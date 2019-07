Armands Nikolajevs: Rīgas iespēja – būt vienai no tīrākajām Eiropas galvaspilsētām

Latvijas galvaspilsētā Rīgā dzīves realitāte ir dažāda. Arī atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ir vietas un pagalmi, kur jau vismaz daļēji ir ienākusi Eiropa, – solīdi, moderni dažādu krāsu konteineri ar iespēju vismaz godprātīgākajiem iedzīvotājiem īstenot Eiropā sen jau ierasto atkritumu šķirošanas praksi. Tāpat vien, pēc savas iniciatīvas un bez īpaša pamudinājuma.

Taču joprojām pastāv arī cita īstenība. Pārpildīti vaļēji konteineri, kuros vienā putrā samests viss iespējamais – sākot no grādīgo pudelēm un beidzot ar pamperiem. Ar neiztrūkstošajām kaijām, kaķiem un vieglu aromātu.

Šo acīmredzamo īstenību papildina statistikas dati. Rīgā šķiroto atkritumu īpatsvars 2016. gadā nepārsniedza 10% no pilsētā kopumā savāktajiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd, pateicoties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu iniciatīvai, tas droši vien ir lielāks, taču nav pamata uzskatīt, ka kopējā situācija ir būtiski mainījusies. No nešķirotajiem atkritumiem vairāk nekā 50% veidoja bioloģiski noārdāmie atkritumi, 11,8% – papīrs un kartons, 9,9% – stikls, liecina kompāniju "Konsorts" un "Geo Consultants" 2016. gada pētījums. Itin visi minētie materiāli ir lieliski izmantojami otrreizējai pārstrādei, arī kā kurināmais vai mēslojums. Daļēji tas jau tiek realizēts 2015. gadā atklātajā SIA "Vides resursu centrs" atkritumu pārstrādes rūpnīcā Getliņu poligonā. Diemžēl ar Latvijā šobrīd pieejamajām atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudām un to atbilstību šķirojamo atkritumu specifikai (piemēram, rūpnīca Getliņos neatdala stiklu) mēs nespējam nodrošināt pilnvērtīgu otrreizējo resursu izmantošanu.

Bēdīgā īstenība ir tāda, ka pašreizējie atkritumu šķirošanas un pārstrādes attīstības tempi Latvijā ne tuvu neatbilst Eiropas un pasaules tendencēm. Pērn maijā ES dalībvalstis ES Padomē galīgajā versijā apstiprināja atkritumu direktīvu paketi, kas nosaka sekojošus mērķus: līdz 2025. gadam ir jātiek pārstrādātiem vismaz 55%, līdz 2030. gadam – 60%, bet līdz 2035. gadam – 65% no sadzīves atkritumiem. Šajā jomā vēsturiski atpalikušajām dalībvalstīm tiek attiecīgi dota 5 procentpunktu atlaide. Papildus tiek noteikts, ka līdz 2035. gadam ir jānodrošina situācija, ka tiek noglabāti ne vairāk kā 10% no sadzīves atkritumiem, 2022. gadā ir jāpanāk pilnīga bīstamo atkritumu (tajā skaitā sadzīvē lietojamo bateriju, spuldžu utt.), 2023. gadā – bioloģiski noārdāmo atkritumu, bet 2025. gadā – tekstilizstrādājumu atdalīšana no pārējiem atkritumiem jau to izmešanas stadijā.

Ir grūti iegūt precīzus datus gan par Rīgu, gan Latviju kopumā (jo atkritumu apsaimniekošanas bizness ir stipri sadrumstalots), bet šī gada februārī publiskotais "Latvijas Zaļā punkta" un SKDS pētījums, atsaucoties uz "Eurostat" datiem, liecina, ka pēc sadzīves atkritumu pārstrādes rādītājiem Latvija 2016. gadā bija vien 24. vietā no 29 dalībvalstīm ar 25% pārstrādāto atkritumu. Topa augšgalā bija Vācija – pie 70%. Tas pats pētījums atklāj, ka 60% no tiem iedzīvotājiem, kas nešķiro atkritumus, to noteikti darītu, ja dzīvesvietas tuvumā būtu izvietoti šķirošanas konteineri.

Tendence ir acīmredzama – atkritumu apsaimniekošanas jomā mēs atpaliekam no Eiropas, un, nav šaubu, Rīga ar vairāk nekā trešo daļu no Latvijas iedzīvotāju skaita mūsu kopējo statistiku pozitīvi neietekmē. Savukārt vairums aptaujāto Latvijas iedzīvotāju labprāt līdzdarbotos modernas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanā – vairums mūsu cilvēku ir absolūti nobrieduši, lai parūpētos par vidi. Ir jautājums – cik lielā mērā valsts un pašvaldības ir gatavas jaunajiem izaicinājumiem vides jautājumu risināšanā, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanas jomā?

Par laimi, organizatoriski mēs nestāvam gluži pie sasistas siles, lai gan ir pēdējais brīdis īstenot gandrīz vai radikālus pasākumus, lai Latvija atbilstu ES prasībām. Rīgas izvēlētais privātās un publiskās partnerības (PPP) modelis savas atkritumu saimniecības sakārtošanai atbilstoši ES likumiem, vides kvalitātes uzlabošanas loģikai un iedzīvotāju interesēm ir drosmīgs solis uz priekšu, neraugoties uz teorētiskiem konkurences politikas apsvērumiem. Es teiktu tā: ja apstiprināto Rīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveides dalībnieku (SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide" izveidotā SIA "CREB Rīga", kā arī Rīgas pašvaldības SIA "Getliņi Eko") konkursā definētos mērķus izdosies realizēt, tas būs viens no nozīmīgākajiem soļiem vides nozares attīstībā Latvijā!

Kāpēc? Pirmkārt, beidzot Rīgā, kas, kā jau iepriekš minēju, ir vairāk nekā trešā daļa Latvijas, būs vienota un moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kas nodrošinās gan vides kvalitātes prasības (atkritumu izplatīšanas ierobežošana; zema izmešu līmeņa atkritumu savākšanas automašīnas un to maršrutu nedublēšanās; atkritumu šķirošana un pārstrāde), gan iedzīvotāju ērtības. Tas ir ambiciozs mērķis – Latvijas mērogā līdz šim neredzēts – panākt daudzas "vecās" ES dalībvalstis, izbeidzot padomju stila smirdošo atkritumu kastu un vides piesārņošanas ar atkritumiem praksi.

Projektā iesaistītajiem uzņēmumiem gan tā nav nekāda medusmaize – jau tuvākajos gados pasākumu īstenošana prasīs 27 miljonus eiro, tas ir kaut kas gluži pretējs bēdīgi slavenajai OIK sistēmai, kurā iesaistītie darboņi daudzos gadījumos burtiski izkrāpa iedzīvotāju naudu par "zaļās ekonomikas" pasākumiem, kas nekādu labumu videi nedeva.

Patiesībā runa nav par Rīgas pašvaldību vien. Rīgas konkursa uzvarētāju piedāvātais modelis varētu kļūt par nozīmīgu paraugu pārējai Latvijai, veidojot savu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Protams, atkritumu fiziska apsaimniekošana veidā, kas nodrošina maksimālu pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un vides nepiesārņošanu procesa gaitā, ir ārkārtīgi būtiska. Bet vēl būtiskāka ir mūsu visu attieksmes maiņa – izpratne, ka Latvijas sabiedrība ir sasniegusi to attīstības pakāpi, kurā ir jāizvēlas – dzīvot atbildīgi attiecībā pret vidi vai nē. Es domāju, ka mums ir jāļauj mūsu cilvēkiem īstenot savu vēlēšanos dzīvot tīrā vidē un nodot to nākamajām paaudzēm. Arī caur atkritumu pilnīgas pārstrādes un aprites ekonomikas ieviešanu Rīgā.