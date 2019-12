Atis Klimovičs: 2019. gada bilance Ukrainas karā

Baisma aizvadītā gada bilance – vairāk kā simts nogalinātu ukraiņu karavīru. Redzot vienkopus mazus viņu portretus, to starpā arī triju sieviešu, var pārņemt patiess izmisums. Kā tas var būt, kā tik daudz, pie tam apstākļos, kad kara it kā nemaz nav? Varam paskaitīt, aptuveni cik lielam radinieku pulkam nodarīts nemūžam neatdodams zaudējums. Bet varam arī neskaitīt, jo vienai daļai šeit nemaz nešķiet, ka tas kaut kā attiektos uz mums. Un galu galā – ko gan tādu mēs varam ietekmēt!

Taču tas diezin vai ir taisnība, jo visam ir nozīme un it visu var pieskaitīt politikai. Ir atšķirība vai uz protesta akciju pie Krievijas vēstniecības ierodas ap divi līdz trīs desmiti cilvēku vai kādi divi trīs simti. Tāpat nozīme ir arī tam, vai mūsu galvenais hokeja klubs spēlē agresorvalsts čempionātā vai nē, vai esam pasludinājuši, ka vairs nepirksim Krievijā ražotas preces – tajā skaitā populāro krievu degvīnu. Diemžēl tā visa nav – pie Krievijas vēstniecības allaž piketē vien saujiņa cilvēku, krievu šņabi pērkam, bet Latvijas sabiedriskajā TV nu jau piecus ar pusi gadus ilgušā kara laikā nav tikusi demonstrēta neviena dokumentāla filma gan par ziemas Maidana aizstāvjiem 2013.-2014.gadu mijā, kā arī vēlākajos gados uzņemtās filmas par karu pret Krievijas agresiju Donbasā.

Kā tas nākas, ka LTV nesaskata šo aktualitāti? Labi zināms, ka tieši beidzamajos gados ukraiņu dokumentālistika piedzīvojusi milzīgu izaugsmi un ir pamats uzskatīt, ka ne tikai kvantitatīvu. Taču neko no tā – gan par dzīvi karā, gan par ļaudīm, kas atnākuši mājās no frontes ar smagu fizisku un psiholoģisku nastu, par to, kā dzīvo kritušo sievas un bērni, galvenais un finansiāli jaudīgākais Latvijas medijs nepastāsta.

Iznākums – nelāgs, jo tas palīdz slēpt agresiju, ne velti Krievijas prezidents apgalvo, ka viņu tur neesot.

Tomēr ne viss ir tik skumji. Šeit netrūkst Ukrainas draugu, kas gatavi palīdzēt. Pie tam esam to darījuši jau kopš 2014. gada sākuma. Iespējams, tolaik neapzinājāmies, cik ilgi tas būs nepieciešams. Tagad redzams, drīzāk apjaušams, ka tas var ilgt vēl gadu, divus, trīs, bet varbūt desmit un piecpadsmit. Paskatīsimies plašāk un tas ļaus saprast, pret ko tad Vladimirs Putins cīnās. Tad noticēsim tam, ko saka desmitiem atzītu žurnālistu un politologu Ukrainā.

Viņi apgalvo, ka Krievijas vadītāja mērķis nav vien šobrīd iekarotā teritorija Donbasā, bet gan visa Ukraina un arī citas valstis. Kā lai nepiemin vispirms Baltijas valstis, kas arī bieži vien tiek dēvētas par fašisma atbalstītājām. Gluži tāpat kā Ukraina un tās valdošais režīms – iepriekšējā prezidenta Petro Porošenko administrācija tā vien tika saukta – par fašistisku. Uz Kremļa uzsākto karu jāskatās plašāk. Tas ir šīs autoritārās, lēnām fašisma virzienā slīdošās valsts mērķtiecīgs uzbrukums brīvajai un demokrātiskajai pasaules daļai. Milzīgie cīņas mērogi apgrūtina iespējas izteikt prognozes, ko varētu ieraudzīt pēc gada, trim vai pieciem.

Cik ilgi krievu bāzes atradīsies tur, kur tās pie Ukrainas robežas izvietotas šobrīd? Kādu statusu sev būs saglabājusi Minska? Tie ir tikai pāris jautājumu, uz kuriem šobrīd nav atbilžu. Tāpat nav viegli atbildēt uz jautājumu par situāciju NATO austrumu flanga jūtīgajā zonā jeb Baltijas valstīs.

Domās slidinoties nākotnē, pazaudēju pavedienu un atgriežos pagātnē. 2014. gada martā. Labi atceros iespaidiem pilnās dienas Krimā, kur tik ko bija ieradušies zaļie cilvēciņi. Tā bija vāji slēpta agresija, par ko bija iespējams pārliecināties bez jebkādām pūlēm. Jau pirmajā dienā pēc ierašanās Simferopolē mierīgi varējām aprunāties un nofotografēt Krievijas jūras kājniekus, kas bloķēja Ukrainas armijas izvietojumu.

Ukraiņu vienības nesaņēma pavēles par bruņotu pretošanos agresoram, kas tagad šķiet stratēģiski gudra rīcība – tā ļāva neieslīgt karā ar Krieviju tam pilnīgi nepiemērotos apstākļos – tobrīd Ukrainas armija bija ārkārtīgi novājināta. Tolaik, atrodoties Simferopolies viesnīcā un gatavojot rakstu Delfiem domāju par to, ka vēlreiz jāatgriežas pie Vinstona Čērčila teiktā, ka Krievija respektē vienīgi spēku. Sapratu, ka šo patiesību jāiegaumē uz ilgiem laikiem.

Domājot par Jauno gadu, gribas cerēt, ka Kremlim pietiks saprāta neuzsākt plaša mēroga kara darbību Ukrainā, par ko brīdina daudzi ukraiņu žurnālisti. Ja tas tā notiks, mums vajadzētu būt gataviem sniegt vēl lielāku palīdzību kā līdz šim.

Laimīgu Jauno gadu – draugi Ukrainā un Latvijā!