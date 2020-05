Arta Biruma, Margrieta Akmens: 7 padomi 'karstos' vadības komunikācijas jautājumos

Darba algas samazināšana, atlaišana, darba pienākumu maiņa vai darbinieku pazemināšana amatā, arī darbības apturēšana... Tās ir situācijas, ar kurām šobrīd saskaras daudzas organizācijas. Atslēgas vārdi šajos procesos ir vadītāji un viņu prasme komunicēt par nepopulāriem lēmumiem. Faktiski tas ir eksāmens, kura iznākums var ietekmēt ļoti daudzus tālākos notikumus.

Mēs runājam par fokusa maiņu no izaugsmes uz izmaksu ekonomiju. Iejūtoties vadītāju ādā, var nojaust, ka tas rada diskomfortu. Koncentrējoties uz nepatīkamu uzdevumu veikšanu, komunikācija bieži vien tiek atstāta novārtā. Vadītāji to pamato ar "ierindas darbiniekus tas neinteresē", "to ir sarežģīti izskaidrot/saprast", "jākoncentrējas uz operatīvo darbību", "komunikācija nav prioritāte" u. tml. Patiesībā tas nav nekas cits kā norobežošanās. Un tā ir dabiska, tomēr nepareiza reakcija krīzes situācijā. Tas ir tāpat kā ar strausu – galva smiltīs nenozīmē, ka dibens nav redzams.

Darbiniekus tas interesē, viņi saprot daudz vairāk, nekā daudzkārt šķiet, un ar pareizu komunikāciju arī bezcerīgā situācijā iespējams vērtīgāko organizācijas kapitālu – lojalitāti un iesaisti – palielināt. Bieži vien darbinieki ir pat zinošāki par notiekošo pasaulē, par prognozēm un izvērtē savas iespējas, vēl pirms vadība ir sākusi par to runāt. Aktīvāki parasti ir vērtīgākie uzņēmuma darbinieki, kas meklē savu drošības sajūtu un rūpējas par savu labklājības līmeni. Šādās situācijās visvērtīgākais abām pusēm ir izrunāšanās. Vadītāju ieguvums ir papildu informācija, darbinieku – drošības sajūta. Kā nekā abu pušu mērķi ir vienādi – drošība un labklājība nākotnē, bet ceļu, kā to sasniegt, katrs redz savu. Sarunas ir labākais veids, kā atrast abpusēji izdevīgus risinājumus.

Darba algas samazināšana. Tas ir labākais scenārijs šajā situācijā. Cilvēkam aizvien ir darbs un ienākumi. Taču nedrīkst krist kārdinājumā un to tā arī pasniegt. Joprojām ir darbinieki, kas izvēlas beigt darba tiesiskās attiecības, jo ne visiem algas samazinājums ir pieņemams. Darbinieks nav uzņēmējs un organizācijas vadības galvassāpes izraisošo tematiku nepārzina, tāpēc šādā situācijā secinās, ka uzņēmuma īpašnieks cenšas saglabāt savu peļņu uz darbinieka rēķina. Pareizi būtu izskaidrot, ka uzņēmuma naudas plūsma ir teju apstājusies – preču/pakalpojumu noieta nav, kamēr tēriņi par telpu īri, nodokļi un citi izdevumi aizvien ir saglabājušies. Turklāt, visticamāk, darbinieka darba apjoms arī ir samazinājies. Tāpēc darbinieka algas samazināšana uz laiku ir pilnīgi pamatota.

Saruna ir izdevusies, ja atvadāties ar abpusēju pārliecību, ka darbinieka alga iepretim esošajam darba apjomam ir laba. Papildus jānorāda termiņš un apstākļi, kad pie šī jautājuma atgriezīsieties. Proti – kas darbiniekam jāpaveic, lai viņš varētu saņemt lielāku algu. Saprotami, ka šobrīd solīt konkrētu termiņu nav viegli. Termiņa vietā var derēt arī kāds apgrozījuma vai bruto peļņas skaitlis, pie kura uzņēmums atkal varēs pārskatīt algas darbiniekiem. Tas arī dos papildu motivāciju darbiniekiem strādāt, lai šo mērķi sasniegtu.

Atlaišana. Tā nav patīkama nevienos – ne ziedu, ne krīzes – laikos. Tomēr šajos laikos ir īpaši svarīgi komunicēt par to pareizi. Pamata noteikumus neviens nav atcēlis. Par to aizvien jārunā ar līdzcietību un atbalstu. Taču šajā gadījumā jo īpaši svarīgi darbiniekam izskaidrot, ka tā nav viņa vaina, kaut arī tas šķiet pašsaprotami. Un jānostiprina tas ar stāstu, kas patlaban notiek ar organizāciju. Jā, tā ir šī cilvēka darīšana. Otrkārt, arī tagad ikviens darbinieks novērtēs, ja pastāstīsiet, kuras ir viņa stiprās puses un kompetences, ko novērtējāt sadarbības laikā, un kas padara viņu īpašu darba tirgū. Treškārt, kaut arī neviens joprojām nezina, kas notiks nākotnē, izstāstiet par organizācijas aplēsēm. Piemēram, ka ir pazīmes, kas liecina, ka vasaras vidū/beigās kolektīvs atkal varēs apvienoties un turpināt darbu pilnā sastāvā. Būtiski – ja atlaižat tikai daļu darbinieku, neaizmirstiet pārējiem paskaidrot, par cik procentiem samazināt štatu, kurus tas skar un kurus ne, ar kādu mērķi to veicat, ko plānojat darīt tālāk. Pretējā gadījumā pārējie darbinieki, kuri tiks aicināti uz sarunu, piemēram, par pakalpojumu efektivizēšanu, var piedzīvot infarktu.

Darba pienākumu maiņa un/vai darbinieku pazemināšana amatā. Patiesībā šis ir izcils vadības prasmju indikators. Ja vadītājs ir pratis aizvadītajā periodā veidot uzņēmumam lojālu personālu ar augstiem iesaistes rādītājiem, jautājumu nebūs. Teju ikviens būs gatavs līdzdarboties, lai organizācija paliktu "peldus". Ja tas tā nav, rūpīgi jāieklausās darbiniekos, lai saprastu, kur iepriekš esat kļūdījies un, galvenais, kas tagad komunikācijā jāuzlabo. Taču atkal jau notiekošais ir jāizskaidro – kāpēc tas notiek, kas liecina, ka tas dos rezultātu, uz cik ilgu laiku. Īpaša vērība jāpievērš jauno pienākumu un sagaidāmā rezultāta izklāstīšanai.

Tā ir viena no svarīgākajām komponentēm iesaistes veidošanā. Galu galā rezultāta kvalitāti nosaka darba uzdevuma kvalitāte jeb, citiem vārdiem, darbiniekiem ir ne vien pienākums izcili paveikt darbu, bet arī tiesības saņemt kvalitatīvu vadības pakalpojumu. It īpaši šajos laikos. Vēl labāk – parādiet to pats un izdariet to kopā. Gan tāpēc, ka pieaugušie vislabāk atceras nevis dzirdēto vai redzēto, bet paša paveikto, gan tāpēc, ka nekas neceļ tā lojalitāti, motivētību un iesaisti kā tas, ka arī "boss atlocīja piedurknes". Ja neprotat veikt konkrēto pienākumu, dariet kaut ko, ko protat. Galvenais - rādiet piemēru. Uzņēmumam šajos krīzes laikos ir jāsaglabā maksimāli daudz kompetences. Tas izdosies tur, kur cilvēki būs gatavi strādāt īstermiņā mazāk kvalificētu darbu, lai ilgtermiņā atkal atgrieztos savās pozīcijās.

Darbības apturēšana. Būtiskākais jautājums – uz laiku vai pavisam? Ja uz laiku, jāpasaka, vai ņemsiet cilvēkus atpakaļ darbā un kādā situācijā. Tāpat jānosauc termiņš, kad atkal sazināsieties, un vārds ir jātur pat tad, ja neko jaunu pateikt nevarat. Klusums nozīmē neziņu, un neziņa ir mokoša. Tā arī jāpasaka – jaunumu vēl nav, tikmēr mēs darām to, bet tendences ir tādas. Un jānosauc nākamais sazināšanās laiks. Starplaikiem starp sazināšanos nav jābūt īsiem, arī gariem ne. Šajos apstākļos, teiksim, reizi mēnesī vai kolīdz notiek izmaiņas, tostarp saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī. Rūpes par sevi darbinieki pamanīs un novērtēs, un arī komunikācija ir rūpes. Savukārt, ja darbība tiek apturēta pavisam, to nevajag slēpt.

Un ideāli, ja atvadīties varat, pasakot paldies par kopā pavadīto laiku. Tas uzreiz nenozīmē banketu vai dārgas atvadu dāvanas. Bieži vien radoša un ļoti sirsnīga ideja nemaksā teju neko. Iemesls ir ļoti vienkāršs – Latvija ir maza un tas, ka izbeidzās šis uzņēmums, nenozīmē, ka, laikiem mainoties, jums nebūs cita, kurā vajadzēs zinošas galvas un prasmīgas rokas ar pieredzi. Un jūs taču zināt, ka tas, ko par jums runā bijušie darbinieki, vistālāk skan.

Ja iepriekš minētais bija vairāk vai mazāk klasika, tad tagad parunāsim par specifiskiem, tieši šai situācijai raksturīgiem aspektiem. Pētījumi liecina, ka tehnoloģijas, kas šobrīd darbā ir mūsu peldriņķis, rada tikai ilūziju par komunikāciju (connection). Tāpat izpētīts, ka e-pasta kā saziņas formas loma ir pārvērtēta. Viena "tet-a-tet" tikšanās ir līdzvērtīga 34 (!!!) e-pasta vēstulēm. Visbeidzot, 2/3 no attālinātā darba veicējiem jūtas neiesaistītas, kas ir radījis vientulības epidēmiju, veselībai tas esot līdzvērtīgi 15 izsmēķētām cigaretēm. Jautājums: ko ar to darīt?

Atbilde slēpjas vadītāju projektu vadības prasmēs. Skaidrs, ka attālinātais darbs ar tehnoloģiju starpniecību neizpaliks un būs klātesošs arī pēc ārkārtas situācijas lielākā īpatsvarā nekā līdz šim. Tāpēc vadītājiem īpaša uzmanība jāpievērš savu prasmju attīstībai projektu plānošanā un veicamo uzdevumu deleģēšanā tā, lai komandā visi būtu iesaistīti. Tāpat tas nozīmē prasmi vadītājiem definēt termiņus un tajos sagaidāmos izmērāmos rezultātus, attālinoties no līdz šim ierastā mikromenedžmenta.

Savukārt darbiniekiem šī ir iespēja trenēt personīgo efektivitāti. Pārorientēties no darba gaitā klātesošās vadītāja kontroles un salīdzināšanās ar kolēģu veikumu kā atskaites punktiem uz personisko sniegumu iepretim sagaidāmajam rezultātam. Izaicinājums varētu būt motivācija – vadītājam saprast, kuri darbinieki jāmotivē vairāk, savukārt darbiniekiem apzināties, kādi motivatori, t.sk. pašmotivācijai, viņiem būtu nepieciešami. Un atkal jau atslēga ir komunikācija. Vadītājam ar katru no darbiniekiem vajadzētu aprunāties vismaz reizi nedēļā. Tāpat vien. Par to, kā iet, kādas ir sajūtas, kādi izaicinājumi un problēmas, strādājot no mājām, vai ģimenē viss kārtībā, vai izdodas sabalansēt darbu ar privāto dzīvi u. tml.

Un tagad labākais! Ja tam pievēršas didaktiski, var attīstīt attālinātā darba efektivitātes monitoringa (jeb kontroles) rīku, kas turklāt veicina katra personīgo attīstību. Komanda kopā definē galvenās funkcijas, darbus, ko dara. Pēc tam atzīmē, kam cik daudz laika patērēts. Tālāk veic šo datu kopīgu analīzi un rezultātus izmanto, lai mācītos, kur tiek tērēts pārāk daudz laika, ko darīt labāk, efektīvāk. Pat tādās pozīcijās, kā mācīties vienam no otra "Word" un "Excel" gudrības, kur vidējais prasmju līmenis aizvien ir zems, lai efektīvāk izdarītu darbus.

Nu jau par klišeju ir kļuvis teiciens "krīze kā iespēja". Tomēr iepriekš minētais ir iespēja. Tie, kas to veiksmīgi paveiks, būs uzbūvējuši spēcīgas virtuālās komandas un iespēju nākotnē pāriet uz mazu un ekonomisku biroju.