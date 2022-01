Jo tuvāk nedrauga logiem vicināt rungu, jo apdraudētāks tas jutīsies. Šķiet, pēc šādas loģikas Maskavas augstākie diplomāti mutiski apvārta spriedelējumus par Krievijas militāro bāzu, kā arī jūras spēku grupējuma un gaisa spēku stratēģiskās aviācijas parādīšanās iespēju Dienvidamerikā. Kā jums patiktu, ja Krievijas karaspēks atrastos "90 jūdžu attālumā no Floridas" (kā mēdza teikt 1962. gada Kubas krīzes laikā)?

Lai arī amerikāņu amatpersonas to noliegušas, "The New York Times" rakstīja, ka Krievijas delegācija sarunās ar ASV Ženēvā esot norādījusi uz iespēju izvietot savas kodolraķetes tuvāk ASV robežām (tas ir, Latīņamerikā). Avīze pauda, ka krievu diplomāti vērsuši uzmanību uz to, ka Krievija varētu pārvietot "noteiktas ieroču sistēmas uz neprecizētām vietām". Taujāts par krievu karavīru atgriešanos Kubā vai uzrašanos Venecuēlā, lielvalsts sarunvedis, ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs miglaini paudis, ka nevēloties neko apstiprināt, bet arī neko neizslēdzot.

Šāda atbilde liek vērīgāk sekot arī šķietami nevainīgiem faktiem, piemēram, Krievijas valdības lidmašīnas ceļojumiem Rietumu puslodes debesīs. Pēc "ADS-B Exchange" un "Flightradar 24" ziņām, Krievijas Tu-154M, kas, kā ziņots, pieder Krievijas Federālajam drošības dienestam, pirms nedēļas trīs dienu laikā vairākkārt pamanīta gan Venecuēlā, gan Kubā.