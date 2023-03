Artūrs Petrovs: Enerģijas tirgus krīze: izaicinājums un iespēja, kas jāizmanto

Lai arī šobrīd var šķist, ka enerģijas tirgus ir stabilizējies un ļaunākais aiz muguras, ir stipri pāragri atslābt. Tas, ko pēdējais gads mums ir skaidri demonstrējis, – nekas nav pilnībā drošs un ilglaicīga tirgus (šajā gadījumā – enerģijas tirgus) stabilitāte negarantē to, ka tas tā būs arī nākotnē.

Šīs enerģijas krīzes līdz šim augstākajā punktā, ko varētu asociēt ar 2022. gada augustu, bieži tika dzirdēts arī tāds viedoklis kā "enerģijas tirgus mehānisms vairs nedarbojas" – tika novērotas dabasgāzes cenas vairāku simtu eiro apjomā par megavatstundu, savukārt Baltijas valstīs dažās stundās elektroenerģijas cena sasniedza vairākus tūkstošus eiro par megavatstundu. Varētu šķist savdabīgi un dīvaini, taču tieši šī situācija parādīja, ka enerģijas tirgus darbojas tieši tā, kā tirgus mehānismam ir jādarbojas.

Kā mēs nonācām līdz šādai situācijai?

Šādu enerģijas tirgus satricinājumu un krasās izmaiņas izraisīja vairāku faktoru vienlaicīga sakritība. Pirmkārt, aktīvajā Covid-19 ierobežojumu periodā (2020. gadā un 2021. gada sākumā) enerģijas resursu cenas bija ļoti zemas, turklāt bija arī zemāks enerģijas pieprasījums, tāpēc tobrīd nenotika ilgtermiņa plānošana par krīzes scenārijiem. Proti, valdīja pārliecība, ka viss šādi turpināsies un būs kārtībā. Pie šādiem apstākļiem nebija novērojama vēlme laicīgi uzkrāt resursus. Otrkārt, šajā pašā periodā Krievija veica pasākumus, lai ne tikai šādu īstermiņa domāšanu atbalstītu, bet arī zināmā mērā sabotētu iespēju viegli veikt ilgtermiņa uzkrājumus.

Proti, Krievija ierobežoja savu energoresursu tirdzniecību "Nord Pool" biržā, fokusējoties tikai uz piegādēm atbilstoši politiski noslēgtajiem ilgtermiņa līgumiem. Turklāt, arī šo ilgtermiņu līgumu ietvaros, Krievija izvēlējās pēc iespējas izvairīties enerģijas resursus uzkrāt tuvāk patēriņa punktiem, bet gan pēc iespējas lielākā apjomā to pievadīt pēdējā brīdī. Treškārt, jaudu trūkums. Eiropā to veicināja Vācijas plāni atomenerģijas jaudu slēgšanai un Francijas atomenerģijas jaudu remonti 2022. gadā, bet Baltijā jau kopš Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas bija izteikts jaudu trūkums. Tajā pašā laikā Baltijai vēl joprojām ir salīdzinoši vāji starpsavienojumi ar citām Eiropas valstīm (sinhronizācijas projekti vēl ir tikai attīstībā), turklāt norisinājās remonti Latvijas–Igaunijas starpsavienojumos. Rezultātā elektroenerģijas cena Baltijā bija ārkārtīgi atkarīga no dabasgāzes jaudām, un tieši dabasgāzes cena bija sasniegusi rekordu apmērus. Papildus tirgus satricinājumu pastiprināja arī neskaidrība par "security of supply", jo tajā brīdī vēl nebija skaidrs, vai ar iegūto enerģijas resursu krājumu pietiks.

Jāsecina – lai arī visu šo faktoru saasināšanās bija pēkšņa un lielākoties negaidīta, ir aplami teikt, ka indikāciju par iespējamām problēmām iepriekš nebija. Acīmredzot tolaik tirgus spēlētāji lielākoties nolēma tās ignorēt.

Kāpēc šobrīd šķiet, ka ir labāk?

Bieži dzirdam par to, ka ir paveicies, ka bija un turpinās silta ziema, taču faktiski šis nebūt nav vienīgais un, iespējams, pat ne noteicošākais faktors, kā dēļ šobrīd tirgus ir stabilizējies. Liela ietekme bija ne tikai no mūsu darbības neatkarīgiem apstākļiem (ziemas temperatūra), bet arī proaktīvai rīcībai – gan attiecībā uz energoefektivitāti, gan energoneatkarību. Zīmīgi, cik ļoti šī proaktīvā rīcība ir pretrunā pirmskrīzes pasivitātei.

Par energoefektivitāti. Izskatās, ka esam izrādījušies fleksiblāki, nekā sākotnēji tika sagaidīts. Proti, reģionā enerģijas (it īpaši dabasgāzes) patēriņš ir samazinājies vairāk, nekā to paredzēja izvirzītie mērķi: Latvijā pat par 30%, kamēr mērķis bija 15%. Šis patiesībā ir unikāls novērojums, kur beidzot ir redzama enerģijas pieprasījuma fleksibilitāte pret augstām cenām. Arī iepriekš tirgū enerģijas cenas mēdza būt svārstīgas un svārstības mēdza būt arī vairāku reižu apmērā. Tomēr lielākoties, neskatoties uz augstākām cenām, patēriņš nebija mazinājies tik krasi. Un šeit darbojas parasti tirgus likumi – zemāks pieprasījums, zemāka cena. Turklāt tas arī atkal atgriež "negotiation power" energopatērētāja (pircēja) pusē. Proti, pārdevēji redz, ka pircējs var arī atteikties pirkt un izdzīvot ar mazāku apjomu, tādēļ viņam ir mazāks satraukums par resursu pieejamību, savukārt pārdevējam ir mazāk iespēju ar šādu satraukumu "spēlēt". Energoefektivitāti uzņēmumi ir uzlabojuši, gan samazinot patēriņu, gan efektivizējot savas darbības, gan veicot ieguldījumus jaunos energoefektivitātes risinājumos.

Kas jādara, lai turpmāk būtu labāk?

Jāpiebilst, ka tikai ar energoefektivitāti neiztikt, jo pat ar maksimālu energoefektivitāti ir kaut kāds enerģijas patēriņa līmenis, bez kura iztikt nav iespējams. Tādēļ ir kritiski svarīgi nodrošināt, ka vismaz šāds enerģijas resursu apjoms uzņēmumam būs pieejams. Tur savukārt ir novērojami divi veidi, kā uzņēmums var to īstenot.

Pirmais: proaktīva darbība enerģijas tirgū. Iepriekš enerģijas patērētāji enerģijas iegādes jautājumos bija diezgan pasīvi. Visu atstāja tirgotāju pusē (paši aktīvi nepiedalījās vairumtirgū), detalizēti neanalizēja dažādas iespējas un piedāvājumus, par enerģijas resursu nepieciešamību atcerējās tikai brīdī, kad bija pienācis līguma beigu termiņš, nevis proaktīvi sekoja līdzi tirgus situācijai. Jāatzīst, ka lieli, energoietilpīgi uzņēmumi tā darīja arī iepriekš – tiem enerģijas izmaksas jau iepriekš bija lielas gan proporcionāli, gan nomināli. Lielākoties šādiem uzņēmumiem šo lielo izmaksu dēļ bija novirzīti arī budžeta līdzekļi atbildīgajām nodaļām/cilvēkiem, kas ar šiem enerģijas tirgus jautājumiem nodarbojās.

Mazākiem uzņēmumiem šāda rīcība lielākoties nebija pamatota ekonomiski – izmaksas bija mazas (ja ne nomināli, tad proporcionāli), un iespējamais nominālais ietaupījums no proaktīvas rīcības tolaik bieži vien arī varētu tikt uzskatīts par nomināli mazu. Tādēļ šādu rīcību neveica un budžetu tam neatvēlēja. Šobrīd gan situācija ir mainījusies – enerģijas iegādes izmaksas liek par sevi manīt. Ir novērojami līdz pat 10 reižu lieli pieaugumi uzņēmumiem (salīdzinot ar līgumiem, kas tika noslēgti pirms enerģētiskās krīzes), un šīs izmaksu pozīcijas nu jau kļūst ievērojamas, mudinot domāt par to, kā tās samazināt. Ja uzņēmums ir salīdzinoši mazs, tad arī šobrīd var nebūt prātīgi atvēlēt budžetu pilnas slodzes profesionāļu noalgošanai, kas sekos līdzi tirgum. Pirmkārt, šāda rīcība pati par sevi var būt dārga. Otrkārt, šādiem cilvēkiem ir būtiski visu laiku sekot līdzi informācijai un attīstīt arī savu izpratni. Treškārt, lielākoties uzņēmumam šādus cilvēkus nevajag visu laiku, bet gan periodiski, kad nepieciešams pieņemt kādu lēmumu vai atjaunināt pieņēmumus vai izpratni. Tāpēc to ļoti labi var atrisināt profesionāli konsultanti. Piemēri šādai praksei ir novērojami gan vietējā līmenī, gan starptautiski, turklāt redzam, ka šādu pieeju uzņēmumi izvēlas arvien biežāk.

Otrais: pašam savu enerģijas jaudu un avotu attīstīšana. Te Latvijā palīdzēs jaunais regulējums par neto norēķinu sistēmu un energokopienām, taču jau tagad ir novērojama progresīvāko uzņēmumu proaktivitāte šajā jomā. Piemēram, lielāki uzņēmumi, kuriem ir pieejami nepieciešamie resursi un teritorijas platība, jau ir attīstījuši vai aktīvi attīsta savas saules paneļu jaudas. Šādas iespējas mazākiem uzņēmumiem šobrīd ir ierobežotas, taču jau drīzumā, pilnībā iestrādājot jauno regulējumu par neto norēķinu sistēmu un energokopienām, arī mazajiem uzņēmumiem būs iespēja attīstīt jaudas savai lietošanai, apvienojoties grupās un sadarbojoties.

Kāpēc tagad ir īstais brīdis ne tikai par to domāt, bet arī rīkoties?

Energoefektivitāti šobrīd uzlabo ne tikai energoneatkarības vai vides aspektu vārdā, bet arī tādēļ, ka ir kļuvis ekonomiski izdevīgi ieguldīt līdzekļus šādās lietās. Savukārt neko nedarīt tagad un "ietaupīt" šodien nozīmēs pārmaksāt (un ļoti pārmaksāt) nākotnē.

Zaļās un ilgtspējīgās enerģijas jautājums vienmēr bijis aktuāls arī ESG jomā. Ja iepriekš tā bija salīdzinoši brīvprātīga rīcība, atstāta savā vaļā, tad tagad skatījums uz to ir kļuvis ciešāks – tai skaitā no investoru puses. Šis aspekts vairs nav tikai "zaļais jautājums", bet arī reāls riska aspekts, no kā var būt atkarīga uzņēmuma darbības nepārtrauktība. Ja uzņēmuma risks būs augstāks (jo nav pienācīgi atrisināti enerģētikas jautājumi), tad investori no šāda uzņēmuma (investīcijas) prasīs lielāku atdevi un tāpēc novērtēs šo aktīvu zemāk. Turklāt arī bankas šādā gadījumā varētu prasīt augstākas procentu likmes. Tāpēc, lai arī cik nežēlīgs šobrīd ir enerģijas tirgus, tas mudina uz pareizu rīcību ilgtermiņā. Savukārt, ja atkārtosim tās pašas kļūdas, kuras pieļāvām pirms krīzes, tad jāgaida tādas pašas sekas kā 2022. gada trešajā ceturksnī – šīs problēmas pašas par sevi neatrisināsies.

Ziņu aģentūra LETA