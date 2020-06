Arnis Veinbergs: 125 tūkstoši eiro Ukrainas olu produktu pārbaudēm tiek izšķiesti bezjēdzīgi

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija lēmums piešķirt Zemkopības ministrijas padotības iestādēm papildus vairāk nekā 125 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai veiktu no Ukrainas ievestās olu produkcijas pastiprinātu kontroli visa atlikušā gada garumā, nav pamatots un raisa bažas par viena konkrēta vietējā olu ražotāja atklātu interešu lobiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Man nav skaidrs ne šo līdzekļu neparedzētais pieprasīšanas pamatojums, ne arī apmērs, kādu no nodokļu maksātāju naudas plānots tērēt, veicot papildus pastiprinātu kontroli Latvijā ievestajai olu produkcijai.

Šajā gadā vien Pārtikas un veterinārais dienests ir veicis jau 28 pārbaudes mūsu ievestajai produkcijai, un nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Tāpēc loģiska pamatojuma pēkšņām Zemkopības ministrijas bažām par visas ES patērētāju drošību vienkārši nav. Ministrijas virzītais un Ministru kabineta pieņemtais lēmums nozīmē, ka atlikušā gada laikā tiks pārbaudīta faktiski ikviena Latvijā no Ukrainas ievestā olu produktu krava, kas uzņēmumam radīs būtiskas organizatoriskas neērtības un arī tiešus finansiālus zaudējumus vairāku desmitu tūkstošu eiro apmērā, jo pārbaužu ietvaros tiek veikta ievestās produkcijas iepakojumu atvēršana, kas vairs nav turpmāk izmantojama. Zīmīgi, ka Zemkopības ministrija nav papildus pieprasījusi nevienu centu Latvijā plaši pieejamās ievestās putnu gaļas pārbaudēm, neskatoties uz to, ka tieši putnu gaļa, nevis putnu olas vai to produkti, ir vislielākais salmonelozes saslimšanas cēlonis ES, un vēl šī gada februārī gan Latvijā, gan citās Baltijas valstīs tika konstatēti pat vairāki saslimšanas gadījumi ievestās putnu gaļas dēļ.

SIA "Ovostar Europe" vairāk nekā 90% no Latvijā ievestās olu produkcijas eksportē tālāk uz citām ES valstīm, līdz ar ko par nozari atbildīgās ministrijas publiskā atsaukšanās uz apstākļiem, ka no Ukrainas ievestā produkcija apdraud vietējo olu ražotāju spēju izdzīvot un pastāvēt, ir absurda. Tieši šādu patiesībai neatbilstošu viedokli jau kādu laiku izplata viena konkrēta vietējā olu ražotāja intereses pārstāvoša organizācija, kas regulāri klauvējas pie dažādu valsts iestāžu un politiķu durvīm.

Tāpēc ir bažas, ka papildus līdzekļu piešķiršanas pieprasījums pastiprinātai kontrolei no Ukrainas ievestajai olu produkcijai, ir šīs organizācijas aktīvā lobija rezultāts ar mērķi ne vien risināt ārkārtējās situācijas laikā radušās finansiālās problēmas, bet arī turpināt nostiprināt šī konkrētā vietējā ražotāja pārliecinoši dominējošo stāvokli tirgū, kas, ļoti iespējams, ļauj ietekmēt olu produkcijas cenas Baltijas reģionā. No tā savukārt vislielākie zaudētāji ir patērētāji.

Mēs ar pilnu atbildību turpināsim sadarboties gan ar Pārtikas un veterināro dienestu, gan ar citām institūcijām - kā to godprātīgi esam darījuši līdz šim. Papildus šo institūciju veiktajām, mēs ievestajai produkcijai veiksim arī savas neatkarīgas pārbaudes starptautiskās akreditētās laboratorijās Latvijā un ārvalstīs, lai, ievērojot iepriekšējo pieredzi, novērstu jebkādas domstarpības par produkcijas kvalitāti un atbilstību stingrajām ES pārtikas drošības un kvalitātes prasībām.

Latvijas uzņēmums SIA "Ovostar Europe" ir Ukrainas olu produkcijas importētājs un izplatītājs ES un Tuvo Austrumu valstīs. 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 22 milj. eiro, no kā 91% veidoja preču pārdošana uz citām ES un trešajām valstīm, bet 9% – pārdošana Latvijas tirgum. Uzņēmums nodarbina 14 darbiniekus, kā arī ik gadu dažādos nodokļos samaksā gandrīz 1 milj. eiro un iepērk Latvijas transporta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus ap 1 milj. eiro apmērā.