Nē, runa nav par iepriekšējā ASV prezidenta Baraka Obamas dzīvesbiedri Mišelu. Un par viņu meitām vai citām ģimenei piederīgajām ar uzvārdu Obama arī ne. Viņa ir 55 gadus vecā Kamala Harisa, ASV senatore, – tāpat kā savulaik Baraks Obama. Džozefs Baidens, Obamas viceprezidents astoņu gadu garumā un tagadējais Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts, nupat izraudzījis šo tumšādaino bijušo Kalifornijas ģenerālprokurori par savu pārinieci. "Associated Press" fotogrāfa fiksētā kadrā Baidena rokās redzama piezīmju lapiņa ar tekstu zem Harisas uzvārda: "Talantīga. Netur ļaunu prātu uz mani. Labs atbalsts kampaņai."

Pēc partijas konventa formālā balsojuma viņa kļūs par pirmo krāsaino sievieti, kas oficiāli izvirzīta par viceprezidenta kandidātu. Līdz šim tikai divas sievietes nominētas ASV viceprezidenta amatam – 1984. gadā Džeraldīne Feraro no demokrātiem un 2008. gadā Sāra Peilina no republikāņiem. Bet Kamalas Harisas vārds ASV mūsdienu vēsturē jau ir iegrāmatots – kaut vai tāpēc, ka viņa bijusi pirmā sieviete apgabala prokurore Sanfrancisko, pirmā ģenerālprokurore Kalifornijā, pirmā indiešu izcelsmes amerikāniete, kas ievēlēta Senātā, un ir vien otrā tumšādainā ASV senatore. Viņas izraudzīšanu var nosaukt par vēsturisku, taču reizē tā izgaismo vēl aizvien nepietiekamo sieviešu pārstāvētību lielvalsts augstākajos amatos – sevišķi vienlaikus rasisma un seksisma ierobežoto "krāsaino" sieviešu iztrūkumu.

Tagad afroamerikāņu elektorāts, kas jau tāpat atbalsta demokrātus, saņēmis papildu stimulu doties uz vēlēšanām. Harisai ir šā brīža Amerikas politikā izdevīga biogrāfija – viņa ir Bērklijas universitātē iepazinušos aspirantu meita (tēvs ir no Jamaikas, māte atbraukusi no Indijas). Līdzībai tiek pieminēts viens no pirmajiem studentiem no Āfrikas, kas atbrauca mācīties uz ASV, – Baraks Obama vecākais.