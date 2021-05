Arta Krūze: Diaspora biznesa inkubatoros sāk 'audzēt' inovatīvas idejas

Tāpat kā lauksaimnieki pavasarī ieliek augsnē sēklu un gaida ienākamies ražu rudenī, arī mēs šopavasar pirmo reizi biznesa inkubatoru programmā esam sākuši "audzēt" 74 inovatīvas idejas, kuras radušās mūsu diasporas pārstāvjiem, cerot jau šoruden ievākt ražu – eksportspējīgus produktus vai pakalpojumus.

Martā izsludinot jaunu dalībnieku uzņemšanu Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) biznesa ideju kalvēs – inkubatoros –, pirmo reizi tika uzrunāta Latvijas diaspora ārvalstīs, aicinot pieteikties tiešsaistes pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. Saņēmām negaidīti lielu atsaucību no tautiešiem ārvalstīs.

Mūsu rīcībā ir pasaules līmeņa programma, kura ir veidota, iedvesmojoties no jaunuzņēmumu biznesa kultūras un darba metodoloģijas, un ir praksē pārbaudīta vairāku gadu garumā. Tāpēc bija vēlme ar to dalīties arī ārpus Latvijas robežām, dodot iespēju tautiešiem jebkurā pasaules vietā sākt biznesu Latvijā, tādējādi uzturot īpašo saiti ar dzimteni. Tieši diasporai domātā pirmsinkubācijas (PINK) programma tiešsaistē tika veidota pirmo reizi. Ņemot vērā programmas popularitāti, plānojam piesaistīt papildu finansējumu, lai arī rudenī, kad notiks jauno uzņēmēju uzņemšana biznesa inkubatoros, ļautu arī diasporas biznesa idejām attīstīties.

Uzsākot šo aktivitāti, apzinājāmies, ka, sasniedzot cilvēkus ārpus Latvijas visā plašā pasaulē, kuri par biznesa inkubāciju nav neko dzirdējuši, būs jāiegulda liels darbs. Pateicoties partneriem – reklāmas aģentūrai A.W.Olsen&Partners, diasporas medijam latviesi.com, Latvijas medijiem, diasporas organizācijām un klubiem, Latvijas vēstniecībām ārvalstīs –, programma ieguva plašu rezonansi. Redzējām, ka cilvēkiem ir ļoti liela interese par šo programmu. Uz aicinājumu pavisam atsaucās 71 biznesa ideju autors un astoņu uzņēmumu komandas no 25 valstīm, tostarp no Kanādas, ASV, Šveices, Francijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas, Taivānas, Japānas, Mozambikas un Dienvidāfrikas. No diasporas pretendentiem LIAA biznesa inkubatoru tiešsaistes pirmsinkubācijas programmā ir uzņemts 71 biznesa idejas autors, kas sešu mēnešu laikā noslīpēs savas biznesa idejas līdz gatavam produkta prototipam vai pakalpojumam, kuru būtu iespējams piedāvāt klientiem, un trīs uzņēmumu komandas inkubācijas programmā, kas turpina sava biznesa izaugsmi.

Ar ko atšķiras Latvijas jauno uzņēmēju idejas no diasporas pārstāvju biznesa iecerēm? Šis ir jauns, svaigs, pasaules mēroga skatījums un ideju piedāvājums no tautiešiem ārvalstīs, kas pārzina eksporta tirgu (Latvijas skatījumā) no "iekšpuses", jo viņi tajā ir dzīvojuši un izzinājuši biznesa nišu, jau ir izveidojuši zināmu kontaktu loku ārvalstīs. Savukārt mūsu vietējiem uzņēmējiem eksporta tirgi ir jāizzina attālināti, un vairumam nav šādas reālās dzīves pieredzes.

Protams, visiem gribas, lai biznesa ideja ir vērienīga un uzreiz īstenojama. Tomēr viss ir atkarīgs no paša jaunā uzņēmēja: kāds ir viņa redzējums, ambīcijas un, protams, pati biznesa ideja. Esam sapratuši: sākot ar it kā mazu ideju, tā inkubatora programmās var pārtapt par biznesu ar vismaz pusmiljona apgrozījumu gadā.

Novērojām, ka no šopavasar diasporas pārstāvju iesniegtajām idejām ļoti daudzas aktualizēja iespēju labāk un veselīgāk dzīvot, integrēties, mazināt ikdienas problēmas. Tie bija veselības, labsajūtas, dzīves kvalitātes uzlabošanas pakalpojumi un produkti. Piemēram, Sandra Āboliņa, kas tikko atgriezusies Latvijā no dzīves Ungārijā, izstrādās platformu izdegšanas sindroma mazināšanai, kas īpaši aktuāli ir pandēmijas laikā, kad darba un mājas robežas saplūst. Oļegs Mironovs Anglijā veido platformu, kurā lietotājs var veidot savas veselības aprūpes plānu un uzkrāt vai piesaistīt finanšu līdzekļus medicīnas pakalpojumu apmaksai. Lai kopīgi veidotu kopienu, kura rūpējas par personu veselību, arī darba devēji un medicīnas iestādes tiks iesaistīti informācijas apritē par pieejamajiem pakalpojumiem un aktualitātēm veselības jomā.

Daudzas idejas diasporas pārstāvjiem radušās, ārvalstīs strādājot vai studējot konkrēto jomu, un saredzot, ka produkts varētu būt veiksmīgs ne tikai eksportā, bet arī noderīgs vietējam tirgum. Piemēram, Anta Gulbe, kura dzīvo Vācijā un vairāk kā 15 gadus darbojas mērniecības jomā, vēlas attīstīt savu biznesa ideju par ar dronu iegūto datu tālāku izmantošanu, apstrādi un pielietošanu ne tikai mērniecības, bet arī citās jomās un nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ekoloģisko problēmu risināšanā.

Kristīnei Botrosai, kura Zviedrijā studē mūzikas producēšanu, ir doma, ka Latvija, tāpat kā Zviedrija, varētu kļūt par mūzikas eksporta lielvalsti. Viņai ir ideja Latvijas mākslu un dizainu virzīt pasaules tirgos, izveidojot to par jaunu tendenci, līdzīgi kā skandināvu lakoniskais dizains. Liene Zagante no Itālijas, kurai tuva ir klinšu kāpšana, ar domu biedreni un idejas partneri Latvijā, kura savukārt pārzina mēbeļu nozari, nolēmušas veidot prototipu īpašam uzglabāšanas skapim, kas paredzēts dārgajam ekipējumam.

Jaunie uzņēmēji saprot, ka šīm vēl "zaļajām" biznesa idejām jāpiesaista komanda – viens nav karotājs. Svešumā veidojot biznesu, saikne veidojas, komandai piesaistot Latvijas cilvēkus, kas palīdz ideju īstenot (vienā valstī iegūst izejvielas, bet produktu ražo Latvijā u.tml.), vai arī sākt tās izstrādi šīs programmas ietvaros, tāpat kā nepieciešamo atbalstu, lai ideja tiktu noslīpēta līdz klientam derīgam produktam. Piemēram, Andis Simsons no Norvēģijas attīsta ideju par sniega pūtēju, bet tehnisko risinājumu, kāds tieši tas varētu būt, attīstīs šajā programmā, arī Vācijā dzīvojošais Jānis Dambergs ideju par koka kublu un pirts eksportu vēl noslīpēs. Savukārt Ivars Bērs no Vācijas izlēmis pievērsties dzirkstošo vīnu ražošanai, izmantojot savu Vācijā turēto bišu medu un Latvijā dzīvojošā brāļa audzētās cidonijas. Produkta izstrādē tiek iesaistītas arī pētnieces no Latvijas, savukārt brālis būs arī partneris jaunajā uzņēmumā.

LIAA pirmsinkubācijas programma diasporai ir arī kā reemigrācijas veicinātājs. Šobrīd diasporu ārzemēs veido nosacīti divas grupas: tie, kas salīdzinoši nesen emigrējuši, un tie, kas jau dzimuši ārvalstīs un kuriem Latvija ir viņu senču dzimtene. Šī programma ļauj Latvijai piesaistīt tautiešus un ir kā pamudinājums ne tikai atbraukt apciemot radus, bet arī veidot biznesu šeit vai pat pārcelties uz Latviju dzīvot.

Zinām daudz cilvēku, kuri plāno pārcelties uz Latviju vai kuri jau to ir izdarījuši šī gada pavasarī – no Kanādas, Japānas, Ungārijas, Anglijas u.c. valstīm –, un viņiem programma ir reāla iespēja "sazemēties". Jau zinot, ar ko nodarbosies, iespējams izzināt aktuālo situāciju uzņēmējdarbībā. Inkubatoru programmas ietvaros pieejamā jauno uzņēmēju kopiena, mācības, mentori, kā arī biznesa ideju atbalsts ir tīri praktiskas lietas, kas noder, uzsākot biznesu Latvijā.

Latvijas tirgus ir mazs, tādēļ ir svarīgi radīt eksportspējīgas, inovatīvas preces vai pakalpojumus, kas spētu mērogoties ar pasaules ražojumiem, augt un attīstīties. Esmu pārliecināta, ka diasporas biznesa idejas šīs programmas ietvaros būs labs papildinājums mūsu valsts eksportspēju stiprināšanā. Turklāt šī pirmā diasporas biznesa ideju uzņemšanas pieredze stimulēs arī citus tautiešus ārvalstīs stiprināt saikni ar dzimteni un attīstīt biznesa idejas Latvijā.

Atgādināšu, ka Latvijā darbojas 13 LIAA biznesa inkubatori un 5 atbalsta vienības. LIAA biznesa inkubatori ir Latvijas un Eiropas Savienības atbalsta programma, kas darbojas kopš 2016. gada. Tā ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un kontaktu tīkls Latvijā ar pieeju LIAA pārstāvniecībām 18 pasaules valstīs. Dalība biznesa inkubatoru atbalsta programmās ir bez maksas.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Pirmsinkubācijas programma piemērota ideju autoriem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu, bet inkubācijas programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau ir izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus un uzsākuši to īstenošanu.

Uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros ierasti atvērta divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Tuvākā jaunu dalībnieku uzņemšana plānota 2021. gada septembrī vai nākamgad martā. Informācija par atbalsta programmām un pasākumiem LIAA biznesa inkubatoros pieejama inkubatoru Facebook vietnēs, kā arī LIAA tīmekļa vietnē https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori un https://inkubatori.magneticlatvia.lv/