Āris Jansons: Lielā apmaiņa vai lielais slazds?

Pagājušajā sestdienā gandrīz vienlaicīgi 35 cilvēki izkāpa no lidmašīnas Kijevā un Maskavā, 35+35. "Lielā apmaiņa" beidzot bija notikusi. Dzimtenē atgriezās arī biežāk daudzinātie Oļegs Sencovs un Kirils Višinskis, vairāki Krievijas Federālā Drošības Dienesta aģenti un Krievijas specdienestu savervētie Ukrainas pilsoņi, arī ukraiņu jūrnieki no trim pērn rudenī Kerčas šaurumā Krievijas sagrābtajiem kuģiem. Apmaiņa iepriekš bija izjukusi divreiz - jūlijā un augustā, - un dramatiskās sarunas vilkās trīs mēnešus.

Precizējot, konkrētajā gadījumā apmainīti nevis gūstekņi, bet notiesātie un aizturētie.

Lai gan skaitlis 35 ir vienāds abās pusēs, apmaiņa nav līdzvērtīga pēc satura - Krievijas teroristi un diversanti apmainīti pret vienkāršiem jūrniekiem un bez vainas aizturētiem cilvēkiem. Militārie analītiķi teic, ka gūstekņu apmaiņas formula nemēdz būt pareiza vai nepareiza, katrs gadījums ir individuāls un atkarīgs no norunas.

Droši vien šo Ukrainas un Krievijas pilsoņu apmaiņu var uzskatīt par abām valstīm pēdējo pāris gadu galveno kopīgo politisko notikumu. Tiem, kas nupat sekoja norisēm Kijevā un Maskavā, atmiņā iespiedīsies savādi kontrastējošās ainiņas divās lidostās. Kijevā atbrīvotos uz skrejceļa sagaidīja tuvinieki, draugi, žurnālisti un prezidents Zeļenskis. Maskavā - tikai žurnālistu grupa ārpus slēgtajiem lidostas vārtiem un drošībnieku autobusi lidlaukā. Kamēr Ukrainā tautiešu atgriešanās bija svētki, Krievijā šis notikums risinājās kā kārtējā speciālā operācija ar tādām piemītošo slepenību un aiz augstiem žogiem.

Savu kolēģi ziņu dienesta "RIA Novosti" Ukraina galveno redaktoru Višinski Maskavā sagaidīja Kremlim pietuvinātie kolēģi propagandisti. Sarkanā paklāja un ziedu nebija - atšķirībā no tās reizes, kad izlūkošanas dienesta teroristus, kuri Katarā uzspridzināja bijušo Ičkērijas līderi Jandarbijevu, lidostā sagaidīja toreizējais aizsardzības ministrs Sergejs Ivanovs.

Gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis, gan Krievijas galva Vladimirs Putins "Lielajā apmaiņā" ir ieguvuši gandrīz maksimāli iespējamo rezultātu. Atsvabināts liels skaits nebrīvē smakušo Ukrainas pilsoņu, Krievijai izdots Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanā līdzvainots virsnieks, pasaulei demonstrēts "piesardzīgs optimisms" par sarunu procesa turpinājuma iespēju.

Lai gan Putins todien bija aizņemts ar fotografēšanos ar vingrotājām Lužņikos un arī savu aizsardzības ministru uz lidlauku nebija aizkomandējis, viņš varēs pieskaitīt sev popularitātes punktus par līdzdalību krievu liktenī Ukrainā. Putina pamatmērķis ir Donbasa dēļ ieviesto sektorālo sankciju pakāpeniska atcelšana. Tādēļ Maskavas interesēs ir Normandijas procesa iedarbināšana no jauna, uz ko var cerēt līdz ar ieslodzīto ukraiņu atbrīvošanu (vispirms atbrīvot Sencovu un ukraiņu jūrniekus - 19.augustā šādu priekšnoteikumu Putinam pauda Francijas prezidents). Pastāv iespēja, ka Krievijas, Ukrainas, Francijas un Vācijas vadītāju tikšanās Normandijas formātā notiks vēl šomēnes Parīzē.

Pēc 24 Ukrainas jūrnieku atbrīvošanas neviens vairs nevarēs pārmest Krievijai, ka tā turpina pārkāpt starptautiskās tiesības, ignorējot attiecīgo ANO Starptautiskā jūras tiesību tribunāla prasību. Nav vairs jātaisnojas par Oļega Sencova iemešanu cietumā uz 20 gadiem par protestēšanu pret Krimas aneksiju.

Ukraiņu jūrnieku atsvabināšana savukārt ir svarīga Rietumiem: Kerčas incidenta dēļ ASV, Kanāda un ES ieviesa jaunas sankcijas pret Krieviju un atcēla tikšanos ar Putinu G20 samitā Argentīnā.

Dažs apmaiņas novešanu līdz īstenībai jau nodēvējis par Putina avansu Zeļenskim. Par formulējumu var strīdēties, bet nav iemesla apstrīdēt faktu, ka notikušais ir politisks, nevis juridisks risinājums. Svarīgāks par formulējumu ir secinājums, ka pēc jaunā Ukrainas prezidenta amata dienu pirmā simta Krievijas vadība ir atzinusi diplomātisko instrumentu pielietošanu attiecībās ar nepakļāvīgo kaimiņvalsti.

Uzmanību visvairāk piesaistījis apmainītais Vladimirs Cemahs, kurš, iespējams, bija galvenā persona Malaizijas lidmašīnas notriekšanai izmantotās raķešu platformas aizvešanā. Lēš, ka viņa apmainīšana sašūpojusi Ukrainas atbalstītāju starptautisko koalīciju. Patiesi, pirms nedēļas "Lielā apmaiņa" nenotika tieši Cemaha dēļ, bet ir bijušas konsultācijas ar rietumvalstīm un galu galā secināts, ka viņa vērtība nav tik liela, lai pārsvītrotu visu apmaiņu, kuru citu skaitā sekmējuši Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emanuels Makrons.

Avīze "Kommersant" vēstīja, ka Ukraina mēģinājusi izsvītrot Cemahu no apmaiņas saraksta, bet Krievija uzreiz to pašu izdarījusi ar Sencovu, un tad puses panākušas vienošanos. Ukrainā uzsver, ka Maskavas prasība ieskaitīt Cemahu apmaināmo sarakstā atkārtoti pierāda Krievijas dalību Malaizijas pasažieru lidmašīnas bojāejā. Tas, ka Cemahs nenonāks Nīderlandes tiesas priekšā, protams, apgrūtinās šo prāvu. Taču Ukrainas puse, izšķiroties par piekrišanu faktiskajam Maskavas ultimātam, izlēma rīkoties pēc ASV un Izraēlas parauga kritiskās situācijās ar šo valstu pilsoņu dzīvībām. Reizēm vienu karavīru var apmainīt pat pret simt vai tūkstoš cilvēkiem. Savulaik apmaiņā pret piecus gadus palestīniešu cietumā smakušo izraēliešu karavīru Giladu Šalitu Izraēla atbrīvoja 1027 ieslodzītos, no kuriem 400 izcieta mūža ieslodzījumu.

ASV prezidents Donalds Tramps viņam raksturīgā emocionālā izteiksmē nosaucis "Lielo apmaiņu" par "iespējams, pirmo gigantisko soli uz mieru [Ukrainā]". Ukrainas prezidents tiecas pasniegt notikušo par mazu, bet svarīgu soli miera tuvināšanai. Šo akcentu Zeļenskis licis, atsaucoties uz tālruņa sarunu ar Putinu. Viņa skaidrojumā līdz ar vienošanos par darba grupām un ķīlnieku pirmās grupas apmaiņu pirmais dialoga atbloķēšanas posms ir noticis. Pēc ukraiņu pilsoņtiesību aktīvistu ziņām, pašlaik Krievijā un tās anektētajā Krimā pēc safabricētām apsūdzībām cietumos atrodas 130 Ukrainas pilsoņi. Zeļenska redzējumā tālāk sekotu darbības, lai panāktu visu ukraiņu gūstekņu atgriešanos un ugunspārtraukšana visā teritorijā, visbeidzot - ne vien cilvēku, bet arī teritorijas atgūšana.

Zeļenskis savu miera plānu vēl nav publiski paudis, piesargādamies no informācijas noplūdes ietekmes uz nākotnes norunām. Viņa oponenti apgalvo, ka prezidents mieru valsts austrumos tuvināt grasās pēc scenārija, no kura piecus gadus atgaiņājies viņa priekštecis Petro Porošenko, - tas sola Donbasa īpašu statusu un šķeltnieku karotāju amnestiju.

Par to, vai notikusī apmaiņa patiesi ir daļa no Donbasa noregulējuma aptverošāka politiskā plāna un vai tā kontūras ir pietiekami reljefas, varēsim spriest, sagaidot "Normandijas četrinieka" tikšanos un pēc tam - Minskas sarunu formāta atkausēšanu. Augusts ir bijis viens no pēdējā laika asiņainākajiem mēnešiem Donbasā.