīnisko pakalpojumu apmaksas grūtībām. Tieši samilzušo struktūras problēmu ignorēšanā britu žurnālists saskatījis paralēles ar padomju vadoņu bailēm no reformām.

Mūsu ziemeļu kaimiņu vadošais laikraksts "Postimees" izdarījis secinājumu, ka Džozefs Baidens - amerikāņu sabiedrību mazāk polarizējošs, ar prognozējamāku ārpolitiku un cieņu pret sabiedroto attiecībām - ir Igaunijai vēlamākais ASV prezidenta amata kandidāts no Demokrātu partijas šā gada vēlēšanās. Postimees uzsver Baidena solījumu atgriezties pie politikas, kad augstu tiek vērtētas sabiedroto attiecības, atgriezties klimata sargātāju un pasaules demokrātijas aizstāvju priekšējās rindās.

Augšāmcelšanās

Starp citu, rakstot un runājot par Baidenu, apskatnieki un analītiķi šobrīd atkārto vārdu "augšāmcelšanās". Bijušo viceprezidentu daudzi jau uzskatīja par politisko līķi, tomēr ar Demokrātu partijas vadība un lielāko amerikāņu mediju kopīgām pūlēm reanimētais Baidens nupat "Lielajā otrdienā" - priekšvēlēšanās vienlaikus 14 štatos - pratis apsteigt savu sociālistiski noskaņoto, šķietami neapturamo partijas biedru Sandersu un paspīdēt kā perspektīvākais no demokrātiem. Prese pat raksta par "neapšaubāmi visievērojamāko pavērsienu mūsdienu ASV politiskajā vēsturē".

Baidens par demokrātu favorītu tika uzskatīts jau kopš priekšvēlēšanu sākuma, bet ievēlētie delegāti izvirzīs partijas vienoto kandidātu kongresā jūlijā. Priekšvēlēšanu mītiņos Sanderss uzbrūk Baidenam par balsošanu par karu Irākā un tirdzniecības darījumiem, to skaitā Ziemeļamerikas brīvā tirdzniecības nolīgumu, kas esot laupījis darba vietas miljoniem amerikāņu. Tiesa, Sanderss arī ir saucis Baidenu par draugu, sacīdams, ka viņi atbalstīs viens otru pret Trampu.

Līdz ar Baidena izredžu nostiprināšanos aktualizējas temats par prezidenta Trampa "Fox News" intervijā pausto nodomu vēlēšanu kampaņā un televīzijas debatēs izmantot kompromitējošus materiālus pret sāncensi un viņa dēlu sakarā ar Baidena jaunākā biznesu Ukrainā. Atkal uzpeldēsTrampa personīgā advokāta, bijušā Ņujorkas mēra Rūdolfa Džuliani Ukrainā iegūtā 2016. gada Latvijas Ģenerālprokuratūras nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas apkarošanas apakšvienības vēstule, kas vedina uz secinājumiem par Baidena dēla iesaisti korupcijā. Lieku reizi amerikāņi meklēs pasaules kartē gan Ukrainu, gan Latviju, un Ukrainas lobētāji Vašingtonā sadursies ar ASV elektorāta daļas negatīvu noskaņojumu.

Pilnīgākas ainavas pēc jāpiebilst, ka Baidena ģimenes problēmas savā veidā līdzsvaro amerikāņu attieksme pret viņa zaudējumiem. Viņa pirmā sieva un meita gāja bijā autokatstrofā, kad Džozefam Baidenam bija 30 gadu. Viņa vecākais dēls nomira ar vēzi 46 gadu vecumā. Daudzi amerikāņi atzīmē Baidena empātiju jeb spēju "iejusties cita cilvēka ādā", tomēr viņi nemainīs prezidentu tikai tāpēc, ka kandidāts pēc rakstura ir labs cilvēks.

Sanderss Krievijā

Baidena darbība kā otrajam cilvēkam Baltā nama komandā, kura vadīja ASV ekonomikas atveseļošanos un valdīja stabili un mierīgi, šķiet, ir nozīmīgākais ieraksts viņa biogrāfijā. Bērnija Sandersa "pazīšanās zīme" ir nevis stabilitātes nopelni, bet politiska apvērsuma un "revolūcijas" saukļi. Tas saviļņo viņa kvēlākos atbalstītājus, bet, kā liecina "Lielās otrdienas" rezultāti, atbaida tos, kuri ilgojas pēc stabilitātes. Bez tam Sandersa kampaņas sakarā skaļi sāk ieskanēties Krievijas vārds - avīze "The Washington Post", atsaucoties uz amatpersonu izteikumiem, vēsta, ka Krievija mēģinot palielināt viņa izredzes Demokrātu partijas priekšvēlēšanās, līdzīgi kā tas notika 2016. gadā. Maskava acīmredzot lēš, ka Sanderss būs visvājākais Trampa sāncensis un, spēkojoties par krēslu Baltajā namā, miljardieris viņam neatstās nekādas izredzes.

Laikraksts "The New York Times" pavēstījis par Sandersa centieniem nodibināt sadraudzības pilsētu attiecības ar Krievijas pilsētu Jaroslavļu, kad viņš bija Berlingtonas mērs Vermontas štatā, un viņa 1988. gada braucienu uz Maskavu. Iespējams, Sanderss pat nenojauta, ka viņa draudzēšanās tieksme bija noderīga padomju ierēdņiem pūliņos parādīt amerikāņu imperiālismu kā kara draudu avotu. Šobrīd Sandersa piekritēji teic, ka tas bijis savlaicīgs mēģinājums palīdzēt mazināt saspīlējumu starp lielvalstīm, kas kontrastē ar Donalda Trampa simpātijām pret tādiem valdniekiem, kā pašreizējais Krievijas prezidents. Atzīstot, ka reizēm Sanderss ir pārlieku uzticējies komunistiskiem režīmiem, amerikāņu komentētāji, piemēram, Mišele Goldberga no "The New York Times", spriež, ka "atšķirībā no Trampa Sanderss nekļūs par Krievijas marioneti."

Neita Silvera jaunākais varbūtiskais modelis vietnē Fivethirtyeight.com saka, ka Sandersam ir tikai "mazs logs", lai iegūtu partijas nomināciju, savukārt Baidenam ir 88 procentu izredzes uz partijas delegātu vairākumu un 94 procentu izredzes iegūt vairākumu divu galveno demokrātu pretendentu cīniņā. Tiesa gan, nav jāpiemirst, ka ekonomikas ziņā labos gados amerikāņi nemēdz mainīt esošo prezidentu. Trampa pārvēlēšanas kampaņa darbojas aktīvā režīmā jau daudzus mēnešus, tā savākusi lielus naudas kalnus un profesionāli strādā ar tiem vēlētājiem, kuri, pēc aplēsēm, varētu izšķirt balsošanas iznākumu.