Artūrs Žuromskis: Projektētās kadastrālās vērtības pārsniedz tirgus cenas pat vairākas reizes

Š.g. 15. jūlijā tika prezentētas un publiskotas ilgi gaidītās LR Valsts zemes dienesta (VZD) aprēķinātās 2022. gadam 'projektētās' kadastrālās vērtības. Parādījušies arī daži skaidrojošie raksti, kuros gan lielākā uzmanība vērsta tieslietu ministra Bordāna k-ga ierosinājumiem par piešķiramajiem atvieglojumiem - atšķirīgu aprēķina metodiku nodoklim mājokļiem. Tāpat arī publiski parādās dažādu speciālistu viedokļi par nepieciešamību palielināt nekustamā īpašuma nodokļu slogu pakāpeniski.

Tomēr pirms ķeramies klāt atvieglojumiem un nodokļa pieauguma ierobežošanai, būtu svarīgi iedziļināties, kāds tad ir 'jauno' aprēķinu rezultāts, un ko tad Valsts zemes dienesta speciālisti ir sarēķinājuši? Līdz 2020. gada 28. jūlijam (tātad tikai 2 nedēļu laikā no publicēšanas) jebkurš var iesniegt savus iebildumus vai priekšlikumus, un daudzas man zināmās profesionālās organizācijas un biedrības (t.sk. Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija) un nekustamā īpašuma konsultāciju, brokeru un investīciju uzņēmumi aktīvi gatavo argumentāciju iebildumiem un priekšlikumiem, jo izmaiņas nudien ir nepieciešamas!

Jau dažās dienās kopš projektēto kadastrālo vērtību publicēšanas manā rīcībā ir nonākuši vairāk kā simts piemēru, kas pierāda jauno projektēto kadastrālo vērtību absurdumu un absolūtu nesasaisti ar īpašumu tirgus vērtību, pretēji tam, kā to apgalvo VZD pārstāvji savā analīze par atbilstību tirgus cenām, un to var pārbaudīt jebkurš, kam ir pieeja publiskajām datu bāzēm – zemesgrāmatas datiem par notikušiem darījumiem un VZD datu bāzei kadastrs.lv. Protams, ne visi darījumi notiek par tirgus cenu, taču, manis apskatītajos darījumos iekļauti tikai darījumi uz pirkuma līguma pamata, līdz ar to izslēdzot no analīzes izsoles, dāvinājumus un taml. Tāpat, protams, uzmanīgi jāizvērtē darījumu atbilstība tirgum, īpaši tirgus segmentos, kur ir aizdomas par pazeminātām darījumu cenām, lai izvairītos no valsts nodevas samaksas.

Esmu analizējis nejaušas atlases rezultātā atlasītus notikušus darījumus, kā arī, iespēju robežās, arī to sludinājumus pēdējā gada laikā (no 01.07.2019. līdz 30.06.2020.), un salīdzināju tās ar šībrīža kadastrālajām vērtībām un projektētājām kadastrālām vērtībām uz 2022. gadu.

Izvēlējos salīdzinoši nelielu darījumu skaitu katrai apskatāmajai īpašumu kategorijai, taču lai izvairītos no subjektivitātes, apskatāmo darījumu sarakstam izmantoju nejaušo skaitļu ģenerēšanas rīku random.org. Darījumu dati iegūti no www.cenubanka.lv, taču tie pieejami jebkuram publisko darījumu datu abonentam no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vai VZD.

Analīzei izvēlējos sekojošus darījumus:

10 dzīvokļi Latvijas lielākajās pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jūrmalā; 10 privātmājas ar zemi Rīgā un Mārupē; 10 savrupmāju apbūves zemes Rīgā; 10 biroju ēkas ar zemi Rīgā; 10 biroju telpas Rīgā; 10 komercapbūves zemes Rīgā; 10 noliktavu ēkas Rīgā; 10 lauksaimniecības zemes visā Latvijā.



Kopumā apskatīti un salīdzināti dati par darījumiem un kadastrālajām vērtībām 130 dažādiem īpašumiem.

Jāsecina, ka iepriekš kadastrālās vērtības vairumā gadījumu bija zemākas, bieži – būtiski zemākas, kā konkrēto īpašumu tirgus cenas, un vairākkārt no VZD puses ir izskanējusi robežšķirtne, ka kadastrālām vērtībām jāatbilst tirgus cenām 85% apmērā.

Apskatot analīzes rezultātus, jāsecina, ka VZD ir pārspējusi jebkuras ekspektācijas, un projektētās kadastrālās vērtības 39! no 130 apskatītiem darījumiem (tātad, 30% gadījumu) būtiski, tātad, vairāk kā par 15% pārsniedz darījumu cenas!

Vislielākie projektētās kadastrālās vērtības pārsniegumi novērojami dzīvokļiem Rīgā, kur projektētā kadastrālā vērtība ir augstāka kā tirgus darījumi 4 no 10 apskatītajiem piemēriem. Lielākā starpība +85.9% (projektētā kadastrālā vērtība ir par 86% augstāka kā darījums), zemākā – +35.3%! Jāpiebilst, ka 2 no 10 apskatītajiem piemēriem projektētā kadastrālā vērtība bija ļoti tuvu darījuma cenai un 4 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība bija būtiski zemāka nekā darījumi (starpības no -20.2% līdz -45.1%). Tātad, projektētās kadastrālās vērtības izkliede ir no -45.1% līdz +85.9%, salīdzinot to ar darījumiem. Vairumam no apskatītajiem darījumiem pieejama informācija arī par sludinājumiem, un vidēji darījumi bijuši par 8% zemāku cenu nekā piedāvājums, līdz ar to apšaubīt darījumu cenas nav pamata.

Līdzīga situācija pirmšķietami liekas, ka ir arī ar dzīvokļiem Daugavpilī un Liepājā, taču jāsecina, ka pat nelielajā izlases datu kopā ir daži darījumi, kas būtiski atšķiras no piedāvājumiem vai tie noslēgti par cenu, kas praktiski ir vienāda ar šībrīža kadastrālo vērtību. Iespējams, tas saistīts ar patiesās darījuma cenas neuzrādīšanu valsts nodevas no darījuma taupības nolūkos, vai tas skaidrojams ar darījuma piespiedu raksturu, līdz ar to tādus datus salīdzināšanai jāizmanto piesardzīgi. Tomēr, pat atmetot 2 darījumus, kur darījums ir vienāds ar kadastrālo vērtību un būtiski zemāks kā piedāvājums, jāsecina, ka visās 4 pārējās apskatītajās pilsētās pat mazajā darījumu izlases kopā (angl. 'sample') ir 10 piemēri no 38 (26% no visiem apskatītiem darījumiem), kur projektētā kadastrālā vērtība dzīvokļiem būtiski pārsniedz darījuma cenu! Lielākā starpība ir +153.2%, mazākā – +20.9%! Pārējos gadījumos novērojama spēcīga tendence, ka projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā darījumi – 20 gadījumos (tātad, 53% no koriģētās darījumu izlases kopas). Lielākā starpība ir -68.5%, mazākā -17.4%. Tikai 8 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība vairāk vai mazāk atbilst notikušajiem darījumiem.

Nedaudz labvēlīgāka situācija no īpašnieku viedokļa ir ar privātmājām ar zemi Rīgā – pārsvarā gadījumu projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā notikušie darījumi (6 no 10 piemēriem). Lielākā starpība ir -54.7%, mazākā -15.8%. Tomēr, 2 gadījumos (tātad 20% no darījumu izlases kopas) projektētā kadastrālā vērtība ir attiecīgi par 24.4% un 34.6% augstāka nekā notikušie darījumi un tikai 2 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība atbilst notikušajiem darījumiem.

VZD aprēķini par privātmājām ar zemi Mārupē vairumā gadījumu iztur kritiku - no apskatāmās darījumu izlases kopas ir 4 piemēri, kad projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā notikušie darījumi (lielākā starpība -54.7%, mazākā -29.7%), taču vai jūs būtu ar mieru maksāt nekustamā īpašuma nodokli uz pusi augstāk nekā jūsu kaimiņš? Vienā gadījumā projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski (+35.8%) augstāka nekā darījums.

Līdzīga situācija ir ar savrupmāju apbūves zemi Rīgā – 4 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā notikušie darījumi (lielākā starpība -70.3%, mazākā -20.5%), un vienā gadījumā tā ir augstāka (+16.7%).

Ar biroju telpām un biroju ēkām Rīgā VZD speciālistiem ir pavisam nevedies – būtiska atšķirība no darījumiem ir 17 gadījumos no 20 piemēriem (tātad, 85% gadījumu)! Pie tam, 12 piemēros (tātad, 60% gadījumu), projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski augstāka nekā notikušie darījumi (lielākā starpība, atmetot vienu ekstrēmu gadījumu, sastāda +333.7%, mazākā - +18.8%). Svarīgi piebilst, ka 6 gadījumos (30% gadījumu) projektētās kadastrālās vērtības ir vairāk kā 2x lielāka kā darījumi!

Komercapbūves zemes kadastrālajā vērtēšanā saskatāmas līdzīgas tendences – būtiska atšķirība vērojama 9 no 10 piemēriem (90% gadījumu). 3 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski augstāka (lielākā starpība – +117.1%, mazākā - +44.3%), savukārt, 4 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka (lielākā starpība -75.1%, mazākā -17.3%).

No noliktavas ēku darījumu datu kopas, 5 gadījumos no 10 (50% gadījumu) projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski augstāka nekā darījumi (lielākā starpība - +65%, mazākā starpība – 16.2%). Tikai 1 gadījumā projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā darījums (starpība -88.2%).

Lauksaimniecības zemes īpašnieki var atviegloti nopūsties, jo gandrīz visos apskatītajos piemēros projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā darījumi (9 no 10 piemēriem), pie tam vairumā gadījumu (55%) projektētā kadastrālā vērtība ir gandrīz 2x zemāka (lielākā starpība -94.7%, mazākā -24%). Tikai 1 gadījumā projektētā kadastrālā vērtība bija būtiski (par +38.4%) augstāka nekā darījums.

Kopumā, jāsecina, ka VZD aplēstās projektētās kadastrālās vērtība ir ar nepieļaujami lielu izkliedi, salīdzinot ar darījumiem! Īpaši liela izkliede no apskatāmās datu kopas ir attiecībā uz biroju ēkām un telpām, kā arī dzīvokļiem Rīgā. Tāpat absolūti nav pieļaujams, ka kadastrālā vērtība konkrētam īpašumam pārsniedz tā tirgus vērtību!

Ņemot vērā augstākminēto, manuprāt, kadastrālās vērtēšanas sistēmā un metodoloģijā ir veicams nevis vienkārši remonts, bet gan kapitālas pārmaiņas.

Mana profesija saistīta ar novērtēšanu un datu analītiku jau vairāk kā 15 gadus, esmu arī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs un biedrības "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija" valdes loceklis. Esmu veicis dažādu lielu īpašuma, kredītu un investīciju portfeļu novērtēšanu visās Baltijas valstīts, līdz ar ko ar pilnu pārliecību varu teikt, ka arī masveida novērtēšana nodokļu vajadzībām ir jāveic ievērojot profesionālos standartus, t.sk. Starptautiskos vērtēšanas standartus, uz ko ir balstīts arī Latvijas standarts, un to var veikt kvalitatīvi un profesionāli.

Es aicinu katru no jums sniegt atsauksmes un iebildumus par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" pa e-pastu sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv, savukārt LR Tieslietu ministriju un Valsts Zemes dienestu aicinu uz dialogu ar profesionālajām organizācijām un asociācijām par steidzamu atbalstu kadastrālās vērtēšanas sistēmas sakārtošanai Latvijā!

Tabula 1. 10 nejauši izvēlētie darījumi ar dzīvokļiem Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Vecpilsētas iela, Rīga 259 000 142 085 -45.1% Birzes iela, Rīga 21 500 17 156 -20.2% Lāčplēša iela, Rīga 21 000 11 637 -44.6% Parādes iela, Rīga 10 000 13 527 35.3% Zvaigžņu iela, Rīga 30 500 42 724 40.1% Jūrmalas iela, Rīga 14 000 23 103 65.0% Pils iela, Rīga 135 000 84 931 -37.1% Lokomotīves iela, Rīga 42 800 44 393 3.7% Vienības iela, Rīga 23 500 43 688 85.9% Veldres iela, Rīga 37 000 36 407 -1.6%

Tabula 2. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar dzīvokļiem Daugavpilī

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Tukuma iela, Daugavpils 9 000 16 676 85.3% Arhitektu iela, Daugapvils 3 000 5 641 88.0% Cialkovska iela, Daugavpils 10 000 12 092 20.9% Stadiona iela, Daugavpils 8 140 14 626 79.7% Smilšu iela, Daugavpils 10 500 6 126 -41.7% Miera iela, Daugavpils 4 200 7 996 Malu iela, Daugavpils 15 000 13 205 -12.0% Miera iela, Daugavpils 7 000 7 832 11.9% Višķu iela, Daugavpils 23 000 14 772 -35.8% Sporta iela, Daugavpils 14 000 12 052 -13.9%

Tabula 3. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar dzīvokļiem Liepājā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Oskara iela, Liepāja 2 000 4 567 Šķēdes iela, Liepāja 25 200 13 674 -45.7% Klaipēdas iela, Liepāja 21 000 15 097 -28.1% Siļķu iela, Liepāja 24 000 14 546 -39.4% Uliha iela, Liepāja 100 000 38 511 -61.5% Šķēdes iela, Liepāja 6 000 6 007 0.1% Siļķu iela, Liepāja 10 000 7 287 -27.1% Eduarda iela, Liepāja 34 550 19 138 -44.6% Rīgas iela, Liepāja 3 500 3 629 3.7% Apšu iela, Liepāja 5 000 2 696 -46.1%

Tabula 4. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar dzīvokļiem Jelgavā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Vecpilsētas iela, Jelgava 7 000 2 991 -57.3% Aspazijas iela, Jelgava 38 500 25 899 -32.7% Puķu iela, Jelgava 45 500 40 863 -10.2% Ganību iela, Jelgava 12 000 18 182 51.5% Dobeles iela, Jelgava 51 646 32 667 -36.7% Lielā iela, Jelgava 17 700 14 619 -17.4% Garozas iela, Jelgava 14 000 4 406 -68.5% Cepļu iela, Jelgava 7 000 11 496 64.2% Ganību iela, Jelgava 16 000 40 516 153.2% Asteru iela, Jelgava 36 000 28 300 -21.4%

Tabula 5. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar dzīvokļiem Jūrmalā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Skolas iela, Jūrmala 40 000 34 946 -12.6% Skolas iela, Jūrmala 24 000 23 585 -1.7% Engures iela, Jūrmala 28 500 23 480 -17.6% Raiņa iela, Jūrmala 28 600 16 663 -41.7% Kārsas iela, Jūrmala 120 100 77 826 -35.2% Skolas iela, Jūrmala 38 000 37 352 -1.7% Brīvības iela, Jūrmala 65 000 46 483 -28.5% Tallinas iela, Jūrmala 15 000 28 008 86.7% Grīšļa iela, Jūrmala 104 700 163 903 56.5% Jāņa iela, Jūrmala 63 000 50 044 -20.6%

Tabula 6. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar privātmājām Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Airu iela, Rīga 160 000 128 790 -19.5% Susējas iela, Rīga 173 000 176 621 2.1% Vēlavu iela, Rīga 200 000 269 188 34.6% Gaujas iela, Rīga 200 000 248 795 24.4% Pludmales iela, Rīga 255 000 211 002 -17.3% Ķiburgas iela, Rīga 64 000 53 915 -15.8% Sesku iela, Rīga 200 000 206 206 3.1% Daugavmalas iela, Rīga 75 300 34 090 -54.7% Jaunelku iela, Rīga 17 500 10 525 -39.9% Trīsstūra iela, Rīga 97 000 79 619 -17.9%

Tabula 7. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar privātmājām Mārupē

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Mārupītes gatve, Mārupe 158 000 137 560 -12.9% Stīpnieku ceļš, Mārupe 188 000 124 395 -33.8% Mēmeles iela, Mārupe 165 000 103 460 -37.3% Liepkalnu iela, Mārupe 200 000 200 311 0.2% Rožleju iela, Mārupe 180 000 126 575 -29.7% Braslas iela, Mārupe 100 000 135 774 35.8% Pilskalnu iela, Mārupe 250 000 280 312 12.1% Kurpnieku iela, Mārupe 317 000 355 217 12.1% Kabiles iela, Mārupe 214 000 235 878 10.2% Orhideju iela, Mārupe 287 000 130 035 -54.7%

Tabula 8. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar savrupmāju apbūves zemi Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Sesku iela, Rīga 20 000 22 400 12.0% bez adreses 33 880 26 700 -21.2% Eiženijas iela, Rīga 30 000 25 235 -15.9% Kaplavas iela, Rīga 60 000 70 033 16.7% Slampes iela, Rīga 42 000 27 860 -33.7% Vecāķu iela, Rīga 18 000 17 952 -0.3% Imulas iela, Rīga 55 000 43 720 -20.5% Rubīna iela, Rīga 103 880 30 867 -70.3% Apļa iela, Rīga 13 900 13 440 -3.3% bez adreses 8 000 9 088 13.6%

Tabula 9. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar biroju ēkām ar zemi Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Aristida Briāna iela, Rīga 1 776 738 1 725 033 -2.9% Laboratorijas iela, Rīga 370 000 1 306 489 253.1% Kr Valdemāra iela, Rīga 24 424 512 17 678 385 -27.6% Miesnieku iela, Rīga 450 000 840 241 86.7% Stabu iela, Rīga 650 000 991 693 52.6% Kaļķu iela, Rīga 14 100 000 4 742 125 -66.4% Brīvības iela, Rīga 600 000 1 272 173 112.0% Ventspils iela, Rīga 530 000 592 560 11.8% Krāmu iela, Rīga 262 885 641 889 144.2% Bauskas iela, Rīga 250 100 111 815 -55.3%

Tabula 10. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar biroju telpām Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Kr. Valdemāra iela, Rīga 37 000 43 958 18.8% Brīvības iela, Rīga 22 700 98 456 333.7% Mazā iela, Rīga 36 000 44 482 23.6% Skolas iela, Rīga 64 200 47 720 -25.7% Katoļu iela, Rīga 390 6 264 1506.2% Tomsona iela, Rīga 24 500 27 746 13.2% Vidus iela, Rīga 25 000 64 796 159.2% Zolitūdes iela, Rīga 18 500 37 573 103.1% Alfrēda iela, Rīga 44 990 55 263 22.8% Miera iela, Rīga 44 500 42 417 -4.7%

Tabula 11. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar komercapbūves zemi Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Dāliju iela, Rīga 39 600 34 100 -13.9% Pildas iela, Rīga 240 000 113 240 -52.8% bez adreses 150 122 323 400 115.4% bez adreses 56 817 50 400 -11.3% Kalētu iela, Rīga 13 800 12 594 -8.7% Reinvaldu iela, Rīga 1 405 248 350 231 -75.1% bez adreses 21 000 16 738 -20.3% Fridriķa iela, Rīga 23 000 33 200 44.3% Kārļa iela, Rīga 300 000 248 216 -17.3% Dzelzceļa iela, Rīga 22 000 47 760 117.1%

Tabula 12. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar noliktavu ēkām ar zemi Rīgā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Daugavgrīvas iela, Rīga 1 383 120 163 728 -88.2% Dzirciema iela, Rīga 20 150 32 497 61.3% Zārdu iela, Rīga 690 120 770 792 11.7% Vējstūru iela, Rīga 110 000 121 593 10.5% Ceraukstes iela, Rīga 175 000 207 355 18.5% Mārkalnes iela, Rīga 245 000 343 931 40.4% Katlakalna iela, Rīga 2 107 3 477 65.0% Ilzenes iela, Rīga 79 000 91 776 16.2% Āpšu iela, Rīga 290 000 278 553 -3.9% Ganību iela, Rīga 337 000 314 274 -6.7%

Tabula 13. 10 nejauši izvēlēti darījumi ar lauksaimniecības zemi Latvijā

Atrašanās vieta Darījuma summa, EUR Projektētā kadastrālā vērtība, EUR Starpība ar darījumu Baldones pag., Baldones nov. 4 000 2 828 -29.3% Baldones pag., Baldones nov. 10 000 2 404 -76.0% Tīņūžu pag., Ikšķiles nov. 11 000 992 -91.0% Jaunsātu pag., Tukuma nov. 27 500 20 895 -24.0% Vānes pag., Kandavas nov. 55 000 76 129 38.4% Viļķenes pag., Limbažu nov. 35 000 4 377 -87.5% Tomes pag., Ķeguma nov. 10 000 11 145 11.5% Sauleslejas, Zaķumuiža, Ropažu nov. 800 138 -82.8% Pūres pag., Tukuma nov. 42 075 2 244 -94.7% Pūres pag., Tukuma nov. 14 000 12 780 -8.7%

http://kadastralavertiba.lv/jaunumi/

https://lvportals.lv/norises/318193-jaunas-kadastralas-vertibas-un-piedavata-nekustama-ipasuma-nodokla-reforma-2020

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/eksperti-aicina-parskatit-nekustama-ipasuma-nodokla-politiku-lai-izvairitos-no-trieciena.a367652/

http://kadastralavertiba.lv/dienests-regionu-dienas-informe-par-kadastralo-vertibu-izmainam-2017-2018-gada/ un http://kadastralavertiba.lv/gatavo-priekslikumus-kadastralo-vertibu-bazes-parskatisanai-2017-2018-gadam/