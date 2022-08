Āris Jansons: Turcijas prezidents Nobela prēmijas ēnā

Šobrīd viņš pirmkārt cenšas nostiprināt savu personīgo lomu valsts vadībā, aizstāvot tās stratēģiskās intereses, – izmantojot karu Ukrainā un Krieviju šajā karā. Ankaras mērķis vienmēr ir bijis veidot līdzsvarotas un saprotamas, līdzvērtīgas partnerattiecības gan ar Maskavu, gan Kijivu. Turcijas interesēs nav ieņemt atklāti pronacionālu vai prokrievisku, vai proukrainisku nostāju. Tad nav pretrunu, ja privāts Turcijas dronu ražotājs "Baykar Makina", kur, kā zina "Politico", viens no vadītājiem ir Erdogana znots, piegādā "Bayraktar" dronus Ukrainai un Azerbaidžānai (kur Kalnu Karabahas strīda dēļ arī ir zināma sadursme ar Krievijas interesēm). Atklāti neizaicinot Maskavu, tā atbalsta Krievijai pretējās puses Sīrijā un Lībijā, bet tajā pašā laikā pērk Krievijas S-400, ļauj Krievijas uzņēmumam "Rosatom" būvēt Turcijā atomelektrostaciju un pērk Krievijas gāzi.

Turcijai un Ukrainai ir kopīga nostāja par Krimas statusu. Erdogans ir pastāvīgi paudis atbalstu Ukrainas teritoriālajam veselumam, bet viņa vadībā Turcija dara visu iespējamo, lai Krievijai netīkamie soļi nebūtu pārāk sāpīgi, cenšoties tos kompensēt ar piekāpšanos citos stratēģiskos virzienos. Lai arī Turcija ir vissvarīgākais Melnās jūras reģiona spēlētājs, tā joprojām ļauj Krievijai tur būt pārsvarā. Turcija nevēlas zaudēt savus tirgus un cenšas piedāvāt Krievijai sava veida dividendes, nepievienojoties sankcijām, – izskatās, ka tā palīdz Krievijai saņemt daļu preču, ko sankciju dēļ nepiegādā Rietumi, un pelna miljardus. Līdz ar ievērojamo abu valstu tirdzniecības pieaugumu nezūd bažas, ka Turcija palīdz Krievijai apiet pret Maskavu vērsto finanšu spiedienu. Nupat gan, reaģējot uz ASV raizēm, Turcijas finanšu ministra vietnieks apsolījis, ka Ankara nepieļaus sankciju apiešanu. Tā gan neafišē, cik daudz Krievijas miljardieru jahtu vai sankcijām pakļauto krievu politiķu ir "nogruntējušies" vai uzturas Turcijas Republikā, kur viņi joprojām ir gaidīti.

Jebkurā gadījumā Erdoganam ar Maskavu ir jāapietas ļoti uzmanīgi, jo tās rokās ir pārāk daudz kāršu, to skaitā bēgļu kārts Sīrijā un dabasgāzes kārts – pērn Krievija sagādāja gandrīz pusi no Turcijai nepieciešamās gāzes un aptuveni ceturto daļu no valsts naftas importa. Turklāt Krievija sūta uz Turciju lielāko skaitu atpūtnieku, sekmējot ārvalstu valūtu iepludināšanu tās svarīgākajā nozarē. Ņemot vērā ekonomiskos apsvērumus, nav pārsteidzoši, ka Ankara nolēma nesūtīt uz Ukrainu padomju laika ieročus, neuzklausot NATO aicinājumus. Tāpat tā ir atteikusies piegādāt Ukrainai jebkādas no uzkrātajām Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Toties pērn Turcija Ukrainā ieguldīja aptuveni 4,5 miljardus ASV dolāru, tādējādi kļūstot par lielāko ārvalstu investoru šajā valstī.