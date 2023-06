Arunas Mickevicius: Vai uzņēmumi Latvijā ir gatavi izmantot 5G radīto IKT potenciālu?

Līdz ar strauju 5G attīstību uzņēmējdarbības videi Latvijā ir gatava platforma būtiskam tehnoloģiskam lēcienam. Jau šobrīd pasaulē redzam daudzus piemērus, kā 5G sniegtās iespējas tiešā veidā ietekmē biznesa procesu uzlabošanu un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus transformējot nozares un radot IKT pakalpojumu pieejamību vietās, kur optiskā tīkla nav. Tomēr, cik gatavi pārmaiņām ir uzņēmumi Latvijā, saredzot 5G un IKT kā biznesa attīstības iespēju?

Kā liecina "Bite" un pētījuma centra SKDS šogad aprīlī veiktais pētījums* "Uzņēmēju digitālā drošība un pārliecība Latvijā", gandrīz trešā daļa jeb 29% uzņēmumu šobrīd ir gatavi investēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumos. Mūsdienās tie ir arī dažādi IKT pakalpojumi, kas pieejami pateicoties 5G infrastruktūrai. Tiesa, dati parāda, ka IKT potenciālu sava biznesa darbības attīstībā pārsvarā redz lielie uzņēmumi.

Tas, ka uzņēmumi ir sarosīušies investēt IKT risinājumos, ir ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā tirgus tendence. "Telefónica Tech", viena no pasaulē vadošajiem IKT un digitālo tehnoloģiju uzņēmuma, veiktais starptautiskais pētījums atklāj, ka 57% uzņēmumu plāno šogad un nākamgad ieguldīt IKT vairāk, bet 35% plāno ieguldīt tikpat, cik iepriekš. Lielākā daļa aptaujāto organizāciju apgalvoja, ka pandēmija ir paātrinājusi viņu IKT stratēģiju, un tagad viņi ir labākā pozīcijā nekā iepriekš (60%), bet 28% joprojām apgalvo, ka uzņēmums risina tikai tūlītējās vajadzības​.

Paredzams, ka nākamajos gados inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi būtiski mainīs uzņēmumu darbību, un jau šobrīd, piemēram, enerģētikā, ražošanā, tirdzniecībā, sabiedriskajos pakalpojumos, loģistikā, veselībā, lauksaimniecībā, finanšu sektorā un citās jomās, tiek ieviesti automatizācijas procesi un viedie risinājumi, tādējādi uzlabojot dažādu procesu kontroli un vadību. Turklāt runa nav tikai par lieliem uzņēmumiem, jo arī ikviens mazs vai vidēja lieluma uzņēmums var pilnveidot savu darbību, izmantojot jaunākās paaudzes tehnoloģiskās iespējas, taču nereti tieši šī lieluma uzņēmumu vidū vērojama lielāka pretestība inovācijām un pārmaiņām. Kāpēc?

Savā praksē novērojam, ka to ietekmē vairāki faktori. Proti, ieviešot inovatīvus risinājumus, lielajiem uzņēmumiem ir jau vēsturiski uzkrāta pārliecība par investīciju atdevi, kas ilgtermiņā rezultējas panākumos, izmaksu un laika patēriņa optimizācijā, kā arī augstākā rentabilitātē. Citiem vārdiem sakot, viņiem šāda pieredze ir jau bijusi, līdz ar to tai nav jānotic no jauna.

Tikmēr mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, iespējams, pieredzes inovāciju integrēšanā savā biznesā vēl nav. Kādam var šķist, ka IKT atdevi var redzēt tikai lielās daudzlīmeņu korporācijās, taču patiesībā IKT risinājumi ir dažādi, pielāgojami dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem. Piemēram, internets ar garantētu ātrumu nodrošina savienojuma stabilitāti līdz pat 100%, mazinot neparedzētu darbības traucējumu risku un sekmējot nepārtrauktu darba procesu.

Tāpat arī tāds IKT risinājums kā mākoņpakalpojumi ļauj droši uzglabāt un pārraudzīt savus datus, nodrošinot arī efektīvu resursu pārvaldību.

Mazo un vidējo uzņēmumu vidū pastāv arī vairāki mīti, kāpēc IKT risinājumus viņi šobrīd neredz kā iespēju jaudīgam izrāvienam. Populārākais no tiem ir – IKT risinājumi ir dārgi. Tomēr jāsaka, ka IKT risinājumi vēl nekad nav bijuši tik pieejami kā šobrīd. Jā, patiesi, agrāk tehnoloģiski jauninājumi bija dārgi, taču tehnoloģijas attīstās. Un līdzīgi kā internets, kas pirms vairākiem gadu desmitiem bija dārga ekstra, arī IKT jau sen ir kļuvuši ievērojami pieejamāki.

Mūsu kā IKT jomas tirgus dalībnieka pieredze ir balstīta 20 gadu praktiskā darbā, ņemot vērā uzņēmuma "Latnet" ilggadējo pieredzi nozarē, un mūs nemitīgi nodarbina jautājums, kā iedrošināt mazos un vidēja līmeņa uzņēmumus būt atvērtiem pārmaiņām, nebaidīties no inovācijām? Mūsdienās IKT risinājumi, arī tie, kas darbojas pateicoties 5G, nav raķešu zinātne. Tie ir veidoti maksimāli parocīgi lietotājam, un bailes no tā, ka tie ir sarežģīti un neapgūstami, ir veltas. Jā, tie prasa arī personāla apmācību, bet ne tādā līmenī, ka darbiniekiem būtu jātop par IKT speciālistiem.

Patiesībā, tas ir neizbēgami, ka 5G elements IKT risinājumos radīs FOMO (no ang. valodas – fear of missing out) efektu mazo un vidējo uzņēmumu segmentā. Proti, dzinuli "nepalaist kaut ko garām". Taču ir skaidrs, ka tam vajadzīgs laiks, visu lielumu uzņēmumiem soli pa solim iepazīstot IKT. Ikvienam mazajam uzņēmumam ir potenciāls reiz kļūt par vidēju vai pat lielu uzņēmumu, un IKT izmantošana ir veids, kā apzināti sagatavoties sava biznesa attīstības lēcienam. Arī "Deloitte" gadskārtējais tehnoloģiju tendenču pārskats apstiprina informācijas tehnoloģiju spēku un ietekmi, kas turpmākajos gados palīdzēs virzīt biznesa inovācijas. Un viena no tendencēm ir virzība uz vienkāršību. Lai gan tehnoloģijas un risinājumi, top arvien sarežģītāki, lietotāju pieredze kļūst aizvien vienkāršāka. Līdz ar to argumentu IKT neieviešanai paliek arvien mazāk.

*Pētījumu veica "Bite", sadarbojoties ar pētījumu centru SKDS. Pētījums veikts 2023. gada aprīlī, tajā piedaloties 750 aktīvo uzņēmumu vadītājiem. Pētījuma veikšanā izmantotas gan telefonintervijas, gan interneta aptaujas.