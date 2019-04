Āris Jansons: Ukraiņu sapņa tirgotājs

Apskatnieku un tīmekļa grafomānu prātojumos par to, kā 41 gadu vecajam populārajam aktierim un izklaidētājam Volodimiram Zeļenskim izdevās kļūt par Ukrainas prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas līderi, aizvien biežāk ir sastopama vārdu kopa "pārdot sapni" – to veiksmīgais kandidāts esot pratis izdarīt spīdoši.

Atcerējos, ka jau pirms krietna laika Čehijas galvaspilsētā Prāgā uz reklāmu dēļiem transporta pieturās dižojās spilgts lielpārdotavas "Česky sen" ("Čehu sapnis") plakāts. Tas solīja jaunu milzu veikalu ar pārsteidzoši zemām cenām. Ļaudis diendienā priecājās par plakātu un pacietīgi gaidīja solīto lielveikala atvēršanu. Atklāšanas dienā cilvēki mēroja krietnu gabalu līdz attālajam nomales rajonam, bet, pietuvojušies krāsainas ēkas siluetam, ar šausmām atklāja, ka stikla pils ir uzgleznota uz audekla, bet aiz tā plešas liels, vēl zaļš labības lauks. Par šo Čehijā vēl nebijušo gadījumu ir pat uzņemta dokumentālā filma – "Čehu sapnis".

Mans Kijevas kolēģis Vitālijs Portņikovs saka, ka ukraiņu vēlētājs nemainās jau vairāk nekā divdesmit gadu garumā. Viņš tradicionāli balso nevis par politisku līderi, bet par brīnumdari – un jau pēc gada, pēc pusotra, kad ir pārliecinājies, ka nekādas burvju nūjiņas viņa elkam nav, jūtas vīlies savā izvēlē un sāk vainot tajā ne jau sevi, bet savu izvēlēto.

Zemas cenas nesola

Atšķirībā no čehu asprāšiem Zeļenskis nesola zemas cenas, viņš vispār izvairās no solījumiem, bet vēlētāji lolo sapņus viņa vietā paši. Līdz balsošanas otrajai kārtai gan viņš būs spiests par šo to izteikties, jo ir piekritis pašreizējā prezidenta Petro Porošenko prasībai sarīkot televīzijas debates, un tajās tikai smaidīt un izkulties cauri ar smieklīgu atgadījumu stāstīšanu vien neizdosies.

Savā programmā Zeļenskis gan bijis konkrētāks, ir paudis, ka vēloties kļūt par prezidentu tikai uz vienu termiņu – lai "kapitāli izremontētu sistēmu", un turpat klāsta, ka līdzpilsoņus iesaistīšot lēmumu pieņemšanā, rīkojot referendumus, un sakaušot – nevis vienkārši "apkarošot" – korupciju, padarīšot liberālāku ekonomiku un sekmēšot mieru Donbasā. Bet ļoti iespējams, ka daudzi ukraiņi, balsojot par Zeļenski, nemaz nav iedziļinājušies viņa kampaņas tēzēs, bet patiesībā ir balsojuši par Holoborodko, viņa atveidoto populārās filmas varoni skolotāju, kurš kļūst par prezidentu.

Vienalga, vai Zeļenska noapaļotās frāzes un klusēšana par tālākajiem plāniem ir vai nav polittehnoloģiju gājiens, uz allaž smaidošo un jauneklīgo prezidenta kandidātu ukraiņi var raudzīties cerībā, ka viņš piepildīs katra vēlētāja personīgās cerības.

Lielā mērā Zeļenskim paustais atbalsts ir sabiedrības protesta forma un bēgšana no politikas. To it sevišķi gribas apstākļos, kad pašreizējā vara ir apnikusi un Porošenko tiek pārmests, ka viņš paveicis pārāk maz, kad vēlēšanu kampaņas fonu aptumšo korupcijas skandāli, plaši izplatītas balsu pirkšanas apsūdzības un bažas par iespējamu Krievijas iejaukšanos.

Kāds sociologs Zeļenska potenciālos vēlētājus raksturojis kā "jauno protesta apolitisko elektorātu". Nav brīnums, ka ukraiņi vēlas pārmaiņas un ir noguruši no pieaugošās korupcijas, un ir gatavi balsot par kaut ko nebijušu – jo sevišķi situācijā, kad, kā saka vietnes "Taimer" redaktors Jurijs Tkačovs, Ukrainas politika atrodas "dziļā dārzeņa komā". Tad balsojums kļūst par medicīnisku diagnozi un Zeļenska piekritēji piedāvā tautiešiem ārstniecisku iejaukšanos.

Komiķis no "krievu pasaules"?

Ukrainā ir mediji, kas Zeļenska panākumus vērtē kā potenciālus draudus valsts tālākai eiroatlantiskajai integrācijai. Lai gan Zeļenska programmā sacīts, ka dalība NATO "ir mūsu drošības garantija" un par to jābalso referendumā, uz intervijā uzdotu jautājumu, vai Ukrainai ir jāiestājas NATO un ES, viņš atbildējis, ka neklājas apmeklēt vietas, "uz kurām es neesmu ielūgts". Pazīstamā rakstniece Oksana Zabužko viņu nodēvējusi par "marioneti komēdiju šovā, kurā lelles darbina dresētāji no Maskavas".

Protams, jebkādiem apgalvojumiem ir nepieciešams pamatojums. Publiskajā telpā Zeļenskis ar klaji prokrieviskiem izteikumiem nebūt nav mētājies. Intervijā vēl pirms savas kandidatūras izvirzīšanas viņš pateica vien, ka iebilst pret Austrumukrainas konflikta militāru noregulējumu. Viņš esot gatavs uz darījumu "ar pašu nelabo", lai tikai neviens vairāk neietu bojā. Kā kandidāts Zeļenskis ir atkārtojis, ka "reālā kara izbeigšanas" nolūkā nevarēs izvairīties no Ukrainas un Krievijas sarunām, piebilzdams gan, ka Ukrainas suverenitāte un neatkarība nevar būt kompromisa priekšmets.

Ļvovas reģiona administrācijas galva Olehs Siņutka ir izteicies, ka Zeļenskis ir prokrievisks politiķis, ko apliecinājusi viņa divvalodības politika, un brīdinājis, ka, balsojot par Zeļenski otrajā kārtā, ukraiņi nobalsos par "krievu pasauli". Zeļenskis ir audzis un izglītojies krieviski un tikai pirms dažiem gadiem apguvis ukraiņu valodu. Ukrainas apstākļos šo faktu var uztvert arī kā zīmi, ka viņa atbalstīšana nozīmē atteikšanos no valsts polarizācijas un etniskajai piederībai balsojumā nebūs izšķirošas lomas.

Žurnāliste Olena Rotari "Facebook" jautā, vai 30 procenti par Zeļenski balsojušo vēlētāju arī metīsies ceļos Vladimira Putina priekšā. Viņa atsaucas uz Zeļenska savulaik pausto, ka, lai nepieļautu bruņotu konfliktu Ukrainā, viņš ir gatavs mesties uz ceļiem Putina priekšā. Tiesa, Zeļenskis to teica 2014. gadā – vēl pirms Krimas aneksijas.

Saskarsme ar īstenību

Tie, kas spriedelē par Zeļenska prokrieviskumu, šķiet, nav pamanījuši, ka jau pirmajā pēcvēlēšanu naktī viņš paziņoja, ka tiksies ar Krievijas prezidentu tikai pēc okupēto teritoriju atgūšanas – un tikai, lai prasītu kompensāciju par Krimas un Donbasa okupāciju. Droši vien līdz pirmās kārtas rezultātu publiskošanai no Zeļenska neko tādu pat nevarēja gaidīt. Taču apjausma, ka viņš gluži reāli var kļūt par prezidentu – par Ukrainas valsts galvu – vēl gluži neseno komiķi ir mudinājusi domāt un izteikties valstiski. Zeļenskis nepārprotami apzinās, ka tagad ar viņu – tāpat kā savulaik ar mēreno politiķi, diplomātu un uzņēmēju Porošenko – tiek saistītas cerības par prezidenta amata leģitimitātes atjaunošanu, par kara beigām un sagrābto zemju atgūšanu.

Ja Zeļenskis gūs uzvaru 21. aprīļa balsojumā, liela daļa pateicības pienāksies oligarha Ihora Kolomoiska pārvaldīto mediju atbalstam. Intervijā BBC Zeļenskis noliedzis, ka ir "rotaļlieta Kolomoiska rokās", un apsolījis, ka neviens oligarhs nesaņems imunitāti pret krimināllietas ierosināšanu, ja tiesā tiks pierādīta viņa saistība ar negodīgām vai krimināli sodāmām darbībām. Cik nopietnas ir viņa saistības ar oligarhu, zina tikai Zeļenskis pats.

Kopš 2014. gadā ukraiņi gāza Maskavas balstīto prezidentu Viktoru Janukoviču, valsts atrodas Rietumu jaunā aukstā kara saskarsmes līnijā ar Krieviju, un ar to nevarēs nerēķināties arī nākamais Ukrainas prezidents, vienalga, kā viņu sauktu. Tieši uz patriotisma un nacionālās drošības ideju pamata savu kampaņu veido Petro Porošenko, viņa lozungs ir – "armija, valoda, ticība". Porošenko akcentē Krievijas draudus un Zeļenska potenciālo nemācēšanu tikt ar to galā. Vienlaikus daudzi ukraiņi vēlas attiecību normalizēšanu ar Krieviju par spīti karam.

Lai gūtu uzvaru vēlēšanās, Zeļenskim ir jāpārliecina vēlētāji, ka viņš spēj vadīt lielu un trūcīgu valsti, kura ir ierauta karā, un nav vienkārši atbildēt uz jautājumu, vai faktiski karastāvoklī esoša valsts var atļauties Putinam pretim likt aktieri bez politiskas pieredzes. Lai nu kā, bet retorikas ziņā gan erudītā Zeļenska izredzes nebūtu sliktas – kā komiķis viņš precīzi zina, kā ar satīras paņēmieniem sāpīgāk iedzelt pretiniekam.