Arvis Eņģelis: Paradumu maiņa - izvēlamies abonēt ne tikai mūziku, bet arī automašīnas

Mūsdienās sabiedrība pastāvīgi atrodas kustībā, kā arī strauji mainās mūsu dzīves apstākļi. Gados jaunākiem ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem īpašumtiesības vairs neliekas privilēģija, bet gan papildu izdevumi un ilgtermiņa saistības, kas šajos nenoteiktības apstākļos var radīt apgrūtinājumus, nevis ieguvumus.1 Pēdējos piecos gados tādi tehnoloģiju un straumēšanas milži kā "Microsoft", "Netflix", "Spotify" un "Amazon" veicinājuši strauju abonēšanas biznesa modeļa attīstību.

Arvien vairāk dažādu nozaru uzņēmumu piedāvā savus produktus un pakalpojumus abonēt.

Patērētājiem šādi abonēšanas pakalpojumi sniedz brīvību, elastību un iespēju efektīvāk plānot savas finanses. Jaunpienācējs abonēšanas pakalpojumu biznesā ir auto abonēšana. Pakalpojumu iespējams abonēt un automašīnu saņemt ar pāris klikšķu palīdzību. Turklāt pie automašīnas patērētājs var tikt nekavējoties – bez dokumentu kārtošanas vai ilgtermiņa saistībām, kas ļauj ievērojami ietaupīt laiku. Auto ir vienkārši abonēt, izvēloties mašīnas modeli un veicot priekšapmaksu, kas turpmāk tiks iekļauta abonēšanas maksā. Tas nozīmē, ka priekšapmaksa turpmāk tiks sadalīta vienādās daļās atbilstoši abonēšanas periodam, par attiecīgo summu samazinot ikmēneša maksājumus. Abonējot automašīnu, patērētājs to var saņemt jebkurā diennakts laikā.

Īpašumtiesību noriets – pakalpojumu abonēšana kā dzīvesveids

2019. gadā Zīgenas universitātes (Vācijā) veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka abonēšanas modelis palielina patērētāju komfortu, piedāvājot zināmu elastību pretstatā īpašumtiesībām. Arī jauni cilvēki vairs mērķtiecīgi neveido uzkrājumus nekustamā īpašuma vai automašīnas iegādei. Brīvie finanšu līdzekļi tiek investēti, lai apceļotu pasauli, savukārt dzīvesvieta tiek īrēta un ikdienā izmantoti koplietošanas mobilitātes pakalpojumi. "Millennials" un "Gen Z" paaudzēm ikdienas pakalpojumu abonēšana ir kā dzīvesveids, jo ar pāris klikšķiem iespējams saņemt un tikpat viegli atteikties no pakalpojumiem. 2020. gadā apkopotā statistika par Amerikas Savienoto Valstu patērētāju paradumiem izklaides un mediju abonementu izmantošanā atklāj, ka viens iedzīvotājs vidēji abonē 12 dažādus izklaides un mediju maksas pakalpojumus. Aplūkojot abonementu skaitu pa vecuma grupām, "Millennials" (no 1982. līdz 2000. gadam dzimušie) ir pirmajā vietā ar 17 aktīviem abonementiem, viņiem seko "Gen Z" paaudze (no 2001. līdz 2012. gadam dzimušie) ar 14 abonementiem un "Gen X" paaudze (no 1961. līdz 1981. gadam dzimušie) ar 13 abonementiem.

E-komercijas izaugsmi veicināja Covid-19

E-komercijas un abonēšanas pakalpojumi izteiktu izaugsmi piedzīvoja Covid-19 pandēmijas laikā, kad uzņēmumi strauji mainīja pārdošanas kanālus, lai nezaudētu savus klientus. Šī tendence vērojama ne tikai tehnoloģiju uzņēmumos, bet arī transporta, rūpniecības un medicīnas nozarēs. Piemēram, suņa šķirnei pielāgotas barības, skūšanās komplekta un jaunu zeķu regulāra piegāde uz mājām vai dārza kopšanas rīku ražotāju piedāvājums klientiem iznomāt dārza instrumentus bez nepieciešamības tos iegādāties savā īpašumā. Šie un vēl daudzi citi piemēri uzskatāmi parāda abonēšanas pakalpojumu daudzveidīgās iespējas un plašo piedāvājumu, kas nemitīgi tiek attīstīts, pielāgojoties patērētāju vēlmēm.

Abonēt var ne tikai mūziku, bet arī automašīnas

Eksperti prognozē, ka ievērojamas izmaiņas piedzīvos arī auto tirdzniecības nozare. Jau 2025. gadā aptuveni 8% no visiem pasaulē reģistrētajiem transportlīdzekļiem būs paredzēti abonēšanas vajadzībām. Iedzīvotāji arvien vairāk atsakās no personīgā transportlīdzekļa, jo automašīna ir viena no dārgākajām sadzīves patēriņa precēm . Tāpēc Eiropā un arī Baltijas valstīs populāri kļūst auto koplietošanas pakalpojumi – īslaicīgai lietošanai – un auto abonements – ikdienas lietošanai. Lietotājiem nav jāuztraucas par izmaksu pieaugumu mainīgo procentu likmju dēļ, kā arī nav jādomā par neplānotiem izdevumiem.

Transportlīdzekļa abonements darbojas līdzīgi kā mūzikas straumēšanas serviss. Klients maksā fiksētu ikmēneša maksu, pretī saņemot izvēlēto transportlīdzekli, kuru jebkurā laikā var izmantot savām vajadzībām. Jau šobrīd redzam, ka klienti novērtē pakalpojumu elastīgumu, jo tas atbilst mūsu mainīgajām vajadzībām dažādos dzīves posmos, piemēram, līdz ar ģimenes pieaugumu viegli nomainīt iepriekšējo auto ar tādu, kam ir ietilpīgāks salons, vai izvēlēties transportlīdzekli, kas paredzēts tāliem pārbraucieniem, pārceļoties uz dzīvi ārpus pilsētas.

Priekšrocības – samazinās servisa un apkopes izdevumi

Patērētāji norāda, ka svarīgākais ieguvums pakalpojumu abonēšanā ir finansiālais ietaupījums, jo uzņēmumi nodrošina preču bezmaksas piegādi vai atgriešanu, īpašus piedāvājumus abonementa pagarināšanai termiņa beigās, kā arī, piemēram, dārza tehnikas nomas gadījumā nav jāuztraucas par neplānotiem izdevumiem, kas saistīti ar apkopi un remontdarbiem. Otrs svarīgākais aspekts lietotājiem ir ērtība, jo nav jāatceras katru reizi preci pasūtīt un veikt apmaksu. Patērētāji īpaši novērtē abonementa sniegto iespēju izmantot augstākās kvalitātes produktus, kurus uzreiz nevarētu atļauties. Piemēram, abonēt auto ar pilnu komplektāciju un apkopes servisu, nevis iegādāties auto ar minimālo aprīkojumu un segt visus ar auto saistītos izdevumus. Šāda veida pieeja lietotājiem nodrošina brīvību, elastību un iespēju efektīvi plānot savas finanses. Arī Latvijā redzam šīs nozares pieaugošo tirgus potenciālu, tāpēc nākotnē aizvien vairāk redzēsim, ka patērētāji auto iegādes vietā izvēlēsies auto abonēšanas pakalpojumus, kas ļauj izmantot abonēto auto no sešiem mēnešiem līdz pat trim gadiem.

